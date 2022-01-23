Иван Соса о новом старте в команде Movistar и целях на Джиро д’Италия-2022

Иван Соса: «Прощание с командой Ineos Grenadiers получилось сложным»

24-летний колумбийский велогонщик Иван Соса начнёт первый сезон в цветах команды Movistar. В команде Ineos Grenadiers, где Соса выступал последние три года, ему так и не удалось дебютировать на Тур де Франс. В команде Movistar его первым Гранд-туром станет Джиро д’Италия, что подтвердил генеральный менеджер Movistar Эусебио Унсуэ.

Капитаном команды на итальянском Гранд-туре будет Алехандро Вальверде, но в интервью Marca Иван Соса сказал, что не возражал бы побороться за подиум. Первым стартом Ивана Сосы в команде Movistar будет серия гонок на Майорке, стартующая 26 января.

- Как проходят первые дни в тренировочном лагере?

Иван Соса: Мне очень нравится в Альмерии, нравится работать с товарищами. Увидел, что в команде всё отлично организовано. Тренировочные сессии проходят по плану.

- Что больше всего удивляет в команде?

- То, что могу разговаривать на испанском. В этом плане мне гораздо легче. Все делятся с тобой мыслями, для меня это круто. Мы отлично сработались, и погода с самого начала не подвела.

- Ты – один из звёздных гонщиков, подписавших контракт, будешь лидером?

- На данный момент ни с кем не обсуждал, лидер я или нет. Мы все сфокусированы на гонках начала сезона, а дальше посмотрим. У нас хороший календарь. Посмотрим, как все начнут год. Я пока не знаю, какая у меня форма.

- Из Ineos ты ушёл через заднюю дверь?

- Прощание получилось сложным. Многое случилось, но я ушёл счастливым, потому что многому научился. В целом получил хороший опыт и теперь должен использовать его для своего роста.

- Уже знаешь свой календарь гонок?

- Буду на Mallorca Challenge, потом поеду в Прованс. О крупных гонках ещё не знаю. Должен поехать Джиро д’Италия.

- Ты пришёл в команду, чтобы быть лидером, но здесь продолжает выступать ветеран команды, он – капитан.

- Я очень счастлив разделить с ним лидерство. Конечно, смогу у него многому научиться. Он – образец.

- Какой раньше считал команду Movistar?

- Считал сильной командой, они всегда выдавали максимум в выступлениях. Я хотел прийти сюда, потому что мне нравилась их команда.

- Что думаешь о других лидерах команды?

- Считаю, что Мас прогрессирует, в прошлом году поднялся на подиум Вуэльты Испании, он – один из сильнейших в команде. Мы будем выступать вместе. Он великолепный гонщик.

- Но на крупных гонках он захочет быть лидером.

- Гонки найдутся для всех. Я бы хотел хорошо выступать, но у меня плохо с большими разделками. Мне нравится Джиро д’Италия. Это горный Гранд-тур, он мне подходит. Постараюсь выступить хорошо.

- Что ты имеешь в виду под «выступить хорошо»?

- Буду бороться за победы на этапах, не исключая борьбу за общий зачёт. Мне бы хотелось добиться подиума.

- В прошлом году ты не проехал ни одного Гранд-тура…

- Меня сильно это задело. Команда фокусировалась на чем-то другом, это их право. Что случилось, то случилось, не хочу об этом говорить. Всё это послужило опытом.

- На «Корса Роза» какие этапы будут ключевыми?

- Финиш на Этне мне нравится, потому что он тяжёлый. У меня могут быть варианты. Я просто хочу поехать и наслаждаться гонкой, тогда остальное получится само.