Михал Квятковски о трудностях сезона 2022 года и отказе от участия в чемпионате мира

|
Михал Квятковски: «Этот сезон 2022 года был худшим в карьере»
Михал Квятковски (Michał Kwiatkowski) в этом году одержал одну победу – выиграл классику Мирового тура Амстел Голд Рэйс-2022, но это был единственный успех 32-летнего польского велогонщика команды INEOS Grenadiers в этом сезоне.
Из-за падения и травмы колена на Критериуме Дофине, падения в июле на тренировке, повлёкшего сотрясение мозга, инфекций и болезней Михал Квятковски набрал в этом сезоне всего 33 гоночных дня. В интервью Cyclignews во время Тура Британии-2022 Михал Квятковски признался, что считает сезон 2022 года худшим в карьере.
Михал Квятковски не поедет в Австралию на чемпионат мира по велоспорту-2022, но надеется завершить сезон на хорошей ноте на классиках Париж-Бурж и Париж-Тур, а также на гонке Тур Хорватии. Продление контракта с командой INEOS Grenadiers до конца 2025 года даёт дополнительный положительный импульс.
Photo © INEOS Grenadiers Team
Михал Квятковски: «Это был худший сезон из всех. Я сражался с болезнями, травмами. В конце концов, решил просто проехать Тур Британии, чтобы добавить гоночных дней, потому что их у меня мало.
Covid-19, грипп, травма подколенного сухожилия, сотрясение мозга…. Всё это после периода подготовки, когда я уже был готов бороться за победы. Было тяжело не только физически, но и морально. Поэтому я так радуюсь, что просто еду гонку, хотя форма плохая, но я наслаждаюсь гонкой с ребятами.
Мне очень дорого стоила простая подготовка к классикам. Мучился не только я, но и моя семья, все болели, были разные проблемы, а потом было моё падение и травмы. Ужасный опыт. И хотя я выиграл Амстел, было тяжело.
Меня все поддерживали, семья, друзья. Хорошо, когда вокруг люди, которые верят в тебя. Будем надеяться, я смогу перевернуть страницу и вернуться в форму в 2023 году.
Я не готов выступать на чемпионате мира, поэтому его пропущу. Надеюсь, смогу проехать в Хорватии, Париж-Бурж и Париж-Тур. Раз не собираюсь на чемпионат, то могу добрать гоночных дней и просто наслаждаться гонками».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (90)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
Aboba
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (84)
Хоспади, ты умеешь читать?
Ганна, Кюнг и ВВА слишком крупные, чтобы идти на подиум ГТ. Они могут снизить вес как Дюмулан, как Ремко, как Томас, но надо ли им это? Им платят за другое.
Но даже при этом весе Ганна уже выигрывал этап в гору, Ван Арт выигрывал этапы в гору, а своим темпом доводит до боли конкурентов.
У Денниса тараканы в голове, вечно жаловался, что ему байк после БМС не заходит, но при этом все помнят джиро, где он в горах тащил и Тэо, и Хиндли.
И вес Дюмулан тоже неожиданно терял перед ГТ, а потом набирал перед ЧМ))))
А роглич на том этапе 2 минуты потерял, а Мас 3 минуты,а Годю 7 минут, а Томас 10 минут, дальше то что?
Изагире был в топ10 ГТ, Мартинез в топ5, адльше что?
20 секунд между Масом и Роглой перед горами на второй неделе, ну да не особо угрожал))))))
По какому здравому смыслу?
Ремко после отдыха, Ремко усушился. С чего ему на первой неделе терять. Он капнул на второй неделе, но Роглич после травмы не привез много, а все остальные - второй эшелон
-
Aboba
Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
Че ты прицепился к этому Иззагире? Тебе больше сказать нечего и ты цепляешься за этот бред?
На этом туре басков, напоминаю, ниже Эвенпула были:
Винегор
Роглич
Мас
Уран
Годю
Тэо
Томас
Но опять же это ни о чем не говоорит, потому что все в разных условиях.
Важно лишь то, что Эвенпул отличный раздельщик, которые сейчас выигрывают все ГТ, за исключением Берналя и Карапуза.
Ну и да, на фоне Нибали, Фрума, Дюмулана, Роглы, Конты, Карапаса, Берналя, Роглича, Винегора, Томаса и Погги (мб кого забыл) все остальные - второй эшелон. И даже тут всегда были сильнее именно темповики.
-
-
M-07
Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
А когда ты ни фига в горах больше одного этапа не показывал, даже уровня топ-10 ГТ, то у тебя есть все задатки генеральщика, особенно когда в не самых тяжёлых горах уступаешь таким супепргорнякам, как Изагирре, который никогда в топ-10 ГТ не попадал, а на другой тебя деклассируют по полной, что опережают даже такие горняки как Чикконе, Бильбао и даже престарелые Порт и Поццовиво.
