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Крис Фрум: «Я не на том уровне, чтобы бороться за победу на Вуэльте Каталонии-2021»

Крис Фрум о физической форме и старте на Вуэльте Каталонии-2021

 

 

  Крис Фрум стартова на второй велогонке в этом сезоне – испанской велогонке Мирового тура Вуэльта Каталонии-2021. После участия в Туре ОАЭ-2021 35-летний британский велогонщик команды Israel – Start-Up Nation направился в тренировочный лагерь на Тенерифе, где провёл насыщенный тренировочный блок.

 

 

  Большую часть времени в межсезонье Крис Фрум посвятил восстановлению после травмы, полученной в 2019 году на Критериуме Дофине. Он усиленно работал в спортивном зале со спортивным оборудованием, подобным тому, какое предлагает Sportin. В феврале перед стартом сезона Крис Фрум говорил, что подходил к восстановлению так, будто готовился к Тур де Франс, делая особый упор на упражнениях для травмированной ноги.

 

  С тех пор как Фрум выиграл первый из четырёх Тур де Франс в 2013 году, он часто использовал Вуэльту Каталонии как способ выйти на высокий уровень формы перед главными целями сезона. На испанской велогонке он стартовал в восьмой раз. В прошлых выпусках Вуэльты Каталонии Крис Фрум лишь дважды вошёл в десятку сильнейших общего зачёта – в 2014 и 2016 годах.

 

  Перед стартом 1-го этапа Крис Фрум в интервью рассказал, что не собирается нацеливаться на борьбу за генеральную классификацию Вуэльты Каталонии-2021: «Мы здесь с сильным составом. Будем бороться за победу с Дэном Мартином и Майком Вудсом. Впереди хорошая неделя. Я только что вернулся из тренировочного лагеря на высоте, будет интересно посмотреть, насколько продвинулся в работе. Здесь я лично не собираюсь бороться за победу. Для этого я ещё не на должном уровне, но надеюсь увидеть некоторый прогресс.

 

  Сейчас я двигаюсь постепенно, делаю максимум возможного, посмотрим, в какой форме подойду к Тур де Франс.

 

  Эту гонку использую как возможность продвинуться в плане физической готовности. Я люблю гоняться по испанским дорогам. С нетерпением жду теста в испанских горах».

 

  Вместе с Крисом Фрумом в тренировочном лагере на Тенерифе был его товарищ по команде Israel Start-Up Naiton Дэрил Импи (Daryl Impey), который сказал: «Я впервые провёл тренировочный блок на высоте перед гонкой, поэтому мне очень интересно увидеть эффект от работы. Надеюсь, мы сможем использовать наработанное в нашем тренировочном лагере».

 

  На Тенерифе велогонщики команды Israel Start-Up Nation сочетали протяжённые (до шести часов) выезды на велосипеде на высоте более 2000 метров над уровнем моря и силовые тренировки в спортзале.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (65)
    VeloVelo-Фото

    Ольга, в очередной раз Спасибо вам за информацию о гонщиках и гонках!
    Благодаря вам я хоть как-то ориентируюсь.

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (65)
    VeloVelo-Фото
    Думаю, вы правы ))
  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (65)
    VeloVelo-Фото

    Всем известна ваша любовь к Пидкоку.
    Желаю вам, чтобы у него всё получилось bye

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (65)
    VeloVelo-Фото

    Когда рванул Йеспер, все понимали, что это серьезно, но, закрывать никто не был готов.
    Потому что никто из "большой тройки" не чувстввоал в себе сил рвануть в след за Йеспером и удержать своё преимущество до финиша.

    Лучшие гонцы в своей лучшей форме атаковали не задумываясь, даже уже будучи чемпионами, когда все следили за каждым их рывком. Того же Канчу, Сагана или Боонена вспомните.

    Это потом уже Спартак или тот же Саган "бесились" от того, что все сидят у них на колесе. Почему "бесились" (особенно Саган, за что его чуть-чуть недолюбливаю biggrin)?
    Потому что силушка уже была не та. Не чувствовали, что сбросят всех и уедут с концами.

    Если короче, то бигтройка просто была не готова. 

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (65)
    VeloVelo-Фото

    1. Если бы он был самым сильным в этой гонке, то выиграл бы ее. А то, что ВВА работал долго на 1-й позиции - это его  выбор. Он так посчитал нужным.
    И, наверное, он правильно сделал. Он же не дурак, вы согласны? 
    Но, сил просто не хватило у него, Михаил. Поверьте, так бывает.
    Ну не бывает так, что ты самый сильный, а тебя "колесники" сожрали )) 
    Если сожрали, значит, что-то в тебе не так, не готов сегодня.

    2. Про колесников: Нет никаких "колесников", это выдумка журналистов, которую подхватили болельщики проигравших гонщиков.

  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 1 (9)
    VeloVelo-Фото

    Андреас Крон. Надо бы запомнить это имя. 
    Датчане лезут из всех щелей. Молодцы!good

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул: «Даже если ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Плюсую вам.
  • motte
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 1 (9)
    motte-Фото
    Да ужжж
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 1 (9)
    RVL-Фото
    Единственное отклонение от шаблона -Посмотрели 2 таких себе финиша.
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 1 (9)
    RVL-Фото
    Зато быстро закончилось)

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