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Феликс Галль - горный король Тур де Франс-2023 после 5 этапа

 Феликс Галль: «Рад гороховой майке, но удержать её будет сложно»

 

 

Первый горный этап Тур де Франс-2023 поменял не только генеральную классификацию, но и обладателя гороховой майки лучшего в горном зачёте. 25-летний австрийский велогонщик команды AG2R Citroen Феликс Галль (Felix Gall) уехал в отрыв дня на пиренейском этапе, первым прошёл вершину высшей категории Коль де Суде (Col de Soudet), забрав 20 очков. Атаковал Галль и перед вершиной 1-й категории Мари-Бланк, но в это же время свою атаку провёл Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) и обошёл австрийского гонщика, которому досталось 8 очков за 2-е место.

 

Феликс Галль: «Рад гороховой майке, но удержать её будет сложно»

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

 

Таким образом, Феликс Галль перехватил гороховую майку лучшего горного гонщика у Нельсона Паулесса (EF Education EasyPost). Но большого запаса в классификации Феликс Галль пока не создал. Его ближайшим соперником является 28-летний итальянский гонщик команды Lidl Trek Джулио Чикконе (Giulio Ciccone), также находившийся в отрыве дня на 5-м этапе и взлетевший на 11-й позиций на второе место в горной классификации, где уступает Феликсу Галлю 9 очков. Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) и Нельсон Паулесс с 18 очками в горной занимают 3-е и 4-е место.

 

 

Феликс Галль: «Это был первый горный этап, и я счастлив, что нога вернулась, что я в хорошей форме после всей подготовительной работы. На двух первых этапах чувствовал себя не лучшим образом. Отъезд в отрыв сегодня даёт мне надежду.

 

Отрыв оказался большим, мы начали бороться за очки в горной классификации, потому что думали, что раз с нами опасные в генеральной классификации гонщики, нас не отпустят. Но разрыв, который образовался, нас  удивил. Это означало, что можно нацелиться и на этап. Хотя это уже было неважно, потому что за 500 м до вершины Коль-де-Мари-Бланк у меня кончились силы, я не смог удержаться с Джеем Хиндли.

 

Потом поехал в своём ритме до вершины, но к тому моменту был уже совершенно опустошён. Мне очень помогло, что со мной в отрыве были товарищи по команде Клеман Берте и Орельен Паре-Пантр. Они невероятно отработали.

 

Я рад надеть гороховую майку, хотя понимаю, что удержать её будет нелегко. Уже завтра на кону «большие» очки, посмотрю, смогу ли снова уехать в отрыв. Хорошая новость в том, что становлюсь сильнее, в этом году выступаю более стабильно».

 

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2023

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Теги к статье: Феликс Галль Felix Gall AG2R Citroen Team Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Йонас Вингегор: “К сожалению, ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Вот многие здесь пишут - якобы спортивные директора Jumbo-Visma и Йонас Вингегор Расмуссен ошиблись, везя на себе к победе Т. Погачара.

     

    Но ведь совершенно очевидно, что цель команды Йонаса Вингегора Расмуссена - первенство в генеральной классификации Тур де Франс.

    И главным соперником здесь являлся обладатель на тот момент жёлтой майки - Д. Хиндли.

    Вот от него то и старался уехать как можно дальше Йонас Вингегор Расмуссен. 

    Под это и была заточена вся абсолютно правильная и безупречно воплощённая в жизнь тактика Jumbo-Visma! 

     

    И как результат - Й. Вингегор Расмуссен - лидер Тур де Франс! 

     

    Такие победный действия Jumbo-Visma совершенно очевидны - для его высокопревосходительства Искусственного Интеллекта.

    Но это невдамёк - для затуманенных эмоциями полушарий мозга белковых существ

     

     

     

     

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Думаю, Юэн возьмет. 

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт о спринте на 3-м ... (19)
    VeloVelo-Фото

    Ну конечно не только поэтому.
    Ему ж еще ехать и ехать нужно, победы брать, деньги зарабатывать.

    Про то, что на этом этапе орги отменили прямолинейность, не знал.
    А почему отменили? 

  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    uran-Фото
    Цитата: error
    надо было Винни не план на этап выполнять.. а приехать к Вауту с Сепом и Погги.. Ваут бы по пологому потащил а Кусс вдарил на градиенте..
    к сожелению Винни это не Рогла... Роглич мудр в таких делах
    Мне кажется, что такие дела решают люди в техничке, а не на велосипеде гонец команды раздает.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    Astanaforever-Фото
    А мне нравится Генеральная таблица. Таких четыре красавца выстроились подряд, три пехотинца и их генерал в самом низу. Красота! Это же надо так уметь ушатать команду)))
  • Astanaforever
    Йонас Вингегор: “К сожалению, ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот будет заруба на третьей неделе.
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    Konstantin41-Фото

    Вау! Вот это да! Сам президент Франции! Никогда такого не было! Если конечно не считать любой прошлый ТДФ

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото
    Да уж, еще тот приз. Нет слов...
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Ух ты! Тадею и другим на подиуме аплодирует и поздравляет сам невероятный Эмманюэль Макрон!

    Это президент Франции...."

    Было бы удивительно, если бы Макрон не приехал на Тур.
    Ни один французский президент не пропустил ТДФ.

  • Coffe
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    Coffe-Фото
    Ну что, как всегда Филипсен.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
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6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
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