У нас теперь и Хиндли с Йейтсом, призёры нескольких ГТ, слабые генеральщики. По такой логике только Погачар, Роглич, Вингегор, Берналь, Фрум и Контадор за последние лет 15 сильные генеральщики, остальные ни о чём и не соперники великому горняку Ремко.
-
M-07
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (84)
Когда это Ремко успел себя проявить как универсал? Только как раздельщик-классик, который больше одного этапа даже горы легче, чем на ГТ, не выдерживал. Все победители ГТ не внезапно побеждали, они проявляли себя в горах до этих побед.
-
-
M-07
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (84)
Хорошо, не фанатики, а верящие в Ремко.
А ничего, что те раздельщики ещё и горы умеют хорошо ехать и сразу умели? Что же тогда те же топовые раздельщики Канчеллара, Мартин, Кириенко, в нынешние времена Ганна, Кюнг, ван Арт не имеют никаких успехов в ГТ, кроме успехов на отдельных этапах? Что же у топового раздельщика Денниса не получилось стать генеральщиком, хотя он очень пытался? По вашей логике они должны были рвать всех этих Кинтан, Родригесов, Вальверде, Масов и Лопесов.
Ван Арт только отдельные этапы выдаёт, успехов в общем зачёте у него нет, темп в горах долго не может держать, так что это не аргумент.
Тот же Дюмулин и его команда не нацеливались на горы и общий зачёт, но неожиданно для них самих Том хорош оказался в горах. А у Ремко другой случай, он давно заявил о том, что хочет стать генеральщиком, много раз пытался, но больше одного этапа темп в горах не выдерживал.
Причём тут какая разделка на Туре Басков была, если я про горы пишу? С чего Ремко должен был так попереть в горах, если даже там он на последнем этапе с небольшими по сравнению с Вуэльтой горами упустил даже подиум, будучи в лидерской майке, уступив в том числе Изагирре и Мартинезу. Это у нас супергорняки что ли?
И с чего он в горах даже на урвоне Маса должен переть? И не стоит забывать, что Эвенпул особо не гнался за Масом, когда Роглич был в строю, ибо Мас особо не угрожал в общем зачёте. А так Эвенпул сильнее всех выглядел в горах на этой Вуэльте, даже Роглича. Хотя по здравому смысле Ремко должен был капнуть ещё на первой неделе.
-
Aboba
Гран-при Квебека-2022. Результ ... (5)
Да там и Погги, и Бардэ, и Баргиль, и Томас.
Как то все время не замечал эту гонку.
В любом случае, кануки нормально отвалили, ехать за океан на пару дней такое себе удовольствие
-
EL-Fenomeno
Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
Вот по настоящему 150% горный этап Вуэльты, жаль что только 1 такой. И хоть финиш не на горе (могли бы ещё раз заколесить на Пуэрто де Навасерраду), но будет интересно.
В повторение сценария 20 этапа 2015 года не верю вообще (разве что Рэмко упадёт где то на спуске), но вангую яркий этап и баталии как в отрыве, так и среди генеральщиков.
Цитата: Astanaforever
42 секунды это много для Лопеса и мало для Аюсо. Посмотрим.
МАЛ будет дёргать, а может даже и рвать, но и молодой Аюсо показал на этой Вуэльте что ГОТОВность к горным баталиям у него есть на уровне. Возможно колумбиец скооперируется с великим колёсником испанцем Масом и у будут дуэтом проверять (один Эвенпула, другой Аюсо)
Цитата: Серафим
Есть пруха у Мадса и нет уже конкуренции.
Педерсен на Вуэльте, как ВВА на Тур де Франс; сегодня бы удачно вписАться в лимит, а там гляди и оформит покер в Мадриде.
Цитата: Николай Н.
Решающий этап, кто станет победителем Вуэльты.
Да ладно, вы ещё не знаете кто ?) Тогда отвечу в стиле Рефорга34 (жаль, что он пропустил всю Вуэльту): этап под Кинтану, но его нет на гонке, поэтому Крис Фрум легко бросит на таком этапе минуты 3-4 всем конкурентам, разве что Родригес или Винокуров могут за ним удержаться))
-
Earl57
Гран-при Квебека-2022. Результ ... (5)
Да они каждый год туда ездят. Метьюз дважды победителем был.
Там из новеньких разве что Ван Арт, которому нужна пара гонок после отпуска, чтобы раскатиться перед ЧМ.
Ну и Гирмай не участвовал раньше, ибо совсем молодой еще.
В 2020-2021 гонка не проводилась из-за ковида, а так Квебек и Монреаль очень популярны у гонщиков.
Ремко, например, в 2019 ездил, насколько я помню. Особых лавров там не снискал, но подергался хорошо. Снимали его телевизонщики от души, что говорится.
Страницы истории велоспорта