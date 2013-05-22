Зои Бэкстедт – абсолютная чемпионка мира по шоссейному велоспорту среди юниорок

Зои Бэкстедт отпраздновала 18-летие победой в групповой гонке среди юниорок на чемпионате мира по велоспорту-2022

Британская велогонщица Зои Бэкстедт (Zoe Bäckstedt) в день 18-летия, 24 сентября 2022 года, стала абсолютной чемпионкой мира по шоссейному велоспорту среди юниорок. К победе в индивидуальной гонке на время Зои Бэкстедт добавила золото в групповой гонке. Причём как в первой, так и во второй дисциплине британская велогонщица выиграла со значительным преимуществом. В разделке, которая проводилась 20 сентября, дистанцию 14,1 км Зои Бэкстедт преодолела со средней скоростью 45,895 км/ч за 18 минут 26 секунд с преимуществом в 1 минуту 36 секунд над ближайшей соперницей, немецкой велогонщицей Юстиной Чапла.

Зои Бэкстедт из семьи профессиональных велогонщиков – её отец Магнус Бэкстедт – победитель Париж-Рубэ-2004, мать Меган была чемпионкой Великобритании в групповой гонке, сестра Элинор третий сезон выступает в команде Trek – Segafredo.

В групповой гонке среди юниорок, на дистанции 67,2 км (первый круг 15,9 км, три круга по 17,1 км), Зои Бэкстедт атаковала через 10 км после старта, на вершине первого прохождения подъёма Маунт-Плезант. Её преимущество быстро выросло, а попытки соперниц переложиться к британской гонщице не увенчались успехом. Зои Бэкстедт первой пересекла финишную черту с преимуществом в 2 минуты 7 секунд, а серебряную и бронзовую медали разыграли французская гонщица Эглантин Пайер (Eglantine Payer) и нидерландская велогонщица Нинке Винке (Nienke Vinke).

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Зои Бэкстедт: «Потрясающе. Я совсем не планировала атаковать так рано, но возник момент, я им воспользовалась – так всегда надо делать. А перед стартом думала, что атакую где-то за круг до финиша. Но когда начался первый подъём, отлично себя чувствовала.

Мы подъехали к первому небольшому спуску, за которым шёл небольшой подъём. Мне удалось отобраться в группу девушек, и сначала я просто продолжала продавливать на спуске. Когда посмотрела на мой Wahoo, он показывал 65 км/ч.

Я крутила педали так быстро, насколько хватало сил, потому что там можно было набрать скорость. На поворотах чувствую себя уверенно, поэтому проходила их так быстро, как только могла, старалась по возможности реже тормозить. Мне удалось создать просвет на этом небольшом спуске, а на выходе из последнего поворота я поднажала в подъём, на этом, в общем, всё.

Был момент, когда я подумала, что преследовательницы слишком быстро приближаются, потому что преимущество сократилось с 2:55 до 2:20. Но разрыв всё равно был больше двух минут, я видела, что мне оставался один круг, поэтому знала, что смогу удержаться, если постараться изо всех сил на подъёме. Так много людей кричали и подбадривали меня, когда ехала в гору. Они помогли мне выдать максимум. Это подталкивало вперёд.

И когда за три или четыре километра тренер сказала мне, что у меня в запасе две минуты, я спросила: «У меня получится?». Она ответила: «100 процентов». При таком разрыве остаётся просто держать темп. За километр до финиша я уже была в слезах. Так много людей просто выкрикивали моё имя, поздравляли с днём рождения, особенно, когда ехала в подъём, это мне было нужно больше всего».

С 2023 года Зои Бэкстедт станет профессиональной велогонщицей, она подписала контракт с командой EF Education-TIBCO-SVB. Сейчас у юной британской велогонщицы четыре титула – она не только чемпионка мира среди юниоров в разделке и в групповой гонке, но и чемпионка мира среди юниоров в мэдисоне и в велокроссе. Однако Зои планирует с будущего года больше сосредоточиться на шоссе:

«Трек не стоит в планах. Я провела только одну тренировку на треке перед этой гонкой. Неважно, в какой выступаю дисциплине, мне нравится велосипед, я наслаждаюсь. На меня не давят, чтобы я выкладывалась максимально, главное – радоваться тому, что делаешь. Когда я радуюсь, то и результаты приходят. Наверное, треку буду посвящать меньше времени, потому что впереди первый год в команде EF, хотелось бы сконцентрироваться на шоссе и велокроссе».