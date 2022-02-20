Фран Контадор о первом сезоне велокоманды EOLO-KOMETA на профессиональном уровне

Генеральный менеджер велокоманды EOLO-KOMETA: "Первый год команды получился хорошим"

Велокоманда EOLO-KOMETA под управлением генерального менеджера Франа Контадора (Fran Contador) готовится ко второму сезону на профессиональном уровне (ProTeam). В первый сезон в качестве проконтинентальной велокоманды гонщики EOLO-KOMETA одержали пять побед. Этот список открыла победа на 14-м этапе Джиро д’Италия-2021 с финишем на вершине Дзонколана, которую команде принёс 25-летний итальянский велогонщик Лоренцо Фортунато (Lorenzo Fortunato). Он же вписал в список достижений команды ещё две победы – на этапе и в генеральной классификации велогонки «Адтиатика Ионика». А ещё две победы одержал 21-летний венгерский велогонщик Эрик Феттер (Erik Fetter), который стал чемпионом Венгрии в разделке и выиграл этап на «Tour du Limousin».

В интервью на сайте команды Фран Контадор подвёл итоги сезона команды EOLO-KOMETA.

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- Первый вопрос почти обязательный – как оцениваешь первый сезон команды EOLO-KOMETA?

- С моей точки зрения первый год команды получился очень хорошим, учитывая выступление в новой категории, все трудности, необходимость адаптации. Из-за ковида начало сезона получилось непростым. Считаю, что команда произвела впечатление серьёзной и профессиональной, что подтвердили результаты. Я говорю не только о победе Лоренцо на вершине Дзонколана. Всё выступление на Джиро д’Италия-2021 было отличным, как в целом и весь сезон. Думаю, как точка отчёта, кампания получилась сильной, что в 2022 году добавит давления в смысле ответственности продолжать двигаться в том же направлении.

- Команда сделала себе имя, её узнают, болельщики с радостью её приняли. С точки зрения этой поддержки можно тоже говорить о дополнительном давлении…

- Без сомнений, такое давление ожиданий будет. Но я считаю, что мы сами берём на себя груз ответственности. Цель всё делать хорошо есть у персонала, мы не должны расслабляться. Будут результаты лучше или хуже, зависит от обстоятельств. Но упорная работа без послаблений всегда даёт результаты.

- Помимо победы на Дзонколане какие ещё моменты сезона ты бы отметил?

- Больше одного. Я бы сказал, что это вся Джиро д’Италия от начала до конца, когда вся абсолютно вся команда прилагала все силы в течение всей гонки, каждый член команды, и гонщики, и персонал, выкладывались на 200% каждый день. Мы все осознавали значимость этой гонки, все жаждали оправдать доверие за это приглашение, которое сначала было под вопросом, так как мы не знали, как будет выступать команда. Я бы отметил самопожертвование, преданность и усилия всей команды.

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- Есть какая-то цель, победа, событие, которые были упущены?

- Прежде всего, я бы хотел больше времени проводить со спонсорами, что не долго не получалось из-за пандемии и всех ограничений. С титульными спонсорами “EOLO”, “KOMETA” мы смогли провести некоторые мероприятия, старались провести как можно больше, насколько позволяли ограничения, а также с велосипедами AURUM.Но я надеюсь и хочу, чтобы в 2022 году мы могли быть более активными со спонсорами. У нас есть ещё технические спонсоры, как фирмы Gobik, Kask, Koo, DMT, ENVE.

Благодаря соревнованиям и их принадлежности велоспорту их узнаваемость вышла на более высокий уровень. Другие спонсоры, такие, как Retelit, Elmec или AVM известны благодаря их собственной активности, очень важно, чтобы мы могли организовать мероприятия с командой, рассчитывать на их присутствие в гонке. Мы очень довольны, потому что все они выразили удовлетворение нашей работой в этом сезоне.

- Ты сказал о спонсорах, а что насчёт спортивной стороны?

- Скажу честно, у меня нет ощущения, что нам не хватило результатов. Нет ничего, чем бы я не был доволен на спортивном уровне. В этом году у нас всё шло своим чередом. Возможно, было трудно войти в ритм из-за отмены гонок и отложенного старта сезона. Но потом мы приехали на Джиро д’Италия, и, как я уже говорил, проехали очень ответственно, Лоренцо выиграл этап. Потом была победа на гонке «Адриатика – Ионика», которая показала, что после Джиро команда ни на секунду не расслаблялась, что было бы естественно, но так не случилось. Летом и в финальной части сезона были очень хорошие результаты.

- Может ли команда рассчитывать на приглашения на новые гонки после эволюции и хорошего впечатления, которое оставило выступление в этом сезоне?

