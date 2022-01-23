VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Инженер Дэн Бигхэм вошёл в штат команды INEOS Grenadiers

Эксперт по аэродинамике Дэн Бигхэм начинает работать в штате команды INEOS Grenadiers

 

 

  Специалист по аэродинамике, 30-летний Дэн Бигхэм (Dan Bigham) вошёл в штат команды INEOS Grenadiers как инженер. Он  продолжит совершенствоваться в разделках и готовиться к попытке установления в этом году часового рекорда на треке, но не будет выступать с велогонщиками команды.

  Глава команды Дэйв Брэйлсфорд и Род  Эллингвортом, выполняющий обязанности генерального директора команды Ineos Grenadiers, планируя усилить штат, отвечающий за выступление команды, провели переговоры с Дэном Бигхэмом в 2021 году.

  В декабре Дэн Бигхэм уже приехал в предсезонный тренировочный лагерь команды Ineos Grenadiers на Майорке, познакомился с гонщиками, тренировался с ними, начал работать под руководством директора по поддержке уровня выступлений команды и инновациям (Head of Performance Support and Innovation) Полом Барраттом (Paul Barratt).

  Дэниэль Бигхэм учился на курсе машиностроения (инженерия мотоспорта) в университете Оксфорд Брукс (Oxford Brookes University),  работал в «Формуле 1» и консультантом по аэродинамике команд Jumbo-Visma и сборной Дании (команды, участвующей в командной гонке преследования на треке). 

 

Инженер Дэн Бигхэм вошёл в штат команды INEOS Grenadiers

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

  Дэн Бигхэм: «Это огромная возможность. Я надеялся, что в какой-то момент моей карьеры смогу работать на таком высоком уровне. Предполагал, что, может, такой шанс появится в течение нескольких  лет, но не искал его специально. И вот так моя мечта стала реальностью.

  Моя задача – эффективно применяя общие знания команды и науку аэродинамики к оборудованию и работе спортсменов, стать между ними связующим звеном. Я умею использовать терминологию велогонщиков, потому что сам велогонщик, но также могу оперировать инженерными терминами и терминами аэродинамики, могу отвечать на вопросы спортсменов, на которые они до сих пор не имели ответов. Это может касаться оптимизации позиции, шлемов, одежды, выбора трубок, давления, распределения скорости, выбора передач. Мы постараемся лучше связать обе стороны.

 

  После инвестиций INEOS в команду Mercedes «Формулы-1» и сотрудничества разных видов спорта в INEOS,  команда узнала, как работает F1, поняла, что в гоночной инженерии и применении её к выступлению спортсменов существуют пробелы.

  Дэйв искал кого-то, кто мог бы взять на себя и роль инженера, работающего над эффективностью, и стать гонщиком-испытателем. В то время моя работа с федерацией велоспорта Дании, которую я должен был вести до Олимпиады в Токио, заканчивалась. Я поговорил с Дэйвом и Родом, мы обсудили несколько идей. Они попросили меня посмотреть на работу команды с научной точки зрения, познакомиться с командой, поговорить с людьми, чтобы я осознанно, без предубеждений и спешки подумал, куда смогу вписаться лучше всего.

 

  В тренировочном лагере команды мне всё доставляло удовольствие. Лагерь дал отличный шанс познакомиться с командой более неформально, просто сидеть и узнавать больше о людях, строить хорошие взаимоотношения, узнавать, что они делали раньше, над чем работают сейчас. Узнать людей было невероятно полезно.

  Мы провели очень много аэродинамических тестов на велодроме Майорки. Я также немного выезжал на шоссе. Установили много контрольных точек и изучили сложившиеся системы, чтобы понять, где можно продвинуться вперёд. Пол Барратт видит это как полёт на самолёте – работать, не прекращая движения, одновременно и лететь, и пытаться чинить и  совершенствовать  самолёт.  

  Я выезжал на шоссе со многими ребятами. Однажды поехал в гору с Ганной, Тэо, Карапасом, Берналем, Йейтсом. Это было сюрреалистично. Эпическая команда, и я вместе с ней.

 

  Работать будем над разными областями. Конечно, на первом месте индивидуальная гонка на время, поскольку в ней всегда есть что совершенствовать, но, надеюсь, мы сможем привнести тот же подход к групповым гонкам на шоссе, оптимизировать роль каждого гонщика. Не просто указать, на каких колёсах ехать, какой руль, шлем и костюм использовать, а адаптировать и подстраивать всё это к задаче каждого гонщика, к каждой гонке и каждый день.

  Обычно я привык балансировать между велоспортом и мой работой. Самое большое преимущество, которое даёт мне работа в команде, что я смогу объединить всё в одной роли – сам смогу проводить тестирование, и буду применять свои знания и навыки на благо всех гонщиков. Всё, над чем буду работать для гонщиков и команды, будет и работой на себя, что выгодно обеим сторонам.

 

  Если я буду в тренировочном лагере, смогу тренироваться с командой. И все в команде этого хотят, потому что мои тренировки станут также тестами гонщиков и развитием команды. Всё работает в гармонии. Это одна из причин, по которой я хотел получить разрешение тренироваться с командой - вместо двух разных потоков, мешающих и перекрывающих друг друга, мы будем двигаться в одном направлении и в равных условиях».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Дэн Бигхэм Dan Bigham INEOS Grenadiers

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

23 января 2022

Gran Premi Valencia

26 - 30 января 2022

Challenge Ciclista Mallorca

1 - 5 февраля 2022

Saudi Tour

2 - 6 февраля 2022

Etoile de Besseges

2 - 6 февраля 2022

Volta a la Comunitat Valenciana

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Sezar
    Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8)
    Sezar-Фото

    Если подробно будет сильно длиннее. Обосную ближе к Вуэльте либо Арденнам.

