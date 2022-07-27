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Брэдли Уиггинс о команде Jumbo-Visma, Тадее Погачаре и пелотоне без иерархии на Тур де Франс-2022

Брэдли Уиггинс: «Сейчас невозможно предсказать ход  Тур де Франс»

 

 

  Брэдли Уиггинс, первый британский победитель Тур де Франс, теперь сопровождающий Большую Петлю на мотоцикле в качестве комментатора, поделился впечатлениями от прошедшего Тур де Франс на YouTube канале «WEDŪ» (THEMOVE: 2022 Tour de France Stage 20 w/ Sir Bradley Wiggins), где беседовал с Лэнсом Армстронгом и Джорджем Хинкепи.

 

Брэдли Уиггинс о команде Jumbo-Visma, Тадее Погачаре и пелотоне без иерархии на Тур де Франс-2022

 

   Брэдли Уиггинс: «Я пришёл в Sky после того, как осознал, что у меня есть шанс что-то показать в генеральной классификации. Кристиан Вандевельде и другие ребята, с которыми выступал, дали мне уверенность, что, вообще-то, я могу чего-то добиться. В Sky чувствовал огромное давление. Была задача выиграть Тур де Франс с гонщиком из Британии за пять лет.   

  Дэйв  (Брэйлсфорда) очень и очень строго организовал подготовку. Мне понадобился год для осознания, что эта задача должна стать религией, что она требует жить как монах 24 часа в сутки 7 дней в неделю 12 месяцев. Раньше я всегда наслаждался межсезоньем. Мне пришлось изменить специализацию, стать генеральщиком. Большая разница между целью выиграть и задачей хорошо выступать в чём-то одном или  финишировать четвёртым – пятым.

  Мне нужно было время это осознать, а  команде – собрать вокруг меня правильных людей. Тим  Керрисон пришёл из плавания со своими перспективами в тренировках. Нам пришлось выйти за рамки, потом я выиграл Дофине в 2011 и упал на Туре, в тот год выиграл Кэдел (Эванс).  Я сломал ключицу на Тур де Франс, поэтому потом тренировался всю зиму. У меня был герой, который подтягивал, давал импульс – это Шон Йейтс. В тот год он был самым важным для меня человеком. Он жил в моём ритме, каждый день в 4 утра выезжал на разведку этапов, успевал везде. Он ещё и приглядывал за Кэвом. Капитаном команды был Майк Роджерс, наверное, один из самых умных людей, которых встречал, в плане теории выступления в велоспорте, показателей. Хочется стать таким же хорошим гонщиком, как окружающие тебя люди.

 

Брэдли Уиггинс о команде Jumbo-Visma, Тадее Погачаре и пелотоне без иерархии на Тур де Франс-2022

 

  Думаю, нечто подобное сейчас мы видим в Jumbo-Visma. У них невероятная команда. Я стоял рядом, видел ребят, которые отвечают за анализ данных, за технику. Они все плакали, когда Вингегор финишировал. Команда - это команда, ты живёшь с этими людьми. Покидать такую команду только ради денег бывает очень тяжело.  

 

  У меня был подобный разговор и с Герантом Томасом в прошлом году, когда его контракт заканчивался.  Я спросил, куда бы он пошёл, если бы хотел ещё раз  выиграть  Тур де Франс,  – в другую команду, где больше заплатят, или согласился бы на серьёзное урезание зарплаты, оставшись в Ineos, хотя у них есть Карапас, Эган Берналь. В этом году для него всё закончилось хорошо, он финишировал третьим и ещё раз спас свою карьеру.

 

Если первая неделя разрушила какие-то построения (Jumbo-Visma), то они этого не показали. Всё было так непредсказуемо (на Тур де Франс-2022).

 

  Первый час на этапах всегда ехали на высокой скорости, в какие-то дни даже по два часа, а иногда с самого старта брали перерыв.

