Ильо Кейссе: "Снова взволнован как нео-про"

Ильо Кейссе начал карьеру спортивного директора команды Soudal Quick Step

40-летний Ильо Кейссе проехал последнюю гонку на шоссе 11 октября, завершив 18-летнюю карьеру профессионального велогонщика, большую часть которой с 2010 по 2022 выступал в команде Quick-Step. Но уже в феврале Ильо Кейссе вернулся в гонки, только уже как спортивный директор команды Soudal Quick-Step. В интервью на сайте команды Ильо Кейссе рассказал, как привыкает к новой роли в команде и насколько ощущения от гонки спортивного директора отличаются от того, как чувствует себя велогонщик.

Photo credit: ©Wout Beel/Soudal Quick Step Team

Ильо Кейссе: «Каким был мой первый опыт в командой техничке во время гонки? Ну, было небольшое напряжение, но мне помогали два хороших гида. Я многому научился, хотя несколько ошибок тоже сделал. Думаю, для новичка это нормально. Попробовал себя и за рулём технички, и давал советы гонщикам из окна машины. Больше стресса ощущал, когда вёл машину, особенно на Майорке, где была плохая погода и ни одной дороги без поворотов. Тогда почувствовал беспомощность, когда что-то задумываешь, но, как теперь понял, реализовать это не так просто.

В первые дни в тренировочном лагере я уже переключился. На Майорке в полной мере почувствовал себя спортивным директором, потому что до этого иногда думал о себе как о гонщике. Понял, что что-то уже изменилось, но так и должно быть. Когда был гонщиком, тоже по-другому воспринимал спортивных директоров, в отличие от того, как вижу сейчас. И это один из самых сложных этапов в переменах. Было бы странно, если бы ощущения поменялись за один день. Это нормально, никаких проблем нет, просто нужно время, чтобы привыкнуть.

Также, мне кажется, что сейчас не совсем уместно оставаться своим парнем, создающим атмосферу в команде. Я не могу это делать как спортивный директор, поэтому стараюсь найти баланс.

На прошлой неделе Том и Клаас мне очень помогли, я им благодарен. Они помогали не только в гонке, но и после. Оказывается, есть многое, чего не знаешь, когда выступаешь как гонщик. Я удивился, как долго теперь длится мой рабочий день. Большинство персонала работает с раннего утра до поздней ночи.

Ты постоянно занят, а после нескольких часов в техничке чувствуешь себя выжатым как лимон. При этом никакой физической работы, но после целого дня в гонке очень устаёшь. Ощущения совершенно другие, чем на велосипеде. Хотя в чём-то гонку воспринимаешь так же. на прошлой неделе иногда наша техничка получала номера 19 и 20, а это значит, что целый день ты ничего не видишь. Не знаешь, где гонщики, нет связи, потом о гонке в техничке получаешь меньше представления, чем зритель по телевизору.

В команде планка всегда ставится высоко. Не важно, какую гонку и когда едем, мы всегда хотим выиграть. На Майорке был сильный состав, может, даже лучший в большинстве гонок. Выиграли мы только один раз, но во всех гонках были близко. Думаю, все проехали на хорошем уровне, и будь удача чаще на нашей стороне, привезли бы больше побед.

Пока не скучаю по жизни велогонщика, в какой-то момент ты просто перестаёшь испытывать ту радость, к которой привык. В прошлом году со мной так и случилось, я уже не выступал так же хорошо. А теперь снова наслаждаюсь работой, испытываю те же ощущения и волнение, как нео-про. Это важно. Я немного скучаю по велосипеду, но не по гонкам.

Мои следующие старты - в Португалии, на классике Figueira и Волте Алгарве. Потом направлюсь в Бельгию, на классики, как третий спортивный директор. С нетерпением этого жду, чтобы просто проехать те гонки, буду учиться, потому что однодневные гонки – особенные. В конце года планирую проехать Вуэльту Испании. Думаю, в этом сезоне мне надо как можно больше учиться и набираться опыта.

Роль спортивного директора – именно то, что ожидал. На прошлой неделе нарастало напряжение, потому что у нас не было побед, а в воскресенье всё изменилось, мы выиграли, вернулось то особое чувство, которое ощущал, когда сам был гонщиком».