У команды Bahrain-Merida украли 10 велосипедов

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 14:46
У команды Bahrain-Merida перед стартом гонки Hammer Series украли 10 велосипедов
В ночь на 1 июня 2017 года у команды Bahrain-Merida, из командного фургона, припаркованного на стоянке отеля в Лимбурге, были украдены 10 велосипедов. Команда приехала в Нидерланды для участия в первой гонке Hammer Series. Утром команду ждал неприятный сюрприз, из фургона исчезли 9 разделочных велосипедов и 1 шоссейный.
Photo © BAHRAIN MERIDA Pro Cycling Team
Несмотря на происшествие, команда примет участие в гонках Hammer Series, однако, возможно, гонщикам придётся ехать командную гонку преследования на шоссейных велосипедах.
Подобный инцидент в Нидерландах произошёл в апреле с польской командой CCC Sprandi Polkowice, у которой украли 18 велосипедов с запасными колёсами перед стартом Амстел Голд Рэйс. Тогда полиция быстро нашла велосипеды и вернула их команде перед гонкой. Также в апреле и также в Лимбурге перед гонкой Volta a Limburg у команды Nippo Vini Fantini были украдены 16 велосипедов.
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