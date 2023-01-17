VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тим Велленс о переходе в команду UAE Team Emirates

Тим Велленс: “Если бы у меня получился великолепный сезон, я бы не ушёл из Lotto”

 

 

  31-летний бельгийский велогонщик Тим Велленс после 11 лет карьеры бельгийской команде Lotto, которой принёс 34 победы, впервые начнёт сезон в другой команде – UAE Team Emirates.

 

  За последние два сезона в Lotto Тим Велленс выиграл четыре гонки, но все победы были одержаны на гонках категорий 2.1 и 1.1 в самом начале сезона. В последний раз крупную победу Тим Велленс праздновал в 2020 году, когда выиграл два этапа Вуэльты Испании. Желание использовать все возможности в профессиональной карьере и выступать лучше привели бельгийского гонщика в команду UAE Team Emirates, о чём Тим Велленс рассказал в интервью VeloNews.

Тим Велленс о переходе в команду UAE Team Emirates

Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

 

  Тим Велленс: «Я ушёл из Lotto по очень веской причине. В команде все были моими друзьями, у меня просто не было желаемых результатов, поэтому хотел выйти из своей зоны комфорта. Если я хотел показывать более высокие результаты, то мне нужно было уходить в более сильную команду.

 

  Я не собирался уходить из Lotto в команду такого же уровня, в среднюю команду или даже в менее сильную, а в пелотоне не так много команд, которые намного лучше Lotto. Для меня такими являются только три – Jumbo-Visma, INEOS и UAE. В итоге, ушёл в UAE.

 

  Не то, чтобы с Lotto я не сработался, но результатов не было.  Если бы у меня получился великолепный сезон, я бы не ушёл. Но, в конце концов, я велосипедист, и к моменту завершения карьеры хочу взять максимум возможного».

 

  Тим Велленс понимает, что в команде UAE Team Emirates с сильным составом он больше не сможет претендовать на роль единоличного лидера на многочисленных классиках. Но бельгийский гонщик уверен, что чем выше уровень команды, тем лучше будет выступать  и он сам, его вдохновляет  возможность помогать Тадею Погачару на Тур де Франс.

 

  «Если в команде есть такой гонщик, как Тадей Погачар, и все верят в него и знают, что он может побеждать, это поднимает всех на более высокий уровень – не только гонщиков, но и персонал, в такой команде важна работа каждого.

 

  Есть много гонок, которые Тадей не поедет. Я ушёл из Lotto, потому что хочу выиграть гонку, в которой никогда не побеждал. Поэтому одной из моих целей будет крупная классика, предпочтительно бельгийская. Трудно сказать, какая именно. Конечно, я хотел бы выиграть Льеж или Фландрию, но я так же буду рад победить на Омлоп Хет Ниусблад, Дварс доор Флаандерен или Флеш Валлонь.

 

  После Льеж у меня будет отдых, а вторая цель – Тур де Франс. Хотел бы помогать кому-то, кто может выиграть Тур. Знаю, что в одной из лучших команд в мире будет очень серьёзная конкуренция за попадание в состав. Поэтому я каждый раз говорю, что в окружении хороших людей все поднимаются на более высокий уровень».

 

Тим Велленс начнёт сезон 25 января с гонок на Майорке, где ему всегда удавалось хорошо выступать – он является четырёхкратным победителем классики Trofeo Serra de Tramuntana.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тим Велленс Tim Wellens UAE Team Emirates

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • velodoctor
    Schwalbe Classic-2023 (4)
    velodoctor-Фото

    Это критериум похоже городской, они сейчас популярны. 

  • garmincervelo
    Спортивный директор Арт Вирхау ... (5)
    garmincervelo-Фото
    Т.е. Поги не способен обыграть в горах и должен был победить за счет партизанщины на непрофильном этапе? Лучше б не вскрывали это.
  • Mike790
    Тур Даун Андер-2023. Маршрут (3)
    Mike790-Фото

    rip..

  • RVL
    Спортивный директор Арт Вирхау ... (5)
    RVL-Фото

    Погги в одиночку, почти без команды бился с ними. А спорт Дир умён задним умом. Может и слили его за этот косяк...

  • RVL
    Тур Даун Андер-2023. Маршрут (3)
    RVL-Фото

    Ноу комментс. rip

  • motte
    Тур Даун Андер-2023. Маршрут (3)
    motte-Фото

    Искренне извиняюсь, Лиуве Вестра вчера , 14 января, в возрасте 40 лет умер, суицид.

  • motte
    Матье ван дер Пул начнёт сезон ... (2)
    motte-Фото

    Его интервью Sporza

    Ван дер Поэль расстроен из-за своих проблем со спиной.

    "Хотел бы я знать, что происходит. Начиная с Олимпийских игр в Токио, мы работаем над этим. Он поднимается и опускается, и это расстраивает. Когда я не на велосипеде, это не больно. Прошлой зимой все было по-другому."

    "Это расстраивает, что я не могу дать полный газ в CX. Это напрягает спину, но, я думаю, проблема не в этом. В прошлом я участвовал в 30 гонках CX за сезон без болей в спине".

    "Это одна из самых неприятных травм в моей карьере. Главным образом потому, что мы не находим причину. Чемпионаты мира CX - моя единственная цель в сезоне CX".

  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул: “В каждой гонк ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Ремко, надо отдать ему должное, старается "прописаться" и всяко соответствовать, но футбольная прошивка - это крест

  • Earl57
    Ремко Эвенепул: “В каждой гонк ... (8)
    Earl57-Фото

    Там в комментариях многие отметили невоспитанность Ремко. Это публичная дорога и указывать посторонним людям что им делать недопустимо. Не нравится что сидит за ним - уезжай, если можешь, или же вежливо попроси. Те, кто называют это "сильным характером", оказывают Ремко плохую услугу. В его возрасте полагается уже знать, "что такое хорошо и что такое плохо".

    Летом, на гонке в Норвегии Ремко отпихнул рукой молодого гонщика из Инеоса - мол, убирайся у меня с дороги. А после финиша искренне удивлялся, почему тот повернулся спиной, когда Ремко подошел, и не хочет общаться. Чё такого то?

  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул: “В каждой гонк ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: velodoctor
    Любитель

    этот "любитель" по 25 часов в неделю любит

    Мохорич, кстати, - не то что Ремко - дал покататься

    https://www.strava.com/activities/8363352444

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 января

Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost)

Joan Bou (Euskaltel - Euskadi)

Jose Felix Parra (Equipo Kern Pharma)

Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck)

Pierre Gautherat (Ag2r - Citroen)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2023 (40)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)