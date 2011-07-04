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Ваут ван Арт: “Матье ван дер Пул удивил меня, ничего не предприняв на барьерах”

Ваут ван Арт – серебряный призёр чемпионата мира по велокроссу-2023 в Хоогерхейде

 

 

  28-летний бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert) не смог добавить к списку достижений четвёртый титул чемпиона мира по велокроссу, проиграв спринт в нидерландском Хоогерхейде своему давнему сопернику, 28-летнему Матье ван дер Пулу (Mathieu van der Poel), выигравшему домашний чемпионат мира по велокроссу-2023. После финиша Ваут ван Арт не смог сдержать эмоций, сказав, что оказался застигнут врасплох тактикой Ван дер Пула и забыл про спринт.

Ваут ван Арт: “Матье ван дер Пул удивил меня, ничего не предприняв на барьерах”

 

Ваут ван Арт: “Матье ван дер Пул удивил меня, ничего не предприняв на барьерах”

 

Ваут ван Арт: “Матье ван дер Пул удивил меня, ничего не предприняв на барьерах”

 

Ваут ван Арт: “Матье ван дер Пул удивил меня, ничего не предприняв на барьерах”

 

  Ваут ван Арт: «Он просто удивил меня, когда ничего не предпринял на барьерах. Я всё время рассчитывал, что буду на второй позиции на последнем повороте, но внезапно оказался впереди. Это настолько меня сбило с толку, что я практически забыл о спринте.

 

  Спринт был коротким, я не успел подготовиться. Он вышел из-за спины и выиграл несколько метров, сразу длину двух велосипедов. Я не мог закрыть просвет даже выйдя из его слипстрима. Какая передача?  У меня стояла 48-я звезда. Когда он обходил меня, я начал переключать, но мне не хватило передачи. Если бы смог повторить спринт, думаю, начал бы его сразу с поворота. Хотя, может быть, Матье и тогда бы меня обошёл.

 

  Для меня гонка была очень тяжёлой, с первого круга Матье начал прессовать. Первую половину гонки было трудно ехать, поэтому я не чувствовал, что могу что-то предпринять.

 

  Он загнал меня в красную зону. Ощущение было такое, что я сижу на его колесе и ничего не могу сделать. Гонка шла так быстро, что не было смысла пытаться. Всё происходит по какой-то причине. Я с самого старта шёл на пределе.

 

   Попытался несколько раз атаковать. потому что всегда важно проверить, как чувствует себя соперник. Во второй части гонки ощущения стали другими, был ветер, и я сразу понял, что пробовать бесполезно.  Думаю, в конце он был сильнее меня. У меня был шанс в спринте, потому что я на него и рассчитывал, но как-то его проспал.

 

  Мне не нужна дополнительная мотивация для сезона на шоссе. Я начну со Страде Бьянке. Хорошо, что сезон у меня начнётся уже скоро, поэтому смогу в ближайшие дни уже переключиться. Все знают, что призёр бывает расстроен. Так и есть».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma чемпионат мира по велокроссу

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 09:31 | Регистрация: 4.07.2011

    Это был один из тяжелейших ударов в его карьере, полное опустошение, такое отрицательное эмоциональное выгорание очень сказывается на дальнейшую подготовку к шоссе. 

    Не могу вставить его фото, сидящего одного с опущенной головой, кажется он просто, по человечески, плачет.

    Wout van Aert: "Mathieu van der Poel was the strongest, but that doesn't mean I could not win the race."

    Воут ван Арт: "Матье ван дер Поэль был сильнейшим, но это не значит, что я не мог выиграть гонку".

    Вот она, боль поражения.

    И, вот вам, 48я звезда-:(

     Виктор Сироткин

    Вчера, 18:45 | Регистрация: 14.02.2016

    пересмотрите начало спринта и обратите внимание на то, с какой частотой педалирует ВВА - ему не хватило передаточного соотношения. Моё мнение неизменно: система 1x Sram с меньшим количеством зубов (48 на эту гонку) проиграла спринт по асфальту равному по силам сопернику с системой 2x Shimano с бОльшим количеством зубов на большой звезде.

