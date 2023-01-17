Ивон Ледануа, Юрген Рёландтс, Шавьер Муриель - новые спортивные директора команды Movistar

Велокоманда Movistar усилила состав спортивных директоров

Шавьер Муриель (Xabier Muriel), Ивон Ледануа (Yvon Ledanois) и Юрген Рёландтс (Jürgen Roelandts) начнут работать в команде Movistar со следующего года. 37-летний Юрген Рёландтс, призёр Милан-Сан-Ремо-2016, призёр Тура Фландрии-2013, последние два года 17-летней карьеры – 2019 и 2020, выступал в команде Movistar, а теперь возвращается в новой роли.

41-летний Шавьер Муриель, эксперт в биомеханике и, ранее работал в командах Caja Rural и Murias Taldea. 53-летний Ивон Ледануа возвращается в команду, в которой работал с 2008 по 2012, когда команда называлась Caisse d'Epargne. С 2018 года Ивон Ледануа был спортивным директором команды Arkea-Samsic (Fortuneo-Samsic).

Ивон Ледануа: «Моё сердце всегда оставалось с этой командой, хотя прошлые годы работал в других местах. В последнее время много разговаривал с Эусебио, он всегда уговаривал меня “вернуться домой”. В этой организации у меня много друзей, поэтому чувствую себя частью команды, у нас одни взгляды. А когда есть уверенность, когда можешь работать, вкладывая всего себя, что я всегда старался делать, то понимаешь, что команда становится частью тебя самого. И Movistar – моя команда.

Я ушёл из неё в 2012 году, потому что мне надо было учиться, узнать что-то новое, двигаться вперёд. Когда подписал контракт с командой BMC, совсем не говорил по-английски, а уже через два месяца мог разговаривать на английском с гонщиками. Просто хотел накопить опыт, учиться у других великих гонщиков, а потом вернуться.

За эти десять лет велоспорт сильно изменился, но есть то, что остаётся прежним – всегда держать связь с гонщиками, отдавать им себя на 200%, являться для них одним из членов команды, только сидящим в техничке. Эти ощущения не меняются, так же, как и единство семьи спортивных директоров. Наша цель – оставлять все силы на дороге, выступать, вкладывая душу, вернуть команду на заслуженную вершину. Эта команда воодушевляет нас подняться по ступеням».

Шавьер Муриель: «После работы в командах Murias и Caja 2022 год стал для меня «лёгким», я оказался вдали от гонок и занимался личным развитием. Но всегда помнил, что хочу вернуться в профессиональный велоспорт, а самое захватывающее, что это возвращение состоится в этой команде.

В том, что касается работы с гонщиками, считаю себя больше универсалом, спортивным директором «другого» типа, что является моей сильной стороной и должно помочь в дальнейшем развитии команды. Хотя я присоединяюсь как спортивный директор, но я получаю докторскую степень в области спортивных наук, опыт в биомеханике. Эти знания поддерживаются и моим опытом. Тренер должен хорошо разбираться в физиологии и данных. Эта информация помогает в работе спортивного директора, потому что понимание того, через что проходит гонщик во время соревнований делает тебя более эффективным тренером.

Так как велоспорт становится всё более специализированным, начинаешь волноваться о своих слабых сторонах, но, к счастью, команда понимает и высоко ценит, что я сочетаю разные навыки. Для команды это плюс, а для меня мотивация – этот проект. Я познакомился с очень сплочённой группой, похожей на семью, в которой работают люди с большим опытом. С первого дня ощутил себя частью команды, с нетерпением жду нового сезона».

Юрген Рёландтс: «В команде Movistar я заканчивал профессиональную карьеру, и хотя тогда мои результаты были не лучшими из-за травм и неудач, мне очень понравилась атмосфера команды. Всегда восхищался их организацией. Надеюсь, эти 24 года на велосипеде с юношеских лет до профессионального велогонщика, сослужат хорошую службу и станут ценным вкладом.

Когда я закончил выступать после травмы плеча в 2020 году, всё, что случилось в тот год, локдауны и тому подобное, подтолкнули меня быстро найти для себя новые цели. У меня появился шанс поработать около 30 гоночных дней с командой Trinity Racing, с ними я был на Бэби-Джиро и Туре Британии. Мне понравилось помогать молодым гонщикам советами, передавать им свой опыт, и при этом я сам многому учился. Я тоже ставил себе личные и спортивные цели, например, занялся триатлоном и мантинбайком. Проведя всю спортивную карьеру в шоссейном велоспорте, я хотел прикоснуться к миру других видов спорта, и получил такую великолепную возможность.

Я рад, что смогу помочь команде добиваться целей - выиграть гонки, побед на которых ещё не было. Надеюсь передать свой опыт на классиках, особенно в том, что касается деталей – как проехать по брусчатке, по дорогам, как подобрать давление в шинах. Приятно видеть, как прогрессирует Энрик, как развивается вся команда, в том числе и женская, такая классная команда! Аннемик, Эмма – все они потрясающие. Команда ставит ещё много целей, надеюсь, внесу свой вклад в их достижении».