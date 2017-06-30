Диего Роза подписал контракт с велокомандой EOLO-Kometa

Диего Роза подписал контракт на 2022 год с велокомандой EOLO-Kometa

32-летний итальянский велогонщик Диего Роза (Diego Rosa) подписал контракт на 2022 год с итальянской профессиональной континентальной велокомандой Eolo-Kometa, куда переходит после двух лет выступления в команде Arkea-Samsic.

Диего Роза начал карьеру в велоспорте с маунтинбайка, где в 2011 году вошёл в топ-8 среди андеров на чемпионате мира. В шоссейный велоспорт он пришёл в 2013 году, заключив первый профессиональный контракт с командой Androni Giocattoli – Venezuela, в 2015 году перешёл в команду Astana, а с 2017 по 2019 году выступал в британской команде Sky. На счету Диего Розы три победы – на классике Милан-Турин (2015) на этапа Тура Страны Басков-2016 и на «Неделе Коппи и Бартали»-2018. В 2016 году Диего Роза стал призёром классики Ломбардия.

Диего Роза: «Я очень хотел вернуться в команду с более итальянской атмосферой, которой мне не хватало. Два года я выступал во Франции, до этого три года провёл в британской команде, а перед этим выступал в «Астане», где хотя и было много итальянцев, но всё же это была казахстанская команда. Хочу узнать другую велосипедную атмосферу, и в 2022 году сделаю этот шаг. Французский велоспорт – совершенно отдельный мир со своим календарём гонок очень высокого уровня и многочисленными французскими гонщиками.

Знакомство с другой реальностью всегда обогащает. Летом я поговорил с Иваном Бассо и Альберто Контадором, мы обменялись впечатлениями, быстро нашли общий язык. Когда спортсмен спокоен, когда в команде хорошая атмосфера, то работать легче, поэтому приходят результаты. В этом смысле с нетерпением жду начала работы и встречи с товарищами по команде. Мы уже думаем о сезоне 2022 года.

Когда появляется новая команда, с новой структурой, всегда обращаешь на неё внимание, хочешь узнать, как они работают, как организованы. К команде EOLO-Kometa был такой же интерес. Мне довелось бороться с гонщиками этой команды на некоторых гонках, таких, как «Трофео Лайгуэлья», «Страде Бьянке», «Гран-при Индуистрии и Артиджианато», «Тиррено-Адриатико».

На Вуэльте Астурии они меня впечатлили. Мы много работали, борясь за общий зачёт с Наиро Кинтаной, и в каждый решающий момент гонщики команды EOLO-Kometa всегда присутствовали. Лоренцо Фортунато великолепно провёл гонку, на Джиро д’Италия выглядел очень сильно. Мы хорошо знаем друг друга, потому что он был товарищем по команде моего брата Массимо. Во время тренировочного лагеря в Ливиньо он рассказывал мне о том, как организована команда, о тренировочных сборах на высоте в Сьерра-Неваде перед Джиро д’Италия».

Иван Бассо, спортивный директор команды EOLO-Kometa: «Должен сказать, что меня сразу впечатлил настрой Диего, когда он принял наше предложение, впечатлило его желание выступать у нас. Он превосходный гонщик, много сезонов выступал на самом высоком уровне. Мы искали именно такого гонщика. Уверен, что Диего сможет воплотить в выступлениях всё, о чём рассказал мне. Уверен, он сыграет важную роль в развитии нашей команды».

Фран Контадор, генеральный менеджер команды EOLO-Kometa: «Диего – велогонщик с большим опытом выступления в командах Мирового тура. Он также очень талантливый гонщик. Мы уверены, что он проявит в гонках свои качества. В наши дни в велоспорте иногда считается, что только потому, что гонщику немного за тридцать, его карьера почти закончена. Диего ещё есть что сказать и есть, что вложить в дело. Мы убеждены, что с самого начала он покажет нам всё, на что способен. Он также может многому научить молодых гонщиков, учитывая его большой опыт».