    Вы, правы!

     —-

    Получается, что генеральный штаб ваута не предвидел финишный спринт, а 48ю поставили, предвидя отъезд Матье после "частокола"?, дабы легче продавить?

     

     

     

  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 10:04 | Регистрация: 27.05.2017

    Прям дилетантская ошибка, когда на тренировке тебе хватает передач, но в гонке в пылу борьбы скорости выше, значительно выше, и передачи не хватает. Когда запас лучше "тонкого" расчета))

    No war!
  3. Имя: Виктор

    oblivion

    Сегодня, 11:57 | Регистрация: 18.04.2021

    Я думаю передаточное отношение здесь ничего не решило. Ваут просто прозевал. Матье дал хороший просвет и явно не на максимальной передаче. Я не увидел какой-то разницы между их оборотами. МВДП просто был хорош и будь у Ваута хоть 60 спереди, это ничего бы не изменило

    Цитата: oblivion
    Я думаю передаточное отношение здесь ничего не решило. Ваут просто прозевал. Матье дал хороший просвет и явно не на максимальной передаче. Я не увидел какой-то разницы между их оборотами. МВДП просто был хорош и будь у Ваута хоть 60 спереди, это ничего бы не изменило
    Соотношение наверное всё-таки)

  4. finn

    Сегодня, 12:11 | Регистрация: 11.03.2015

    Цитата: uran
    Прям дилетантская ошибка, когда на тренировке тебе хватает передач, но в гонке в пылу борьбы скорости выше, значительно выше, и передачи не хватает. Когда запас лучше "тонкого" расчета))
    Там видно, что он прямо проспал ускорение Мэтью, а когда силы равны, такой просвет очень тяжело закрыть

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С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • finn
    Ваут ван Арт: “Матье ван дер П ... (4)
    finn-Фото
    Цитата: uran
    Прям дилетантская ошибка, когда на тренировке тебе хватает передач, но в гонке в пылу борьбы скорости выше, значительно выше, и передачи не хватает. Когда запас лучше "тонкого" расчета))
    Там видно, что он прямо проспал ускорение Мэтью, а когда силы равны, такой просвет очень тяжело закрыть
  • oblivion
    Ваут ван Арт: “Матье ван дер П ... (4)
    oblivion-Фото
    Я думаю передаточное отношение здесь ничего не решило. Ваут просто прозевал. Матье дал хороший просвет и явно не на максимальной передаче. Я не увидел какой-то разницы между их оборотами. МВДП просто был хорош и будь у Ваута хоть 60 спереди, это ничего бы не изменило

    Цитата: oblivion
    Я думаю передаточное отношение здесь ничего не решило. Ваут просто прозевал. Матье дал хороший просвет и явно не на максимальной передаче. Я не увидел какой-то разницы между их оборотами. МВДП просто был хорош и будь у Ваута хоть 60 спереди, это ничего бы не изменило
    Соотношение наверное всё-таки)
  • motte
    Вуэльта Валенсии-2023. Этап 5 (7)
    motte-Фото

    Цитата: дрокер
    У Харта была сбита правая коленка на подиуме. Возможно, Саня был в завале, финишнул через 1-21, но получил нейтрализацию

    На станице бора написано, что он был в завале за 2 км до финиша, не пострадал, а Леннарт кямна не стартовал из-за подозрений на корону.

  • дрокер
    Вуэльта Валенсии-2023. Этап 5 (7)
    дрокер-Фото

    У Харта была сбита правая коленка на подиуме. Возможно, Саня был в завале, финишнул через 1-21, но получил нейтрализацию

  • uran
    Ваут ван Арт: “Матье ван дер П ... (4)
    uran-Фото
    Прям дилетантская ошибка, когда на тренировке тебе хватает передач, но в гонке в пылу борьбы скорости выше, значительно выше, и передачи не хватает. Когда запас лучше "тонкого" расчета))
  • motte
    Ваут ван Арт: “Матье ван дер П ... (4)
    motte-Фото

    Это был один из тяжелейших ударов в его карьере, полное опустошение, такое отрицательное эмоциональное выгорание очень сказывается на дальнейшую подготовку к шоссе. 

