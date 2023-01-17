Тим Велленс о переходе в команду UAE Team Emirates

Тим Велленс: “Если бы у меня получился великолепный сезон, я бы не ушёл из Lotto”

31-летний бельгийский велогонщик Тим Велленс после 11 лет карьеры бельгийской команде Lotto, которой принёс 34 победы, впервые начнёт сезон в другой команде – UAE Team Emirates.

За последние два сезона в Lotto Тим Велленс выиграл четыре гонки, но все победы были одержаны на гонках категорий 2.1 и 1.1 в самом начале сезона. В последний раз крупную победу Тим Велленс праздновал в 2020 году, когда выиграл два этапа Вуэльты Испании. Желание использовать все возможности в профессиональной карьере и выступать лучше привели бельгийского гонщика в команду UAE Team Emirates, о чём Тим Велленс рассказал в интервью VeloNews.

Photo (c) UAE Team Emirates

Тим Велленс: «Я ушёл из Lotto по очень веской причине. В команде все были моими друзьями, у меня просто не было желаемых результатов, поэтому хотел выйти из своей зоны комфорта. Если я хотел показывать более высокие результаты, то мне нужно было уходить в более сильную команду.

Я не собирался уходить из Lotto в команду такого же уровня, в среднюю команду или даже в менее сильную, а в пелотоне не так много команд, которые намного лучше Lotto. Для меня такими являются только три – Jumbo-Visma, INEOS и UAE. В итоге, ушёл в UAE.

Не то, чтобы с Lotto я не сработался, но результатов не было. Если бы у меня получился великолепный сезон, я бы не ушёл. Но, в конце концов, я велосипедист, и к моменту завершения карьеры хочу взять максимум возможного».

Тим Велленс понимает, что в команде UAE Team Emirates с сильным составом он больше не сможет претендовать на роль единоличного лидера на многочисленных классиках. Но бельгийский гонщик уверен, что чем выше уровень команды, тем лучше будет выступать и он сам, его вдохновляет возможность помогать Тадею Погачару на Тур де Франс.

«Если в команде есть такой гонщик, как Тадей Погачар, и все верят в него и знают, что он может побеждать, это поднимает всех на более высокий уровень – не только гонщиков, но и персонал, в такой команде важна работа каждого.

Есть много гонок, которые Тадей не поедет. Я ушёл из Lotto, потому что хочу выиграть гонку, в которой никогда не побеждал. Поэтому одной из моих целей будет крупная классика, предпочтительно бельгийская. Трудно сказать, какая именно. Конечно, я хотел бы выиграть Льеж или Фландрию, но я так же буду рад победить на Омлоп Хет Ниусблад, Дварс доор Флаандерен или Флеш Валлонь.

После Льеж у меня будет отдых, а вторая цель – Тур де Франс. Хотел бы помогать кому-то, кто может выиграть Тур. Знаю, что в одной из лучших команд в мире будет очень серьёзная конкуренция за попадание в состав. Поэтому я каждый раз говорю, что в окружении хороших людей все поднимаются на более высокий уровень».

Тим Велленс начнёт сезон 25 января с гонок на Майорке, где ему всегда удавалось хорошо выступать – он является четырёхкратным победителем классики Trofeo Serra de Tramuntana.