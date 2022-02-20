VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Зденек Штыбар: «Всё ещё мечтаю выиграть Тур Фландрии или Париж-Рубэ»

Зденек Штыбар начнёт 12-й сезон в команде Quick Step

 

 

   35-летний Зденек Штыбар (Zdeněk Štybar) продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step на 2022 год. Чешский велогонщик начал профессиональную карьеру в 2011 году, сезон следующего года станет 12-м в команде Патрика Лефевра. В 2013 году он оставил велокросс, где стал трёхкратным чемпионом мира, и полностью сосредоточился на шоссе.

  В списке достижений Зденека Штыбара 18 побед, в том числе этапы Тур де Франс и Вуэльты Испании, классики Страде Бьянке, E3 BinckBank Classic и  Omloop Het Nieuwsblad ME, а также два подиума Париж-Рубэ (2015 и 2017).

 

Зденек Штыбар: «Всё ещё мечтаю выиграть Тур Фландрии или Париж-Рубэ»

 

©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Хотя в этом году Зденеку Штыбару пришлось провести аблацию, чтобы избавиться от аритмии, которую обнаружили после классики Гент-Вевельгем, чешский гонщик восстановился и вошёл в топ-10 в групповой гонке на чемпионате мира.

  В следующем году целью Зденека Штыбара вновь будут весенние классики -  он мечтает одержать победу на Туре Фландрии или Париж-Рубэ.

 

  Зденек Штыбар: «Очень рад, что смог остаться в команде, с которой буду выступать 12-й год. Это достижение. Надеюсь через пару лет завершить здесь карьеру. Очень благодарен также из-за ситуации, в которой оказался.

  В прошлом году я пропустил Тур де Франс, так как были проблемы с коленом, по этой же причине не смог выйти на свой обычный уровень на классиках. Потом в этом году я вернул уровень на Е3 Харельбеке и Генте-Вевельгем, но начались проблемы с сердечным ритмом. Год получился очень сложным. Мне пришлось снова начинать с нуля. Я вернулся в гонки, но упал в Хагеланде (Dwars door het Hageland), что опять осложнило возвращение.  

  Наконец, тот шаг, который был мне нужен, чтобы вернуться в форму перед чемпионатом мира, я сделал на Вуэльте Испании. Был счастлив, что после всех долгих месяцев работы и надежд всё сложилось хорошо.

   Я всё ещё мечтаю о победе на Туре Фландрии или Париж-Рубэ, снова сфокусируюсь на этих гонках. Конечно, моя цель – весь сезон классик. Хотел бы вернуться на Тур де Франс, на котором не мог выступать с прошлого года.

 

   Этот сезон, который на первый взгляд казался катастрофическим, в итоге оказался хорошим. Он истощил морально, но я очень благодарен команде за поддержку. Трудный период начался у меня с прошлого года. Когда вышел на хороший уровень на классиках в этом сезоне, когда после Е3 Харельбеке чувствовал, что смогу сыграть важную роль на Туре Фландрии, в среду после Гент-Вевельгем я уже ехал в больницу на осмотр из-за нарушений в сердечном ритме.

   Тогда думал, что может быть три сценария. Худший означает, что я закончу карьеру. Второй – что мне проведут небольшую операцию, после которой придётся отдохнуть. Лучший сценарий – что волноваться не о чем, я смогу проехать Фландрию. В тот же день объявили, что Париж-Рубэ переносится, и для меня это было положительной новостью, потому что мог поставить цель на осень.

   Я понимал, что Париж-Рубэ осенью будет очень нервным и коварным. С нетерпением ждал старта, но во время самой гонки чувствовал себя не лучшим образом. В какой-то момент я замёрз, потом мучился с желудком. Ускориться или что-то предпринять не получилось. В такой день нужна удача, а также, чтобы нога шла идеально, чтобы всё шло как по маслу.

 

  Я не намечаю даты завершения карьеры. Иногда кажется, что всё хорошо, иногда – нет. Думаю, на велосипеде буду ездить всегда. Когда не сажусь в седло, начинаю скучать по велосипеду. В шоссейный велоспорт я перешёл полностью в 2013, не так давно. Считаю, что поэтому способен выступать ещё некоторое время. Я почувствую, когда пора ставить точку, но точно не сейчас.

   В межсезонье проезжаю несколько гонок в велокроссе, но просто потому, что они мне нравятся. Они дают хорошую подготовку, и атмосфера со всеми болельщиками очень приятная. Почти как на чемпионате мира в Лёвене, но то же чувство можно испытать на каждой небольшой гонке.

  Ещё в межсезонье вместе с семьёй хожу в лес, на пикник, играем там. Садимся под деревом и просто наслаждаемся, что мы вместе. Когда мой сын не в школе, стараемся взять из свободного времени максимум, отлично проводим время, вместе ездим на велосипеде».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы рады продолжать идти со Зденеком по этой дороге, которая началась больше десяти лет назад. Он один из самых опытных гонщиков пелотона, важный член нашей команды, настоящий «волк», который всегда отдаёт все силы ради команды. Он сам гонщик высокого уровня, доказательством чему служат его победы. Мы уверены, что он принесёт команде высокие результаты в следующем году».  

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Зденек Штыбар Zdenek Stybar Deceuninck-Quick Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Shega
    Яна Зель – новый главный комме ... (20)
    Shega-Фото

    Люди, которые следят и болеют за Астану, разные. И отнюдь не все из них "плюют" на иностранных гонщиков в ней, "отмечая" только победы гонщиков из "Быв.СССР". Отнюдь не все! И никто никого не заставляет любить эту команду, это Вы слегка преувеличили)
    А про Винокурова... Да мало ли кто и что пишет. Некоторые "иностранные сайты" - это ещё не весь мир. Главное - успехи и победы команды. И пусть их будет в следующем сезоне как можно больше!