    Не могу вставить его фото, сидящего одного с опущенной головой, кажется он просто, по человечески, плачет.

    Wout van Aert: "Mathieu van der Poel was the strongest, but that doesn't mean I could not win the race."

    Воут ван Арт: "Матье ван дер Поэль был сильнейшим, но это не значит, что я не мог выиграть гонку".

    Вот она, боль поражения.

    И, вот вам, 48я звезда-:(

     Виктор Сироткин

    Вчера, 18:45 | Регистрация: 14.02.2016

    пересмотрите начало спринта и обратите внимание на то, с какой частотой педалирует ВВА - ему не хватило передаточного соотношения. Моё мнение неизменно: система 1x Sram с меньшим количеством зубов (48 на эту гонку) проиграла спринт по асфальту равному по силам сопернику с системой 2x Shimano с бОльшим количеством зубов на большой звезде.

    Вы, правы!

     —-

    Получается, что генеральный штаб ваута не предвидел финишный спринт, а 48ю поставили, предвидя отъезд Матье после "частокола"?, дабы легче продавить?

     

     

     

  • Earl57
    Велокросс. UCI World Champions ... (13)
    Earl57-Фото

    На PCS аналитику делали, какая команда в 2022 г. больше всего зависела от успехов одного гонщика. Они вычисляли какой процент рейтинговых очков принес тот или иной гонщик в командах высшего дивизиона.
    На первом месте в этом списке квики с Ремко Эвенпулом - на его долю приходится 30.5% всех очков команды. На втором месте ОАЭ с Погачаром - 27,5%. На третьем Юмбо с Ван Артом - 24,3%. Альпецина в этой таблице нет, так как они были проконти в прошлом году, но там ситуация примерно такая же.
    В итоге пришли к выводу, что плохо той команде, у которой нет звездного гонщика. Астана приводится в качестве примера. Но зависимость от одного-двух гонщиков опасна. Гонщик может травмироваться или заболеть, и тогда команда тоже оказывается в плачевном состоянии.
    А вот Инеос в этом списке даже в топ-20 не входит. Однако команда в общем рейтинге команд одна из лидеров. И это при том, что у них Берналь выбыл из строя в начале года. Однако они обошлись и без явного лидера...

     

    В твиттере PSC вчера запустили опрос: какая из четырех команд последней одержит первую победу в сезоне?

    Результаты голосования

    POLL

    Which World Tour Team will be the last to win its first road victory this year?

    https://procyclingstats.com/statistics/teams/last-first-win
    Перевести твит
    Alpecin-Deceuninck - 7,8 %
    Team Arkéa Samsic - 38,7 %
    AG2R Citroën Team - 39,3 %
    Groupama - FDJ - 14,2 %

  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Champions ... (13)
    Freejazz-Фото

    Ну, честно сказать, сезон ещё не вполне начался и считать победы Кошты для Вонти на Валенсии прям достижением я бы не стал. Основной спринтер ушел, новые связи накатываются. Вкатятся ещё.

  • Earl57
    Велокросс. UCI World Champions ... (13)
    Earl57-Фото

    А между тем у Альпецина дела на шоссе совсем плохо идут. Не то что победы, даже вторых-третьих мест до сих пор нет. И всего три попадания в топ-10, на места с 4-го по 10-е. Наихудшие результаты из всех команд высшего дивизиона.

  • Earl57
    Звезда Бессежа-2023. Этап 5 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: Earl57
    Он вообще-то стал чемпионом мира в разделке у юниоров на минувшем ЧМ.
    Макс Валшайд на 5 см выше и на пару кг тяжелее. И ничего, прекрасно себя чувствует на шоссе. 12 побед в активе...
    Если у команды есть средства тягать гонца под единичные старты то почему бы и нет. Повторюсь об звездных перспективах, они туманны.

    Парню 18 лет, его профессиональная карьера длится всего один месяц, однако здешние эксперты уже определили сомнительность его перспектив.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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