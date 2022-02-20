Зденек Штыбар: «Всё ещё мечтаю выиграть Тур Фландрии или Париж-Рубэ»

Зденек Штыбар начнёт 12-й сезон в команде Quick Step

35-летний Зденек Штыбар (Zdeněk Štybar) продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step на 2022 год. Чешский велогонщик начал профессиональную карьеру в 2011 году, сезон следующего года станет 12-м в команде Патрика Лефевра. В 2013 году он оставил велокросс, где стал трёхкратным чемпионом мира, и полностью сосредоточился на шоссе.

В списке достижений Зденека Штыбара 18 побед, в том числе этапы Тур де Франс и Вуэльты Испании, классики Страде Бьянке, E3 BinckBank Classic и Omloop Het Nieuwsblad ME, а также два подиума Париж-Рубэ (2015 и 2017).

©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Хотя в этом году Зденеку Штыбару пришлось провести аблацию, чтобы избавиться от аритмии, которую обнаружили после классики Гент-Вевельгем, чешский гонщик восстановился и вошёл в топ-10 в групповой гонке на чемпионате мира.

В следующем году целью Зденека Штыбара вновь будут весенние классики - он мечтает одержать победу на Туре Фландрии или Париж-Рубэ.

Зденек Штыбар: «Очень рад, что смог остаться в команде, с которой буду выступать 12-й год. Это достижение. Надеюсь через пару лет завершить здесь карьеру. Очень благодарен также из-за ситуации, в которой оказался.

В прошлом году я пропустил Тур де Франс, так как были проблемы с коленом, по этой же причине не смог выйти на свой обычный уровень на классиках. Потом в этом году я вернул уровень на Е3 Харельбеке и Генте-Вевельгем, но начались проблемы с сердечным ритмом. Год получился очень сложным. Мне пришлось снова начинать с нуля. Я вернулся в гонки, но упал в Хагеланде (Dwars door het Hageland), что опять осложнило возвращение.

Наконец, тот шаг, который был мне нужен, чтобы вернуться в форму перед чемпионатом мира, я сделал на Вуэльте Испании. Был счастлив, что после всех долгих месяцев работы и надежд всё сложилось хорошо.

Я всё ещё мечтаю о победе на Туре Фландрии или Париж-Рубэ, снова сфокусируюсь на этих гонках. Конечно, моя цель – весь сезон классик. Хотел бы вернуться на Тур де Франс, на котором не мог выступать с прошлого года.

Этот сезон, который на первый взгляд казался катастрофическим, в итоге оказался хорошим. Он истощил морально, но я очень благодарен команде за поддержку. Трудный период начался у меня с прошлого года. Когда вышел на хороший уровень на классиках в этом сезоне, когда после Е3 Харельбеке чувствовал, что смогу сыграть важную роль на Туре Фландрии, в среду после Гент-Вевельгем я уже ехал в больницу на осмотр из-за нарушений в сердечном ритме.

Тогда думал, что может быть три сценария. Худший означает, что я закончу карьеру. Второй – что мне проведут небольшую операцию, после которой придётся отдохнуть. Лучший сценарий – что волноваться не о чем, я смогу проехать Фландрию. В тот же день объявили, что Париж-Рубэ переносится, и для меня это было положительной новостью, потому что мог поставить цель на осень.

Я понимал, что Париж-Рубэ осенью будет очень нервным и коварным. С нетерпением ждал старта, но во время самой гонки чувствовал себя не лучшим образом. В какой-то момент я замёрз, потом мучился с желудком. Ускориться или что-то предпринять не получилось. В такой день нужна удача, а также, чтобы нога шла идеально, чтобы всё шло как по маслу.

Я не намечаю даты завершения карьеры. Иногда кажется, что всё хорошо, иногда – нет. Думаю, на велосипеде буду ездить всегда. Когда не сажусь в седло, начинаю скучать по велосипеду. В шоссейный велоспорт я перешёл полностью в 2013, не так давно. Считаю, что поэтому способен выступать ещё некоторое время. Я почувствую, когда пора ставить точку, но точно не сейчас.

В межсезонье проезжаю несколько гонок в велокроссе, но просто потому, что они мне нравятся. Они дают хорошую подготовку, и атмосфера со всеми болельщиками очень приятная. Почти как на чемпионате мира в Лёвене, но то же чувство можно испытать на каждой небольшой гонке.

Ещё в межсезонье вместе с семьёй хожу в лес, на пикник, играем там. Садимся под деревом и просто наслаждаемся, что мы вместе. Когда мой сын не в школе, стараемся взять из свободного времени максимум, отлично проводим время, вместе ездим на велосипеде».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы рады продолжать идти со Зденеком по этой дороге, которая началась больше десяти лет назад. Он один из самых опытных гонщиков пелотона, важный член нашей команды, настоящий «волк», который всегда отдаёт все силы ради команды. Он сам гонщик высокого уровня, доказательством чему служат его победы. Мы уверены, что он принесёт команде высокие результаты в следующем году».