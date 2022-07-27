Брэдли Уиггинс о команде Jumbo-Visma, Тадее Погачаре и пелотоне без иерархии на Тур де Франс-2022

Брэдли Уиггинс: «Сейчас невозможно предсказать ход Тур де Франс»

Брэдли Уиггинс, первый британский победитель Тур де Франс, теперь сопровождающий Большую Петлю на мотоцикле в качестве комментатора, поделился впечатлениями от прошедшего Тур де Франс на YouTube канале «WEDŪ» (THEMOVE: 2022 Tour de France Stage 20 w/ Sir Bradley Wiggins), где беседовал с Лэнсом Армстронгом и Джорджем Хинкепи.

Брэдли Уиггинс: «Я пришёл в Sky после того, как осознал, что у меня есть шанс что-то показать в генеральной классификации. Кристиан Вандевельде и другие ребята, с которыми выступал, дали мне уверенность, что, вообще-то, я могу чего-то добиться. В Sky чувствовал огромное давление. Была задача выиграть Тур де Франс с гонщиком из Британии за пять лет.

Дэйв (Брэйлсфорда) очень и очень строго организовал подготовку. Мне понадобился год для осознания, что эта задача должна стать религией, что она требует жить как монах 24 часа в сутки 7 дней в неделю 12 месяцев. Раньше я всегда наслаждался межсезоньем. Мне пришлось изменить специализацию, стать генеральщиком. Большая разница между целью выиграть и задачей хорошо выступать в чём-то одном или финишировать четвёртым – пятым.

Мне нужно было время это осознать, а команде – собрать вокруг меня правильных людей. Тим Керрисон пришёл из плавания со своими перспективами в тренировках. Нам пришлось выйти за рамки, потом я выиграл Дофине в 2011 и упал на Туре, в тот год выиграл Кэдел (Эванс). Я сломал ключицу на Тур де Франс, поэтому потом тренировался всю зиму. У меня был герой, который подтягивал, давал импульс – это Шон Йейтс. В тот год он был самым важным для меня человеком. Он жил в моём ритме, каждый день в 4 утра выезжал на разведку этапов, успевал везде. Он ещё и приглядывал за Кэвом. Капитаном команды был Майк Роджерс, наверное, один из самых умных людей, которых встречал, в плане теории выступления в велоспорте, показателей. Хочется стать таким же хорошим гонщиком, как окружающие тебя люди.

Думаю, нечто подобное сейчас мы видим в Jumbo-Visma. У них невероятная команда. Я стоял рядом, видел ребят, которые отвечают за анализ данных, за технику. Они все плакали, когда Вингегор финишировал. Команда - это команда, ты живёшь с этими людьми. Покидать такую команду только ради денег бывает очень тяжело.

У меня был подобный разговор и с Герантом Томасом в прошлом году, когда его контракт заканчивался. Я спросил, куда бы он пошёл, если бы хотел ещё раз выиграть Тур де Франс, – в другую команду, где больше заплатят, или согласился бы на серьёзное урезание зарплаты, оставшись в Ineos, хотя у них есть Карапас, Эган Берналь. В этом году для него всё закончилось хорошо, он финишировал третьим и ещё раз спас свою карьеру.

Если первая неделя разрушила какие-то построения (Jumbo-Visma), то они этого не показали. Всё было так непредсказуемо (на Тур де Франс-2022).

Первый час на этапах всегда ехали на высокой скорости, в какие-то дни даже по два часа, а иногда с самого старта брали перерыв.

Думаю, сейчас невозможно предсказать ход гонки. А финальные 50 – 60 км сейчас худшие, потому что нет одной контролирующей впереди команды. Впереди строятся разные команды, потому что все хотят быть впереди. Невероятно, как за последние 10 лет изменились помощники в гонках. Теперь все понимают или считают, что у них есть шанс на победу.

В пелотоне больше нет иерархии. Когда Погачар всё ещё был в жёлтой майке, не думаю, что он брал на себя полную ответственность, он не пользовался своим статусом лидера в пелотоне. Когда вперёд уезжали десять гонщиков, он не останавливал другие атаки, как мы делали в 2012. Он давал гонке развиваться до тех пор, пока отрыв сам не сформируется, и ждал, когда другие остановят ускорения. Так что, считаю, он не осознаёт ответственности, не контролирует гонку, что облегчает его работу.

Но в тот день, когда он потерял жёлтую майку, мы видели, что у него слишком большое желание атаковать, как это было на Телеграф. Гонка почти превратилась в юниорскую.

Думаю, он сжёг слишком много спичек. И ещё думаю, что прошли те дни, когда лидер позволял кому-то выиграть этап, чтобы сохранить майку. Сейчас он спринтует в жёлтой майке ради победы на этапе.

На этапе до Ла-Планш-де-Бель-Фий он сделал всё, что в его силах, чтобы обойти Йонаса Вингегора и выиграть. Не думаю, что он создаёт врагов пелотоне, потому что он очень быстро поздравил Вингегора. Но эти маленькие спринты требуют дополнительных усилий, мощности, и они вредят в перспективе следующих двух недель. Я не могу понять их модель гонки, что он делал на равнине и начале подъёмов после Телеграф и перед тем, как начать Галибье. Думаю, именно там его Тур был проигран.

Меня удивило, как хорош Вингегор был в финальной разделке, и вы видели в финале, какие дружеские отношения у них в команде.

Но я хочу спросить, что делать с командой Погачара. Потому что кроме одного-двух гонщиков…. не знаю, будет ли Мауро Джанетти руководить подготовкой Погачара к следующим трём или четырём победам. Не знаю, должен ли он перестроить команду Погачара, потому что они на самом деле выглядели разобщёнными, если не брать в расчёт случаи ковида. Несколько гонщиков станут старше, несколько не тянут….У них плохо получается стать единым целым. Их команда просто не соответствует уровню Jumbo-Visma.

Теперь у Jumbo-Visma новое направление. Роглич слабеет, думаю, с его надеждами в плане борьбы за победу на Тур де Франс в этой команде поставлена точка».

Брэдли Уиггинс считает, что Приможу Рогличу, который второй раз сошёл с Тур де Франс, после победы Йонаса Вингегора придётся оставить мечты выиграть Большую Петлою, пока он выступает в команде Jumbo-Visma. Слухи о возможном переходе 32-летнего словенского гонщика в команду Ineos Grenadiers появились в издании Wielerflits. Однако контракт Приможа Роглича с командой Jumbo-Visma действует до конца 2025 года, ни команда Jumbo-Visma, ни команда Ineos Grenadiers не подтверждают информацию о возможном переходе Роглича.