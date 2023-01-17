Иван Соса пострадал на тренировке в Колумбии в результате стычки с вооружённым водителем

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 00:18
Иван Соса обвинён в повреждении грузовика, водитель грузовика – в нанесении телесных повреждений гонщику
Иван Соса (Iván Ramiro Sosa) оказался и потерпевшим, и обвиняемым после происшествия во время тренировки, которое произошло 5 января на дороге в Колумбии, недалеко от его дома в Чинауте, департамента Кундинамарка.
Photo (c) Movistar Team
25-летний колумбийский велогонщик команды Movistar пострадал в результате стычки с вооружённым водителем грузовика, который ударил Сосу в подбородок прикладом пистолета.
Как сообщает El Tiempo, инцидент случился из-за того, что водитель грузовика, по словам гонщика, «совершил на дороге опасный манёвр».
Водитель в свою очередь обвинил Ивана Сосу в том, что гонщик плеснул ему водой в лицо и разбил камнем лобовое стекло грузовика. Полиция заявила, что водитель добровольно сдал оружие и предоставил разрешение на его ношение.
Велокоманда Movistar подтвердила, что Иван Соса был доставлен в медицинский центр, и что гонщик не терял сознания.
Через пять дней после происшествия Иван Соса в соцсетях поблагодарил за поддержку: "Хочу сказать спасибо за все сообщения поддержки, которые получил за последние дни. Это был шокирующий эпизод, но сейчас чувствую себя хорошо".
В заявлении полиции отмечается, что водителю, имя которого не разглашается, предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений, а Ивану Сосе – в повреждении имущества.
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