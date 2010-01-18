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Алексей Луценко остается в команде «Астана»

Алексей Луценко остается в команде «Астана»

 

Сильнейший казахстанский гонщик Алексей Луценко остается в команде Мирового Тура «Астана». 28-летний лидер команды продолжит защищать цвета национального велосипедного проекта в течение трех следующих сезонов (2022–2024). 

 

 

 

 

Photo credit: @Gettysport 


«Я очень рад продолжить свою профессиональную карьеру в нашей казахстанской команде «Астана». За годы, проведенные в команде, мне удалось стать лидером, и для меня это и ответственность, и стимул продолжать развиваться, стремиться к новым высотам, каждый раз стараться подтверждать свое лидерство новыми победами. В этом году мне удалось сделать большой шаг вперед в борьбе за общий зачет и на больших недельных гонках, как «Критериум дю Дофине», и на Гранд-турах. Седьмое место в генеральной классификации «Тур де Франс» мотивирует меня продолжать двигаться в этом направлении, чтобы в будущем бороться не только за десятку сильнейших, но и за подиум. Так что, в новый сезон вместе с командой «Астана» я буду вступать с новыми амбициями и целями. Уверен, что вместе с руководством проекта, тренерами мы сможем правильно расставить приоритеты и определить главные цели, после чего будем делать максимум для того, чтобы достичь желаемого», - говорит Алексей Луценко.

Несмотря на травму, полученную в начале года на «Париж-Ницце», в текущем сезоне Алексей Луценко добился ряда весомых результатов: в июне Алексей одержал убедительную победу в индивидуальной гонке на этапе престижной многодневки «Критериум дю Дофине», в итоге заняв второе призовое место в генеральной классификации. А в июле казахстанский лидер команды великолепно проявил себя на главной велосипедной гонке мира «Тур де Франс», где финишировал на высоком 7-м месте в общем зачете, впервые войдя в десятку сильнейших на Гранд-туре. Также, на счету Алексея Луценко второе призовое место на однодневной гонке «Гран-при Мигеля Индурайна».

Алексей начал выступать в составе «Астаны» в 2013 году сразу после своей исторической победы в групповой гонке молодежного чемпионата мира. За девять сезонов в проекте «Астана» Луценко одержал 28 побед, среди которых этапы «Тур де Франс», «Вуэльты Испании» и таких престижных многодневок Мирового Тура, как «Париж-Ницца», «Критериум дю Дофине», «Тур Швейцарии» и «Тиррено – Адриатико». 

«Алексей – настоящий лидер команды, не только побеждающий и приносящий высокие результаты, но и способный сплотить команду и повести ее за собой на гонках самого высокого уровня. В этом году был сделан важный шаг вперед на «Тур де Франс», и впервые за 16 лет казахстанский гонщик оказался в десятке сильнейших в общем зачете. Сейчас Алексей вступает в возраст самого расцвета профессионального гонщика, и я очень рад, что мы продолжим этот путь вместе. Впереди много работы, мы не будем останавливаться на достигнутом, а будем продолжать двигаться вперед. Нашей команде нужен такой лидер, как Алексей Луценко, и я уверен, что в «Астане» Алексей получит все необходимое для достижения самых амбициозных целей», - говорит Александр Винокуров, генеральный менеджер команды. 

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana - Premier Tech Александр Винокуров

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  1. Имя: MoneyMaker

    Даулет Биржевой

    Сегодня, 17:48 | Регистрация: 13.05.2016

    Поздравляю, Лешу с контрактом, а Астану с великолепным гонцом!

  2. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 18:00 | Регистрация: 14.02.2016

    отличная новость

  3. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 20.05.2021

    Я считаю,что и Зейц будет рядом с настоящим лидером-Казахстанцем.После многолетних ожиданий сформируется команда из сильнейших казахстанских и опытных зарубежных гопщиков на радость болельщиков и к  удовлетворению спонсоров команды. Успехов в комплектовании состава команды.

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 18:47 | Регистрация: 4.08.2018

      Зейц?

  4. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 18:23 | Регистрация: 22.09.2020

    Хорошо что его удержали, а где остальные новости, все уже на 90% определились с составом на след сезон, мы только молчим

  5. Бакеша

    Сегодня, 18:51 | Регистрация: 1.02.2018

    А чё, Винокуров уже гендиректор?

  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:53 | Регистрация: 30.06.2017

    Ради Вино он остался . Не смог он кинуть команду в такую трудную минуту, когда у нее такое незавидное положение , которого никогда не было в истории с начала возникновения проекта в 2006 г. Интересно, сможет ли Вино еще так же убедительно попросить остаться в команде Фульса? Будем ждать новостей трансферов..

