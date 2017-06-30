Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые могу ставить цель и работать над её достижением”

Марк Кэвендиш начнёт сезон в команде Astana Qazaqstan с Тура Омана-2023

37-летний британский спринтер, победитель 34 этапов Тур де Франс Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) впервые выйдет на старт в составе казахстанской велокоманды Astana Qazaqstan на Туре Омана-2023 и предваряющей его однодневной гонке Muscat Classic.

Прошлый сезон Марк Кэвендиш завершил с 5 победами, в том числе на этапе Джиро д’Италия, а закончил его победой в групповой гонке чемпионата Великобритании. В этом сезоне, выступая в новой для себя команде Astana Qazaqstan, Марк Кэвендиш надеется увеличить список достижений, в котором сейчас 161 победа.

В интервью The Times чемпион Великобритании рассказал, почему сейчас чувствует себя более уверенно и свободно, чем в предыдущих командах.

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

Марк Кэвендиш: «Цель – не одержать конкретную победу, а побеждать. Людям интересна только ещё одна победа на Тур де Франс, но для меня важна не одна победа, а две или три, сколько смогу одержать. Для меня всё довольно просто – могу ездить на велосипеде, могу побеждать, так почему бы не продолжать? Я люблю гонки. Да, они изменились. Они не такие приятные, но я всё равно люблю выступать.

Несколько лет чувствовал себя так, словно прыгаю через обруч. Сначала годы в Dimension Data, когда из-за ошибки команды я заболел, но меня за это вышвырнули. Было больно. Bahrain, даже Quick-Step, в этих командах я не мог готовиться и ставить цели.

Сейчас впервые могу поставить цель и работать ради её достижения, а не доказывать свои способности, чтобы только получить шанс.

Я выступал в командах, где меня делали кумиром, а это тяжело – чувствуешь себя изолированным. Возникает давление. И я был в командах, где меня пинали – не физически, но тоже ничего хорошего. А здесь чувствую уважение к тому, чего достиг и могу достичь, к тому, каким человеком являюсь.

Вино позвонил и сказал: "Что думаешь? Я не смогу платить тебе столько, сколько предлагали B&B, но если ты придёшь в команду, давления на тебя не будет".

Мы поговорили о выигрышах, но также о том, что случится, если я не добьюсь успеха, как всё будет в таком случае. И он сказал просто: "Не важно. Если мы не выиграем, значит, не выиграем, но мы будем пробовать".

Со мной уже давно, очень давно никто так не говорил.

Поэтому поговорить с Вино было приятно. Я чувствовал, что мне не придётся доказывать, что могу, подтверждать свою карьеру, возраст. Только то, могу ли я выиграть, буду ли счастлив. Есть давление, которое идёт с моим именем и коммерческими аспектами, но я просто хотел честного вознаграждения. Я увидел только уважение, не отношение как к витрине, не как к полезному товару, а как к человеку».

39-летний испанский велогонщик Луис-Леон Санчес, который начинает в Astana Qazaqstan восьмой сезон, отметил в интервью Cyclingnews, что приход Марка Кэвендиша даёт команде новую точку отсчёта.

Луис-Леон Санчес: «Думаю, его приход выгоден всем. Нам нужна точка отсчёта, а Кэвендиш получает команду, которая гарантирует ему участие во всех гонках Мирового тура, которая хорошо себя зарекомендовала и давно выступает в гонках. Нам придётся кое-что изменить, потому что у нас впервые будет выступать спринтер с такими качествами, но все рады, что он пришёл в команду.

Он уже был с нами в тренировочном лагере, он отличный парень, очень доступный. Что касается нас, мы постараемся быть на уровне, который ему нужен, чтобы он смог побеждать.

Обучение новому навыку, каким бы он ни был, – это процесс. Как уже говорили, в нашей команде нет сильных спринтерских традиций, но у нас есть Кейс Бол, который уже показал высокие результаты на Туре Саудовской Аравии. Есть Давиде Мартинелли и другие быстрые ребята. Вопрос не в том, чтобы во что бы то ни стало взять победу в первой же гонке. Надо тренироваться и всем научиться слаженно работать в поезде. Конечно, это займёт какое-то время. Но мы должны через это пройти, и тогда победы, которые он хочет одержать, и которые, прежде всего, нужны команды, обязательно придут».