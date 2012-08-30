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Валерио Конти пострадал во время тренировки на дороге

Валерио Конти сбит машиной во время тренировки

 

 

  27-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Валерио Конти (Valerio Conti) получил перелом ключицы после того, как во время тренировки в Монако его сбила машина. Как сообщает TuttoBici, Валерио Конти тренировался один, от удара машины отлетел в скалу. Водитель машины не остановился, а помог Конти проезжавший велосипедист, который вызвал скорую помощь.

 

  Врач велокоманды UAE Team Emirates Микеле Де Гранди: «Рентген, который сделали в госпитале Ниццы, показал, что у Конти вывих ключицы. В операции нет необходимости. Валерио не сможет тренироваться на дороге три недели, но через несколько дней он может сесть на роллеры».

 

  Инцидент с Валерио Конти случился 23 декабря, но итальянский велогонщик не хотел беспокоить семью перед Рождеством, и рассказал о происшествии лишь 27 декабря.

 

  Валерио Конти в интервью TuttoBici рассказал: «Мне повезло, всё могло быть гораздо хуже. Машина не остановилась после того, как сбила меня. Я ехал по дороге к Ницце, автомобиль обогнал меня и задел, я потерял контроль над велосипедом. Плечом ударился о скалу и упал.

 

  Увидеть автомобиль я не мог, потому что он сразу скрылся за поворотом, даже не притормозив. К счастью, мне помог проезжающий велосипедист. На дороге позади меня совсем никого не было, если бы не тот человек, всё могло быть намного хуже.

 

  Возможно, меня сбила Audi, потому что велосипедист видел проезжающий автомобиль этой марки как раз перед тем, как увидел меня на земле. Этот человек помог мне вызвать скорую помощь, которая приехала очень быстро. В тот момент я ни о чём не думал, только волновался, что травма будет серьёзной и испортит сезон. В больнице меня успокоили, что через три недели смогу снова выезжать на дорогу».

 

  Первый сбор велогонщиков команды UAE Team Emirates должен начаться в Испании 6 января, но пока Валерио Конти не знает, сможет ли туда поехать: «Относительно лагеря в Испании, не знаю, в следующие дни поговорим с менеджерами».

 

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Теги к статье: Валерио Конти Valerio Conti UAE Team Emirates

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 12:21 | Регистрация: 20.06.2019

    Давно пора камеры спереди и сзади ставить, чтобы нормально наказывать таких упырей на авто.

    1. RVL

      Сегодня, 13:05 | Регистрация: 30.08.2012

      В идеале да. Как это реализовать когда регик даже в машине не у каждого есть. Хотя если ты топ спортсмен может даже должно быть мастхэв.
      Команда или страховая только выиграет от этого.

  2. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 13:34 | Регистрация: 14.03.2018

    Цитата: Ice
    Давно пора камеры спереди и сзади ставить, чтобы нормально наказывать таких упырей на авто.
    Сама задумываюсь о подобном. Хотя бы одну. Сейчас камеры есть совсем миниатюрные. Да и без инцидентов, можно стучать в гибдд на неадекватных водителей кто подрезал, и тд

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:18 | Регистрация: 30.06.2017

    Бедный Микеле Скарпони. Вот одна дрянь оборвала жизнь очень хорошему человееу и великому спортсмену. Валерио еще хорошо отделался. Здоровья всем...Будьте осторожны.

    Вся жизнь это гонка.

    1. RVL

      Сегодня, 18:55 | Регистрация: 30.08.2012

      Жаль Микеле, но неужели вы думаете ,что можно просто так сбить насмерть человека и не сесть в тюрьму? (Есть исключения конечно)
      Я просто не слышал продолжения .

  4. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: RVL
    В идеале да. Как это реализовать когда регик даже в машине не у каждого есть. Хотя если ты топ спортсмен может даже должно быть мастхэв.
    Команда или страховая только выиграет от этого.

    В принципе, это намного доступнее, чем кажется, я себе как-то подбирал на машину, так обалдел, с какими функциями можно взять регистратор за 20-30 долларов. Для велика может и дороже будут, но ненамного, а с такой частотой инцидентов в Европе без камеры врообще ездить не стоит. Это мы слышим только о авариях с профи, а сколько простых велосипедистов сбивают?

