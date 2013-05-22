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Зои Бэкстедт – абсолютная чемпионка мира по шоссейному велоспорту среди юниорок

Зои Бэкстедт отпраздновала 18-летие победой в групповой гонке среди юниорок на чемпионате мира по велоспорту-2022

 

 

  Британская велогонщица Зои Бэкстедт (Zoe Bäckstedt) в день 18-летия, 24 сентября 2022 года, стала абсолютной чемпионкой мира по шоссейному велоспорту среди юниорок. К победе в индивидуальной гонке на время Зои Бэкстедт добавила золото в групповой гонке. Причём как в первой, так и во второй дисциплине британская велогонщица выиграла со значительным преимуществом. В разделке, которая проводилась 20 сентября,  дистанцию 14,1 км Зои Бэкстедт преодолела со средней скоростью 45,895 км/ч за 18 минут 26 секунд с преимуществом в 1 минуту 36 секунд над ближайшей соперницей, немецкой велогонщицей Юстиной Чапла.

 

  Зои Бэкстедт из семьи профессиональных велогонщиков – её отец Магнус Бэкстедт – победитель Париж-Рубэ-2004, мать Меган была чемпионкой Великобритании в групповой гонке, сестра Элинор третий сезон выступает в команде Trek – Segafredo.

 

 В групповой гонке среди юниорок, на дистанции 67,2 км (первый круг 15,9 км, три круга по 17,1 км), Зои Бэкстедт атаковала через 10 км после старта, на вершине первого прохождения подъёма Маунт-Плезант. Её преимущество быстро выросло, а попытки соперниц переложиться к британской гонщице не увенчались успехом. Зои Бэкстедт первой пересекла финишную черту с преимуществом в 2 минуты 7 секунд, а серебряную и бронзовую медали разыграли французская гонщица Эглантин Пайер (Eglantine Payer) и нидерландская велогонщица Нинке Винке (Nienke Vinke).

 

Photo (c) Wollongong2022 @wollongong2022

 

Зои Бэкстедт – абсолютная чемпионка мира по шоссейному велоспорту среди юниоров

  Зои Бэкстедт – абсолютная чемпионка мира по шоссейному велоспорту среди юниоров

  Зои Бэкстедт – абсолютная чемпионка мира по шоссейному велоспорту среди юниоров

Зои Бэкстедт – абсолютная чемпионка мира по шоссейному велоспорту среди юниоров

  Зои Бэкстедт – абсолютная чемпионка мира по шоссейному велоспорту среди юниоров

 

 

 

  Зои Бэкстедт: «Потрясающе. Я совсем не планировала атаковать так рано, но возник момент, я им воспользовалась – так всегда надо делать. А перед стартом думала, что атакую где-то за круг до финиша. Но когда начался первый подъём, отлично себя чувствовала.

 

  Мы подъехали к первому небольшому спуску, за которым шёл небольшой подъём. Мне удалось отобраться в группу девушек, и сначала я просто продолжала продавливать на спуске. Когда посмотрела на мой Wahoo, он показывал 65 км/ч.

 

  Я крутила педали так быстро, насколько хватало сил, потому что там можно было набрать скорость. На поворотах чувствую себя  уверенно, поэтому проходила их так быстро, как только могла, старалась по возможности реже тормозить. Мне удалось создать просвет на этом небольшом спуске, а на выходе из последнего поворота я поднажала в подъём, на этом, в общем, всё.

 

 Был момент, когда я подумала, что преследовательницы слишком быстро приближаются, потому что преимущество сократилось с 2:55 до 2:20. Но разрыв всё равно был больше двух минут, я видела, что мне оставался один круг, поэтому знала, что смогу удержаться, если постараться изо всех сил на подъёме. Так много людей кричали и подбадривали меня, когда ехала в  гору. Они помогли мне выдать максимум. Это подталкивало вперёд.

