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Иван Соса о новом старте в команде Movistar и целях на Джиро д’Италия-2022

Иван Соса: «Прощание с командой Ineos Grenadiers получилось сложным»

Иван Соса: «Прощание с командой Ineos Grenadiers получилось сложным»

 

 

  24-летний колумбийский велогонщик Иван Соса начнёт первый сезон в цветах команды Movistar. В команде Ineos Grenadiers, где Соса выступал последние три года, ему так и не удалось дебютировать на Тур де Франс. В команде Movistar его первым Гранд-туром станет Джиро д’Италия, что подтвердил генеральный менеджер Movistar Эусебио Унсуэ.

  Капитаном команды на итальянском Гранд-туре будет Алехандро Вальверде, но в интервью Marca Иван Соса сказал, что не возражал бы побороться за подиум. Первым стартом Ивана Сосы в команде Movistar будет серия гонок на Майорке, стартующая 26 января.  

 

- Как проходят первые дни в тренировочном лагере?

 Иван Соса: Мне очень нравится в Альмерии, нравится работать с товарищами. Увидел, что в команде всё отлично организовано. Тренировочные сессии проходят по плану.

- Что больше всего удивляет в команде?

- То, что могу разговаривать на испанском. В этом плане мне гораздо легче. Все делятся с тобой мыслями, для меня это круто. Мы отлично сработались, и погода с самого начала не подвела.

- Ты – один из звёздных гонщиков, подписавших контракт, будешь лидером?

- На данный момент ни с кем не обсуждал, лидер я или нет. Мы все сфокусированы на гонках начала сезона, а дальше посмотрим. У нас  хороший календарь. Посмотрим, как все начнут год. Я пока не знаю, какая у меня форма.

- Из Ineos ты ушёл через заднюю дверь?

- Прощание получилось  сложным. Многое случилось, но я ушёл счастливым, потому что многому научился. В целом получил хороший опыт и теперь должен использовать его для своего роста.

- Уже знаешь свой календарь гонок?

- Буду на Mallorca Challenge, потом поеду в Прованс.  О крупных гонках ещё не знаю. Должен поехать Джиро д’Италия.

- Ты пришёл в команду, чтобы быть лидером, но здесь продолжает выступать ветеран команды, он – капитан.

- Я очень счастлив разделить с ним лидерство. Конечно, смогу у него многому научиться. Он – образец.

- Какой раньше считал команду Movistar?

- Считал сильной командой, они всегда выдавали максимум в выступлениях. Я хотел прийти сюда, потому что мне нравилась их команда.

- Что думаешь о других лидерах команды?

- Считаю, что Мас прогрессирует, в прошлом году поднялся на подиум Вуэльты Испании, он – один из сильнейших в команде. Мы будем выступать вместе. Он великолепный гонщик.

- Но на крупных гонках он захочет быть лидером.

- Гонки найдутся для всех. Я бы хотел хорошо выступать, но у меня плохо с большими разделками.  Мне нравится Джиро д’Италия. Это горный Гранд-тур, он мне подходит. Постараюсь выступить хорошо.

- Что ты имеешь в виду под «выступить хорошо»?

- Буду бороться за победы на этапах, не исключая борьбу за общий зачёт. Мне бы хотелось добиться подиума.

- В прошлом году ты не проехал ни одного Гранд-тура…

- Меня сильно это задело. Команда фокусировалась на чем-то другом, это их право. Что случилось, то случилось, не хочу об этом говорить. Всё это послужило опытом.

- На «Корса Роза» какие этапы будут ключевыми?

- Финиш на Этне мне нравится, потому что он тяжёлый. У меня могут быть варианты. Я просто хочу поехать и наслаждаться гонкой, тогда остальное  получится само.

