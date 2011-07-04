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Жулиан Алафилипп: «Зачем останавливать весь сезон ради борьбы за Тур де Франс»

Жулиан Алафилипп о выстраивании своей карьеры и целях на будущее

 

 

  Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), третий год подряд становящийся «Чемпионом чемпионов» по версии L’Equipe, вместе с Бернаром Ино, последним французским победителем Тур де Франс побеседовал с журналистами этого издания. Двукратный чемпион мира согласился с Бернаром Ино, что ставить целью борьбу за высшую ступень подиума на французском Гранд-туре – большой риск.  

 

Жулиан Алафилипп: «Зачем останавливать весь сезон ради борьбы за общий зачёт Тур де Франс»

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Жулиан Алафилипп: «Проблема в том, что ты никогда не можешь быть уверен в своей попытке. Зачем ставить на паузу весь сезон ради всего одной цели? Стоит мне заболеть или упасть после двух дней гонки, и всё пойдёт прахом. На Туре невозможно что-то планировать.

  Я всё ещё мотивирован бороться на Тур де Франс, но мне почти 30. Теперь пришли 22-летние, которые достигают подиума на своей первой трёхнедельной гонке, как Погачар, который побеждает везде и всё время.

 

  Я не сравниваю себя с ними. Стараюсь выстроить лучшую в моём понимании карьеру. Люди забывают, насколько тяжело выиграть даже один этап Гранд-тура. Общий уровень очень высок. Половина пелотона проводит сезон на высоте. В начале каждой гонки как на войне. Я  просто сосредотачиваюсь на том, что у меня получается лучше всего, и хочу, чтобы не уходила радость от работы,  потому что это всего лишь спорт. Всегда хочется стать лучше, это нормально, но ещё есть жизнь.

 

  Во время тренировочного лагеря все ребята уже начали мне говорить: «А ты видел маршрут чемпионата мира, там на финальном круге будет подъём!» - Я ответил им: «Секундочку! Я даже последний титул ещё не переварил…»

  Перед чемпионатом будут и другие гонки, где можно бороться за победу. Бесспорно, очень большую роль играет психологический аспект. Надо уметь получать удовольствие от мучений, чтобы побеждать в гонках, надо быть способным погрузиться в боль, чтобы достичь великих результатов.

  Чтобы выступать на велосипеде, надо быть мазохистом, настолько это тяжёлый спорт. Те ребята, которые скажут вам, что не любят боль, не сделают большой карьеры. У них может получаться на тренировках, но чтобы преодолеть границы своих возможностей, требуется высокий уровень психологического настроя. Сейчас все усиленно тренируются, все команды используют максимум в своей игре. Разница создаётся головой».

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:58 | Регистрация: 4.07.2011

    Да что вы себе возомнили... Какой для Аллы гт? Это как ВдП в гт или тот же самый ван Арт или ремко...и Том_а. Неделька максимум. 

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:17 | Регистрация: 4.07.2013

    ЦИТАТА:
    "...

    Надо уметь получать удовольствие от мучений, чтобы побеждать в гонках, надо быть способным погрузиться в боль, чтобы достичь великих результатов.

      Чтобы выступать на велосипеде, надо быть мазохистом, настолько это тяжёлый спорт. Те ребята, которые скажут вам, что не любят боль, не сделают большой карьеры. У них может получаться на тренировках, но чтобы преодолеть границы своих возможностей, требуется высокий уровень психологического настроя. Сейчас все усиленно тренируются, все команды используют максимум в своей игре. Разница создаётся головой».

    ..."

    Лучше и не скажешь.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (5)
    VeloVelo-Фото

    good)

  • VeloVelo
    Жулиан Алафилипп: «Зачем остан ... (2)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...

    Надо уметь получать удовольствие от мучений, чтобы побеждать в гонках, надо быть способным погрузиться в боль, чтобы достичь великих результатов.

      Чтобы выступать на велосипеде, надо быть мазохистом, настолько это тяжёлый спорт. Те ребята, которые скажут вам, что не любят боль, не сделают большой карьеры. У них может получаться на тренировках, но чтобы преодолеть границы своих возможностей, требуется высокий уровень психологического настроя. Сейчас все усиленно тренируются, все команды используют максимум в своей игре. Разница создаётся головой».

    ..."

    Лучше и не скажешь.

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт и Том Пидкок об э ... (7)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...и еще одного медийного гонщика Алафилиппа,..."

    Похоже, вы не очень-то любите Алафилиппа )

  • motte
    Жулиан Алафилипп: «Зачем остан ... (2)
    motte-Фото

    Да что вы себе возомнили... Какой для Аллы гт? Это как ВдП в гт или тот же самый ван Арт или ремко...и Том_а. Неделька максимум. 

  • si40w
    Жулиан Алафилипп третий год по ... (10)
    si40w-Фото
    Цитата: RVL
    Там ещё и ремко на колесе сидит, разденет всех генералов)))
    Читайте между строк..сарказм чистой воды))
    Ааа)) ну так-то молитв не хватит тогда))
  • RVL
    Жулиан Алафилипп третий год по ... (10)
    RVL-Фото
    Там ещё и ремко на колесе сидит, разденет всех генералов)))
    Читайте между строк..сарказм чистой воды))
  • RVL
    Матье ван дер Пул прерывает се ... (1)
    RVL-Фото

    Он соберётся и сделает шоу! Без него ЧМ Ван Арту скучно будет ехать))

     

  • si40w
    Жулиан Алафилипп третий год по ... (10)
    si40w-Фото
    Цитата: RVL
    молись жужу...пидкок идет...
    Куда идёт?... Пусть сначала выиграет что-то на уровне Жужу.
  • Earl57
    Жулиан Алафилипп третий год по ... (10)
    Earl57-Фото
    Пидкок в Андорре живет, так что тоже слева.
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт и Том Пидкок об э ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Про Ваута уже все сказано) Я про Матье.

     

    Интересно понаблюдать, что будет дальше. Помимо микротравм, имеется недобор соревновательной практики и тренировочного объема. А еще, в отличие от ван Арта и еще одного медийного гонщика Алафилиппа, ван дер Пул не умеет проигрывать и играть второстепенные роли. 

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Willie Smit (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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