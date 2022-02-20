Лауренс Де Плюс собирается вернуться к тренировкам с Ineos Grenadiers

Лауренс Де Плюс о восстановлении после болезни и возвращении к работе в команде Ineos Grenadiers

26-летний бельгийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus) в прошлом сезоне набрал лишь 19 гоночных дней. Его последней гонкой в 2021 году стал Тур Страны Басков, с которого Лауренс Де Плюс сошёл на 6-м этапе.

“Мне нужна была перезагрузка, отдых, то, чему я раньше уделял недостаточно внимания”, — рассказал спортсмен в интервью изданию De Morgen.

Среди достижений Лауренса Де Плюса первое место в Туре Бенилюкса в 2019 году. На Тур де Франс в 2019 году бельгийский гонщик помогал своим товарищам по команде Эгану Берналю, одержавшему победу на французском Гранд-туре, и Герант Томасу, поднявшемуся на вторую ступень подиума на Елисейских Полях.



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Лауренс Де Плюс рассказал о том, как ему пришлось оставить спорт, чтобы прийти в себя после вирусной инфекции.

“Мне нужно было отдохнуть, восстановиться. Мне очень этого не хватало. Я вернулся к нормальной и спокойной жизни с родителями, поддерживал общение только с командой, семьей и небольшой группой друзей. Даже на сообщения не отвечал. Ну а что я мог сказать? Ничего. Надеюсь, никто не злится на меня за это. Обычно я не такой, но мне нужно было немного времени, чтобы побыть одному. Иногда следует быть эгоистом”, — признался Лауренс.

“Я бы хотел дать юным спортсменам всего один совет: не проживайте каждую минуту своей жизни на 110%. Конечно, вы не можете лениться и делать все спустя рукава, если хотите стать отличными велогонщиками, но и не нужно требовать от себя слишком много. Научитесь находить баланс”, — добавил он.

Велогонщику было нелегко наблюдать за гонками, участие в которых ему пришлось пропустить, но это помогло ему понять, что он все еще хочет вернуться в спорт.

В настоящее время он уже находится в тренировочном лагере со своими товарищами по команде и говорит, что “счастлив воссоединиться с ними”.

Болезнь не прошла для Лауренса бесследно, теперь ему нужно тренироваться, чтобы достигнуть того уровня, который у него был раньше. Но Лауренс не расстраивается и говорит, что будет рад “любой роли в команде”.

"Я был известен тем, что всегда следил за своим питанием, всегда был худым. Но это тонкая грань. Поэтому сейчас я немного набрал вес. Наверное, в прошлые годы слишком сильно залез в свои резервы. Немного лишнего веса не повредит. Я буду восстанавливаться медленно, шаг за шагом. Понадобится несколько тренировочных лагерей, чтобы вернуться на свой уровень. Буду выступать по облегчённой программе, крупные гонки сразу не поеду. Надеюсь найти ногу к лету".

“Здорово вновь находиться среди товарищей. Они не давят на меня и дают столько времени, сколько мне нужно. Даже Дэйв Брейлсфорд, генеральный менеджер команды, сказал мне, чтобы я не переживал”, — рассказал Лауренс.

Свои планы на 2022 год велогонщик держит в секрете: “У меня есть цели на следующий год, но пока что я не хочу раскрывать эту тайну. Сейчас для меня главное — полностью восстановиться. Я, конечно же, не собираюсь быть слишком амбициозным, иначе рискую попасть в ловушку. Я буду заниматься в том темпе, в котором мне комфортно. Это точно поможет мне”.