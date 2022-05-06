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Эллен ван Дейк установила часовой рекорд на треке

Эллен ван Дейк побила часовой рекорд Джоселин Лоуден, проехав 49,254 км

 

 

  Эллен ван Дейк (Ellen van Dijk), нидерландская велогонщика команды Trek-Segafredo, на швейцарском велодроме в Гренхене (Grenchen) установила часовой рекорд на треке -  49,254 км. Рекорд британской велогонщицы Джоселин Лоуден (Joscelin Lowden)  - 48,405 км, продержался с 30 сентября 2021 года и был побит на 849 метров.

 

Эллен ван Дейк установила часовой рекорд на треке

 

Эллен ван Дейк установила часовой рекорд на треке

 

Эллен ван Дейк установила часовой рекорд на треке

 

Эллен ван Дейк установила часовой рекорд на треке

 

Эллен ван Дейк установила часовой рекорд на треке

 

Эллен ван Дейк установила часовой рекорд на треке

 

 

  35-летняя Эллен ван Дейк вернулась к выступлениям после тяжёлого сотрясения мозга, полученного при падении на Париж-Рубэ осенью прошлого года. В этом году она уже одержала три победы, а во втором выпуске женского Париж-Рубэ финишировала в топ-10.

 

 Весной, после финиша на Париж-Рубэ Эллен ван Дейк отмечала, что попытка установления часового рекорда вдохновляет её больше, чем борьба за победы на самых престижных гонках:

 

  «Часовой рекорд – одно из моих самых больших желаний и самый крупный проект моей карьеры в велоспорте. Я думала о нём10 лет, но никак не могла найти время или команду, которая бы меня поддержала. В этом году с командой Trek нашлось и время, и поддержка. С тех пор, как начала тренироваться зимой, этот проект стал моей главной целью, самой сильной мотивацией».

 

  Эллен ван Дейк установила рекорд на модифицированной версии велосипеда Trek Speed Concept TT, так как эта модель ей знакома и не пришлось кардинально менять посадку, на передаче 58*14.

 

  После 12,250 км скорость Эллен ван Дейк уже на 21,5 секунду превышала по скорости рекорд Лоуден. Когда было пройдено 24,750 км, скорость Ван Дейк была выше скорости Лоуден на 42,1 секунду. За 45 минут Эллен ван Дейк проехала 37 км, почти на минуту опережая время Лоуден – на 55,8 секунды.

 

  Эллен ван Дейк: «Очень счастлива, что побила рекорд. Сначала немного нервничала, но всё  контролировала и делала так, как мы хотели. Если бы чувствовала себя идеально, то ускорилась бы на второй части, но вместо этого я немного замедлилась.  Через 45 минут подумала, что надо бы поехать быстрее, и считала, что ускоряюсь, но на самом деле я замедлялась. Это означала, что на сегодня всё.

 

  Знала, что через полчаса проезжала круги за 18,1 – 18,2 секунды. Понимала, что мой темп значительно ниже необходимого. Поэтому подумала, что если не буду слишком терять скорость, то у меня должно получиться. Думаю, я почти ни разу не показала ниже 18,5 секунды за круг, но мне почти ничего не было слышно. Всё стало расплываться, особенно в конце, когда я не могла удерживать прямую линию. Я обрадовалась, когда услышала, что всё закончилось.

 

  Весь этот проект для меня был потрясающим. Вся подготовка, это такой великолепный опыт. Не могла бы желать большей поддержки, чем та, которую получила от Trek. Это лучшая помощь из всех, что я получала. Пока ехала, думала обо всей команде, о всех, кто потратил так много времени и усилий. Ради них я должна была приложить все силы».

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Теги к статье: Эллен ван Дейк часовой рекорд на треке Ellen van Dijk

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Немного оф-топа, ибо всё-таки событие: 23 мая Эллен ван Дийк (или ван Дайк) установила новый часовой рекорд среди женщин!

    И вот как это было/случилось: https://www.youtube.com/watch?v=mlYWhjkQMCQ&t=4128s 

     

    А теперь по теме: Ну шо это за подстава от ЕВРОСПОРТа! Когда на Джиро начинаются настоящие горные, альпийские и решающие этапы они ставят на 1-й канал этот Роллан Гаррос negative причём по 10, а то и 12 часов в эфире dash Ну блин, поставтье на 2-м канале на 4 часа теннис, а покажите на Е1 ГТ (гонку/этап), потом возвращайте на свой основной канал этот ТЕННИСный РГ. А нет, до конца недели (посмотрел ТВ-програму) вся Джиро буде уже на Европорт(е)-2. Это неправильно !( Хотя и понимаю, что теннисная аудитория большая по количеству и болельщиков чем шоссейный велоспорт.

  • RVL
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (23)
    RVL-Фото
    он же Барабас))
  • Kay82
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (23)
    Kay82-Фото

    Кевендиш покажи себя на этом этапе!!! biggrin

  • Kay82
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (23)
    Kay82-Фото
    минус
  • SVS
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (23)
    SVS-Фото
    А разве он не Карабас? :)
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я думаю так: первая горка отсеет половину, а то и больше в пелотоне (кроме тех кто пойдёт в отрыв). Далее на Мортирроло из отрыва отпадут те, кто оказался "не по месту" там, а вот среди генеральщиков возможны атаки, ну или же от вторых номеров для "подстраховки" капитанов позже. Претенденты на горную майку тоже должны под_суетиться с максимальной отдачей. На 3-й горе должны уже биги вступить в борьбу по настоящему. За победу на этапе (если отрыв будет близко или совсем "ликвидирован" до Кристини) или чисто между собой, посмотрим по ходу развития гонки.

    Цитата: Николай Н.
    После дня отдыха и такой этап, это круто.

    Уже давно заметил, что 16-е этапы на разных Джиро это всегда запредельно горный и по настоящему королевский. Не будем забывать и о спусках с таких перевалов, а ещё...как там с погодой на вторник?

    Последующие 20 км пологого спуска приведут до подножия некатегорийного подъёма, на вершине которого в Тельо (Teglio) будет разыгран второй промежуточный спринт на этапе.
     

    Ничё так себе подъём со среднеим градентом в 8,2% и максималкой в 16%, который тянет, несмотря на 5,6 км. протяжённости даже на 2-ю категорию, а от оргов не удостоится даже 3-й. 

  • RVL
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (23)
    RVL-Фото
    вот по ланде поддержу...шанс супер...
    но ланда...
  • RVL
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (23)
    RVL-Фото

    карапуз должен отдержаться как минимум...

  • RVL
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (23)
    RVL-Фото
    вам трекачам не понять;)))
  • Yuriy 17
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (23)
    Yuriy 17-Фото

    Большие градиенты - это уже не велошоссе

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