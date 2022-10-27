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Михаэль Вальгрен переходит в континентальную команду EF Education-Nippo из-за последствий травмы

Михаэль Вальгрен: «Сделаю всё возможное, чтобы вернуться в гонки»

 

 

  Михаэль Вальгрен (Michael Valgren) в 2023 году перейдёт в континентальную велокоманду EF Education-Nippo, где сможет спокойно восстанавливаться после падения на спуске 4 этапа гонки “Route d’Occitanie”-2022.

 

  Контракт 30-летнего датского гонщика с командой Мирового тура EF Education-EasyPost действует до конца 2023 года, но серьёзность травмы – перелом таза, разрыв связок и повреждение мениска колена требуют долгого восстановления. Михаэль Вальгрен пока не может ходить, не хромая, а вернуться на велосипед он сможет только через несколько месяцев.

 

  Сейчас его дни заполнены физиотерапией (три с половиной часа), утренними и вечерними занятиями на тренажёре, которое помогает разгибать колено, 45-минутными сессиями на велотренажёре “Wahoo KICKR bike”. В остальное время Михаэль занимается с сыном, которого отвозит и забирает из школы, а также помогает жене, с которой они ждут второго ребёнка.

 

  Михаэль Вальгрен очень ждал старта Тур де Франс-2022, так как Гранд-депар проходил в его родной Дании. Но падение на полной скорости в овраг на спуске во время 4-го этапа гонки «Дорога Окситании», перечеркнуло весь сезон.

 

  Как рассказал Михаэль Вальгрен в интервью сайту EF Education-EasyPost, он сразу понял, что травма серьёзное, а после осмотра в больнице врачи не смогли обещать датскому гонщику, что он когда-нибудь сможет вернуться на велосипед. Несмотря на то, что восстановление будет долгим, Михаэль Вальгрен не сомневается, что вернётся в гонки.

 

  Пока Михаэль Вальгрен не ставит точных сроков возвращения. Прежде, чем он сможет начать работать с коленом, ему нужно восстановить тазовые кости, чтобы они могли выдерживать его вес. Пока он не знает, когда сможет нормально двигаться или просыпаться без боли. Иногда Михаэль чувствует себя лучше, иногда хуже, и не уверен, насколько хорошо идёт процесс выздоровления. Он просто продолжает работать и надеется на лучшее.

 

Михаэль Вальгрен переходит в континентальную команду EF Education-Nippo из-за последствий травмы

 

  Михаэль Вальгрен: «Я люблю свою работу и сделаю всё возможное, чтобы вернуться. Не хочу закончить карьеру травмой. Всегда собирался поставить точку в карьере, только когда мне больше не будет хотеться заниматься велоспортом, а сейчас я совершенно не готов завершать её. Мне нравится, как я живу. Сейчас просто не могу допустить мысль, что не сяду на  велосипед, что не буду велогонщиком.

 

  Я  тренировался по 25-30 часов тренировок в неделю, а теперь уже  несколько месяцев не делал ни единого упражнения для сердечно-сосудистой системы. Это тяжело, потому что тренировки дают массу энергии. Я занимался, но только физиотерапией, а сами упражнения в основном были нужны для преодоления боли. Не слишком приятно. Старался пройти этот период как можно лучше, но особого вдохновения не получал. Так хочется потренироваться до пота, чтобы пульс подскочил.

 

  Когда, наконец, смог прокрутить педали на велотренажёре, для меня это была победа. Возможно, я поторопился, но мне это было необходимо. Сейчас мне надо двигаться в таком диапазоне, чтобы не было слишком больно, а затем постараться усилить таз и бедро, чтобы не компенсировать посадкой на велосипеде, не изгибаться и тому подобное.  

 

  В такого рода травмах для меня есть и положительная сторона – для реабилитации нужен велосипед, а он и есть моя работа, так что, чем скорее вернусь на него, тем лучше. Наконец, я на правильном пути. Теперь могу больше двигать коленом и прокрутить педаль.

 

  Если честно, сложно сказать, когда полностью поправлюсь. Но я в хороших руках, каждый день много работаю, так что, рано или поздно, я вернусь».

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Теги к статье: Михаэль Вальгрен Michael Valgren EF Education-EasyPost

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Jumbo-Visma опасается действий организаторов Тур де Франс и французской полиции узнать причину значительного подъёма результатов Й. Вингегора? 

  • Yuriy 17
    Луис Леон Санчес возвращается ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Если команда не может конкурировать финансово, то приходится брать гонщиков подешевле. 

    Чего тут непонятного? 

  • velodoctor
    Луис Леон Санчес возвращается ... (4)
    velodoctor-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Посмотрите на возраст гонщиков в Инеос, Джамбо. Одни юнцы. Вот молодцы спортивные менеджеры. Зрят в корень.
    Да, удивительно, как же им удается подписывать молодых талантов. 

  • Ернат
    Луис Леон Санчес возвращается ... (4)
    Ернат-Фото
    1000 раз согласен с тобой, все уже кого то подписывают, стараются, а у нас один паузу взял, нибали завершил и о счастье подписали топ Лулу (((((((((((((((
  • M-07
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (13)
    M-07-Фото
    Причём многих из них не раз.
  • Astanaforever
    Луис Леон Санчес возвращается ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Лулу классный гонщик, трудяга.. Позитивный человек, Я рад, что он возвращается. Но....что нет больше молодых , перспективных талантов из несколько тысяч спортсменов, что придут в команду и будут показывать результаты? Где подписания? Эй господа селекционеры команды ау? Неужели и в следующем сезоне будут гоняться опять одни старперы? И так Астана одна из самых старых по возрасту гонцов команд. Посмотрите на возраст гонщиков в Инеос, Джамбо. Одни юнцы. Вот молодцы спортивные менеджеры. Зрят в корень. В будущее. Вот так надо.
  • HalidS
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (13)
    HalidS-Фото
    вот список гонщиков, которых он опережал в этом году: Беннет, Ван Поппель, Мерлир, Гавирия, Ниццоло, Мэттьюс, Гирмай, Демар,Кэвендиш.
  • SVS
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (13)
    SVS-Фото
    Не те гонки смотрим, не те :)...
    «Видишь суслика? Нет? А он есть!»
  • lazhu
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (13)
    lazhu-Фото

    Вальверде в десятке! Хуаныч тот еще!

  • uran
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (13)
    uran-Фото
    Странно что Arnaud De Lie не из Intermarch? - Wanty - Gobert Mat?riaux

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