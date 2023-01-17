Иван Соса пострадал на тренировке в Колумбии в результате стычки с вооружённым водителем

Astanaforever

Мигель Анхель Лопес подписал к ... (12) Ваша стабильность и привела нас к такому ....( Сам дурак ..) Стабильность признак лизоблюдства, подхалимства и бесхребетности. Тем более, в мире нет идеальных.

Earl57

Чемпионат Австралии-2023, ITT (5) ОМГ. Там было всего 18 участников, из которых только 5 гонщиков из больших команд. Кроме Дабриджа там специалистом в разделке был только Люк Плапп, у которого была механическая поломка. Комментаторы отмечают, что эта проблема типична для Шимано и происходит не в первый раз. И скорее всего не в последний. Тоже самое было у Хейтера на разделке чемпионата мира. А как раздельщик Люк Плапп значительно превосходит Вайна и был фаворитом. Ему банально не повезло. И победу Плаппа в групповой гонке почему-то никто не не восхваляет. И про победы девушек из Трека тоже никто не говорит. А Вайна тут же стали восхвалять на все лады... О, победил! Кого победил, как победил - неважно. Главное что победил!!!

Sezar

Чемпионат Австралии-2023, ITT (5) Он теперь и разделки уже выигрывает. В Австралии! А раньше не блистал ни разу. С учетом этого виртуальный 5 результат впечатляет. Жаль, что это все это досталось команде с отрицательной кармой.

Геродот

Матье ван дер Пул проехал этап ... (2) С этим боем быков в велокроссе надо заканчивать, иначе скоро развалится.

Earl57

Чемпионат Австралии-2023, ITT (5) Цитата: SportSpirit



Отличное начало сезона в UAE!

Джэй Вайн выиграл разделку у Дабриджа и прочей сильной компании? ОднакоОтличное начало сезона в UAE! А кто там сильный был? Стареющий Дабридж, которому Вайн привез всего 3 сек. У Плаппа была поломка велосипеда, Шимано в очередной раз подвело. Деннис не участвовал. Там написали топ-10 результатов на этой дистанции ИТТ, так Вайн только 5-й. Деннис в прошлом году эту дистанцию на 2 минуты быстрее проехал. Групповую гонку на чемпионате Австралии Вайн не доехал, сошел.

rude_rider

Мигель Анхель Лопес подписал к ... (12) да тут ничего нового..этот персонаж крайне не стабильный

sergejdriver

Мигель Анхель Лопес подписал к ... (12) Цитата: Astanaforever Я рад за супермена. Не переживай Мигелито, правда восторжествует и кому то будет очень стыдно за свое предательство, поверь. А может и не будет. Ведь это не в первый раз такое с ними.



И еще вопрос к Астане? Если Лопес был замаран и причастен к этой неприятной ситуации, значит он подвергнут какими то санкциями со стороны UCI на запрет выступлений в велогонках. А если его подписывает проконтинентальная команда Медельин и он начинает гонять за эту команду уже 22 января на гонке Вуэльте провинции Сан Хуан, где будут выступать команды мировой лиги, в там числе и Астана, значит запрета гонять ему нет? Так, да? ТАК КАКОГО ХРЕНА ВЫ РАСТОРГЛИ С НИМ КОНТРАКТ? ЧЕ ЗА РЕПУТАЦИЮ СВОЮ ТРЯСЕТЕСЬ, КОТОРАЯ И ТАК ЗАМАРАНА ПО УШИ И БЕЗ ЛОПЕСА? ПРОСТО ВЫ ТРУСЫ И ПЕРЕСТРАХОВЩИКИ И ПОДЛЫЕ ПРЕДАТЕЛИ. И ХИТРЫЕ, КОВАРНЫЕ. МОЖЕТ ДУМАЛИ ЗА ОСВОБОДИВШИЕСЯ ДЕНЬГИ ОТ ЛОПЕСА ПОДПИСАТЬ КЭВЕНДИША И НА ЕГО СЛАВЕ ПРОКАТИТЬСЯ НА ТУРЕ ВЗЯТЬ 35 ЭТАП..?ДА? А..НЕТ..НЕ ПРОКАТИЛО, НЕ СРОСЛОСЬ. ТЬФУ НА ВАС. Помнится пару лет назад мне досталось от этого персонажа и за куда более мягкое и шутливое замечание в адрес тогда еще любимой им Астаны)) Как меняются люди интересно))) Помнится пару лет назад мне досталось от этого персонажа и за куда более мягкое и шутливое замечание в адрес тогда еще любимой им Астаны)) Как меняются люди интересно)))

rude_rider

Чемпионат Австралии-2023, ITT (5) Дабридже теперь вечно второй ,то Роан мешался теперь этот

SportSpirit

Чемпионат Австралии-2023, ITT (5) Джэй Вайн выиграл разделку у Дабриджа и прочей сильной компании? Однако Отличное начало сезона в UAE!

nightbuster33

Мигель Анхель Лопес подписал к ... (12) Уже начал показывать. В первой же гонке за новую команду занял четвертое место.Что-то похожее на критериум с финишным подъемом. Гонка была рваная,буд-то каждый старался показать себя,что они тоже не лыком сшиты.