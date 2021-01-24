Победитель «Джиро д’Италия» и чемпион Европы среди юниоров. Как усилилась команда «Газпром-РусВело»?

Российская команда по велоспорту готовится предстоящему сезону. Первые гонки в 2021-м году пройдут во второй половине января в Австралии, а первый Гран-тур – «Джиро д’Италия» запланирован на май. Эксперты ГГБет делятся успешным прогнозом выступления «Газпром-РусВело» в будущем году. Букмекеры отмечают, что у российской команды осенью обновился состав, который стал более сильным и конкурентноспособным.

Чешский профессионал

В первую очередь, пресс-служба «Газпром-РусВело» объявила о подписании контракта с велогонщиком Романом Кройцигером. 34-летний чешский спортсмен принимал участие в восемнадцати Гран-турах. Также в его коллекции сразу несколько побед, в том числе – на этапе «Джиро д’Италия», «Тура Романдии», «Тура Швейцарии» и «Джиро Сардинии». Кройцигер подписал однолетнее соглашение с российским клубом.

Вместе с ним к команде «Газпрома» присоединился еще один чешский гонщик – чемпион Европы среди юниоров в индивидуальной «разделке» Матиас Вачек. 18-летний спортсмен одержал свою победу в конце августа на юниорской Бэби Джиро. Победа Вачека стала настоящей сенсацией европейского первенства, потому что за золото боролись очень сильные велогонщики. К примеру, немецкий профи Марко Бреннер уступил Матиасу всего четыре секунды, а на третьем месте оказался Лоренцо Милеси из Италии.

Еще один новичок – россиянин Павел Кочетков, который ранее выступал за команду Мирового тура ССС. Она прекращает свое существование в 2021-м году. Сам Кочетков заявил пресс-службе «Газпром-РусВело», что очень рад вернуться в российскую команду. 34-летний велогонщик уже выступал за «РусВело» в 2013-м году. Павел отметил, что еще со стороны было видно, как команда выросла в профессиональном плане, а теперь ему очень интересно будет прочувствовать это самому.

Всего же в состав «Газпром-РусВело» на будущий год заявили двадцать спортсменов. Помимо Кройцигера, Вачека и Кочеткова это еще и Марко Канола, Игорь Боев, Николай Черкасов, Имерио и Дамиано Чима, Сергей Чернецкий, Антон Кузьмин, Денис Некрасов, Вячеслав Кузнецов, Петр Рикунов, Артем Ныч, Иван Ровный, Евгений Шалунов, Кристиан Скарони, Дмитрий Страхов, Симоне Веласко, а также Ильнур Закарин.

Все велоспортсмены, отобравшиеся на игры-2021, поедут в Токио

Вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс сделал объявление в СМИ, чтобы прервать потом сообщений о том, что МОК может сократить количество участников Олимпиады из-за ситуации с коронавирусом. Коутс подчеркнул, что число спортсменов не будет сокращено. Однако, по его словам, в МОК должны получить гарантии, что Олимпийская деревня станет самым безопасным местом в Токио.

Коут также заявил о желании, чтобы все спортсмены, отобравшиеся на Олимпиаду в Токио, смогли привиться от коронавируса.