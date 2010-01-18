Алексей Луценко остается в команде «Астана»

Сильнейший казахстанский гонщик Алексей Луценко остается в команде Мирового Тура «Астана». 28-летний лидер команды продолжит защищать цвета национального велосипедного проекта в течение трех следующих сезонов (2022–2024).

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«Я очень рад продолжить свою профессиональную карьеру в нашей казахстанской команде «Астана». За годы, проведенные в команде, мне удалось стать лидером, и для меня это и ответственность, и стимул продолжать развиваться, стремиться к новым высотам, каждый раз стараться подтверждать свое лидерство новыми победами. В этом году мне удалось сделать большой шаг вперед в борьбе за общий зачет и на больших недельных гонках, как «Критериум дю Дофине», и на Гранд-турах. Седьмое место в генеральной классификации «Тур де Франс» мотивирует меня продолжать двигаться в этом направлении, чтобы в будущем бороться не только за десятку сильнейших, но и за подиум. Так что, в новый сезон вместе с командой «Астана» я буду вступать с новыми амбициями и целями. Уверен, что вместе с руководством проекта, тренерами мы сможем правильно расставить приоритеты и определить главные цели, после чего будем делать максимум для того, чтобы достичь желаемого», - говорит Алексей Луценко.



Несмотря на травму, полученную в начале года на «Париж-Ницце», в текущем сезоне Алексей Луценко добился ряда весомых результатов: в июне Алексей одержал убедительную победу в индивидуальной гонке на этапе престижной многодневки «Критериум дю Дофине», в итоге заняв второе призовое место в генеральной классификации. А в июле казахстанский лидер команды великолепно проявил себя на главной велосипедной гонке мира «Тур де Франс», где финишировал на высоком 7-м месте в общем зачете, впервые войдя в десятку сильнейших на Гранд-туре. Также, на счету Алексея Луценко второе призовое место на однодневной гонке «Гран-при Мигеля Индурайна».



Алексей начал выступать в составе «Астаны» в 2013 году сразу после своей исторической победы в групповой гонке молодежного чемпионата мира. За девять сезонов в проекте «Астана» Луценко одержал 28 побед, среди которых этапы «Тур де Франс», «Вуэльты Испании» и таких престижных многодневок Мирового Тура, как «Париж-Ницца», «Критериум дю Дофине», «Тур Швейцарии» и «Тиррено – Адриатико».



«Алексей – настоящий лидер команды, не только побеждающий и приносящий высокие результаты, но и способный сплотить команду и повести ее за собой на гонках самого высокого уровня. В этом году был сделан важный шаг вперед на «Тур де Франс», и впервые за 16 лет казахстанский гонщик оказался в десятке сильнейших в общем зачете. Сейчас Алексей вступает в возраст самого расцвета профессионального гонщика, и я очень рад, что мы продолжим этот путь вместе. Впереди много работы, мы не будем останавливаться на достигнутом, а будем продолжать двигаться вперед. Нашей команде нужен такой лидер, как Алексей Луценко, и я уверен, что в «Астане» Алексей получит все необходимое для достижения самых амбициозных целей», - говорит Александр Винокуров, генеральный менеджер команды.

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech