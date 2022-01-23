Иван Соса о новом старте в команде Movistar и целях на Джиро д’Италия-2022

- Категория:
- VeloNEWS / VeloNAME |
- Дата:
- Сегодня, 22:30
Иван Соса: «Прощание с командой Ineos Grenadiers получилось сложным»
24-летний колумбийский велогонщик Иван Соса начнёт первый сезон в цветах команды Movistar. В команде Ineos Grenadiers, где Соса выступал последние три года, ему так и не удалось дебютировать на Тур де Франс. В команде Movistar его первым Гранд-туром станет Джиро д’Италия, что подтвердил генеральный менеджер Movistar Эусебио Унсуэ.
Капитаном команды на итальянском Гранд-туре будет Алехандро Вальверде, но в интервью Marca Иван Соса сказал, что не возражал бы побороться за подиум. Первым стартом Ивана Сосы в команде Movistar будет серия гонок на Майорке, стартующая 26 января.
- Как проходят первые дни в тренировочном лагере?
Иван Соса: Мне очень нравится в Альмерии, нравится работать с товарищами. Увидел, что в команде всё отлично организовано. Тренировочные сессии проходят по плану.
- Что больше всего удивляет в команде?
- То, что могу разговаривать на испанском. В этом плане мне гораздо легче. Все делятся с тобой мыслями, для меня это круто. Мы отлично сработались, и погода с самого начала не подвела.
- Ты – один из звёздных гонщиков, подписавших контракт, будешь лидером?
- На данный момент ни с кем не обсуждал, лидер я или нет. Мы все сфокусированы на гонках начала сезона, а дальше посмотрим. У нас хороший календарь. Посмотрим, как все начнут год. Я пока не знаю, какая у меня форма.
- Из Ineos ты ушёл через заднюю дверь?
- Прощание получилось сложным. Многое случилось, но я ушёл счастливым, потому что многому научился. В целом получил хороший опыт и теперь должен использовать его для своего роста.
- Уже знаешь свой календарь гонок?
- Буду на Mallorca Challenge, потом поеду в Прованс. О крупных гонках ещё не знаю. Должен поехать Джиро д’Италия.
- Ты пришёл в команду, чтобы быть лидером, но здесь продолжает выступать ветеран команды, он – капитан.
- Я очень счастлив разделить с ним лидерство. Конечно, смогу у него многому научиться. Он – образец.
- Какой раньше считал команду Movistar?
- Считал сильной командой, они всегда выдавали максимум в выступлениях. Я хотел прийти сюда, потому что мне нравилась их команда.
- Что думаешь о других лидерах команды?
- Считаю, что Мас прогрессирует, в прошлом году поднялся на подиум Вуэльты Испании, он – один из сильнейших в команде. Мы будем выступать вместе. Он великолепный гонщик.
- Но на крупных гонках он захочет быть лидером.
- Гонки найдутся для всех. Я бы хотел хорошо выступать, но у меня плохо с большими разделками. Мне нравится Джиро д’Италия. Это горный Гранд-тур, он мне подходит. Постараюсь выступить хорошо.
- Что ты имеешь в виду под «выступить хорошо»?
- Буду бороться за победы на этапах, не исключая борьбу за общий зачёт. Мне бы хотелось добиться подиума.
- В прошлом году ты не проехал ни одного Гранд-тура…
- Меня сильно это задело. Команда фокусировалась на чем-то другом, это их право. Что случилось, то случилось, не хочу об этом говорить. Всё это послужило опытом.
- На «Корса Роза» какие этапы будут ключевыми?
- Финиш на Этне мне нравится, потому что он тяжёлый. У меня могут быть варианты. Я просто хочу поехать и наслаждаться гонкой, тогда остальное получится само.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (94)