 

  И когда за три или четыре километра тренер сказала мне, что у меня в запасе две минуты, я спросила: «У меня получится?». Она ответила: «100 процентов». При таком разрыве остаётся просто держать темп. За километр до финиша я уже была в слезах. Так много людей просто выкрикивали моё имя, поздравляли с днём рождения, особенно, когда ехала в подъём, это мне было нужно больше всего».

 

  С 2023 года Зои Бэкстедт станет профессиональной велогонщицей, она подписала контракт с командой  EF Education-TIBCO-SVB. Сейчас у юной британской велогонщицы четыре титула – она не только чемпионка мира среди юниоров в разделке и в групповой гонке, но и чемпионка мира среди юниоров в мэдисоне и в велокроссе. Однако Зои планирует с будущего года больше сосредоточиться на шоссе:

 

  «Трек не стоит в планах. Я провела только одну тренировку на треке перед этой гонкой. Неважно, в какой выступаю дисциплине, мне нравится велосипед, я наслаждаюсь. На меня не давят, чтобы я выкладывалась максимально, главное – радоваться тому, что делаешь. Когда я радуюсь, то и результаты приходят. Наверное, треку буду посвящать меньше времени, потому что впереди первый год в команде EF, хотелось бы сконцентрироваться на шоссе и велокроссе».

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Теги к статье: Зои Бэкстедт Zoe Backstedt Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:22 | Регистрация: 22.05.2013

    67 км дистанция, так мало?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 19:45 | Регистрация: 7.12.2014

      Юниорки же. 4 круга, у них всегда самая маленькая дистанция. И на этой дистанции они начали отлетать уже с первых метров. Потому что Зое так вломила, что мало никому не показалось.

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ОПРОС

Кто станет чемпионом мира-2022 в групповой гонке?

Комментарии

  • Earl57
    Зои Бэкстедт – абсолютная чемп ... (2)
    Earl57-Фото
    Юниорки же. 4 круга, у них всегда самая маленькая дистанция. И на этой дистанции они начали отлетать уже с первых метров. Потому что Зое так вломила, что мало никому не показалось.
  • velodoctor
    Зои Бэкстедт – абсолютная чемп ... (2)
    velodoctor-Фото

    67 км дистанция, так мало?

  • flugegeheimen
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (14)
    flugegeheimen-Фото
    Какая же она крутая! Не верила после травмы, что сможет что-то показать
  • Astanaforever
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (14)
    Astanaforever-Фото
    А когда она в Рио переломалась, все думали, что все! Конец карьере. А она вот возродилась как Феникс.
  • Earl57
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (1)
    Earl57-Фото

    Это была самая предсказуемая гонка на этом чемпионате мира. Против лома Зое Бакстед нет приема. И у нее сегодня день рождения. Ей исполнилось 18 лет. Как часто люди в свой день рождения становятся чемпионами мира?

    Девчонки начали отлетать с первых метров дистанции. Потому что Бакстед вышла вперед и продемонстрировала, что не намерена миндальничать и рассюсюкивать. Силища у девушки просто невероятная. Уехала в одиночный отрыв и привезла ближайшим соперницам больше двух минут, а последней из финишировавших 12 с половиной... Девчонки-юниорки будут на седьмом небе от счастья, что она наконец может ездить с элитой и уйдет от них...))

  • kostel69
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (14)
    kostel69-Фото

    У Ван Флёйтен невероятный сезон: победы на женских джиро, туре, вуэльте а потом и чемпинат мира. И всё это в 39 лет. У неё вообще все значимые победы после 30 лет. Удивительная спортсменка.

  • velodoctor
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (14)
    velodoctor-Фото

    Она в 2023 завершает карьеру, будет весь последний год в майке чемпионки ездить, лучше придумать сложно.

  • MVDP
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (36)
    MVDP-Фото

    Коснефруа явно заслуживает места в опросе.

  • Kay82
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (14)
    Kay82-Фото
    нидерландка
  • RVL
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (14)
    RVL-Фото

    Капеки со второго места с грустными мыслями смотрит как анемик надевает радужную майку  "а ведь мою же майку надевает" ))))

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