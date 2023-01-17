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Названы фавориты чемпионата Европы по велокроссу

Названы фавориты чемпионата Европы по велокроссу

 

 

 

  В бельгийском городе Намюр состоится очередной чемпионат Европы по велокроссу, в котором поучаствуют и представители профессионального мужского велоспорта.

 

Названы фавориты чемпионата Европы по велокроссу

 

 

  Изначально европейский чемпионат, основанный в 2003-м году Европейским союзом велоспорта, проводился без участия представителей мужской элиты. Здесь соревновались профессиональные женщины-гонщицы, а также юниоры – сперва лишь парни в различных возрастных категориях, а затем к ним добавились и девушки.

 

  Однако уже в 2015-м году организаторы решили привлекать к соревнованиям и мужчин-профессионалов, и вот уже в восьмой раз кряду этот вид программы станет ключевым во время проведения чемпионата, в последний его день 6 ноября.

 

  А эксперты беттинг-сферы предлагают собственных фаворитов в мужской гонке на чемпионате Европы по велокроссу в 2022-м году. В частности, котировками уже поделилась компания 1хСтавка, в чьей линии регулярно появляются интересные варианты для пари на велоспорт. И если приложение 1хСтавка скачать на Айфон бесплатно, то в его удобном меню можно без труда отыскать и коэффициенты на победителя мужской взрослой гонки на чемпионате Европы по велокроссу. Согласно им, самые высокие шансы на победу у бельгийца Эли Изербита и голландца Ларса ван дер Хаара, которым эксперты отводят по 36% вероятности успеха.

 

 Также в Топ-3 попал еще один представитель Бельгии Лоуренс Свик, которому аналитики оставляют менее 28% шансов на успех. Котировки на остальных участников гонки значительно выше, что означает то, что именно между упомянутыми тремя велогонщиками и развернется основная борьба за триумф.

 

  Отметим, что у двух из трех нынешних фаворитов чемпионата Европы по велокроссу уже есть опыт побед на этом престижном соревновании. Как сообщал портал Бетонмобайл, Эли Изербит побеждал на континентальном первенстве в 2020-м году, когда гонка проходила в голландском Хертогенбоше. А Ларс ван дер Хаар и вовсе дважды становился чемпионом Старого света. Сначала – в самой первой гонке на чемпионате Европы, в которой участвовали представители мужской элиты – в 2015-м году в голландском Хюибергене, а затем – в 2021-м году, уже на трассе в другом городе в Нидерландах – Вийстере.

 

  Стоит сказать, что участие в чемпионатах Европы по велокроссу в разное время принимали многие известные велогонщики. Так, с 2017-го по 2019-й год здесь неизменно трижды подряд побеждал представитель голландской велодинастии Матье ван дер Пул, а в юниорских соревнованиях победителями и призерами становились такие именитые спортсмены, как британец Том Пидкок, бельгиец Нильс Альберт, словак Петер Саган и многие другие. 

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Комментарии

  • RVL
    Аннулирование результатов Наир ... (3)
    RVL-Фото
    легко найдет . горные этапчики он пощелкает еще
  • motte
    Аннулирование результатов Наир ... (3)
    motte-Фото

    Так если сам президент Колумбии говорит, что кокс круче , чем нефть и углеводороды -:)

  • Esperus2006
    Аннулирование результатов Наир ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Сомневаюсь, что команду найдет при таких раскладах. Уже не такой топ, чтобы рисковать так
  • Виктор Сироткин
    Джей Вайн переходит в велокома ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    повыигрывал немного и в поговозы ?

  • RVL
    Генеральный менеджер Education ... (3)
    RVL-Фото

    Тур можно выиграть не будучи самым сильным генералом.  шансы есть всегда. Нибали не даст соврать.

  • sixpack
    Генеральный менеджер Education ... (3)
    sixpack-Фото

    интересной борьбу за генерал делают гонщики. Карапазу это сделать не удастся

     

    а так Воутерс прав: в среднем в настоящее время ГТ скучноватый жанр. Карапазу удачи в новой команде

  • Shalam s Urala
    Генеральный менеджер Education ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    Воутерс стесняется прямо сказать очевидное - Тур Карапасу не взять никогда, генерал он скучный (т.к. от обороны и на удачу) и вообще мечтать это здорово, но сначала спросим тех, кто платит мечтателю. не за мечты платит

  • shoooster
    Сонни Кольбрелли завершает кар ... (2)
    shoooster-Фото
    Здоровья тебе, Сонни!
  • Sheridan
    Дэн Мартин: “Тадей Погачар вер ... (2)
    Sheridan-Фото
    В Астане, думаю, во всем бардак. Вся эта тряска с Premier Tech-ом будто уничтожила порядок и дисциплину всех сотрудников.
  • nightbuster33
    Дэн Мартин: “Тадей Погачар вер ... (2)
    nightbuster33-Фото

    В его словах скрывается истина,которой не хватает многим командам,в том числе и команде Астаны....Управляемость велоспорта! Да это начинается с самого начала занятий велоспортом  под опекой тренеров и только  у единиц выявляется свое виденье гонки для достижения высоких целей,а основная масса так и катаются в рамках указаний наставников не только в процессе тренировок,но и входе гонки через радио. Из них мало кто работает своей головой,каждую секунду ожидая в своих ушах дальнейших действий в гонке. ...30 часов еженедельных тренировок с соответствующей интенсивностью....Да, если бы Астана имела бы такой объем тренировок, мы бы никогда не видели бы спины их гонщиков в последних рядах почти во всех гонках. 

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