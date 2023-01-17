У Жерома Пино остаются считанные дни, чтобы спасти команду B&B Hotels-KTM

Команда B&B Hotels-KTM оказалась в подвешенном состоянии из-за неопределённости со спонсорами

У генерального менеджера французской B&B Hotels-KTM Жерома Пино (Jerôme Pineau) остаются считанные дни, чтобы спасти команду. Надежды на приход крупных спонсоров, в числе которых, по информации L’Equipe, рассматривались компании Amazon France, Carrefour, Engie, а также в преддверии Олимпиады-2024 администрация Парижа, не оправдались.

Хороших новостей о новых спонсорах команды не поступало с момента прибытия Тур де Франс-2022 в Париж. Команда B&B Hotels-KTM отменила презентацию, которая должна была пройти за день до представления маршрута Тур де Франс-2023.

Международный союз велосипедистов (UCI) потребовал, чтобы все документы, необходимые для регистрации на сезон 2023 года, были представлены 30 ноября. Но издание Quest France сообщило, что Жерому Пино удалось договориться о нескольких дополнительных днях. В UCI пошли навстречу и согласились подождать до 5 декабря.

CyclismActu сообщает, что первоначально Пино собирался с помощью спонсоров увеличить бюджет команды до 15 миллионов евро, планировал подписать британского спринтера Марка Кэвендиша и создать женскую велокоманду. Но теперь речь идёт о выживании команды и бюджете в 5 – 7 миллионов евро.

Две недели назад Жером Пино в интервью L’Equipe сказал, что у него есть пять потенциальных спонсоров, встреча с которыми должна была состояться 21, 28 и 29 ноября.

Жером Пино: «Если переговоры с ними ни к чему не приведут, то мы окажемся в большой опасности, команда может не выжить».

В интервью RMC Sport Жером Пино говорил, что титульный спонсор – отели B&B уже взяли на себя новые обязательства по поддержке команды.