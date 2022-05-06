Эллен ван Дейк установила часовой рекорд на треке

Эллен ван Дейк побила часовой рекорд Джоселин Лоуден, проехав 49,254 км

Эллен ван Дейк (Ellen van Dijk), нидерландская велогонщика команды Trek-Segafredo, на швейцарском велодроме в Гренхене (Grenchen) установила часовой рекорд на треке - 49,254 км. Рекорд британской велогонщицы Джоселин Лоуден (Joscelin Lowden) - 48,405 км, продержался с 30 сентября 2021 года и был побит на 849 метров.

35-летняя Эллен ван Дейк вернулась к выступлениям после тяжёлого сотрясения мозга, полученного при падении на Париж-Рубэ осенью прошлого года. В этом году она уже одержала три победы, а во втором выпуске женского Париж-Рубэ финишировала в топ-10.

Весной, после финиша на Париж-Рубэ Эллен ван Дейк отмечала, что попытка установления часового рекорда вдохновляет её больше, чем борьба за победы на самых престижных гонках:

«Часовой рекорд – одно из моих самых больших желаний и самый крупный проект моей карьеры в велоспорте. Я думала о нём10 лет, но никак не могла найти время или команду, которая бы меня поддержала. В этом году с командой Trek нашлось и время, и поддержка. С тех пор, как начала тренироваться зимой, этот проект стал моей главной целью, самой сильной мотивацией».

Эллен ван Дейк установила рекорд на модифицированной версии велосипеда Trek Speed Concept TT, так как эта модель ей знакома и не пришлось кардинально менять посадку, на передаче 58*14.

После 12,250 км скорость Эллен ван Дейк уже на 21,5 секунду превышала по скорости рекорд Лоуден. Когда было пройдено 24,750 км, скорость Ван Дейк была выше скорости Лоуден на 42,1 секунду. За 45 минут Эллен ван Дейк проехала 37 км, почти на минуту опережая время Лоуден – на 55,8 секунды.

Эллен ван Дейк: «Очень счастлива, что побила рекорд. Сначала немного нервничала, но всё контролировала и делала так, как мы хотели. Если бы чувствовала себя идеально, то ускорилась бы на второй части, но вместо этого я немного замедлилась. Через 45 минут подумала, что надо бы поехать быстрее, и считала, что ускоряюсь, но на самом деле я замедлялась. Это означала, что на сегодня всё.

Знала, что через полчаса проезжала круги за 18,1 – 18,2 секунды. Понимала, что мой темп значительно ниже необходимого. Поэтому подумала, что если не буду слишком терять скорость, то у меня должно получиться. Думаю, я почти ни разу не показала ниже 18,5 секунды за круг, но мне почти ничего не было слышно. Всё стало расплываться, особенно в конце, когда я не могла удерживать прямую линию. Я обрадовалась, когда услышала, что всё закончилось.

Весь этот проект для меня был потрясающим. Вся подготовка, это такой великолепный опыт. Не могла бы желать большей поддержки, чем та, которую получила от Trek. Это лучшая помощь из всех, что я получала. Пока ехала, думала обо всей команде, о всех, кто потратил так много времени и усилий. Ради них я должна была приложить все силы».