  • SportSpirit
    Яна Зель – новый главный комме ... (20)
    SportSpirit-Фото

    Оригинальное решение "усилить команду" (это цитата) именно таким образом, а не продлив контракты 10 гонщикам, напримерdirol

     

    Главное, что генеральный директор будет работать с мисс Яной напрямую) 

  • BlAr
    Примож Роглич: «Соперничество ... (11)
    BlAr-Фото

    [/quote]
    Цитата: Ice
    Цитата: BlAr
    [quote=Ice]
    Большей ереси не слышал очень давно)))

    А про Фрума, Томаса, Вальверде и Кинтану, которые от Погачара оставят мокрое место, вы не слышали?

    Вальверде? Когда он грантур в последний раз выиграл?) Это уже не ересь, а неадекватность)))

    А вы уточните у reforg34. biggrin

    P.S. Пардон, последний раз было про Ланду, я напутал. Про Вальверде было раньше.

  • SportSpirit
    Илан Ван Вилдер переходит в ве ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Будет Ремко возить, опять) 

  • Freejazz
    Яна Зель – новый главный комме ... (20)
    Freejazz-Фото
    Adrien, а вы посмотрите на комменты выше. Ни одного взвешенного, все в одну калитку. И вы думаете, что все эти люди что-нибудь знают о командной кухне? Вопрос не в защите, а в объективности на основе имеющейся информации.
    Второе, со своей Астаной у вас, господа, немного перебор. Вы что, серьезно не понимаете, что люди следят за её выступлениями и отмечают, когда побеждают гонщики из Быв.СССР (это для всех команд), но им наплевать на всех остальных из неё, так как у них есть свои любимые иностранные гонщики в других командах. Но вам надо насильно всех заставить любить и хвалить или молчать.
    Третье, в Казахстане любят и боготворят Винокурова, но это не весь мир. Ради любопытства почитайте мнения на иностранных сайтах. Я знаю, для вас это не показатель, но это отношение к нему в мире о от этого не открутишься. И это очень важно для международного спонсорства. Вы тогда определитесь, или Винокуров государственные деньги, или международный спонсор и кто-то ещё.
  • Ice
    Примож Роглич: «Соперничество ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: BlAr
    Цитата: Ice

    Большей ереси не слышал очень давно)))

    А про Фрума, Томаса, Вальверде и Кинтану, которые от Погачара оставят мокрое место, вы не слышали?

    Вальверде? Когда он грантур в последний раз выиграл?) Это уже не ересь, а неадекватность)))

  • levonardo
    Джанни Москон о новом старте в ... (4)
    levonardo-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Недаром ему дали погоняло ТРАКТОР. И не в том что он засветился на фото в тракторе.Он на самом деле по стилю езды прет как трактор. Астана поставит все на кон, чтобы он выиграл этот злосчастный ПР. Но...вот этот кардиостимулятор, что то навеевает на плохие мысли.. Тьфу. Тьфу.
    Кардиомонитор!!!! МО-НИ-ТОР!!!! Але, как слышно, прием? МО-НИ-ТОР!!!!
  • BlAr
    Примож Роглич: «Соперничество ... (11)
    BlAr-Фото

    Цитата: Ice

    Большей ереси не слышал очень давно)))

    А про Фрума, Томаса, Вальверде и Кинтану, которые от Погачара оставят мокрое место, вы не слышали?

  • Astanaforever
    Джанни Москон о новом старте в ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Недаром ему дали погоняло ТРАКТОР. И не в том что он засветился на фото в тракторе.Он на самом деле по стилю езды прет как трактор. Астана поставит все на кон, чтобы он выиграл этот злосчастный ПР. Но...вот этот кардиостимулятор, что то навеевает на плохие мысли.. Тьфу. Тьфу.
  • Адриен
    Яна Зель – новый главный комме ... (20)
    Адриен-Фото

    Цитата: Freejazz
      Я не выгораживаю Яну, просто мы не знаем большей части (да, всех) договоренностей, пооэтому и выводы сделать правильные не можем.
    Классная "логика" - мы всего не знаем , значит надо Я.Зель ... защитить ! И плюс неплохо бы  гнилым помидором в Астану запустить, мол, бедная Яна в ней работала в "нецивилизованных" условиях , а вот в эвропэйской Лотто она себя проявит  по полной... Только вы явно передергиваете - в смысле мы чего-то там не знаем. Именно она приложила руку к разброду в Астане, именно она стояла у истоков "реформ", именно она была инициатором увольнения Винокурова и др. Всё это - на виду. За это она и получает в здешних комментариях. Кстати, что это за "местные традиции"? Нецивилизованные ? Так это при них в Астане большинство своих побед одержал  Контадор, так это при них в Астане большинство своих побед одержал Нибали, начинали победную карьеру многие отличные гонщики. А вот когда в коллективе стал заправлять спонсор, так "умело" найденный Яной - все стало рассыпаться. Слава Богу, одумались, ПОСЛАЛИ и спонсора и Яну подальше - и команда встала на путь оздоровления, очень на это надеюсь.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 ноября

Christoph Pfingsten (Jumbo - Visma)

Ivan Garcia Cortina (Movistar Team)

Mark Christian (Eolo - Kometa Cycling Team)

Eddy Fine (Cofidis)

Anton Kuzmin (Gazprom - RusVelo)

Abner Umba Lopez (Androni Giocattoli)

21 ноября

Pieter Serry (Deceuninck - Quick Step)

Daniel Felipe Munoz Giraldo (Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2021 (64)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)