 

 

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Теги к статье: Иван Соса Ivan Ramiro Sosa Movistar Джиро д'Италия-2022

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Тренер команды UAE Team Emirat ... (11)
    Shalam s Urala-Фото
    я не про мифы и не про сорок лет назад.
    я про то что шейхам в инвестициях резко пропёрло ) и уж точно не с Мачином_)))
  • RVL
    Тренер команды UAE Team Emirat ... (11)
    RVL-Фото

    Таких как тадей за всю историю с десяток

    А тут человека с прикидки и прочих хоть и перспективных сравнивают с ним

    Пока это большая теория с малой вероятностью воплощения

  • Адриен
    Тренер команды UAE Team Emirat ... (11)
    Адриен-Фото

    То, что шейхи разбрасывают бабло направо и налево - миф. Подобное было, но лет сорок назад. Даже еще позже. Сейчас они хорошо умеют считать деньги, еще лучше - их вкладывать. И у Bahrain Victorious, и у UAE Team не самые великие бюджеты ...

  • Shalam s Urala
    Тренер команды UAE Team Emirat ... (11)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    Благополучие Погачара целиком и полностью зависит от Мачина, поэтому он будет терпеть молодого испанца и похваливать его.

    Цитата: Earl57
    У Тадея есть прямой выход на шейхов? Или через Мачина идет все-таки.

    а точно не всё наоборот? )))

    для шейхов купить любого менеджера - не сильно сложный вопрос. а Тур так просто не купишь. такшт скорее Мачин всяко глазки строит словенцу )

    шейхи вообще не сильно ценят деньги. а вот реальные ценности - да

  • Earl57
    Тренер команды UAE Team Emirat ... (11)
    Earl57-Фото

    У Тадея есть прямой выход на шейхов? Или через Мачина идет все-таки.

     

    П.С. А сравнить Аюсо и Родригеса можно будет на Вуэльте Андалусии, которая должна стартовать 16 февраля. Там же будут Ланда и Лопес...

     

    Параллельно будет проходить Вольта Альгарве, где можно будет сравнить Ремко и Пидкока. Правда сильно сомнительно, что Томми будет дергаться на  этой гонке. Скорее всего использует ее для тихой вкатки на шоссе после велокросса.

  • motte
    Тренер команды UAE Team Emirat ... (11)
    motte-Фото

    После пяти тдф тадея может быть, наверное.

  • Sezar
    Тренер команды UAE Team Emirat ... (11)
    Sezar-Фото

    Возможно. Но он объективно показал хороший результат в горе и это от Мачина не зависит. Да и Погачар не раб, чтобы полностью от кого-то зависеть. Я бы сказал что его конкурентная позиция будет посильнее чем у Мачина за которым, по сути, стоят деньги и репутация человека, хорошо разбирающегося в юных талантах (что тоже немало).

  • ararat
    Алехандро Вальверде о финально ... (4)
    ararat-Фото
    Цитата: reforg34
    Полностью согласен с Вальверде. Если все пойдет по плану, без проблем может сделать покер, т.е. взять Амстел Голд Рейс, Флеш Валонь, Льеж-Бастон-Льеж и ЧМ.
    Также, без проблем может взять несколько горных этапов на ТДФ и 3 место на Вуэльте(при условии что топ3 сильнейших генеральщиков(Фрум,Кинтана и Томас)  не заявятся на Вуэльту). Ожидаем потную борьбу с Ландой.
    Комментарий из 2015+-))
  • Earl57
    Тренер команды UAE Team Emirat ... (11)
    Earl57-Фото
    Да там все проще и банальнее. Генменеджер ОАЭ испанец, поэтому он молодого испанца и пиарит изо всех сил. Благополучие Погачара целиком и полностью зависит от Мачина, поэтому он будет терпеть молодого испанца и похваливать его. Все равно не конкурент, поэтому жалко нет))
    Из молодых испанцев Карлос Родригес намного интереснее. И минувший Авенир наглядно показал разницу в классе между ним и Аюсо. Но Родригес в Инеос и его там не раскручивают, предпочитая чтобы говорили его результаты.
  • Sezar
    Тренер команды UAE Team Emirat ... (11)
    Sezar-Фото

    Да, это уже становится серьезным. Я думаю, Алмейда тоже поеживается.  Не ожидал от него такого быстрого прогресса.

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