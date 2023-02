Ваут ван Арт: “Матье ван дер Пул удивил меня, ничего не предприняв на барьерах”

finn

oblivion

Цитата: oblivion Я думаю передаточное отношение здесь ничего не решило. Ваут просто прозевал. Матье дал хороший просвет и явно не на максимальной передаче. Я не увидел какой-то разницы между их оборотами. МВДП просто был хорош и будь у Ваута хоть 60 спереди, это ничего бы не изменило Соотношение наверное всё-таки) Я думаю передаточное отношение здесь ничего не решило. Ваут просто прозевал. Матье дал хороший просвет и явно не на максимальной передаче. Я не увидел какой-то разницы между их оборотами. МВДП просто был хорош и будь у Ваута хоть 60 спереди, это ничего бы не изменилоСоотношение наверное всё-таки)

motte

На станице бора написано, что он был в завале за 2 км до финиша, не пострадал, а Леннарт кямна не стартовал из-за подозрений на корону.

дрокер

Вуэльта Валенсии-2023. Этап 5 (7) У Харта была сбита правая коленка на подиуме. Возможно, Саня был в завале, финишнул через 1-21, но получил нейтрализацию

uran

motte

Ваут ван Арт: “Матье ван дер П ... (4) Это был один из тяжелейших ударов в его карьере, полное опустошение, такое отрицательное эмоциональное выгорание очень сказывается на дальнейшую подготовку к шоссе. Не могу вставить его фото, сидящего одного с опущенной головой, кажется он просто, по человечески, плачет. Wout van Aert: "Mathieu van der Poel was the strongest, but that doesn't mean I could not win the race." Воут ван Арт: "Матье ван дер Поэль был сильнейшим, но это не значит, что я не мог выиграть гонку". Вот она, боль поражения. И, вот вам, 48я звезда-:( Виктор Сироткин Вчера, 18:45 | Регистрация: 14.02.2016 пересмотрите начало спринта и обратите внимание на то, с какой частотой педалирует ВВА - ему не хватило передаточного соотношения. Моё мнение неизменно: система 1x Sram с меньшим количеством зубов (48 на эту гонку) проиграла спринт по асфальту равному по силам сопернику с системой 2x Shimano с бОльшим количеством зубов на большой звезде. Вы, правы! —- Получается, что генеральный штаб ваута не предвидел финишный спринт, а 48ю поставили, предвидя отъезд Матье после "частокола"?, дабы легче продавить?

Earl57

Велокросс. UCI World Champions ... (13) На PCS аналитику делали, какая команда в 2022 г. больше всего зависела от успехов одного гонщика. Они вычисляли какой процент рейтинговых очков принес тот или иной гонщик в командах высшего дивизиона.

На первом месте в этом списке квики с Ремко Эвенпулом - на его долю приходится 30.5% всех очков команды. На втором месте ОАЭ с Погачаром - 27,5%. На третьем Юмбо с Ван Артом - 24,3%. Альпецина в этой таблице нет, так как они были проконти в прошлом году, но там ситуация примерно такая же.

В итоге пришли к выводу, что плохо той команде, у которой нет звездного гонщика. Астана приводится в качестве примера. Но зависимость от одного-двух гонщиков опасна. Гонщик может травмироваться или заболеть, и тогда команда тоже оказывается в плачевном состоянии.

А вот Инеос в этом списке даже в топ-20 не входит. Однако команда в общем рейтинге команд одна из лидеров. И это при том, что у них Берналь выбыл из строя в начале года. Однако они обошлись и без явного лидера... В твиттере PSC вчера запустили опрос: какая из четырех команд последней одержит первую победу в сезоне? Результаты голосования POLL Which World Tour Team will be the last to win its first road victory this year? https://procyclingstats.com/statistics/teams/last-first-win

Alpecin-Deceuninck - 7,8 %

Team Arkéa Samsic - 38,7 %

AG2R Citroën Team - 39,3 %

Groupama - FDJ - 14,2 %

Freejazz

Велокросс. UCI World Champions ... (13) Ну, честно сказать, сезон ещё не вполне начался и считать победы Кошты для Вонти на Валенсии прям достижением я бы не стал. Основной спринтер ушел, новые связи накатываются. Вкатятся ещё.

Earl57

Велокросс. UCI World Champions ... (13) А между тем у Альпецина дела на шоссе совсем плохо идут. Не то что победы, даже вторых-третьих мест до сих пор нет. И всего три попадания в топ-10, на места с 4-го по 10-е. Наихудшие результаты из всех команд высшего дивизиона.

Earl57

Звезда Бессежа-2023. Этап 5 (6) Цитата: uran Цитата: Earl57 Он вообще-то стал чемпионом мира в разделке у юниоров на минувшем ЧМ.

Макс Валшайд на 5 см выше и на пару кг тяжелее. И ничего, прекрасно себя чувствует на шоссе. 12 побед в активе... Если у команды есть средства тягать гонца под единичные старты то почему бы и нет. Повторюсь об звездных перспективах, они туманны. Если у команды есть средства тягать гонца под единичные старты то почему бы и нет. Повторюсь об звездных перспективах, они туманны. Парню 18 лет, его профессиональная карьера длится всего один месяц, однако здешние эксперты уже определили сомнительность его перспектив.