 Александр Кристофф и Тони Мартин о Гент-Вевельгем-2017

Неудача команды Katusha-Alpecin на Гент-Вевельгем-2017

Последние два года гонщики команды Katusha были на подиуме Гент-Вевельгем. В 2015 году гонку выиграл Лука Паолини, в прошлом году третье место занял Вячеслав Кузнецов. Но 79-й выпуск фламандской классики Гент-Вевельгем-2017 сложился для команды Katusha-Alpecin неудачно.

За 90 км до финиша упал и был вынужден сойти Марко Халлер. Свен Эрик Бистрем упал, наткнувшись на дорожный столбик на полной скорости, и сломал руку. За 45 км до финиша упал Тони Мартин. А затем Александра Кристоффа был прокол, и его товарищ по команде Михаэль Мёркёв отдал ему колесо своего велосипеда.

Тони Мартин: «После того, как было пройдено 200 км дистанции, передо мной упал гонщик, не было места, чтобы его объехать, и я упал сам. Моя гонка была окончена. Я сильно ударился и некоторое время продолжал сидеть. Через 2-3 минуты я смог вернуться на велосипед и финишировал в гонке. Думаю, физически я в порядке. Свёз немного кожи, но форма в порядке, надо восстановиться, чтобы в следующее воскресенье выдать максимум».

Александр Кристофф: «У нас упали двое ребят, затем я прокололся, была целая полоса неудач. В финале гонки мы ехали на хорошей позиции, но потом Михаэль отдал мне колесо, когда я прокололся, а вскоре упал Тони. 10 минут я преследовал в одиночку, ехал среди техничек, затем технички остановили, и мне снова пришлось закрывать большой просвет. Потом на подъёме перед Кеммельбергом мне удалось догнать какие-то группы, но они тоже устали, так что шансов вернуться у нас не было. За какие-то 15 минут мы потеряли всю гонку. Очень жаль, потому что я чувствовал себя хорошо, плюс Михаэль был силён, Тони тоже. Думаю, мы могли бы показать результат».