- Команда проявила серьёзность и профессионализм, что облегчает подачу некоторых запросов на участие в гонках. Мы также получаем другие приглашения, должен сказать, что к нашей команде EOLO-KOMETA огромный интерес. В 2022 году мы будем на Вуэльте провинции Сан-Хуан, в Аргентине. Новой для нас будет Вуэльта Андалусии, потому что в 2021 году её отложили, а мы не смогли принять участие в ней в другие даты. Так что дебют на ней ещё предстоит. Мы с нетерпением его ждём, потому что в нашей команде есть несколько уроженцев Андалусии – Алехандро Роперо, Серихо Гарсия, Давид Мартин, Хуан-Педро Лопес, Хосе Антонио Гарсия.

- Рассматриваете ли вариант участие в ещё одной трёхнедельной гонке в 2022 году?

- Учитывая новые правила это почти нереально. В случае с Вуэльтой Испании, четыре испанских проконтинентальных команды занимают лучшие места, нам будет сложно с ними конкурировать. Мы не можем вкладывать в это много усилий. Конечно, нет необходимости говорить, что для нас, для Альберто и меня было бы прекрасно, если бы команда участвовала в Вуэльте. Эта гонка проходит в нашей стране, Альберто трижды побеждал на ней. Мы считаем, что работа, которую делает наш Фонд, вносит вклад в развитие и рост испанского велоспорта. Конечно, было бы прекрасно, мы надеемся, что в не самом далёком будущем эта цель будет достижима. Но не думаю, что сейчас этот момент настал.

- Можешь ли отметить какие-то различия между командой этого сезона и следующего?

- Оглядываясь на этот сезон, где были некоторые трудности из-за обстоятельств, скажу, что заложенная нами основа меня радует. Думаю, мы сформировали превосходную команду на всех уровнях, с отличной взаимосвязью между всеми членами команды. Со спортивной точки зрения мы верим в молодых и талантливых. Хотим, чтобы они, как Лоренцо Фортунато или Винченцо Альбанезе в прошлом, проявили с нами свой потенциал. У нас есть ребята, которые по разным причинам ещё не показали всего, на что способны. Команда 2022 года, конечно, будет ещё лучше.

- Два таланта, которые вышли из андеровской команды Фонда – Алекс Мартин (Álex Martín) и Давид Мартин (David Martín) переходят в профессиональную команду. А Алекс прошёл через все структуры…

- Для нас это очень важно, потому что ради этого создавался проект. Нет смысла вкладывать ресурсы в разные уровни, если велогонщики не имеют выхода в профессиональные команды. Лично меня это больше всего мотивирует в проекте. Я очень уверен в Алексе Мартине и Давиде Мартине, надеюсь, их дебют будет успешным. Для них переход на этот уровень означает ещё и дополнительную ответственность, потому что они пришли из Фонда Альберто Контадора, они должны подтвердить значимость проведённой там работы. Они наши представители в категории «элита». Мы дали им возможность, потому что считаем, что они этого стоят. Мы именно этого и хотели, чтобы большинство подписаний происходило из наших развивающих команд, чтобы они росли, используя наш стиль работы. Велоспорт охватывает разные страны, поэтому в наш андеровский проект мы включили и итальянских гонщиков.

- Структура юниоров тоже развивается?

- Да, в этом году мы не смогли провести лагерь, где проводился бы отбор, поэтому набирали, основываясь на критериях технического персонала. Пандемия особенно тяжело ударила по юниорам, в то время как в велоспорте произошло много изменений.

Среди профессиональных команд, будь то команды Мирового тура или других категорий, растёт интерес к молодым подающим надежды гонщикам. Для нас факт, что мы не смогли провести наш «Campus», не очень приятный. В прошлом году тоже не получилось, а дистанционный набор – не то же самое, что отбор в лагере. Он не подходит нашему стилю работы, нашим базовым целям «Кампуса». Но мы надеемся снова вернуться к практике лагерей, но такое положение заставило нас анализировать и обдумывать текущую ситуацию в велоспорте, заставила приспосабливаться.

Photo (c) EOLO-KOMETA Team

- В целом проект очень вырос. По большому счёту стоять во главе такого предприятия сложно и требует много сил…

- Велокоманда, особенно, когда проект только начинается, требует отдавать делу много сил. Посчитать, сколько их вложено, невозможно. В нашем случае проект двигает Иван (Бассо), мой брат Альберто и я, и скажу, как чувствую, наша работа основывается на страсти к велоспорту. Никто из нас троих не имел большой необходимости возглавлять команду со всеми вытекающими из руководства последствиями. Команда требует огромного количества работы, и, конечно, не избежать проблем.

Велокоманда - та же компания, но компания особенная, она живёт на деньги спонсоров, которые платят персоналу и гонщикам за участие в соревнованиях. Эта компания не производит физически ощутимых продуктов или услуг ради прибыли. Этот не тот случай. Здесь нет выгоды, нет поиска прибыли. Но как и у любой компании, здесь возникают проблемы, непредвиденные обстоятельства, бывают и прекрасные моменты, вопросы, связанные с бюджетом или человеческими ресурсами. Это средняя компания. У нас 42 члена персонала, 53 велогонщика, 21 из которых – профессионалы, есть фонд заработной платы.