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Александр Кристофф и Тони Мартин о Гент-Вевельгем-2017

Неудача команды Katusha-Alpecin на Гент-Вевельгем-2017

 

 

  Последние два года гонщики команды Katusha  были на подиуме Гент-Вевельгем. В 2015 году гонку выиграл Лука Паолини, в прошлом году третье место занял Вячеслав Кузнецов. Но 79-й выпуск фламандской классики Гент-Вевельгем-2017 сложился для команды Katusha-Alpecin неудачно.

 

  За 90 км до финиша упал и был вынужден сойти Марко Халлер. Свен Эрик Бистрем упал, наткнувшись на дорожный столбик на полной скорости, и сломал руку. За 45 км до финиша упал Тони Мартин. А затем Александра Кристоффа был прокол, и его товарищ по команде Михаэль Мёркёв отдал ему колесо своего велосипеда.

 

Александр Кристофф и Тони Мартин о Гент-Вевельгем-2017

 Александр Кристофф и Тони Мартин о Гент-Вевельгем-2017

 Александр Кристофф и Тони Мартин о Гент-Вевельгем-2017

 Александр Кристофф и Тони Мартин о Гент-Вевельгем-2017

 

Неудача команды Katusha-Alpecin на Гент-Вевельгем-2017

 

  Тони Мартин: «После того, как было пройдено 200 км дистанции, передо мной упал гонщик, не было места, чтобы его объехать, и я упал сам. Моя гонка была окончена. Я сильно ударился и некоторое время продолжал сидеть. Через 2-3 минуты я смог вернуться на велосипед и финишировал в гонке. Думаю, физически я в порядке. Свёз немного кожи, но форма в порядке, надо восстановиться, чтобы в следующее воскресенье выдать максимум».

 

  Александр Кристофф: «У нас упали двое ребят, затем я прокололся, была целая полоса неудач. В финале гонки мы ехали на хорошей позиции, но потом Михаэль отдал мне колесо, когда я прокололся, а вскоре упал Тони. 10 минут я преследовал в одиночку, ехал среди техничек, затем технички остановили, и мне снова пришлось закрывать большой просвет. Потом на подъёме перед Кеммельбергом мне удалось догнать какие-то группы, но они тоже устали, так что шансов вернуться у нас не было. За какие-то 15 минут мы потеряли всю гонку. Очень жаль, потому что я чувствовал себя хорошо, плюс Михаэль был силён, Тони тоже. Думаю, мы могли бы показать результат».

 

Результаты Гент-Вевельгем-2017

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Теги к статье: Александр Кристофф Тони Мартин Katusha-Alpecin Гент-Вевельгем Gent-Wevelgem гонка Мирового тура классика

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Комментарии

  • motte
    Три победы Грега Ван Авермата ... (6)
    motte-Фото

    Да...в рейтинге он поднялся круто, опережая Сагана и следующего за ним Контадора

    ЗЫ понимаю, как накручиваются ставки и ожидания предстоящих Фландрии и Рубе...велообщество замерло

  • ezhachok
    Три победы Грега Ван Авермата ... (6)
    ezhachok-Фото

    Йенс Кёкелер уже с прошлого года стал показывать достойные результаты на брусчатых классиках. Для меня было неожиданно что он так в конце еще спуртануть смог, почти ж обогнал ГВА. 

  • Kitsune-taichou
    Алехандро Вальверде, Альберто ... (16)
    Kitsune-taichou-Фото

    опять зевнули! ну фруми, ну как же так!

  • Александра
    Три победы Грега Ван Авермата ... (6)
    Александра-Фото

    Все больше люблю Орику!

  • Bjoern
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (41)
    Bjoern-Фото
    Цитата: Адриен
    Попробуйте по жизни руководствоваться этим принципом - где окажетесь?
    Вы удивитесь, но этим принципом всю жизнь и руководствуюсь, а карьеристов идущих по головам презираю
  • Андрон
    Три победы Грега Ван Авермата ... (6)
    Андрон-Фото

     Между прочим, молодец Кёкельер - столько финишных километров тянуть на пару с ГВА.  И, между прочим, тянул свои смены ничуть не меньше и не сдулся до финиша. Я думал раньше, что он неплохой финишер, а тут смотри... 

      Молодец прямо неожиданно ( для меня, во всяком случае).

  • FETCH
    Три победы Грега Ван Авермата ... (6)
    FETCH-Фото

    Браво , Олимпийскому чемпиону .

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Три победы Грега Ван Авермата ... (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    даешь победу на Фландрии))

  • Адриен
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7 (20)
    Адриен-Фото
    |Фрум насмешил...Своей бесперспективной попыткой|
    Так ведь в велоспорте в 90% случаев попытки подобных отрывов - бесперспективны... По вашей же логике самым смешным зрелищем можно назвать , например, футбол. А что ? Там игроки только тем и занимаются, что полтора часа бесперспективно пытаются забить гол. А удается только один-два раза...
  • Адриен
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (41)
    Адриен-Фото
    Хорош поступок - "мужественно" психануть и намеренно проиграть ради поражения соперников ! То есть в итоге оказаться там же, где и они. Попробуйте по жизни руководствоваться этим принципом - где окажетесь? А может быть наоборот - чтобы наказать, надо ВЫИГРЫВАТЬ?.. Такова уж оборотная сторона "звездной медали" - все против Чемпиона. И это нормально и ПРАВИЛЬНО, ведь если и в подобных РАМКАХ продолжишь побеждать - значит действительно по чемпионски велик и талантлив.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 890
3 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
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