Альберто Контадор: «Велоспорт сейчас переживает лучшее время»

Альберто Контадор о новом поколении велогонщиков и потенциале Энрика Маса

Альберто Контадор, который и после окончания карьеры вовлечён в велоспорт как основатель велокоманды EOLO Kometa, создатель вместе с Иваном Бассо бренда велосипедов AURUM, комментатор канала Eurosport, принял участие в Гран-фондо “Mallorca 312”.

После спортивного мероприятия, участниками которого стали 4500 человек, Альберто Контадор в интервью изданию Ultima Hora поделился мыслями о современном велоспорте и его новых героях.

Альберто Контадор: «Я не скучаю. У меня всегда загруженное расписание, много проектов, целей, идей. Хочу так и продолжать, оставаться мотивированным. Например, телевидение позволило мне не терять контакт с пелотоном, как и бренд Aurum, и команда Eolo Kometa. Все связано с моей страстью.

Сейчас велоспорт переживает лучшие годы. Мы видим золотое поколение. Помимо трёхнедельных гонок они участвуют и побеждают в классиках. На Туре видим очень сильного Погачара, а также гонщиков, способных ему противостоять и побеждать его. На каждой гонке или этапе всегда есть настрой на борьбу. За победу сражаются сильные гонщики, что помогает велоспорту привлечь болельщиков и влиять на людей.

Погачар доминирует на Тур де Франс, особенно после того, что он сделал в прошедшем сезоне. Но каждый выпуск отличается. Например, у Роглича были проблемы в этом году, посмотрим, каким он будет в 2022. Я вижу, что Погачар силён, у него есть ещё возможности для роста, что он доказывает результатами. Когда борется за победу, демонстрирует впечатляющий уровень».

На вопрос об эволюции испанского гонщика команды Movistar Энрика Маса Альберто Контадор ответил: «Он показал, что может великолепно восстанавливаться, ощутил вкус подиума на Гранд-туре, кроме того, входил в десятку сильнейших на Тур де Франс.

Энрик прогрессирует и адаптируется к борьбе лицом к лицу с молодым и более атакующим поколением гонщиков. На нём огромное давление, но на его соперниках оно тоже есть. Мы должны оставаться терпеливыми. Я возлагаю на него большие надежды. Он потенциальный победитель Гранд-туров. Когда? Время покажет, но Энрик обладает всеми качествами, чтобы бороться за победу, он это показал».