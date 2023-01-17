Названы фавориты чемпионата Европы по велокроссу

В бельгийском городе Намюр состоится очередной чемпионат Европы по велокроссу, в котором поучаствуют и представители профессионального мужского велоспорта.

Изначально европейский чемпионат, основанный в 2003-м году Европейским союзом велоспорта, проводился без участия представителей мужской элиты. Здесь соревновались профессиональные женщины-гонщицы, а также юниоры – сперва лишь парни в различных возрастных категориях, а затем к ним добавились и девушки.

Однако уже в 2015-м году организаторы решили привлекать к соревнованиям и мужчин-профессионалов, и вот уже в восьмой раз кряду этот вид программы станет ключевым во время проведения чемпионата, в последний его день 6 ноября.

А эксперты беттинг-сферы предлагают собственных фаворитов в мужской гонке на чемпионате Европы по велокроссу в 2022-м году. В частности, котировками уже поделилась компания 1хСтавка, в чьей линии регулярно появляются интересные варианты для пари на велоспорт. И если приложение 1хСтавка скачать на Айфон бесплатно, то в его удобном меню можно без труда отыскать и коэффициенты на победителя мужской взрослой гонки на чемпионате Европы по велокроссу. Согласно им, самые высокие шансы на победу у бельгийца Эли Изербита и голландца Ларса ван дер Хаара, которым эксперты отводят по 36% вероятности успеха.

Также в Топ-3 попал еще один представитель Бельгии Лоуренс Свик, которому аналитики оставляют менее 28% шансов на успех. Котировки на остальных участников гонки значительно выше, что означает то, что именно между упомянутыми тремя велогонщиками и развернется основная борьба за триумф.

Отметим, что у двух из трех нынешних фаворитов чемпионата Европы по велокроссу уже есть опыт побед на этом престижном соревновании. Как сообщал портал Бетонмобайл, Эли Изербит побеждал на континентальном первенстве в 2020-м году, когда гонка проходила в голландском Хертогенбоше. А Ларс ван дер Хаар и вовсе дважды становился чемпионом Старого света. Сначала – в самой первой гонке на чемпионате Европы, в которой участвовали представители мужской элиты – в 2015-м году в голландском Хюибергене, а затем – в 2021-м году, уже на трассе в другом городе в Нидерландах – Вийстере.

Стоит сказать, что участие в чемпионатах Европы по велокроссу в разное время принимали многие известные велогонщики. Так, с 2017-го по 2019-й год здесь неизменно трижды подряд побеждал представитель голландской велодинастии Матье ван дер Пул, а в юниорских соревнованиях победителями и призерами становились такие именитые спортсмены, как британец Том Пидкок, бельгиец Нильс Альберт, словак Петер Саган и многие другие.