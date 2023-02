Тур Саудовской Аравии-2023. Этап 3 Категория:

Вчера, 16:58 Al Manshiyah Train Station - Abu Rakah, 159.2 км 1 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 4:23:18 2 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious +00 3 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 4 Simone Consonni (Ita) Cofidis 5 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team 6 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates 7 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates 8 Alessandro Fedeli (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 9 Max Kanter (Ger) Movistar Team 10 Pier-André Côté (Can) Human Powered Health 11 Andoni Lopez De Abetxuko Jimenez (Esp) Euskaltel-Euskadi 12 Marco Tizza (Ita) Bingoal Wb 13 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 14 Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula 15 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 16 Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Human Powered Health 17 William Barta (Usa) Movistar Team 18 Zdeněk Štybar (Cze) Team Jayco Alula 19 Eddy Fine (Fra) Cofidis 20 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel-Euskadi 21 Jeroen Meijers (Ned) Terengganu Polygon Cycling Team 22 Jacob Madsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 23 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Wb 24 Mark Donovan (Gbr) Q36.5 Pro Cycling Team 25 Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +07 26 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team +11 27 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 28 Casper Van Uden (Ned) Team Dsm +24 29 Nicolas Dalla Valle (Ita) Team Corratec 30 Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team 31 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 32 Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Terengganu Polygon Cycling Team +28 33 Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team +35 34 Kenneth Van Rooy (Bel) Bingoal Wb 35 Gijs Van Hoecke (Bel) Human Powered Health 36 Karel Vacek (Cze) Team Corratec 37 Jesse Ewart (Irl) Terengganu Polygon Cycling Team 38 Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain Victorious 39 Atsushi Oka (Jpn) Jcl Team Ukyo 40 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious 41 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 42 Benjami Prades Reverte (Esp) Jcl Team Ukyo 43 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 44 Jack Bauer (Nzl) Q36.5 Pro Cycling Team 45 Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro Cycling Team 46 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Astana Qazaqstan Team 47 Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm 48 Juan Jose Lobato Del Valle (Esp) Euskaltel-Euskadi 49 Youcef Reguigui (Alg) Terengganu Polygon Cycling Team 50 Lukas Poestlberger (Aut) Team Jayco Alula +1:11 51 Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula 52 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula 53 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Cofidis 54 Samuele Zambelli (Ita) Team Corratec 55 Kamil Malecki (Pol) Q36.5 Pro Cycling Team 56 Etienne Van Empel (Ned) Team Corratec 57 Masaki Yamamoto (Jpn) Jcl Team Ukyo +1:21 58 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team +1:39 59 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Wb 60 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 61 Marcus Sander Hansen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 62 Alessandro Iacchi (Ita) Team Corratec 63 Axel Mariault (Fra) Cofidis 64 Pascal Ackermann (Ger) Uae Team Emirates 65 John Degenkolb (Ger) Team Dsm 66 Alexander Edmondson (Aus) Team Dsm +1:43 67 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team +1:57 68 Erlend Blikra (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 69 Sean Flynn (Gbr) Team Dsm +2:01 70 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team 71 Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula +2:08 72 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Bingoal Wb 73 Christophe Noppe (Bel) Cofidis 74 Joseph Rosskopf (Usa) Q36.5 Pro Cycling Team 75 Enekoitz Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel-Euskadi 76 Raymond Kreder (Ned) Jcl Team Ukyo 77 Szymon Sajnok (Pol) Q36.5 Pro Cycling Team +2:22 78 Dusan Rajovic (Srb) Bahrain Victorious 79 Aaron Van Der Beken (Bel) Bingoal Wb 80 Matteo Malucelli (Ita) Bingoal Wb 81 Ahmed Madan (Brn) Bahrain Victorious 82 Ryan Gibbons (Rsa) Uae Team Emirates 83 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team +3:03 84 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 85 Yuma Koishi (Jpn) Jcl Team Ukyo +3:08 86 Pavel Bittner (Cze) Team Dsm +3:14 87 Frederik Madsen (Den) Team Dsm 88 Abdulaziz Hashim (Ksa) +3:43 89 Matthew Gibson (Gbr) Human Powered Health +4:12 90 Adam De Vos (Can) Human Powered Health 91 Sasha Weemaes (Bel) Human Powered Health 92 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team 93 Alexandre Balmer (Sui) Team Jayco Alula 94 Cory Greenberg (Usa) Human Powered Health +4:25 95 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 96 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team +4:27 97 Giulio Masotto (Ita) Team Corratec +4:30 98 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi 99 Antonio Barac (Cro) Team Corratec 100 Manabu Ishibashi (Jpn) Jcl Team Ukyo +5:08 101 Peio Goikoetxea Goiogana (Esp) Euskaltel-Euskadi +6:37 102 Murtadha Alshaghab (Ksa) 103 Hassan Aljumah (Ksa) +8:45 104 Azzam Alabdulmunim (Ksa) +8:57 105 Hani Almarhoon (Ksa) DNF Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Esp) Euskaltel-Euskadi Генеральная классификация