 

  Думаю, сейчас невозможно предсказать ход гонки. А финальные 50 – 60 км сейчас худшие, потому что нет одной контролирующей впереди команды. Впереди строятся разные команды, потому что все хотят быть впереди. Невероятно, как за последние 10 лет изменились помощники в гонках. Теперь все понимают или считают, что  у них есть шанс на победу.

 

  В пелотоне больше нет иерархии. Когда Погачар всё ещё был в жёлтой майке, не думаю, что он брал на себя полную ответственность,  он не пользовался своим статусом лидера в пелотоне. Когда вперёд уезжали десять гонщиков, он не останавливал другие атаки, как мы делали в 2012.  Он давал гонке развиваться до тех пор, пока отрыв сам не сформируется, и ждал, когда другие остановят ускорения. Так что, считаю, он не осознаёт ответственности, не контролирует гонку, что облегчает его работу.

 

  Но в тот день, когда он потерял жёлтую майку, мы видели, что у него слишком большое желание атаковать, как это было на Телеграф. Гонка почти превратилась в юниорскую.

  Думаю, он сжёг слишком много спичек. И ещё думаю, что прошли те дни, когда лидер позволял кому-то выиграть этап, чтобы сохранить майку. Сейчас он спринтует в жёлтой майке ради победы на этапе.

  На этапе до Ла-Планш-де-Бель-Фий  он сделал всё, что в его силах, чтобы обойти Йонаса Вингегора и выиграть. Не думаю, что он создаёт врагов пелотоне, потому что он очень быстро поздравил Вингегора. Но эти маленькие спринты требуют дополнительных усилий, мощности, и они вредят в перспективе следующих двух недель. Я не могу понять их модель гонки, что он делал на равнине и начале подъёмов после Телеграф и перед тем, как  начать Галибье. Думаю, именно там его Тур был проигран.

 

  Меня удивило, как хорош Вингегор был в финальной разделке, и вы видели в финале, какие дружеские отношения у них в команде.

 

  Но я  хочу спросить, что делать с командой Погачара. Потому что кроме одного-двух гонщиков…. не знаю, будет ли Мауро Джанетти руководить подготовкой Погачара к следующим трём или четырём победам. Не знаю, должен ли он перестроить команду Погачара, потому что они на самом деле выглядели разобщёнными, если не брать в расчёт случаи ковида. Несколько гонщиков станут старше, несколько не тянут….У них плохо получается стать единым целым. Их команда просто не соответствует уровню Jumbo-Visma.

 

  Теперь у Jumbo-Visma новое направление. Роглич слабеет, думаю, с его надеждами в плане борьбы за победу на Тур де Франс в этой команде поставлена точка».

 

  Брэдли Уиггинс считает, что Приможу Рогличу, который второй раз сошёл с Тур де Франс, после победы Йонаса Вингегора придётся оставить мечты выиграть Большую Петлою, пока он выступает в команде Jumbo-Visma. Слухи о возможном переходе 32-летнего словенского гонщика в команду Ineos Grenadiers появились в издании Wielerflits. Однако контракт Приможа Роглича с командой Jumbo-Visma действует до конца 2025 года, ни команда Jumbo-Visma, ни команда Ineos Grenadiers не подтверждают информацию о возможном переходе Роглича.

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • garmincervelo
    Спортивный директор команды UA ... (18)
    garmincervelo-Фото
    Цитата: Gorn9k
    До 11 этапа - 39 секунд преимущества, после 2.22 отставания.
    18 этап шли вровень, но падение все изменило.
    Разделка - формальность
    Чел, ты настолько плох, что дальше некуда. Сидел бы, ума-разума набирался. Здесь сам Геродот тебе пишет. Люди Пантани видели в гонках. И тут пришёл ты и что-то втираешь. Зачем-то повторяешь убогий ТВ штамп про "адин итап".
  • RVL
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (53)
    RVL-Фото

    Давно заметил, гонщик и горняк , то ли клоны, то ли дуют в одну дудку...

    Причем , не прочь поболтать друг с другом))

  • EL-Fenomeno
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    У девушек первый многодневный (в истории) Тур де Франс проходит под слоганом: ни дня без завала, ни дня без сенсации.

