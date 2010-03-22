Джанни Мерсман завершил карьеру велогонщика из-за болезни

Джанни Мерсман (Gianni Meersman) вынужден прервать свою карьеру и уйти из велоспорта. Во время рутинных медицинских тестов перед началом сезона у 31-летнего бельгийского гонщика обнаружили сердечную аритмию и образовавшуюся на сердце рубцовую ткань. С 2017 года Джанни Мерсман должен был стать одним из ключевых гонщиков проконтинентальной команды Fortuneo - Vital Concept, куда перешёл после четырёх лет выступления в команде Quick Step.

Сезон 2016 года Джанни Мерсман провёл успешно, выиграв два этапа Вуэльты Испании. Всего за карьеру он одержал 20 побед, в списке его достижений также победы на этапах Тура Романдии, Париж-Ниццы и Вуэльты Каталонии.

Джанни Мерсман: «Когда несколько недель назад у меня обнаружили отклонение от нормы в сердце, для меня это стало настоящим шоком. Я прошёл дополнительные обследования и сканирование, но и они подтвердили, что дальнейшее выступление на высоком уровне несёт риск здоровью. Специалисты посоветовали мне закончить карьеру. Я не могу рисковать, потому что у меня есть жена и дочь. Мне больно принимать такое решение, потому что велосипед был не только моей профессией, но и страстью».

Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Fortuneo-Vital Concept: «Конечно, для команды это удар, но прежде всего, это удар для Джанни. Он прекрасный парень и отличный гонщик, который быстро влился в команду. У него даже не было возможности надеть майку нашей команды. Вчера я долго разговаривал с ним по телефону, эта новость сильно на него повлияла. Спортсмен высшего уровня – это особая работа, когда необходимо прислушиваться к своему телу. Велоспорт ставит его жизнь под угрозу, и, конечно, он не может рисковать. Я знаком с Джанни полгода. Он боец, он выздоровеет, а я буду думать, чем мы сможем ему помочь. Я желаю ему всего наилучшего».