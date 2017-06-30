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Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые могу ставить цель и работать над её достижением”

Марк Кэвендиш начнёт сезон в команде Astana Qazaqstan с Тура Омана-2023

 

  37-летний британский спринтер, победитель 34 этапов Тур де Франс Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) впервые выйдет на старт в составе казахстанской велокоманды Astana Qazaqstan на Туре Омана-2023 и предваряющей его однодневной гонке Muscat Classic.

 

  Прошлый сезон Марк Кэвендиш завершил с 5 победами, в том числе на этапе Джиро д’Италия, а закончил его победой в групповой гонке чемпионата Великобритании. В этом сезоне, выступая в новой для себя команде Astana Qazaqstan, Марк Кэвендиш надеется увеличить список достижений, в котором сейчас 161 победа.

 

  В интервью The Times чемпион Великобритании рассказал, почему сейчас чувствует себя более уверенно и свободно, чем в предыдущих командах.

 

Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые могу ставить цель и работать над её достижением”

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

 

 

  Марк Кэвендиш: «Цель – не одержать конкретную победу, а побеждать. Людям интересна только ещё одна победа на Тур де Франс, но для меня важна не одна победа, а две или три, сколько смогу одержать. Для меня всё довольно просто – могу ездить на велосипеде, могу побеждать, так почему бы не продолжать? Я люблю гонки. Да, они изменились. Они не такие приятные, но я всё равно люблю выступать.

 

  Несколько лет чувствовал себя так, словно прыгаю через обруч. Сначала годы в Dimension Data, когда из-за ошибки команды я заболел, но меня за это вышвырнули. Было больно. Bahrain, даже Quick-Step, в этих командах я не мог готовиться и ставить цели.

 

  Сейчас впервые могу поставить цель и работать ради её достижения, а не доказывать свои способности, чтобы только получить шанс.

 

  Я выступал в командах, где меня делали кумиром, а это тяжело – чувствуешь себя изолированным. Возникает давление. И я был в командах, где меня пинали – не физически, но тоже ничего хорошего. А здесь чувствую уважение к тому, чего достиг и могу достичь, к тому, каким человеком являюсь.

Вино позвонил и сказал: "Что думаешь? Я не смогу платить тебе столько, сколько предлагали B&B, но если ты придёшь в команду, давления на тебя не будет".

 

  Мы поговорили о выигрышах, но также о том, что случится, если я не добьюсь успеха, как всё будет в таком случае. И он сказал просто: "Не важно. Если мы не выиграем, значит, не выиграем, но мы будем пробовать".

 

Со мной уже давно, очень давно никто так не говорил.

 

  Поэтому поговорить с Вино было приятно. Я чувствовал, что мне не придётся доказывать, что могу, подтверждать свою карьеру, возраст. Только то, могу ли я выиграть, буду ли счастлив. Есть давление, которое идёт с моим именем и коммерческими аспектами, но я просто хотел честного вознаграждения. Я увидел только уважение, не отношение как к витрине, не как к полезному товару, а как к человеку».

 

  39-летний испанский велогонщик Луис-Леон Санчес, который начинает в Astana Qazaqstan восьмой сезон, отметил в интервью Cyclingnews, что приход Марка Кэвендиша даёт команде новую точку отсчёта.

 

  Луис-Леон Санчес: «Думаю, его приход выгоден всем. Нам нужна точка отсчёта, а Кэвендиш получает команду, которая гарантирует ему участие во всех гонках Мирового тура, которая хорошо себя зарекомендовала и давно выступает в гонках. Нам придётся кое-что изменить, потому что у нас впервые будет выступать спринтер с такими качествами, но все рады, что он пришёл в команду.

 

  Он уже был с нами в тренировочном лагере, он отличный парень, очень доступный. Что касается нас, мы постараемся быть на уровне, который ему нужен, чтобы он смог побеждать.

