Инженер Дэн Бигхэм вошёл в штат команды INEOS Grenadiers

Эксперт по аэродинамике Дэн Бигхэм начинает работать в штате команды INEOS Grenadiers

Специалист по аэродинамике, 30-летний Дэн Бигхэм (Dan Bigham) вошёл в штат команды INEOS Grenadiers как инженер. Он продолжит совершенствоваться в разделках и готовиться к попытке установления в этом году часового рекорда на треке, но не будет выступать с велогонщиками команды.

Глава команды Дэйв Брэйлсфорд и Род Эллингвортом, выполняющий обязанности генерального директора команды Ineos Grenadiers, планируя усилить штат, отвечающий за выступление команды, провели переговоры с Дэном Бигхэмом в 2021 году.

В декабре Дэн Бигхэм уже приехал в предсезонный тренировочный лагерь команды Ineos Grenadiers на Майорке, познакомился с гонщиками, тренировался с ними, начал работать под руководством директора по поддержке уровня выступлений команды и инновациям (Head of Performance Support and Innovation) Полом Барраттом (Paul Barratt).

Дэниэль Бигхэм учился на курсе машиностроения (инженерия мотоспорта) в университете Оксфорд Брукс (Oxford Brookes University), работал в «Формуле 1» и консультантом по аэродинамике команд Jumbo-Visma и сборной Дании (команды, участвующей в командной гонке преследования на треке).

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Дэн Бигхэм: «Это огромная возможность. Я надеялся, что в какой-то момент моей карьеры смогу работать на таком высоком уровне. Предполагал, что, может, такой шанс появится в течение нескольких лет, но не искал его специально. И вот так моя мечта стала реальностью.

Моя задача – эффективно применяя общие знания команды и науку аэродинамики к оборудованию и работе спортсменов, стать между ними связующим звеном. Я умею использовать терминологию велогонщиков, потому что сам велогонщик, но также могу оперировать инженерными терминами и терминами аэродинамики, могу отвечать на вопросы спортсменов, на которые они до сих пор не имели ответов. Это может касаться оптимизации позиции, шлемов, одежды, выбора трубок, давления, распределения скорости, выбора передач. Мы постараемся лучше связать обе стороны.

После инвестиций INEOS в команду Mercedes «Формулы-1» и сотрудничества разных видов спорта в INEOS, команда узнала, как работает F1, поняла, что в гоночной инженерии и применении её к выступлению спортсменов существуют пробелы.

Дэйв искал кого-то, кто мог бы взять на себя и роль инженера, работающего над эффективностью, и стать гонщиком-испытателем. В то время моя работа с федерацией велоспорта Дании, которую я должен был вести до Олимпиады в Токио, заканчивалась. Я поговорил с Дэйвом и Родом, мы обсудили несколько идей. Они попросили меня посмотреть на работу команды с научной точки зрения, познакомиться с командой, поговорить с людьми, чтобы я осознанно, без предубеждений и спешки подумал, куда смогу вписаться лучше всего.

В тренировочном лагере команды мне всё доставляло удовольствие. Лагерь дал отличный шанс познакомиться с командой более неформально, просто сидеть и узнавать больше о людях, строить хорошие взаимоотношения, узнавать, что они делали раньше, над чем работают сейчас. Узнать людей было невероятно полезно.

Мы провели очень много аэродинамических тестов на велодроме Майорки. Я также немного выезжал на шоссе. Установили много контрольных точек и изучили сложившиеся системы, чтобы понять, где можно продвинуться вперёд. Пол Барратт видит это как полёт на самолёте – работать, не прекращая движения, одновременно и лететь, и пытаться чинить и совершенствовать самолёт.

Я выезжал на шоссе со многими ребятами. Однажды поехал в гору с Ганной, Тэо, Карапасом, Берналем, Йейтсом. Это было сюрреалистично. Эпическая команда, и я вместе с ней.

Работать будем над разными областями. Конечно, на первом месте индивидуальная гонка на время, поскольку в ней всегда есть что совершенствовать, но, надеюсь, мы сможем привнести тот же подход к групповым гонкам на шоссе, оптимизировать роль каждого гонщика. Не просто указать, на каких колёсах ехать, какой руль, шлем и костюм использовать, а адаптировать и подстраивать всё это к задаче каждого гонщика, к каждой гонке и каждый день.

Обычно я привык балансировать между велоспортом и мой работой. Самое большое преимущество, которое даёт мне работа в команде, что я смогу объединить всё в одной роли – сам смогу проводить тестирование, и буду применять свои знания и навыки на благо всех гонщиков. Всё, над чем буду работать для гонщиков и команды, будет и работой на себя, что выгодно обеим сторонам.

Если я буду в тренировочном лагере, смогу тренироваться с командой. И все в команде этого хотят, потому что мои тренировки станут также тестами гонщиков и развитием команды. Всё работает в гармонии. Это одна из причин, по которой я хотел получить разрешение тренироваться с командой - вместо двух разных потоков, мешающих и перекрывающих друг друга, мы будем двигаться в одном направлении и в равных условиях».