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Джанни Мерсман завершил карьеру велогонщика из-за болезни

 Джанни Мерсман завершил карьеру велогонщика из-за болезни

 

 Джанни Мерсман (Gianni Meersman) вынужден прервать свою карьеру и уйти из велоспорта. Во время рутинных медицинских тестов перед началом сезона у 31-летнего бельгийского гонщика обнаружили сердечную аритмию и образовавшуюся на сердце рубцовую ткань. С 2017 года Джанни Мерсман должен был стать одним из ключевых гонщиков проконтинентальной команды Fortuneo - Vital Concept, куда перешёл после четырёх лет выступления в команде Quick Step.

 

  Сезон 2016 года Джанни Мерсман провёл успешно, выиграв два этапа Вуэльты Испании. Всего за карьеру он одержал 20 побед, в списке его достижений также победы на этапах Тура Романдии, Париж-Ниццы и Вуэльты Каталонии.

 

Джанни Мерсман завершил карьеру велогонщика из-за болезни

  

  Джанни Мерсман: «Когда несколько недель назад у меня обнаружили отклонение от нормы в сердце, для меня это стало настоящим шоком. Я прошёл дополнительные обследования и сканирование, но и они подтвердили, что дальнейшее выступление на высоком уровне несёт риск здоровью. Специалисты посоветовали мне закончить карьеру. Я не могу рисковать, потому что у меня есть жена и дочь. Мне больно принимать такое решение, потому что велосипед был не только моей профессией, но и страстью».

 

  Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Fortuneo-Vital Concept: «Конечно, для команды это удар, но прежде всего, это удар для Джанни. Он прекрасный парень и отличный гонщик, который быстро влился в команду. У него даже не было возможности надеть майку нашей команды. Вчера я долго разговаривал с ним по телефону, эта новость сильно на него повлияла. Спортсмен высшего уровня – это особая работа, когда необходимо прислушиваться к своему телу. Велоспорт ставит его жизнь под угрозу, и, конечно, он не может рисковать. Я знаком с Джанни полгода. Он боец, он выздоровеет, а я буду думать, чем мы сможем ему помочь. Я желаю ему всего наилучшего».

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Теги к статье: Джанни Мерсман Gianni Meersman

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  1. Имя: Paolo

    bettini11

    Вчера, 21:49 | Регистрация: 22.03.2010

    ???здоровья-здоровья, терпения!

  2. Rokka

    Вчера, 23:12 | Регистрация: 23.01.2016

    Очень обидно. Только проявил себя и тут такое. Ну и команда конечно делала на него большую ставку, теперь же у них даже нет возможности подписать кого то ещё

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:54 | Регистрация: 4.07.2013

    Видимо, квики, отдавая Джанни в Фортунео, уже знали о его проблемах.
    Иначе как можно было такого гонца отдать?

    Эх, Джанни, очень жаль, что ты заканчиваешь. . .
    Удачи тебе в Жизни!


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