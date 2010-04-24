У польской команды CCC Sprandi Polkowice перед стартом Амстел Голд Рэйс-2017 украли велосипеды

Команда CCC Sprandi Polkowice лишилась велосипедов перед стартом Амстел Голд Рэйс-2017

Накануне старта классики Амстел Голд Рэйс-2017 польская проконтинентальная команда CCC Sprandi Polkowice лишилась 18 велосипедов «Guerciotti» и шести наборов запасных колёс, которые были украдены из грузовика команды в ночь с 13 на 14 апреля. Несмотря на это происшествие команда заявляет, что примет участие в нидерландской классике, которая стартует в воскресенье, 16 апреля.

Полиция начала расследование. Пропажу техники обнаружил утром один из соньёров команды. Теперь персонал CCC Sprandi Polkowice должен успеть доставить гонщикам велосипеды, на которых они тренируются, а также используют хранящиеся на складе команды старые велосипеды.

Пётр Вадецки, спортивный директор команды CCC Sprandi Polkowice: «Всё случилось на охраняемой парковке перед отелем в Валькенбурге, где остановилась команда. Все 18 велосипедов и запасные колёса были украдены несмотря на то, что наш грузовик оборудован сигнализацией, а дверь была заблокирована автомобилем другой команды. Мы не знаем, как грабителям удалось обойти охранную систему. Сейчас мы собираемся привезти в Нидерланды тренировочные велосипеды, чтобы команда смогла принять участие в гонке в воскресенье».