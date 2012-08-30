Валерио Конти пострадал во время тренировки на дороге

Валерио Конти сбит машиной во время тренировки

27-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Валерио Конти (Valerio Conti) получил перелом ключицы после того, как во время тренировки в Монако его сбила машина. Как сообщает TuttoBici, Валерио Конти тренировался один, от удара машины отлетел в скалу. Водитель машины не остановился, а помог Конти проезжавший велосипедист, который вызвал скорую помощь.

Врач велокоманды UAE Team Emirates Микеле Де Гранди: «Рентген, который сделали в госпитале Ниццы, показал, что у Конти вывих ключицы. В операции нет необходимости. Валерио не сможет тренироваться на дороге три недели, но через несколько дней он может сесть на роллеры».

Инцидент с Валерио Конти случился 23 декабря, но итальянский велогонщик не хотел беспокоить семью перед Рождеством, и рассказал о происшествии лишь 27 декабря.

Валерио Конти в интервью TuttoBici рассказал: «Мне повезло, всё могло быть гораздо хуже. Машина не остановилась после того, как сбила меня. Я ехал по дороге к Ницце, автомобиль обогнал меня и задел, я потерял контроль над велосипедом. Плечом ударился о скалу и упал.

Увидеть автомобиль я не мог, потому что он сразу скрылся за поворотом, даже не притормозив. К счастью, мне помог проезжающий велосипедист. На дороге позади меня совсем никого не было, если бы не тот человек, всё могло быть намного хуже.

Возможно, меня сбила Audi, потому что велосипедист видел проезжающий автомобиль этой марки как раз перед тем, как увидел меня на земле. Этот человек помог мне вызвать скорую помощь, которая приехала очень быстро. В тот момент я ни о чём не думал, только волновался, что травма будет серьёзной и испортит сезон. В больнице меня успокоили, что через три недели смогу снова выезжать на дорогу».

Первый сбор велогонщиков команды UAE Team Emirates должен начаться в Испании 6 января, но пока Валерио Конти не знает, сможет ли туда поехать: «Относительно лагеря в Испании, не знаю, в следующие дни поговорим с менеджерами».