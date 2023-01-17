Джанни Савио: «Перезапускаю команду с континентального уровня с тем же энтузиазмом, что и 30 лет назад»

Джанни Савио собирается вернуть свою велокоманду на профессиональный уровень в 2024 году

Джанни Савио (Gianni Savio), генеральный менеджер Drone Hopper-Androni Giocattoli, пока не знает, как в следующем году будет называться его команда. После неудачи с титульным спонсором, стартапом Drone Hopper, который из-за финансовых проблем не смог выполнить свои обязательства, Джанни Савио начинает заново строить команду с континентального уровня.

Как сообщает Tuttosport, Савио планирует произвести слияние с одной из колумбийских велокоманд (возможно, Tierra de Atletas), чтобы дать возможность выступать пятерым гонщикам, контракты которых действуют до 2023 года – Габриэле Бенедетти (Gabriele Benedetti), Триму Хольтеру (Trym Holter), Дидье Мершану (Didier Merchan), Брэндону Рохасу (Brandon Rojas) и Сантьягоу Умбе (Santiago Umba).

В интервью tuttobiciweb Джанни Савио сказал:

«Как я уже много раз говорил, нас подвела компания-стартап "Drone Hopper". Они предоставили всю необходимую документацию, которая к тому же была одобрена UCI, благодаря чему мы и получили лицензию на 2022 год. Но затем в испанской экономике начался спад, ситуация ухудшилась, и компания перестала нам платить. Мы оказались в очень сложном положении, пришлось искать альтернативное решение.

В этом году мы выполним все финансовые обязательства по отношению к гонщикам и персоналу, но так как у Drone Hopper трудности, в следующем году мы не хотим рисковать. Поэтому намерены на год стать континентальной командой, проектом для перспективных молодых гонщиков, чтобы в 2024 году вернуться на профессиональный уровень. Осталось решить несколько вопросов с континентальной командой под южноамериканской лицензией, в которой выступают молодые перспективные колумбийцы.

Лично я перезапускаю команду с континентального уровня с тем же энтузиазмом, как и почти 30 лет назад, когда я только начинал. Велоспорт остаётся моей большой страстью. А возвращение в Южную Америку – это праздник, потому что там я открыл множество талантов, одним из которых был Эган Берналь».