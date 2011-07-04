Жулиан Алафилипп: «Зачем останавливать весь сезон ради борьбы за Тур де Франс»

Жулиан Алафилипп о выстраивании своей карьеры и целях на будущее

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), третий год подряд становящийся «Чемпионом чемпионов» по версии L’Equipe, вместе с Бернаром Ино, последним французским победителем Тур де Франс побеседовал с журналистами этого издания. Двукратный чемпион мира согласился с Бернаром Ино, что ставить целью борьбу за высшую ступень подиума на французском Гранд-туре – большой риск.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Жулиан Алафилипп: «Проблема в том, что ты никогда не можешь быть уверен в своей попытке. Зачем ставить на паузу весь сезон ради всего одной цели? Стоит мне заболеть или упасть после двух дней гонки, и всё пойдёт прахом. На Туре невозможно что-то планировать.

Я всё ещё мотивирован бороться на Тур де Франс, но мне почти 30. Теперь пришли 22-летние, которые достигают подиума на своей первой трёхнедельной гонке, как Погачар, который побеждает везде и всё время.

Я не сравниваю себя с ними. Стараюсь выстроить лучшую в моём понимании карьеру. Люди забывают, насколько тяжело выиграть даже один этап Гранд-тура. Общий уровень очень высок. Половина пелотона проводит сезон на высоте. В начале каждой гонки как на войне. Я просто сосредотачиваюсь на том, что у меня получается лучше всего, и хочу, чтобы не уходила радость от работы, потому что это всего лишь спорт. Всегда хочется стать лучше, это нормально, но ещё есть жизнь.

Во время тренировочного лагеря все ребята уже начали мне говорить: «А ты видел маршрут чемпионата мира, там на финальном круге будет подъём!» - Я ответил им: «Секундочку! Я даже последний титул ещё не переварил…»

Перед чемпионатом будут и другие гонки, где можно бороться за победу. Бесспорно, очень большую роль играет психологический аспект. Надо уметь получать удовольствие от мучений, чтобы побеждать в гонках, надо быть способным погрузиться в боль, чтобы достичь великих результатов.

Чтобы выступать на велосипеде, надо быть мазохистом, настолько это тяжёлый спорт. Те ребята, которые скажут вам, что не любят боль, не сделают большой карьеры. У них может получаться на тренировках, но чтобы преодолеть границы своих возможностей, требуется высокий уровень психологического настроя. Сейчас все усиленно тренируются, все команды используют максимум в своей игре. Разница создаётся головой».