 

  Обучение новому навыку, каким бы он ни был, – это процесс.  Как уже говорили, в нашей команде нет сильных спринтерских традиций, но у нас есть Кейс Бол, который уже показал высокие результаты на Туре Саудовской Аравии. Есть Давиде Мартинелли и другие быстрые ребята. Вопрос не в том, чтобы во что бы то ни стало взять победу в первой же гонке. Надо тренироваться и всем научиться слаженно работать в поезде. Конечно, это займёт какое-то время. Но мы должны через это пройти, и тогда победы, которые он хочет одержать, и которые, прежде всего, нужны команды, обязательно придут».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan Луис-Леон Санчес Luis Leon Sanchez

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Все понравилось в интервью, про цели, про переориентации команды на спринтерскую, про поддержку, про Кейс Бола, но вот про Давиде Мартинелли, это что было?

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Все понравилось в интервью, про цели, про переориентации команды на спринтерскую, про поддержку, про Кейс Бола, но вот про Давиде Мартинелли, это что было?
  • Camel
    Тим Мерлир о целях в команде S ... (6)
    Camel-Фото

    Цитата: Astanaforever
    А кто такой Мерлир?..

    А кто такой Кэвендиш сейчас? Тем более, в неспринтерской команде.

  • nightbuster33
    Тим Мерлир о целях в команде S ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Скоро все и всё узнаем,кто прав,кто не ....На Официальном сайте Астаны опубликован состав команды на Тур Омана под руководством А.Шефера и З*,а это уже начальная подготовка кТдФ. И на сайте Тура Омана тоже.

  • Astanaforever
    Тим Мерлир о целях в команде S ... (6)
    Astanaforever-Фото
    А кто такой Мерлир? 23 победы. 2 на грантурах.А вот кто Кэвендиш весь мир знает. 161 победа. 53 на грантурах. И кто с кем тягаться будет?
  • Camel
    Тим Мерлир о целях в команде S ... (6)
    Camel-Фото

    Цитата: Astanaforever
    На Омане потягается с самим Кэвом.

    Лично мне больше нравится фраза с обратным смыслом - Кэву придется тягаться с Мерлиром.

  • SVS
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (25)
    SVS-Фото

    Цитата: Геродот
    SVS

    Норм парень, победил заслуженно,хотя половина этой победы,потому что Погач облажался (слишком много на себя взял, и похоже в этом году,судя по плану гонок,будет то же самое)!


    Вы совершенно правы, ИМХО. Но лично мне всегда не нравилась непреложная истина "порядок бьёт класс". Мне бы хотелось, чтобы было наоборот :).

  • RVL
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (25)
    RVL-Фото
    Вам спасибо!!и очень увлекательных комментов здесь!
  • patar
    Тим Мерлир о целях в команде S ... (6)
    patar-Фото

    Хотя на Джиро и Туре я выиграл этапы на первой неделе. - ну да, на вторую-то я сошел))

  • Геродот
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (25)
    Геродот-Фото

    SVS

    Почему Вингегор не нравится то?

    Норм парень, победил заслуженно,хотя половина этой победы,потому что Погач облажался (слишком много на себя взял, и похоже в этом году,судя по плану гонок,будет то же самое)!

  • uran
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (25)
    uran-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: SVS

    Но, даже, если ВДРУГ этот сезон будет неудачным у него - это тоже не трагедия. От него слишком много ждут, и потому, каждая неудача даёт повод недоброжелателям крикнуть "А король-то - голый!".

    А про других гонщиков при каждой неудаче можно кричать "Акела промахнулся, Акела промахнулся"? К ним-то почему доброту не проявляют?
     
    У нас с вами и Михаилом принципиально разный подход. Вы рукодствуетесь эмоциями, я рассудком. Я не мыслю категориями "нравится - не нравится", "хороший - плохой". У любого человека есть сильные и слабые стороны, и от симпатий или антипатий ни те, ни другие никуда не исчезнут. А вот влиять на результат неизбежно будут.
    И всегда будет кто-то неожиданный, от которого особо ничего не ждут, или же вообще его не замечают. И на подиуме ведь три места, значит кто-то будет третьим. Как минимум. Или вторым. А может и первым. Вот о чем речь.
    Только самый несведущий на данном форуме не знает о вашей предвзятости к Пидкоку и Ремко.

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5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
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