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 20:03 | Регистрация: 20.05.2021

      Когда Вино создавал команду,он создавал ее не ради себя,а ради будущего казахстанского велоспорта.А это значит ради тех мальчижек и девчонок, которые уже сейчас завоевывают призовые места на чемпионате Мира по треку среди молодежи.Да и сам Леша был чемпионом Мира среди молодежи на щоссе.Так что команда создавалась и для Алексея и К.Это и еще кое-что, что есть у него в загашнике не позволили ему покинуть команду.А что касается Фульса, он сейчас не в той форме, чтобы его уговаривать.Сейчас такой выбор среди молодежи,готовых поборотся со старшими, хоть пруд пруди.Правда , опыта у него не занимать.

    2. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 20:32 | Регистрация: 17.05.2015

      Нравится-ненравится, но Фульсанг уже на излете карьеры.Конечно, хорошо если останется в команде, но и удерживать его ценой больших денег - думаю, неверно. Лучше подписать кого-нибудь молодого и перспективного генеральщика с пристрелом на будущее, одного Луценко недостаточно. Да и других ребят в команде хорошо бы поддержать...

      1. Имя: Мэлс

        nightbuster33

        Сегодня, 20:44 | Регистрация: 20.05.2021

        Правильно и подписать на 2года.И после успешного выступления в первом сезоне сразу продить на год-два далее,чтобы исключить уход в другую команду при соответствущем оплате труда.

  7. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 19:37 | Регистрация: 18.01.2010

    Контракт на 3 года дает уверенность в будущем команды. Хорошие новости

  8. Имя: Андрей

    tds

    Сегодня, 21:43 | Регистрация: 9.03.2019

    Цитата: Ернат
    Хорошо что его удержали, а где остальные новости, все уже на 90% определились с составом на след сезон, мы только молчим
    А куда ему уходить? Зейц покинул корабль, а чего добился?

  9. Имя: Aton

    Fghk

    Сегодня, 23:08 | Регистрация: 17.08.2021

    Да кому он нужен если честно..

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5 - 12 сентября 2021

Tour of Britain

8 - 12 сентября 2021

European Continental Championships

14 - 18 сентября 2021

Skoda-Tour de Luxembourg

19 - 26 сентября 2021

World Championships

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Fghk
    Алексей Луценко остается в ком ... (13)
    Fghk-Фото
    Да кому он нужен если честно..
  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (45)
    velodoctor-Фото

    Вивиани тоже рано на тур или поздно уже. biggrin Я думаю они спринтеров не будут брать, а если и возьмут, то на роль Люка Роу. Итальянец не подходит на эту роль совсем.

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (45)
    Earl57-Фото

    Цитата: s75
    CN: Элиа возвращается в Инеос. В общем здорово, но ... теперь максимум - это Джиро, и точно не ТДФ.

    Та ладно, Хейтеру Тур еще рано ехать. Поэтому на следующий год Вивиани на Тур, а Хейтер на Джиро или Вуэльту. Хейтер же еще ни разу трехнедельнве гонки не ездил.

  • tds
    Алексей Луценко остается в ком ... (13)
    tds-Фото
    Цитата: Ернат
    Хорошо что его удержали, а где остальные новости, все уже на 90% определились с составом на след сезон, мы только молчим
    А куда ему уходить? Зейц покинул корабль, а чего добился?
  • s75
    Андрей Зейц о Вуэльте Испании- ... (5)
    s75-Фото

    главный вопрос не задали? 2022

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (45)
    s75-Фото
    CN: Элиа возвращается в Инеос. В общем здорово, но ... теперь максимум - это Джиро, и точно не ТДФ.
  • nightbuster33
    Алексей Луценко остается в ком ... (13)
    nightbuster33-Фото
    Правильно и подписать на 2года.И после успешного выступления в первом сезоне сразу продить на год-два далее,чтобы исключить уход в другую команду при соответствущем оплате труда.
  • Адриен
    Алексей Луценко остается в ком ... (13)
    Адриен-Фото
    Нравится-ненравится, но Фульсанг уже на излете карьеры.Конечно, хорошо если останется в команде, но и удерживать его ценой больших денег - думаю, неверно. Лучше подписать кого-нибудь молодого и перспективного генеральщика с пристрелом на будущее, одного Луценко недостаточно. Да и других ребят в команде хорошо бы поддержать...
  • Arciv
    Генеральный менеджер команды M ... (24)
    Arciv-Фото
    Цитата: AlGalgalim
    Да ладно вам, Лопес и без этого схода запомнился на Вуэльте в отличие от этого парня, тоже из Мувистара, который за Рогличем всё время ездил
    Этот парень всю гонку был на шаг впереди Лопеса,а колумбиец один раз оказался выше,а через этап опять стал ниже и сразу сдался! А тот самый парень в итоге взял второе место в генерале
  • Bogdan
    Генеральный менеджер команды M ... (24)
    Bogdan-Фото
    Повел себя как истеричка. Нефиг бьіло вьіше жопьі прьігать днем ранее.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
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