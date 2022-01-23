Эли Изербит - победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хугерхейде

Изербит опередил Ларса ван дер Хаара и Тома Пидкока на этапе Кубка мира по велокроссу в Хугерхейде



Эли Изербит выиграл 15-й, финальный перед чемпионатом этап Кубка мира по велокроссу, проходивший в голландском Хогерейде (Hoogerheide). Это седьмая победа 24-летнего бельгийского велогонщика команды Pauwels Sauzen – Bingoal на этапах Кубка мира в сезоне 2021/2022 года.

На трассе в Хугерхейде, которую создавал отец Матье ван дер Пула – Адри, британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Том Пидкок атаковал и создал просвет в середине гонки. Эли Изербит, который является давним соперником Пидкока, возглавлял группу преследования, которая за 4 круга до финиша проигрывала 14 секунд.

На предпоследнем круге от преимущества Пидкока осталось 6 секунд, Изербит закрыл просвет и прошёл соперника на секции в лесу. Большой просвет до лидеров пришлось закрывать Ларсу Ван дер Хаару (Lars Van Der Haar) из команды Baloise Trek Lions, на колесе которого сидел товарищ Изербита по команде Майкл Вантуренхаут. Ларс Ван дер Хаар догнал пару лидеров в конце восьмого круга и возглавил группу.

Изербит атаковал соперников в начале финального круга, а затем ещё раз ускорился в лесу, где Том Пидкок остался четвёртым колесом, а Изербит создал просвет. На финише Эли Изербит не дал соперникам догнать себя, опередив на 2 секунды Ларса Ван дер Хаара и на три секунды Тома Пидкока.

Эли Изербит: «Стартовал плохо, потом потерял время после падения, но вернулся. К счастью, я смог рассчитывать на Майкла Вантуренхаута, который очень быстро прошёл первый круг. Великолепно, что мне удалось отфинишировать. Больше всего доволен своей формой. Не верил, что нам удастся догнать Пидкока, когда он набрал двадцать секунд. Надо принять это во внимание с прицелом на следующую неделю.

Тренер нашей сборной видит, кто в какой форме. Не думаю, что нам надо что-то кардинально менять в тактике. Пидкок и Ван дер Хаар – сильные соперники. Мы должны использовать правильную тактику, чтобы их победить».

Том Пидкок: «Думаю, я сжёг слишком много спичек. Было довольно тяжело ехать впереди одному. Они ошибались, но это означало, что в голове группы всё время был кто-то новый. У меня же не хватило запаса, чтобы выстрелить. Я ехал несколько самонадеянно, а Эли сделал просвет.

Это не конец света. Не совсем то, на что я надеялся, но теперь нужно восстановиться на этой неделе и приложить все силы в конце недели. Многие могут выиграть чемпионат. Моя форма будет хорошей, и это отлично».