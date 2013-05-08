У команды Bahrain-Merida украли 10 велосипедов

Цитата: vitali

Как я понимаю, в последнее время инфекционный мононуклеоз все чаще начинает выводить из строя спортсменов (может и раньше так было, да не знали, что причина в этой болезни), а каких-либо эффективных способов его лечения просто не существует. При этом много говорится о том, что нужен полноценный отдых и снижение нагрузок, что в большом спорте трудновыполнимо.

Печальный факт



Ага, а потом носятся аки слоны, наподобии Фуркада. При инфекционном мононуклеозе меняется паспорт крови, выводы делайте сами.