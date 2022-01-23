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Филипп Жильбер о планах на последний сезон в профессиональном велоспорте

Филипп Жильбер настроен на Милан-Сан-Ремо и Тур де Франс-2022

 

 

  В конце 2022 года 39-летний Филипп Жильбер завершит карьеру профессионального велогонщика. Перед стартом 20 сезона бельгийский гонщик команды Lotto Soudal нацелен бороться за победу на Милан-Сан-Ремо, единственном Монументе велоспорта, где он ни разу не поднимался на высшую ступень подиума. О планах на финальный сезон в карьере Филипп Жильбер рассказал в интервью Het Nieuwsblad и RTBF.

 

Филипп Жильбер о планах на последний сезон в профессиональном велоспорте

 

 

  Филипп Жильбер: «Я начну сезон на «Challenge Mallorca» в конце января, поеду также «Omloop Het Nieuwsblad», потому что это очень хорошая гонка. До сих пор помню, как участвовал в ней самый первый раз, 17 лет назад. Меня это всегда мотивирует.

  Потом в последний раз поборюсь за победу на Монументе, которой нет в моей коллекции. Хотя Милан-Сан-Ремо остаётся сложной гонкой, кто мог бы предсказать, что в прошлом году победу одержит Стёйвен?

  Собираюсь поехать за этой недостающей победой на Милан-Сан-Ремо, потому что понимаю, насколько она особенная. Однако, фокусируюсь не только на этой гонке, потому что знаю, как тяжело на ней выиграть.

 

  Тур Фландрии или Париж-Рубэ не поеду, не хочу отвлекаться. Собираюсь на Арденнские классики. Это логичный выбор, буду специально к ним готовиться. Там ждут прекрасные моменты – я знаю там каждого, буду «играть на домашнем поле», что всегда приятно.

  Хочется в десятый раз проехать Тур де Франс. Красивое число. В прошлом году в интервью я говорил, что проехал последний Тур. Но когда посмотрел новый маршрут, мне очень захотелось вернуться. Дания, фанаты, этап с брусчаткой, Лонгви (Longwy), этап, который пройдёт в домашнем регионе Филиппа Жильбера, в Валлонии), звучит отлично.

  Приятно иметь возможность проехать все гонки, с которыми у меня связано так много хороших воспоминаний.

 

  Этой зимой готовился так же, как в прошлые годы, тщательно работал над каждым этапом подготовки. Мне нравится процесс набора формы с нуля. Это меня мотивирует и всегда радует. Я не болел, всё прошло хорошо, есть база для хорошего сезона.

  Конечно, чувствую себя лучше, чем в прошлом году. Тогда я ездил на одной ноге. Окружность правого бедра была на четыре сантиметра меньше. На Тур де Франс дважды тяжело падал на колени, у  меня были серьёзные проблемы, сильно мучился и не мог достичь уровня, который хотел».

 

  В интервью Het Nieuwsblad Филипп Жильбер отметил и изменения в команде Lotto Soudal. Из команды ушли спортивные директора Херман Фризон (Herman Frison) и Марк Сержант (Marc Sergeant), их сменили Аллан Дэвив (Allan Davis) и Черри Придхэм (Cherie Pridham), в команде появился и новый главный коммерческий директор Яна Зель (Yana Seel).

 

  «У команды год тоже прошёл не слишком хорошо. Об этом много писали. Когда дела идут плохо, всё рушится. Я чувствовал, что команда соскальзывает, и дело было не просто в недостатке результатов, - во всём. Команда всё время не дотягивала. Нельзя было скатываться ещё ниже.

  Настало время изменить атмосферу. В команде было очень трудно, сейчас стало лучше. У нас более прочная база, улучшились элементы на всех уровнях, атмосфера тоже стала лучше. Всех это отмечают. У всех появилось больше желания двигать команду вперёд.

  У нас многое изменилось, появилось много новых лиц. Впечатление, что все решительно настроены. Ожидания и амбиции – всё стало яснее и проще. Для команды было хорошо, что в конце сезона Флориан Вермеерс занял второе место на Париж-Рубэ. Молодые гонщики получили доказательство, что всё возможно».

 

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Lotto Soudal

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