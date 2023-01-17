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Джанни Савио: «Перезапускаю команду с континентального уровня с тем же энтузиазмом, что и 30 лет назад»

Джанни Савио собирается вернуть свою велокоманду на профессиональный уровень в 2024 году

 

 

  Джанни Савио (Gianni Savio), генеральный менеджер Drone Hopper-Androni Giocattoli, пока не знает, как в следующем году будет называться его команда. После неудачи с титульным спонсором, стартапом Drone Hopper, который из-за финансовых проблем не смог выполнить свои обязательства, Джанни Савио начинает заново строить команду с континентального уровня.

 

Джанни Савио: «Перезапускаю команду с континентального уровня с тем же энтузиазмом, что и 30 лет назад»

 

 

  Как сообщает Tuttosport, Савио планирует произвести слияние с одной из колумбийских велокоманд (возможно, Tierra de Atletas), чтобы дать возможность выступать пятерым гонщикам, контракты которых действуют до 2023 года – Габриэле Бенедетти (Gabriele Benedetti), Триму Хольтеру (Trym Holter), Дидье Мершану (Didier Merchan), Брэндону Рохасу (Brandon Rojas) и Сантьягоу Умбе (Santiago Umba).

 

  В интервью tuttobiciweb Джанни Савио сказал:

 

  «Как я уже много раз говорил, нас подвела компания-стартап "Drone Hopper". Они предоставили всю необходимую документацию, которая к тому же была одобрена UCI, благодаря чему мы и получили лицензию на 2022 год. Но затем в испанской экономике начался спад, ситуация ухудшилась, и компания перестала нам платить. Мы оказались в очень сложном положении, пришлось искать альтернативное решение.

 

  В этом году мы выполним все финансовые обязательства по отношению к гонщикам и персоналу, но так как у Drone Hopper трудности, в следующем году мы не хотим рисковать. Поэтому намерены на год стать континентальной командой, проектом для перспективных молодых гонщиков, чтобы в 2024 году вернуться на профессиональный уровень. Осталось решить несколько вопросов с континентальной командой под южноамериканской лицензией, в которой выступают молодые перспективные колумбийцы.

 

  Лично я перезапускаю команду с континентального уровня с тем же энтузиазмом, как и почти 30 лет назад, когда я только начинал. Велоспорт остаётся моей большой страстью. А возвращение в Южную Америку – это праздник, потому что там я открыл множество талантов, одним из которых был Эган Берналь».

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Теги к статье: Джанни Савио Gianni Savio

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Комментарии

  • s75
    Том Пидкок: “У меня не такой в ... (1)
    s75-Фото

    Джозеф уходит из FDJ? интересно.

  • Pugachev
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (10)
    Pugachev-Фото

    МВДП, конечно, а не ВДМ...

     

  • Astanaforever
    Кристиан Скарони остается в As ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Скарони хорошо, но самое главное подписали Груздева, Захарова, Мартинелли.А то без них ваще тяжко было бы команде на сл.сезон.)))
  • litxaa
    Кристиан Скарони остается в As ... (3)
    litxaa-Фото

    Показалось...angel

  • velodoctor
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    velodoctor-Фото
    Так можно про Джиро прошлогоднюю сказать, про последнюю неделю точно, но кроссовые гонки длятся около часа, 1-2 раза в неделю, если он получает удовольствие, то я не думаю что это как-то повлияет на сезон на шоссе
  • SportSpirit
    Примож Роглич: “Не знаю, буду ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Да-а-а, этап с финишем на Граноне - это был шедефр от JV с самых первых метров, когда в отрыв поела ван Арт, и до победного финиша Вингегора!

     

    2 совета Приможу:

    - готовиться к Вуэльте через Джиро

    - не спринтовать в группе с Фредом Райтом

  • SportSpirit
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    SportSpirit-Фото
    Тогда зачем это все? Спину "просадили", психику тоже. Начиная с ОИ нет адекватного тренировочного и гоночного наката. Нельзя объять необъятное и впихнуть в себя невпихуемое)
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт: «Может, в 2023 г ... (1)
    SportSpirit-Фото

    "С нетерпением жду, когда начну выступать с Диланом ван Барле, наша команда ещё никогда не была так сильна. Думаю, мы хорошо дополняем друг друга».

     

    Улыбаюсь и задаю риторический вопрос: а с кем Ваут как-то иначе дополняет друг друга?music 

     

    Роглича к победам возил? Возил. Йонаса возил? Возил. Даже Лапорта сначала привез к победе, потом шепнул на ушко, что тот может выиграть этап ТДФ. А потом Лапорт так вошел  во вкус, что объехал Ваута на ЧМ. 

     

    Так что, предположу, что ван Барле, которому явно не хватало психологической уверенности, хорошей такой спортивной наглости, найдет в JV более яркое продолжение карьеры. 

     

     

     

     

  • Ернат
    Кристиан Скарони остается в As ... (3)
    Ернат-Фото

    нормально 

  • MVDP
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    MVDP-Фото
    Боюсь, что последний шанс на адекватное совмещение был в 2019 году.

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