     

    1. RVL

      Сегодня, 18:52 | Регистрация: 30.08.2012

      Согласен. Такая же история с выбором. За копейки взял и на авто и на вел. И друзьям на подарки. Но, реально что мешало это же сделать этому гонщику?
      Ну и многим другим.
      обязывать? это перегиб.
      Выходит тут спасение утопающих, дело рук самих утопающих.

  5. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 19:14 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: RVL
    Жаль Микеле, но неужели вы думаете ,что можно просто так сбить насмерть человека и не сесть в тюрьму? (Есть исключения конечно)
    Я просто не слышал продолжения .

    Человек, который сбил Микеле, перестал принить лекарства от рака и умер до суда над ним.

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Комментарии

  • Earl57
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: RVL
    Жаль Микеле, но неужели вы думаете ,что можно просто так сбить насмерть человека и не сесть в тюрьму? (Есть исключения конечно)
    Я просто не слышал продолжения .

    Человек, который сбил Микеле, перестал принить лекарства от рака и умер до суда над ним.

  • RVL
    Карлос Бетанкур будет выступат ... (3)
    RVL-Фото
    Вопрос стимулов и мотивации...
    На самом деле, мы занимаемся тем чем занимаемся по нашим желаниям и возможностям. Готов работать на трёх работах и выжимать из себя 300%- вперёд. Но не всем это надо.особенно в вело где небезграничная физуха решает много.
  • RVL
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    RVL-Фото
    Жаль Микеле, но неужели вы думаете ,что можно просто так сбить насмерть человека и не сесть в тюрьму? (Есть исключения конечно)
    Я просто не слышал продолжения .
  • RVL
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    RVL-Фото
    Согласен. Такая же история с выбором. За копейки взял и на авто и на вел. И друзьям на подарки. Но, реально что мешало это же сделать этому гонщику?
    Ну и многим другим.
    обязывать? это перегиб.
    Выходит тут спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
  • Ice
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    В идеале да. Как это реализовать когда регик даже в машине не у каждого есть. Хотя если ты топ спортсмен может даже должно быть мастхэв.
    Команда или страховая только выиграет от этого.

    В принципе, это намного доступнее, чем кажется, я себе как-то подбирал на машину, так обалдел, с какими функциями можно взять регистратор за 20-30 долларов. Для велика может и дороже будут, но ненамного, а с такой частотой инцидентов в Европе без камеры врообще ездить не стоит. Это мы слышим только о авариях с профи, а сколько простых велосипедистов сбивают?

     

  • Astanaforever
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Бедный Микеле Скарпони. Вот одна дрянь оборвала жизнь очень хорошему человееу и великому спортсмену. Валерио еще хорошо отделался. Здоровья всем...Будьте осторожны.
  • Cyrill
    Карлос Бетанкур будет выступат ... (3)
    Cyrill-Фото

    Возможно скажу "страшную" и несуразную вещь - если бы, то любой гранд-тур мог бы быть его ... а самое смешное, что если когда-нибудь человек возьмётся за ум, то выше написанное остаётся в силе...причина проста - талант+его "измождённость" велоспортом процентов 30-40% по сравнению с теми же Кинтаной, Лопесом, Йетсом. Главное не то, что Париж-Ницца и Джиро Д'Италия, а то как он ехал/выигрывал там. И главное - он ещё далеко не "выжатый" лимон... Предположу, что человека в свой время остановило именно нежелание "ломать"/выжимать организм.

  • flugegeheimen
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: Ice
    Давно пора камеры спереди и сзади ставить, чтобы нормально наказывать таких упырей на авто.
    Сама задумываюсь о подобном. Хотя бы одну. Сейчас камеры есть совсем миниатюрные. Да и без инцидентов, можно стучать в гибдд на неадекватных водителей кто подрезал, и тд
  • flugegeheimen
    Чери Придхэм – первая женщина ... (17)
    flugegeheimen-Фото
    И штат пополнили, и попиарились на модной теме. Молодцы
  • RVL
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    RVL-Фото
    В идеале да. Как это реализовать когда регик даже в машине не у каждого есть. Хотя если ты топ спортсмен может даже должно быть мастхэв.
    Команда или страховая только выиграет от этого.

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