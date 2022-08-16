Дэн Бигхэм попробует установить мировой часовой рекорд на треке 19 августа

Дэн Бигхэм попытается побить часовой рекорд на треке Виктора Кампенартса

30-летний инженер, специалист по аэродинамике, Дэн Бигхэм (Dan Bigham)19 августа намерен попытаться поставить новый мировой часовой рекорд на треке (UCI Hour Record). ), Бигхэм официально вошёл в тренерский состав команды INEOS Grenadiers в январе этого года, он играет ключевую роль в развитии и оптимизации выступлений команды в гонках на время.

В 2021 году на велодроме в Гренхене (Швейцария) Дэн Бигхэм поставил часовой рекорд Великобритании, проехав 54,723 км. Теперь на этом же швейцарском велодроме Бигхэм нацелен побить рекорд Виктора Кампенартса (Victor Campenaerts) – 55,089 км, установленный бельгийским гонщиком 16 апреля 2019 года на мексиканском велодроме в Агуаскльентес (Aguascalientes) на высоте 1880 м.

Дэн Бигхэм: «Часовой рекорд на треке (UCI Hour Record timed by Tissot) - важная часть моей жизни последние несколько лет, с тех пор, как ещё студентом в 2014 году я предпринял первую попытку его установить. Воодушевлён перспективой проверить, что снова смогу сделать в этой гонке против времени, когда меня поддерживает команда.

С тех пор, как пришёл в команду INEOS Grenadiers, физически я продвинулся. Хотя у меня высокая рабочая нагрузка, помогает, что вся работа сосредоточена в одном месте. Это значит, что я могу быть более организованным в плане, где и как тренироваться, а также получаю полную поддержку команды, благодаря чему тренируюсь эффективнее. Здорово обмениваться идеями со столькими замечательными людьми команды, где меня приняли с распростёртыми объятиями.

Для меня также было очень важно, что я получил поддержку всех партнёров команды. Астрономической по масштабу была помощь компании Pinarello, которая за такой короткий срок предоставила новый велосипед невероятно высокого уровня. За последние полгода мы провели огромное количество испытаний костюмов Bioracer. Это впечатлило.

Мы хотим создать образец подготовки для будущих попыток часовых рекордов, но не ограничиваемся треком. Каждую неделю команда участвует в гонках на время на шоссе. Мы прорабатываем огромное количество деталей, что во многих аспектах позволит улучшить нашу разделку, будь то стратегия распределения скорости, управление тепловым режимом или разработка оборудования. Всё взаимосвязано. Мы способны многое сделать, чтобы команда продолжала прогрессировать на шоссе».

Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды INEOS Grenadiers: «С момента появления Дэна в команде мы все поддержали его попытку побить часовой рекорд. Работа Дэна на велосипеде и вне его в этом году уже принесла огромную пользу команде. Нас вдохновляет, что уроки, вынесенные из подготовки к этой попытке, помогут нам и дальше раздвигать границы нашего выступления».