    Вот и сегодня, большущий завал примерно за 45 км. до финиша (говорят пострадали там 34 спортсменки). Видео этого "мяса": Big crash during Stage 5 of the 2022 Tour de France Femmes (by Eurosport)  

    А кроме того одну велогонщицу дисквалифицировали (по хайлайтах кажись показывали за что, но я, честно говоря, так и не усмотрел за что именно, а (без)толковый комментатор не смог чётко изъяснить тоже.

    Ну и на финишном развозе произошёл забавный эпизод, когда с первой позиции одна велогонщица поехала не в ту сторону (налево), но благо никто за ней не устремился. 

    Лорена Вибес - это ВВА в женском облике)) Так мощно финишировала, с такой частотой молотила на педалях, что даже бы сам Крис Фрум обзавидовался)) Зелёная майка лучшей спринтерши ТдФ по праву её, вот толькок жаль, что М.Восс умеет не только в горах атаковать, но и спринты под финиш выдавать тоже.

    Цитата: sergeipauk
    Кондрашов "комментатор" в конце гоки выдал. Вместо аналога...... выдал АНАЛ. Кто его допускает, весь комментарий одна статистика. Если я не прав, это моё мнение.

    Вы совершенно правы. Его стиль, я бы даже сказал "конек" что то или кого то вспоминать из прошлого и набрасывать потом слушающим/смотрящим, а о текущих событиях в гонке, мне кажется Кондрашов особо и не следит; вспоминает только тогда когда там что то происходит или случается какое то экстра-ординарное событие. 
      

  • Gorn9k
    Спортивный директор команды UA ... (18)
    Gorn9k-Фото
    До 11 этапа - 39 секунд преимущества, после 2.22 отставания.
    18 этап шли вровень, но падение все изменило.
    Разделка - формальность
  • nightbuster33
    Кристиан Скарони подписывает к ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Баттистелла,Федоров,Газзоли,Мартинелли,Гидиш,СКАРОНИ,Техада-будущее Астаны на Туре Польши. А почему нет.Кто-то из них может выстрелить,на ряду с Баттистелли,в будущем. 

  • Гонщик
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (53)
    Гонщик-Фото

    Цитата: BlAr
    Ржу аналогично. Нет и не было никогда у Роглича такого темпа, как у Погачара, какой тот развил на ТДФ-2021 на этапе, когда всем конкурентам привёз по 5 минут и чуть не догнал О'Коннора. Да и нынче они с Вингегором уезжали от всех остальных, как от стоячих.
    Что до финишей в гору, то и в них на прошлом Туре Роглич дважды уступил Погачару, пока не вылетел с гонки.
    И третье, о чем не стоит забывать - постоянные миникризисы Роглича.
    Так что Томаса он без травмы, конечно, с третьей позиции подвинул бы, но и первым двум уступил бы прилично.
    Это всего лишь мнение, да и пофиг на этого Погочара  , забанят рано или поздно, а скорее сам сдуется, забрал что успел. 

  • Геродот
    Спортивный директор команды UA ... (18)
    Геродот-Фото
    Да где ж на одном то? На трех этапах он уступил Вингегору.Два раза в горах и один на разделке.
    У такого глобального провала не может быть одной причины.Это же очевидно.
  • Геродот
    Спортивный директор команды UA ... (18)
    Геродот-Фото

    Смотря какой лишний вес у гонщика.Если жир (как у Ульриха),то теряя такой вес,увеличиваешь мощность.А какой лишний вес у Погачара? Мне не известно.Могу предположить - тот же что и у Ульриха, пара кг есть.Имхо.

  • motte
    Спортивный директор команды UA ... (18)
    motte-Фото
    Плюс 1
  • Gorn9k
    Спортивный директор команды UA ... (18)
    Gorn9k-Фото
    Переход Роглича в Инеос конечно напрашивается - тут и отсутствие капитана у бритов, и гонщик-темповик, и желание Роглы выиграть Тур.
    Другое дело, что контракт 3 года + возможное нежелание покидать Джумбу

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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