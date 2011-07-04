Ваут ван Арт: “Матье ван дер Пул удивил меня, ничего не предприняв на барьерах”

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- Дата:
- Сегодня, 01:55
Ваут ван Арт – серебряный призёр чемпионата мира по велокроссу-2023 в Хоогерхейде
28-летний бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert) не смог добавить к списку достижений четвёртый титул чемпиона мира по велокроссу, проиграв спринт в нидерландском Хоогерхейде своему давнему сопернику, 28-летнему Матье ван дер Пулу (Mathieu van der Poel), выигравшему домашний чемпионат мира по велокроссу-2023. После финиша Ваут ван Арт не смог сдержать эмоций, сказав, что оказался застигнут врасплох тактикой Ван дер Пула и забыл про спринт.
Ваут ван Арт: «Он просто удивил меня, когда ничего не предпринял на барьерах. Я всё время рассчитывал, что буду на второй позиции на последнем повороте, но внезапно оказался впереди. Это настолько меня сбило с толку, что я практически забыл о спринте.
Спринт был коротким, я не успел подготовиться. Он вышел из-за спины и выиграл несколько метров, сразу длину двух велосипедов. Я не мог закрыть просвет даже выйдя из его слипстрима. Какая передача? У меня стояла 48-я звезда. Когда он обходил меня, я начал переключать, но мне не хватило передачи. Если бы смог повторить спринт, думаю, начал бы его сразу с поворота. Хотя, может быть, Матье и тогда бы меня обошёл.
Для меня гонка была очень тяжёлой, с первого круга Матье начал прессовать. Первую половину гонки было трудно ехать, поэтому я не чувствовал, что могу что-то предпринять.
Он загнал меня в красную зону. Ощущение было такое, что я сижу на его колесе и ничего не могу сделать. Гонка шла так быстро, что не было смысла пытаться. Всё происходит по какой-то причине. Я с самого старта шёл на пределе.
Попытался несколько раз атаковать. потому что всегда важно проверить, как чувствует себя соперник. Во второй части гонки ощущения стали другими, был ветер, и я сразу понял, что пробовать бесполезно. Думаю, в конце он был сильнее меня. У меня был шанс в спринте, потому что я на него и рассчитывал, но как-то его проспал.
Мне не нужна дополнительная мотивация для сезона на шоссе. Я начну со Страде Бьянке. Хорошо, что сезон у меня начнётся уже скоро, поэтому смогу в ближайшие дни уже переключиться. Все знают, что призёр бывает расстроен. Так и есть».
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