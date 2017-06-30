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Альберто Контадор: «Велоспорт сейчас переживает лучшее время»

Альберто Контадор о новом поколении велогонщиков и потенциале Энрика Маса

 

 

  Альберто Контадор, который и после окончания карьеры вовлечён в велоспорт как основатель велокоманды EOLO Kometa, создатель вместе с Иваном Бассо бренда велосипедов AURUM, комментатор канала Eurosport, принял участие в Гран-фондо “Mallorca 312”.

 

  После спортивного мероприятия, участниками которого стали 4500 человек, Альберто Контадор в интервью изданию Ultima Hora поделился мыслями о современном велоспорте и его новых героях.

 

Альберто Контадор: «Велоспорт сейчас переживает лучшее время»

 

  Альберто Контадор: «Я не скучаю. У меня всегда загруженное расписание, много проектов, целей, идей. Хочу так и продолжать, оставаться мотивированным. Например, телевидение позволило мне не терять контакт с пелотоном, как и бренд Aurum, и команда Eolo Kometa. Все связано с моей страстью.

 

  Сейчас велоспорт переживает лучшие годы. Мы видим золотое поколение. Помимо трёхнедельных гонок они участвуют и побеждают в классиках. На Туре видим очень сильного Погачара, а также гонщиков, способных ему противостоять и побеждать его. На каждой гонке или этапе всегда есть настрой на борьбу. За победу сражаются сильные гонщики, что помогает велоспорту привлечь болельщиков и влиять на людей.

 

  Погачар доминирует на Тур де Франс, особенно после того, что он сделал в прошедшем сезоне. Но каждый выпуск отличается. Например, у Роглича были проблемы в этом году, посмотрим, каким он будет в 2022. Я вижу, что Погачар силён, у него есть ещё возможности для роста, что он доказывает результатами. Когда борется за победу, демонстрирует впечатляющий уровень».

 

  На вопрос об эволюции испанского гонщика команды Movistar Энрика Маса Альберто Контадор ответил: «Он показал, что может великолепно восстанавливаться, ощутил вкус подиума на Гранд-туре, кроме того, входил в десятку сильнейших на Тур де Франс.

 

  Энрик прогрессирует и адаптируется к борьбе лицом к лицу с молодым и более атакующим поколением гонщиков. На нём огромное давление, но на его соперниках оно тоже есть. Мы должны оставаться терпеливыми. Я возлагаю на него большие надежды. Он потенциальный победитель Гранд-туров. Когда? Время покажет, но Энрик обладает всеми качествами, чтобы бороться за победу, он это показал».

 

   

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Теги к статье: Альберто Контадор Энрик Мас Тадей Погачар

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:48 | Регистрация: 30.06.2017

    Мас не стабилен. Такие не выигрывают грантуры.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • VeloVelo
    Ким Хайдук – новый велогонщик ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Хайдук с сербско-хорватского - партизан.

  • VeloVelo
    Элиа Вивиани переходит в велок ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Его цель Париж и ЧМ на треке, так что все правильно сделал.

  • Astanaforever
    Бен Тёрнер – новый велогонщик ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Инеос ведет очень грамотную политику поивлекая в этом году молодых талантов, освобождаясь от стариков, с прицелом на несколько сезонов вперед. Вот они и дадут плоды громких побед в будущем. А эти команды, все тусуют старых старперов из одной команды в другую. Я об Астане, где средний возраст команды почти под тридцать лет. Молодежи перспективной почти нет .И, что они будут делать через два года, когда действующие контракты закончаться? Опять будут сбитых летчиков и отработанных двигателей из всех команд собирать по всему миру? А скажу так.. Надо же казахским агашкам предоставить отчеты о краткосрочных победах и об освоенных деньгах, чтобы получить опять транш на следующий сезон. Селекцией молодежи никто не занимается, поиском талантов, чем раньше славилась Астана.. Ару, Лопес, Луценко, Ланда. Стар стал Джузеппо, потерял чувство бинго. А Инеос просто молодцы. Даже Фрумом не побрезговали ради будущих побед. Так и надо.
  • Astanaforever
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Мас не стабилен. Такие не выигрывают грантуры.
  • tds
    Элиа Вивиани переходит в велок ... (4)
    tds-Фото
    Команда не для спринта! Теперь его 4-5-ые места в спринте.
  • Pi-man
    Элиа Вивиани переходит в велок ... (4)
    Pi-man-Фото
    Да все всегда так говорят...
  • kostel69
    Матье ван дер Пул избавился от ... (5)
    kostel69-Фото

    Цитата: Earl57
    Некорректное сравнение. У Кольбрелли нет прославленного дедушки и знаменитого отца, его не продвигают в СМИ.

    Ван дер Пула знают и любят миллионы любителей велоспорта потому что он сам по себе ярчайший велогонщик, а не потому что он Мэтью "Пулидор". Таких как он в пелотоне единицы, "штучный товар".

    И перестаньте уже к месту и не к месту упоминать Ремко, все и так знают о вашей к нему антипатии.

  • Astanaforever
    Элиа Вивиани переходит в велок ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Элиа Вивиани: «Хочу поблагодарить команду Sky за три года, что мы провели вместе, за великолепные воспоминания. Но пришло время ставить новые цели. Я считаю, что делаю правильный шаг в карьере, потому что уверен в том, что эти перемены позволят мне прогрессировать. Мне 28 лет, хочу понять, что смогу показать там, где мне дадут возможности. Я рад присоединится к команде Quick Step Floors где выступает Фернандо Гавирия, один из самых быстрых гонщиков в пелотоне, которого я знаю по гонкам, в которых мы были соперниками». Элиа Вивиани: «Поговорив с Седриком Вассёром (генеральным менеджером) и Роберто Дамиани (спортивным директором), я понял, насколько сильно команда Cofidis хочет меня подписать, мне предложили проект с большими целями. Я очень признателен команде за желание построить со мной активное ядро, за уверенность во мне и моём друге Фабио. Майка команды Cofidis – одна из самых исторических в пелотоне, я горжусь, что надену её.+++++++++++++ Да уж...
  • flugegeheimen
    “Julian”: первая книга двукрат ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Думаю, книга интересная. На английском почитала бы, главных велосипедных языков, увы не знаю от слова совсем:(
  • Astanaforever
    Омар Фраиле переходит в велоко ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Тогда какая разница на какую команду работать..на Астану или Инеос? В Астане ему хоть давали побеждать, свободу действий. Посмотим как он в Инеосе он будет побеждать. Диего Роза тому свидетель. Да и Ланда не соврет. Бред. Здесь просто банально просто. Инеос платит за эту командную работу намного больше чем Астана. Вот весь мотив перехода. По любому, Омару успехов. Он капитальный работяга и отличный , веселый парень, в отличии от этих оставшихся астанинских статистов, получающих дармовые деньги от казахских налогоплательщиков. И сами не побеждающие и толку команде от них как от козла молока. Жаль конечно, что он ушел. Как и жаль Фульсанг, ЛуЛу. Вот пусть теперь их места займут чемпионы по недоезжанию гонок груздевы и захаровы с мартинелями. Далеко пойдет Астана с ними.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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