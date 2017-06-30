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Диего Роза подписал контракт с велокомандой EOLO-Kometa

Диего Роза подписал контракт на 2022 год с велокомандой EOLO-Kometa

 

 

  32-летний итальянский велогонщик Диего Роза (Diego Rosa) подписал контракт на 2022 год с итальянской профессиональной континентальной велокомандой Eolo-Kometa, куда переходит после двух лет выступления в команде Arkea-Samsic.

 

 

  Диего Роза начал карьеру в велоспорте с маунтинбайка, где в 2011 году вошёл в топ-8 среди андеров на чемпионате мира. В шоссейный велоспорт он пришёл в 2013 году, заключив первый профессиональный контракт с командой Androni Giocattoli – Venezuela, в 2015 году перешёл в команду Astana, а с 2017 по 2019 году выступал в британской команде Sky. На счету Диего Розы три победы – на классике Милан-Турин (2015) на этапа Тура Страны Басков-2016 и на «Неделе Коппи и Бартали»-2018. В 2016 году Диего Роза стал призёром классики Ломбардия.

 

  Диего Роза: «Я очень хотел вернуться в команду с более итальянской атмосферой, которой мне не хватало. Два года я выступал во Франции, до этого три года провёл в британской команде, а перед этим выступал в «Астане», где хотя и было много итальянцев, но всё же это была казахстанская команда. Хочу узнать другую велосипедную атмосферу, и в 2022 году сделаю этот шаг. Французский велоспорт – совершенно отдельный мир со своим календарём гонок очень высокого уровня и многочисленными французскими гонщиками.

 

  Знакомство с другой реальностью всегда обогащает. Летом я поговорил с Иваном Бассо и Альберто Контадором, мы обменялись впечатлениями, быстро нашли общий язык. Когда спортсмен спокоен, когда в команде хорошая атмосфера, то работать легче, поэтому приходят результаты. В этом смысле с нетерпением жду начала работы и встречи с товарищами по команде. Мы уже думаем о сезоне 2022 года.

 

  Когда появляется новая команда, с новой структурой, всегда обращаешь на неё внимание, хочешь узнать, как они работают, как организованы. К команде EOLO-Kometa был такой же интерес. Мне довелось бороться с гонщиками этой команды на некоторых гонках, таких, как «Трофео Лайгуэлья», «Страде Бьянке», «Гран-при Индуистрии и Артиджианато», «Тиррено-Адриатико».

 

 На Вуэльте Астурии они меня впечатлили. Мы много работали, борясь за общий зачёт с Наиро Кинтаной, и в каждый решающий момент гонщики команды EOLO-Kometa всегда присутствовали. Лоренцо Фортунато великолепно провёл гонку, на Джиро д’Италия выглядел очень сильно. Мы хорошо знаем друг друга, потому что он был товарищем по команде моего брата Массимо. Во время тренировочного лагеря в Ливиньо он рассказывал мне о том, как организована команда, о тренировочных сборах на высоте в Сьерра-Неваде перед Джиро д’Италия».

 

   Иван Бассо, спортивный директор команды EOLO-Kometa: «Должен сказать, что меня сразу впечатлил настрой Диего, когда он принял наше предложение, впечатлило его желание выступать у нас. Он превосходный гонщик, много сезонов выступал на самом высоком уровне. Мы искали именно такого гонщика. Уверен, что Диего сможет воплотить в выступлениях всё, о чём рассказал мне. Уверен, он сыграет важную роль в развитии нашей команды».

 

  Фран Контадор, генеральный менеджер команды EOLO-Kometa: «Диего – велогонщик с большим опытом выступления в командах Мирового тура. Он также очень талантливый гонщик. Мы уверены, что он проявит в гонках свои качества. В наши дни в велоспорте иногда считается, что только потому, что гонщику немного за тридцать, его карьера почти закончена. Диего ещё есть что сказать и есть, что вложить в дело. Мы убеждены, что с  самого начала он покажет нам всё, на что способен. Он также может многому научить молодых гонщиков, учитывая его большой опыт».