после 3 этапа 1 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 13:24:46 2 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team +08 3 Max Kanter (Ger) Movistar Team +16 4 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team +17 5 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates +18 6 Simone Consonni (Ita) Cofidis +19 7 Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula 8 Pier-André Côté (Can) Human Powered Health 9 Andoni Lopez De Abetxuko Jimenez (Esp) Euskaltel-Euskadi 10 Marco Tizza (Ita) Bingoal Wb 11 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates 12 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 13 Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Human Powered Health 14 Jeroen Meijers (Ned) Terengganu Polygon Cycling Team 15 Alessandro Fedeli (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 16 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel-Euskadi 17 Jacob Madsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 18 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 19 William Barta (Usa) Movistar Team 20 Mark Donovan (Gbr) Q36.5 Pro Cycling Team 21 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Wb 22 Piet Allegaert (Bel) Cofidis +30 23 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 24 Casper Van Uden (Ned) Team Dsm +43 25 Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Terengganu Polygon Cycling Team +47 26 Gijs Van Hoecke (Bel) Human Powered Health +54 27 Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 28 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 29 Kenneth Van Rooy (Bel) Bingoal Wb 30 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +58 31 Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro Cycling Team +1:03 32 Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +1:08 33 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula +1:11 34 Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team +1:22 35 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Cofidis +1:23 36 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious +1:24 37 Zdeněk Štybar (Cze) Team Jayco Alula +1:28 38 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious +1:30 39 Samuele Zambelli (Ita) Team Corratec 40 Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula 41 Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm +1:45 42 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Wb +1:58 43 Erlend Blikra (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +2:13 44 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Astana Qazaqstan Team 45 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team +2:14 46 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team +2:37 47 Ryan Gibbons (Rsa) Uae Team Emirates +2:38 48 Szymon Sajnok (Pol) Q36.5 Pro Cycling Team +2:41 49 Matteo Malucelli (Ita) Bingoal Wb 50 Joseph Rosskopf (Usa) Q36.5 Pro Cycling Team +2:43 51 Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula +2:57 52 Axel Mariault (Fra) Cofidis +3:07 53 Alexander Edmondson (Aus) Team Dsm +3:27 54 Masaki Yamamoto (Jpn) Jcl Team Ukyo +3:32 55 John Degenkolb (Ger) Team Dsm +3:34 56 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates +3:38 57 Jack Bauer (Nzl) Q36.5 Pro Cycling Team +4:13 58 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team +4:46 59 Christophe Noppe (Bel) Cofidis +5:14 60 Dusan Rajovic (Srb) Bahrain Victorious +5:22 61 Eddy Fine (Fra) Cofidis +5:44 62 Sean Flynn (Gbr) Team Dsm +5:45 63 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team +6:09 64 Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain Victorious +6:29 65 Matthew Gibson (Gbr) Human Powered Health +7:18 66 Marcus Sander Hansen (Den) Uno-X Pro Cycling Team +7:30 67 Kamil Malecki (Pol) Q36.5 Pro Cycling Team +8:09 68 Pavel Bittner (Cze) Team Dsm +9:18 69 Sasha Weemaes (Bel) Human Powered Health +9:56 70 Adam De Vos (Can) Human Powered Health +10:06 71 Raymond Kreder (Ned) Jcl Team Ukyo +12:04 72 Cory Greenberg (Usa) Human Powered Health +12:08 73 Aaron Van Der Beken (Bel) Bingoal Wb +12:17 74 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Bingoal Wb +12:20 75 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +12:48 76 Nicolas Dalla Valle (Ita) Team Corratec +13:07 77 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 78 Lukas Poestlberger (Aut) Team Jayco Alula +14:04 79 Juan Jose Lobato Del Valle (Esp) Euskaltel-Euskadi +14:52 80 Atsushi Oka (Jpn) Jcl Team Ukyo +16:06 81 Jesse Ewart (Irl) Terengganu Polygon Cycling Team 82 Karel Vacek (Cze) Team Corratec +16:21 83 Etienne Van Empel (Ned) Team Corratec +16:42 84 Alessandro Iacchi (Ita) Team Corratec +17:25 85 Enekoitz Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel-Euskadi +18:06 86 Yuma Koishi (Jpn) Jcl Team Ukyo +18:29 87 Frederik Madsen (Den) Team Dsm +18:45 88 Alexandre Balmer (Sui) Team Jayco Alula +19:49 89 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi +19:58 90 Antonio Barac (Cro) Team Corratec +20:01 91 Pascal Ackermann (Ger) Uae Team Emirates +20:12 92 Youcef Reguigui (Alg) Terengganu Polygon Cycling Team +20:35 93 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team 94 Peio Goikoetxea Goiogana (Esp) Euskaltel-Euskadi +22:06 95 Benjami Prades Reverte (Esp) Jcl Team Ukyo +23:17 96 Ahmed Madan (Brn) Bahrain Victorious +23:58 97 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team +25:33 98 Giulio Masotto (Ita) Team Corratec +25:51 99 Manabu Ishibashi (Jpn) Jcl Team Ukyo +26:27 100 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team +31:40 101 Abdulaziz Hashim (Ksa) +33:26 102 Azzam Alabdulmunim (Ksa) +37:33 103 Hassan Aljumah (Ksa) +38:28 104 Hani Almarhoon (Ksa) +38:55 105 Murtadha Alshaghab (Ksa) +43:25 