VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

У команды Bahrain-Merida украли 10 велосипедов

У команды Bahrain-Merida перед стартом гонки Hammer Series украли 10 велосипедов

 

В ночь на 1 июня 2017 года у команды Bahrain-Merida, из командного фургона, припаркованного на стоянке отеля в Лимбурге, были украдены 10 велосипедов. Команда приехала в Нидерланды для участия в первой гонке Hammer Series. Утром команду ждал неприятный сюрприз, из фургона исчезли 9 разделочных велосипедов и 1 шоссейный.

 

У команды Bahrain-Merida украли 10 велосипедов

 

 

Photo © BAHRAIN MERIDA Pro Cycling Team

 

  Несмотря на происшествие, команда примет участие в гонках Hammer Series, однако, возможно, гонщикам придётся ехать командную гонку преследования на шоссейных велосипедах.

 

 Подобный инцидент в Нидерландах произошёл в апреле с польской командой  CCC Sprandi Polkowice, у которой украли 18 велосипедов с запасными колёсами перед стартом Амстел Голд Рэйс. Тогда полиция быстро нашла велосипеды и вернула их команде перед гонкой. Также в апреле и также в Лимбурге перед гонкой Volta a Limburg у команды Nippo Vini Fantini были украдены 16 велосипедов.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Bahrain-Merida велосипед Hammer Series

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 15:06 | Регистрация: 14.02.2016

    вот почему Голландия - самая велосипедная страна: они, оказываются, там не наркотиками балуются, а угоном велосипедов. Ну и весь Лимбург там в сговоре, недаром Hammer Series затянули к себе

  2. Имя: Юра

    YuraHist

    Сегодня, 15:12 | Регистрация: 2.05.2014

    Походу это дело у них поставленно на регулярную основу...

  3. Имя: Андрей

    Andy K

    Сегодня, 17:05 | Регистрация: 13.07.2016

    Следите за объявлениями о продажи на популярном велосипедном форуме! )))

  4. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 17:32 | Регистрация: 8.05.2013

    Если ничего не менять, не перекрашивать, не по частям - продать разделочные при такой объяве будет непросто...в Европе :)

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

2 - 4 июня 2017

Hammer Sportzone Limburg

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2017?

Комментарии

  • staerswimmer
    Участие Марка Кэвендиша в Тур ... (9)
    staerswimmer-Фото
    Цитата: vitali
    Как я понимаю, в последнее время инфекционный мононуклеоз все чаще начинает выводить из строя спортсменов (может и раньше так было, да не знали, что причина в этой болезни), а каких-либо эффективных способов его лечения просто не существует. При этом много говорится о том, что нужен полноценный отдых и снижение нагрузок, что в большом спорте трудновыполнимо.
    Печальный факт 
    Ага, а потом носятся аки слоны, наподобии Фуркада. При инфекционном мононуклеозе меняется паспорт крови, выводы делайте сами.
  • DV
    Критериум Дофине-2017. Маршрут (27)
    DV-Фото

    В этом году разрывы будут солиднее в топ-10. Профиль великолепен.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Участие Марка Кэвендиша в Тур ... (9)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    сколько Киттель выиграл этапов Большой Петли?)
    ну,а о чем тогда разговор)
    вон Кристофф вообще абсолютный чемпион водокачек,а толку то? как ТДФ так он полумертвый)
    всё же в сравнении познается)
  • Cyrill
    Участие Марка Кэвендиша в Тур ... (9)
    Cyrill-Фото
    Для кого как...того, что года два назад вытворял Киттель - я не видел у Марка даже в лучшие годы...Я уж тогда начал думать, что Марсель по ночам превращается в оборотня...на финише он показывал просто какую-то звериную мощь...
  • Cyrill
    У команды Bahrain-Merida украл ... (4)
    Cyrill-Фото

    Если ничего не менять, не перекрашивать, не по частям - продать разделочные при такой объяве будет непросто...в Европе :)

  • Andy K
    У команды Bahrain-Merida украл ... (4)
    Andy K-Фото

    Следите за объявлениями о продажи на популярном велосипедном форуме! )))

  • serg80050
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (42)
    serg80050-Фото
    Нибали выиграл бы ... если бы у Тома была не одна, а, как минимум, две вынужденные сан.паузы ... И то, что началось бы ... БЫЛО БЫ справедливо ... других реальностей у Нибали не было ... БЫ ))) ...
  • YuraHist
    У команды Bahrain-Merida украл ... (4)
    YuraHist-Фото
    Походу это дело у них поставленно на регулярную основу...
  • Виктор Сироткин
    У команды Bahrain-Merida украл ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото

    вот почему Голландия - самая велосипедная страна: они, оказываются, там не наркотиками балуются, а угоном велосипедов. Ну и весь Лимбург там в сговоре, недаром Hammer Series затянули к себе

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс в 2019 году старт ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этакий ПРОМО-ТИЗЕР

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 июня

Julien El Fares (Delko - Marseille-Provence)

Kiel Reijnen (Trek-Segafredo)

Kenneth Vanbilsen (Cofidis)

Alexis Vuillermoz (AG2R)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (3)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)