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Теги к статье: Диего Роза Diego Rosa EOLO-Kometa

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:44 | Регистрация: 30.06.2017

    Вечно молодой гонщик, с лицом юноши. Так высказывался о нем СК. Даже его шалости в гонке оправдывают его описание СК. Помните как он на победном финише «Неделе Коппи и Бартали»-2018. слез с велосипеда и пешком прошел финиш с велосипедом в руках

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (77)
    s75-Фото
    СММщики явно перемудрили, судя по направлению движения это твит пятилетней давности ;)
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (77)
    s75-Фото
    а масла в огонь всё подливают ;) https://www.velonews.com/news/road/rumor-mill-sizzling-of-possible-egan-bernal-
    ineos-grenadiers-divorce/

    (по ссылке пэйволл кривой, обходится в браузерном "режиме для чтения")
  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если убрать Данию, Бельгию и Словению, то список фаворитов окажеться небольшим. Алафилип, Ван дер Пул, Колбрели, Альмейда...

    Мне кажеться стоит обратить внимание на Матео Йоргенсона из США.

    Я буду болеть за датчан.

  • Astanaforever
    Диего Роза подписал контракт с ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вечно молодой гонщик, с лицом юноши. Так высказывался о нем СК. Даже его шалости в гонке оправдывают его описание СК. Помните как он на победном финише «Неделе Коппи и Бартали»-2018. слез с велосипеда и пешком прошел финиш с велосипедом в руках
  • Meridale
    18-летний Мартин Сврцек – новы ... (2)
    Meridale-Фото

    Будущий любимец комментаторов)

  • BaiGali
    Винченцо Нибали возвращается в ... (15)
    BaiGali-Фото
    Старый рыхля Оскар Родригез поехал в гавань уставших кораблей(Мувистар).

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Kay82
    Команда стариковrussian
    Один недалекий написал про пристань уставших кораблей, другой про команду стариков. Тому я ответил. Теперь Вам.Кто же это интересно в Астане старики кроме Нибали, которому 36. Да он по сравнению с Вальверде мальчик. Теперь жду перечесления возрастов остальных гонщиков? Фульса не берем в счет. Он ушел из команды. Лулу тоже. Есть еще доводы и доказательства Вами сказанного?
    Ты че Фульсаг и Лулу как огурчики готовый рвать всех, возраст не помеха:) Кстати с чего ты взял что они ушли? есть пруфы?
  • Александра
    Тони Мартин завершил карьеру п ... (8)
    Александра-Фото
    Классная подборка!
    А я прямо сижу, расстраиваюсь.
  • EL-Fenomeno
    Тони Мартин завершил карьеру п ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Auf wiedersehen, Tony "Panzerwagen" Martin ger

    Все его 5 титулов (winning highlights): https://twitter.com/i/status/1441072868188737537

  • Astanaforever
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Два брата акробата. Один лом, другой чемпион мира и словаков.
  • Александра
    Тони Мартин завершил карьеру п ... (8)
    Александра-Фото

    Это звучит очень горько. "В гонках у меня исчезло ощущение безопасности. И гонки уже не приносят мне радости".

    Если мне порой бывает страшно смотреть, то могу представить, насколько бывает страшно ехать. Велошоссе - сам по себе травмоопасный спорт, но с учетом увеличения скоростей и неадеквата болельщиков, совсем отмахиваться от возможных травм и их послествий, наверное, могут либо совсем юные, либо одержимые.

    Тони Мартин - один их лучших в пелотоне. И, судя по всему, человек, очень хорошо осознающий ответственность перед своей семьей. Это я ни в коем случае не в упрек тем, кто продолжает гоняться и радовать зрителей, но уходить вот так, на пике, в чемпионской майке... Нет, я не согласна, что это лучшее завершение карьеры. И мне очень жаль, очень, очень жаль.

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