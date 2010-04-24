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У польской команды CCC Sprandi Polkowice перед стартом Амстел Голд Рэйс-2017 украли велосипеды

Команда CCC Sprandi Polkowice лишилась велосипедов перед стартом Амстел Голд Рэйс-2017

 

 

  Накануне старта классики Амстел Голд Рэйс-2017 польская проконтинентальная команда CCC Sprandi Polkowice лишилась 18 велосипедов «Guerciotti» и шести наборов запасных колёс, которые были украдены из грузовика команды в ночь с 13 на 14 апреля. Несмотря на это происшествие команда заявляет, что примет участие в нидерландской классике, которая стартует в воскресенье, 16 апреля.

 

У польской команды CCC Sprandi Polkowice перед стартом Амстел Голд Рэйс-2017 украли велосипеды

 

Полиция начала расследование. Пропажу техники обнаружил утром один из соньёров команды. Теперь персонал CCC Sprandi Polkowice должен успеть доставить гонщикам велосипеды, на которых они тренируются, а также используют хранящиеся на складе команды старые велосипеды.

 

  Пётр Вадецки, спортивный директор команды  CCC Sprandi Polkowice: «Всё случилось на охраняемой парковке перед отелем в Валькенбурге, где остановилась команда. Все 18 велосипедов и запасные колёса были украдены несмотря на то, что наш грузовик оборудован сигнализацией, а дверь была заблокирована автомобилем другой команды. Мы не знаем, как грабителям удалось обойти охранную систему. Сейчас мы собираемся привезти в Нидерланды тренировочные велосипеды, чтобы команда смогла принять участие в гонке в воскресенье».

 

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Теги к статье: Амстел Голд Рэйс CCC Sprandi Polkowice Amstel Gold Race

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  1. Sm1T

    Вчера, 19:58 | Регистрация: 1.01.2012

    ну началось. скоро будем у перекупов в ВК наблюдать, как Мериды лямпровские в недавнем прошлом :)

  2. Имя: Илья

    floyd

    Вчера, 20:13 | Регистрация: 24.04.2010

    ждем на веломании

  3. Имя: Андрей

    sab

    Вчера, 20:43 | Регистрация: 14.04.2017

    Говорят, что вроде как через Украину вот такие велики и попадают в Россию. Интересно даже, появится ли в вк?

  4. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 21:30 | Регистрация: 18.09.2014

    Ничего себе!

  5. Имя: Николай

    marketbk

    Вчера, 21:31 | Регистрация: 24.12.2010

    Во уже точно сезон начался))) А то МСР, ТФ, ПР кто- Саган или ГВА?)) Теперь все понятно , даже для воров велосезон пошел!))

  6. Имя: Константин

    Костя К

    Вчера, 21:41 | Регистрация: 27.05.2015

    Пора монтировать микрочипы, для поиска и дистанционной блокировки.

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Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Амстел Голд Рэйс-2017. Маршрут (17)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    Саша
    мне ставить не надо.
    пока сам справляюсь.
    может потом,как нибудь(
  • RWW
    Микеле Скарпони будет лидером ... (25)
    RWW-Фото

    Понимаю скепсис предыдущих ораторов, но от того, что "Катюшу" обозвали "альпекин" русские гонщики русскими быть не перестали? Или может быть вы за китайцев болеете? Бывает...



    (под словом русские, я имел в виду - российские, без перехода на национальные различия)

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Керби порвал итальянца. 4 с лишним секунды в финале! Как так?!

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    VeloVelo-Фото

    А где Войнова и Шмелева?

  • VeloVelo
    Амстел Голд Рэйс-2017. Маршрут (17)
    VeloVelo-Фото

    Андрей, ты уж разделяй Мысли на два поста хотя бы.
    А то непонятно что тебе ставить — "+" за Кузнецова
    или "-" за каннибала ГВА ))

  • VeloVelo
    Амстел Голд Рэйс-2017. Маршрут (17)
    VeloVelo-Фото

    Да вы читаете невнимательно. Sonex сравнивал ГВА с Мерксом и Индурайном, а не с нынешним пелотоном.

  • старт-шоссе 82
    Микеле Скарпони будет лидером ... (25)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо, я и не знал.На мой взгляд один из самых перспективных гонщиков(горняк, многодневщик ) в мире...
  • Адриен
    Эстебан Чавес вернулся к трени ... (13)
    Адриен-Фото
    \ одно но, в хоккей не играют в +30.\ - Как не играют ?! Я сам играю в любительской хоккейной лиге - полтора десятка команд, есть пара игроков за 70(!!!). Да не хоккее дело ... В той же Формуле 1 в свое время руководство приняло беспрецедентные меры по увеличению безопасности - термостойкие комбинезоны (очень плотные, мало дышащие), приспособления для защиты шеи (очень неудобные), ударопрочные кокпиты ( очень затратоемкие), были изменены правила... ЧТО-ТО предпринималось ! А в велоспорте ?! Ведь отсутствие мер по безопасности бьет по самому интересу ! Вспомните ТДФ 2014 - падения Фрума и Контадора, их сход - и мы лишены возможности наблюдать развязку интереснейшей интриги ... Я понимаю - тема такая - на бла-бла-бла, но просто вот Чавес пропустил треть сезона - колено, Ару пропускает Джиро - КОЛЕНО, Пулс пропускет Ардены - КОЛЕНО, так же и Алафилипп - КОЛЕНО... Простите, но как то не хочется , чтобы наш любимый велоспорт уподоблялся собачьим бегам, это в них на здоровье "спортсменов" принято смотреть сквозь пальцы ...
  • Костя К
    У польской команды CCC Sprandi ... (6)
    Костя К-Фото

    Пора монтировать микрочипы, для поиска и дистанционной блокировки.

  • marketbk
    У польской команды CCC Sprandi ... (6)
    marketbk-Фото

    Во уже точно сезон начался))) А то МСР, ТФ, ПР кто- Саган или ГВА?)) Теперь все понятно , даже для воров велосезон пошел!))

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5 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1065
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7 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
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10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

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