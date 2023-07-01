Феликс Галль - горный король Тур де Франс-2023 после 5 этапа

Феликс Галль: «Рад гороховой майке, но удержать её будет сложно»

Первый горный этап Тур де Франс-2023 поменял не только генеральную классификацию, но и обладателя гороховой майки лучшего в горном зачёте. 25-летний австрийский велогонщик команды AG2R Citroen Феликс Галль (Felix Gall) уехал в отрыв дня на пиренейском этапе, первым прошёл вершину высшей категории Коль де Суде (Col de Soudet), забрав 20 очков. Атаковал Галль и перед вершиной 1-й категории Мари-Бланк, но в это же время свою атаку провёл Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) и обошёл австрийского гонщика, которому досталось 8 очков за 2-е место.

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Таким образом, Феликс Галль перехватил гороховую майку лучшего горного гонщика у Нельсона Паулесса (EF Education EasyPost). Но большого запаса в классификации Феликс Галль пока не создал. Его ближайшим соперником является 28-летний итальянский гонщик команды Lidl Trek Джулио Чикконе (Giulio Ciccone), также находившийся в отрыве дня на 5-м этапе и взлетевший на 11-й позиций на второе место в горной классификации, где уступает Феликсу Галлю 9 очков. Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) и Нельсон Паулесс с 18 очками в горной занимают 3-е и 4-е место.

Феликс Галль: «Это был первый горный этап, и я счастлив, что нога вернулась, что я в хорошей форме после всей подготовительной работы. На двух первых этапах чувствовал себя не лучшим образом. Отъезд в отрыв сегодня даёт мне надежду.

Отрыв оказался большим, мы начали бороться за очки в горной классификации, потому что думали, что раз с нами опасные в генеральной классификации гонщики, нас не отпустят. Но разрыв, который образовался, нас удивил. Это означало, что можно нацелиться и на этап. Хотя это уже было неважно, потому что за 500 м до вершины Коль-де-Мари-Бланк у меня кончились силы, я не смог удержаться с Джеем Хиндли.

Потом поехал в своём ритме до вершины, но к тому моменту был уже совершенно опустошён. Мне очень помогло, что со мной в отрыве были товарищи по команде Клеман Берте и Орельен Паре-Пантр. Они невероятно отработали.

Я рад надеть гороховую майку, хотя понимаю, что удержать её будет нелегко. Уже завтра на кону «большие» очки, посмотрю, смогу ли снова уехать в отрыв. Хорошая новость в том, что становлюсь сильнее, в этом году выступаю более стабильно».