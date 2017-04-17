Дэн Мартин и Дилан Тёнс– призёры Флеш Валлонь-2017

Дэн Мартин и Дилан Тёнс о Флеш Валлонь-2017

30-летний ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин (Daniel Martin) поднялся на вторую ступень подиума Флеш Валлонь, это его третий подиум на классике, где он занимал 3-е место в 2016 и 2-е в 2014 годах. Для 25-летнего бельгийского гонщика команды BMC Дилана Тёнса (Dylan Teuns) 3-е место на Флеш Валлонь стало прорывом в карьере, его первым подиумом на гонке Мирового тура.

За 39 км до финиша товарищ Тёнса по команде BMC Алессандро Де Марки атаковал, сбросив своих попутчиков по отрыву, а затем к нему переложился чемпион Люксембурга, гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс. За 13 км до финиша Юнгельс уехал от Де Марки, вернувшегося затем в пелотон. Юнгельс удерживал преимущество в 50 секунд за 6 км до финиша, и был пойман на последнем километре дистанции, во время финального прохождения Мюр де Уи.

Дэн Мартин сумел выбраться на первые позиции на самых последних метрах гонки, но не успел догнать Алехандро Вальверде, вновь уступив испанскому гонщику. Дилан Тёнс финишировал 3-м.

Photo © Movistar Team

Дэн Мартин (Quick Step Floors): «В этом году Флеш Валлонь проходила необычно, потому что на Мюр был сильный встречный ветер, и пелотон очень нервничал. Скорость группы была не такой высокой. Поэтому и финиш получился хаотичным, как результат, я не смог выйти на лучшую позицию на подъёме. Я планировал сесть на колесо Алехандро Вальверде, но не удалось. Его взрывной силе трудно соответствовать. Возможно, чтобы выиграть Флеш Валлонь, мне надо дождаться, когда Алехандро завершит карьеру. Конечно, я надеюсь однажды его победить.

Мы хотели осложнить гонку, поэтому Боб Юнгельс атаковал. Хотя всё сложилось не идеально, и сегодня у меня не слишком хорошо шла нога, но я сумел выйти вперёд и захватить второе место. Это придаёт мне оптимизма перед Льеж-Бастонь-Льеж».

Боб Юнгельс (Quick Step Floors): «В начале гонки было холодно и тяжело, но в конце мы стали работать по плану, на втором прохождении Мюр де Уи я атаковал. Проблема была в том, что многие гонщики оставались свежими, и удержать преимущество до финиша было невозможно. Но в общем я доволен и тем, как у меня шла нога, и тем, как я чувствовал. То, как я еду Арденны, хороший знак перед Джиро д’Италия».

Photo © Tim De Waele/BMC

Дилан Тёнс (BMC): «Я смог сохранять спокойствие до последних двух или трёх километров. Единственное, что важно на Мюр де Уи, это позиция. Нужно находиться впереди и ехать как можно быстрее. Благодаря тому, что на последних 30 км у нас впереди был Алессандро Де Марки, нам не пришлось вести преследование. Но даже если бы в отрыве не было Де Марки, нам всё равно пришлось бы выжидать, потому что Алехандро Вальверде – сильный фаворит. Давление было на его команде и на команде Orica-Scott, работавшей на Михаэля Альбазини.

На подходе к Мюр де Уи надо находиться не ниже первых 10 позиций. Я запомнил это, потому что 2 года назад находился на 25-й – 30-й позиции, а на самой крутой части я продвинулся на 5-ю позицию, потратив много сил.

Когда я проходил место, где в 2011 году атаковал Жильбер, взявший тогда победу, то был заперт Михалом Квятковски и Серхио Энао. Я подумал, что мне пора атаковать, но когда борешься с таким фаворитом как Вальверде, необходимо ждать до последнего. Я старался удержаться за ним, но потом проиграл длину велосипеда.

Я третий год выступаю в команде BMC, в 2015 был нео-про. В прошлом году я проехал свой первый Гран-тур, говорят, что это очень помогает сделать большой шаг вперёд в развитии. Думаю, мне помогло. Сейчас мне 25 лет, а Вальверде – 37. Так что, думаю, у меня ещё много лет для прогресса, для того, чтобы попытаться выиграть эту гонку. Сегодня я делил капитанские полномочия с Самуэлем Санчесом, и использовал шанс, который мне дала команда. Я очень благодарен за это».