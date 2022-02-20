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Лауренс Де Плюс собирается вернуться к тренировкам с Ineos Grenadiers

Лауренс Де Плюс о восстановлении после болезни и возвращении к работе в команде Ineos Grenadiers

 

Лауренс Де Плюс собирается вернуться к тренировкам с Ineos Grenadiers

 

26-летний бельгийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus) в прошлом сезоне набрал лишь 19 гоночных дней. Его последней гонкой в 2021 году стал Тур Страны Басков, с которого Лауренс Де Плюс сошёл на 6-м этапе.  

 

“Мне нужна была перезагрузка, отдых, то, чему я раньше уделял недостаточно внимания”, — рассказал спортсмен в интервью изданию De Morgen.

 

Среди достижений Лауренса Де Плюса первое место в Туре Бенилюкса в 2019 году. На Тур де Франс в 2019 году бельгийский гонщик помогал своим товарищам по команде Эгану Берналю, одержавшему победу на французском Гранд-туре, и Герант Томасу, поднявшемуся на вторую ступень подиума на Елисейских Полях.

 

Команда Ineos Grenadiers вновь будет бороться за победу на Тур де Франс-2022, который стартует 1 июля в Копенгагене. Спортивные эксперты БК 1хСтавка уже оценивают вероятность победы участников велогонки. Фаворитом экспертов является Тадей Погачар. Они оценивают вероятность его победы в 44%. Сейчас многие БК разрабатывают иностранные версии своих сайтов для удобства клиентов. Узнать о букмекерских конторах, у которых есть польская версия сайта, можно тут.

 

Лауренс Де Плюс рассказал о том, как ему пришлось оставить спорт, чтобы прийти в себя после вирусной инфекции. 

 

Мне нужно было отдохнуть, восстановиться. Мне очень этого не хватало. Я вернулся к нормальной и спокойной жизни с родителями, поддерживал общение только с командой, семьей и небольшой группой друзей. Даже на сообщения не отвечал. Ну а что я мог сказать? Ничего. Надеюсь, никто не злится на меня за это. Обычно я не такой, но мне нужно было немного времени, чтобы побыть одному. Иногда следует быть эгоистом”, — признался Лауренс.

 

“Я бы хотел дать юным спортсменам всего один совет: не проживайте каждую минуту своей жизни на 110%. Конечно, вы не можете лениться и делать все спустя рукава, если хотите стать отличными велогонщиками, но и не нужно требовать от себя слишком много. Научитесь находить баланс”, — добавил он.

 

Велогонщику было нелегко наблюдать за гонками, участие в которых ему пришлось пропустить, но это помогло ему понять, что он все еще хочет вернуться в спорт.

 

В настоящее время он уже находится в тренировочном лагере со своими товарищами по команде и говорит, что “счастлив воссоединиться с ними”.

 

 Болезнь не прошла для Лауренса бесследно, теперь ему нужно тренироваться, чтобы достигнуть того уровня, который у него был раньше. Но Лауренс не расстраивается и говорит, что будет рад “любой роли в команде”.

 

"Я был известен тем, что всегда следил за своим питанием, всегда был худым. Но это тонкая грань. Поэтому сейчас я немного набрал вес. Наверное, в прошлые годы слишком сильно залез в свои резервы. Немного лишнего веса не повредит. Я буду восстанавливаться медленно, шаг за шагом. Понадобится несколько тренировочных лагерей, чтобы вернуться на свой уровень. Буду выступать по облегчённой программе, крупные гонки сразу не поеду. Надеюсь найти ногу к лету".

 

“Здорово вновь находиться среди товарищей. Они не давят на меня и дают столько времени, сколько мне нужно. Даже Дэйв Брейлсфорд, генеральный менеджер команды, сказал мне, чтобы я не переживал”, — рассказал Лауренс.

 

Свои планы на 2022 год велогонщик держит в секрете: “У меня есть цели на следующий год, но пока что я не хочу раскрывать эту тайну. Сейчас для меня главное — полностью восстановиться. Я, конечно же, не собираюсь быть слишком амбициозным, иначе рискую попасть в ловушку. Я буду заниматься в том темпе, в котором мне комфортно. Это точно поможет мне”.

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Теги к статье: Лауренс Де Плюс Ineos Grenadiers

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Комментарии

  • Walther
    Велокоманда Movistar представи ... (2)
    Walther-Фото

    Красивое :)

  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну наконец... они не будут сливаться по оттенку с Астаной в пелотоне.
  • Astanaforever
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Kay82
    Считаю его лучшим велогонщиком из восточной Европы. Украинец молодец!
    А как же Власов? А если считать, что Казахстан тоже часть Восточной Европы и это факт... город Атырау, например, то тогда бесспорно Луценко лучший гонщик Восточной Европы .
  • Kay82
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    Kay82-Фото

    Считаю его лучшим велогонщиком из восточной Европы. Украинец молодец!

  • дрокер
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    дрокер-Фото

    Выходит Марк воспитанник ISD? Не Сергей Михайлович Степаненко был его тренером? Кто знает, напишите плиз.

     

    Марку удачи и новых Больших побед!

     

  • Ice
    Сонни Кольбрелли: «Победа на ч ... (2)
    Ice-Фото

    ХЗ, я раз пересматривал, еще раз поругался, что Кольбрелли колесник и решил больше не смотреть))) Понимаю, что для велоспорта это норма, но мне не нравятся такие стратегии. И если Кобра хитрил, карма его пару раз осадит в ближайшем будущем.

  • Ice
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: uran
    У Поццо решимости и амбиций достаточно, однако "удачи" ему так и не обломилось. Дело не только в голове.

    При всем уважении к Поццо, он никогда не был на уровне лучших генеральщиков. Выше среднего, но с определенными пробелами, которые и не дали вырасти ему в генеральщика.

  • Astanaforever
    Сонни Кольбрелли: «Победа на ч ... (2)
    Astanaforever-Фото
    По слухам Винокуров вроде вел переговоры с его агентом о переходе в Астану, но видимо не срослось по бабкам. Жаль конечно. Он мне всегда импонировал, да фамилия такая звучная.)))
  • Earl57
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (7)
    Earl57-Фото
    Угу, его прям колотило. Лицо руками закрыл. Ван Арт, проходя мимо, его по плечу похлопал: "Да не переживай ты так. Чё уж там, ну бывает". Матье привык что его догоняют, а не он. И быть на протяжении 8-ми кругов из 9-ти в роли догоняющего для него сильный стресс. И то, догнал то Ван Арт и привез Ван Дер Пула. А на финише Матье сбросил Ван Арта. Уставшему Вауту просто нечем было уже добавить. И уже было фиолетово на результат, лишь бы эта гонка наконец закончилась.
  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (7)
    SportSpirit-Фото

    У Матье может быть нервный срыв? О-о)

    А вообще симптоматичный для него сезон (первый?), когда приходится пропускать календарь из-за беспокоящих травм. Они накапливаются и впоследствии могут быть взаимосвязаны (спина-колено).

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