  • Earl57
    Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8)
    Earl57-Фото
    Если кратко, говорите.
    4 года назад я случайно наткнулась на ютубе на канал юниора из Британии, который занимался велокроссом. Свой канал парнишка из Шотландии начал вести в 16 лет. Что-то вроде видеодневника - тренировки, гонки, в которых он принимал участии, рассуждения о жизни.
    Блестящего таланта и яркой харизмы у него него совсем-совсем не было, но вот чем-то меня лично зацепил. Умный, воспитанный, старательный и очень трудолюбивый. Зрителей у него было немного, чуть больше полутора тысяч, но это его зрители. Те, кому мальчик был интересен как личность. Их было мало, но они были и есть очень преданные. В чате во время трансляций велокросса на GCN они постоянно спрашивали у комментаторов: "А Камерон Мейсон сегодня будет? Камерон Мейсон на каком месте? Как у него дела". И комментаторы специально для болельщиков Камерона Мейсона говорили, на каком месте он идет. Ибо в трансляции он и близко не попадал, места были весьма и весьма отдаленными от топ-10...
    9 января Камерон Мейсон сражался за белую майку чемпиона Британии. Нет, не с Пидкоком сражался, Том в национальном чемпионате участия не принимал. Проиграл Кэм самую малость в очень яростной борьбе. Пару недель назад Бритиш Сайклинг опубликовали видео, где Камерона Мейсона и Зое Бакстед назвали будущими лидерами британского велокросса, вот как. Путь, который Кэм прошел от средненького юниора до одного из лучших велокроссменов Британии, просто колоссален. Никогда не говори никогда. Терпение и труд все перетрут.
  • Sheridan
    Команда Groupama-FDJ о лидерах ... (7)
    Sheridan-Фото
    Все еще ощущаю досаду от падения Стивена на джиро 16 года. Отлично катил почти весь гранд тур и в конце такая ошибка, в которой виноват только он сам. Надеюсь, после этого у него в психологическом плане все осталось в норме.
  • Freejazz
    Команда Groupama-FDJ о лидерах ... (7)
    Freejazz-Фото
    Категорически несогласен. У Пино не амплуа, а судьба - это не одно и тоже. Пьеро - нытик по жизни. Пино - боец, которому катастрофически не везет с травмами и болезнями в ненужный момент.
  • nightbuster33
    Давиде Кассани работает над со ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Наконец-то,велосипедная держава из инкубатора и рынка выдающихся велосмпедистов превратится в команду,которая достойно будет представлять Италию на мировой арене велогонок.Если даже в команде будут одни итальянцы,есть из кого выбрать для состава великолепной команды с их опытом,приобретенным в командах с различными методиками подготовки. Создание такого коллектива, уравновесит шансы на успешное выступление других команд.Успехов инициатору!

  • Sezar
    Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8)
    Sezar-Фото

    Надежды Лефевра совсем не на Маснаду а на сами знаете кого и на ван Уайлдера. Маснада в лучшем случае - подиум ГТ.

    Вопрос стоит именно в этом - побеждать на ГТ. И  я не понимаю откуда такой  пессимизм. В состоянии едва ли не на базовых кондициях он проехал пол Джиро в лидерах.  Мой базовый сценарий, что он проедет на Вуэльте 2 недели с лидерами.  На 3 неделе будет спад, но он будет и у остальных конкурентов. так что победа не победа, а уровень топ -5 вполне реален. Сценарий Дюмолана на Вуэльте.

    Это если кратко.

  • Earl57
    Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8)
    Earl57-Фото
    Вопрос то в другом. Возможности Ремко на однодневках и коротких недельках никто не оспаривает. Проблема в генерале на крупных престижных многодневках, насколько он там конкурентоспособен. Пока что у Лефевра больше надежд на Машнаду. Но у Машнады проблемы с разделкой, скорее всего не решаемые...
  • Sezar
    Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8)
    Sezar-Фото

    Лефевр вспомнил, что ожидания нужно держать под контролем. Он это понимал с самого начала, но удачный поначалу 20 год сбил ему прицел. потому он сознательно занижает Р.  Планку. Чтобы тот заново ощутил вкус побед. Возможно, поэтому, он убрал его  с Тура ОАЭ. 

  • Earl57
    Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Ну хотя бы расписание гонок здравое, чего ранее не наблюдалось. Для завоевания того чего он хочет нужно сначала создать плацдарм. Поэтому выбраны как раз те гонки, которые ему больше всего подходят.

    Расписание гонок Лефевр определяет. А он стал гораздо сдержаннее говорить о Ремко. Сказал, что серьезные крупные гонки покажут чего Ремко реально стоит, его возможности как генеральщика.

    Сам Ремко на днях заявил, что может выиграть Вуэльту, чем в очередной раз разозлил многих болельщиков. Которые заметили, что ему для начала нужно хотя бы просто доехать Вуэльту до конца.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8)
    Sezar-Фото

    Ну хотя бы расписание гонок здравое, чего ранее не наблюдалось. Для завоевания того чего он хочет нужно сначала создать плацдарм. Поэтому выбраны как раз те гонки, которые ему больше всего подходят.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 января

Asbjorn Hellemose (Trek-Segafredo)

16 января

Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost)

Joan Bou (Euskaltel - Euskadi)

Jose Felix Parra (Equipo Kern Pharma)

Maurice Ballerstedt (Alpecin-Fenix)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2022 (41)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)