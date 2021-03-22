Крис Фрум: «Я не на том уровне, чтобы бороться за победу на Вуэльте Каталонии-2021»

Крис Фрум о физической форме и старте на Вуэльте Каталонии-2021

Крис Фрум стартова на второй велогонке в этом сезоне – испанской велогонке Мирового тура Вуэльта Каталонии-2021. После участия в Туре ОАЭ-2021 35-летний британский велогонщик команды Israel – Start-Up Nation направился в тренировочный лагерь на Тенерифе, где провёл насыщенный тренировочный блок.

Большую часть времени в межсезонье Крис Фрум посвятил восстановлению после травмы, полученной в 2019 году на Критериуме Дофине. Он усиленно работал в спортивном зале со спортивным оборудованием, подобным тому, какое предлагает Sportin. В феврале перед стартом сезона Крис Фрум говорил, что подходил к восстановлению так, будто готовился к Тур де Франс, делая особый упор на упражнениях для травмированной ноги.

С тех пор как Фрум выиграл первый из четырёх Тур де Франс в 2013 году, он часто использовал Вуэльту Каталонии как способ выйти на высокий уровень формы перед главными целями сезона. На испанской велогонке он стартовал в восьмой раз. В прошлых выпусках Вуэльты Каталонии Крис Фрум лишь дважды вошёл в десятку сильнейших общего зачёта – в 2014 и 2016 годах.

Перед стартом 1-го этапа Крис Фрум в интервью рассказал, что не собирается нацеливаться на борьбу за генеральную классификацию Вуэльты Каталонии-2021: «Мы здесь с сильным составом. Будем бороться за победу с Дэном Мартином и Майком Вудсом. Впереди хорошая неделя. Я только что вернулся из тренировочного лагеря на высоте, будет интересно посмотреть, насколько продвинулся в работе. Здесь я лично не собираюсь бороться за победу. Для этого я ещё не на должном уровне, но надеюсь увидеть некоторый прогресс.

Сейчас я двигаюсь постепенно, делаю максимум возможного, посмотрим, в какой форме подойду к Тур де Франс.

Эту гонку использую как возможность продвинуться в плане физической готовности. Я люблю гоняться по испанским дорогам. С нетерпением жду теста в испанских горах».

Вместе с Крисом Фрумом в тренировочном лагере на Тенерифе был его товарищ по команде Israel Start-Up Naiton Дэрил Импи (Daryl Impey), который сказал: «Я впервые провёл тренировочный блок на высоте перед гонкой, поэтому мне очень интересно увидеть эффект от работы. Надеюсь, мы сможем использовать наработанное в нашем тренировочном лагере».

На Тенерифе велогонщики команды Israel Start-Up Nation сочетали протяжённые (до шести часов) выезды на велосипеде на высоте более 2000 метров над уровнем моря и силовые тренировки в спортзале.