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Эли Изербит - победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хугерхейде

  Изербит опередил Ларса ван дер Хаара и Тома Пидкока на этапе Кубка мира по велокроссу в Хугерхейде


   Эли Изербит выиграл 15-й, финальный перед чемпионатом этап Кубка мира по велокроссу, проходивший в голландском Хогерейде (Hoogerheide). Это седьмая победа 24-летнего бельгийского велогонщика команды Pauwels Sauzen – Bingoal на этапах Кубка мира в сезоне 2021/2022 года.

 

Эли Изербит- победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хугерхейде-2022

 

 

  На трассе в Хугерхейде, которую создавал отец Матье ван дер Пула – Адри, британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Том Пидкок атаковал и создал просвет  в середине гонки. Эли Изербит, который является давним соперником Пидкока, возглавлял группу преследования, которая за 4 круга до финиша проигрывала 14 секунд.

  На предпоследнем круге от преимущества Пидкока осталось 6 секунд, Изербит закрыл просвет и прошёл соперника на секции в лесу. Большой просвет до лидеров пришлось закрывать Ларсу Ван дер Хаару (Lars Van Der Haar) из команды Baloise Trek Lions, на колесе которого сидел товарищ Изербита по команде Майкл Вантуренхаут. Ларс Ван дер Хаар догнал пару лидеров в конце восьмого круга и возглавил группу.

  Изербит атаковал соперников в начале финального круга, а затем ещё раз ускорился в лесу, где Том Пидкок остался четвёртым колесом, а Изербит создал просвет. На финише Эли Изербит не дал соперникам догнать себя, опередив на 2 секунды Ларса Ван дер Хаара и на три секунды Тома Пидкока.

 

Эли Изербит- победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хугерхейде-2022

 

Эли Изербит- победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хугерхейде-2022

 

Эли Изербит- победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хугерхейде-2022

 

Эли Изербит- победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хугерхейде-2022

 

Эли Изербит- победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хугерхейде-2022

 

Эли Изербит- победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хугерхейде-2022

 

Эли Изербит- победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хугерхейде-2022

 

Эли Изербит- победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Хугерхейде-2022

 

 

 

 

  Эли Изербит: «Стартовал плохо, потом потерял время после падения, но вернулся. К счастью,  я смог рассчитывать на Майкла Вантуренхаута, который очень быстро прошёл первый круг. Великолепно, что мне удалось отфинишировать. Больше всего доволен своей формой. Не верил, что нам удастся догнать Пидкока, когда он набрал двадцать секунд. Надо принять это во внимание с прицелом на следующую неделю.

  Тренер нашей сборной видит, кто в какой форме. Не думаю, что нам надо что-то кардинально менять в тактике. Пидкок и Ван дер Хаар – сильные соперники. Мы должны использовать правильную тактику, чтобы их победить».

 

  Том Пидкок: «Думаю, я сжёг слишком много спичек. Было довольно тяжело ехать впереди одному. Они ошибались, но это означало, что в голове группы всё время был кто-то новый. У меня же не хватило запаса, чтобы выстрелить. Я ехал несколько самонадеянно, а Эли сделал просвет.

  Это не конец света. Не совсем то, на что я надеялся, но теперь нужно восстановиться на этой неделе и приложить все силы в конце недели. Многие могут выиграть чемпионат. Моя форма будет хорошей, и это отлично».

 

 

  UCI World Cup Hoogerheide  
  1   Eli Iserbyt (Bel))   1:00:18  
  2   Lars Van Der Haar (Ned))   0:00:02  
  3   Thomas Pidcock (Gbr))   0:00:03  
  4   Michael Vanthourenhout (Bel))   0:00:05  
  5   Toon Aerts (Bel))   0:00:54  
  6   Mees Hendrikx (Ned))   0:01:03  
  7   Quinten Hermans (Bel))   0:01:07  
  8   Tom Meeusen (Bel))   0:01:08  
  9   Toon Vandebosch (Bel))   0:01:10  
  10   Laurens Sweeck (Bel))   0:01:20  
  11   Daan Soete (Bel))   0:01:21  
  12   Ryan Kamp (Ned))   0:01:27  
  13   Emiel Verstrynge (Bel))      
  14   Kevin Kuhn (Swi))   0:01:35  
  15   Clement Venturini (Fra))   0:01:48  
  16   Jens Adams (Bel))   0:02:13  
  17   Timon Rüegg (Swi))   0:02:24  
  18   Ben Turner (Gbr))   0:02:29  
  19   Felipe Orts Lloret (Spa))   0:02:38  
  20   Marcel Meisen (Ger))   0:02:48  
  21   Vincent Baestaens (Bel))   0:02:51  
  22   Thomas Mein (Gbr))   0:03:02  
  23   Dario Lillo (Swi))   0:03:03  
  24   Niels Vandeputte (Bel))   0:03:28  
  25   Danny Van Lierop (Ned))   0:03:39  
  26   David Menut (Fra))   0:03:58  
  27   Marek Konwa (Pol))   0:04:02  
  28   Stan Godrie (Ned))   0:04:09  
  29   Michael Boroš (Cze))   0:04:26  
  30   Jakob Dorigoni (Ita))   0:04:38  
  31   Luke Verburg (Ned))   0:04:43  
  32   Yan Gras (Fra))   0:04:51  
  33   Matěj Stránský (Cze))   0:05:02  
  34   Steve Chainel (Fra))   0:05:07  
  35   Joris Delbove (Fra))   0:05:29  
  36   Antoine Huby (Fra))   0:05:46  
  37   Bailey Groenendaal (Ned))   0:05:49  
  38   Gosse Van Der Meer (Ned))      
  39   Lorenzo Masciarelli (Ita))   0:06:03  
  40   Hugo Kars (Ned))      
  41   Matej Ulik (Svk))      
  42   Samuele Leone (Ita))      
  43   Javier Zaera Gisbert (Spa))      
  44   Rémi Lelandais (Fra))      
  45   Théo Thomas (Fra))      
  46   Raphaël Kockelmann (Lux))      
  47   Miguel Rodriguez Novoa (Spa))      
  48   Luca Harter (Ger))      
  49   Filip Mård (Swe))      
  50   Salvador Alvarado (Ned))      
  51   Patryk Kostecki (Pol))      
  52   Jonathan Anderson (Usa))      
  53   Pascal Tömke (Ger))      
  54   Mickaël Crispin (Fra))      
  55   Pavel Jindřich (Cze))      
  56   Florian Hamm (Ger))      
  DNF   Cameron Mason (Gbr))      
  DNF   Gonzalo Inguanzo Macho (Spa))      
  DNF   Loris Rouiller (Swi))      
  DNF   Corne Van Kessel (Ned))      
  DNF   Jente Michels (Bel))      
  DNS   Cameron Jette (Can))      

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Теги к статье: Эли Изербит Eli Iserbyt велокросс

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