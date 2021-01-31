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Карантин и «Катюша». Как российские велогонщики будут выступать на Играх в Токио?

Карантин и «Катюша». Как российские велогонщики будут выступать на Играх в Токио?

 

 

  Олимпиада-2020 еще в прошлом году была перенесена на лето 2021-го года из-за пандемии коронавируса. Отсрочка позволила российской стороне полноценно провести апелляционное разбирательство по поводу решения WADA. Главный антидопинговый орган планеты призвал дисквалифицировать российские сборные на четыре года со всех международных соревнований. Но в декабре 2020-гого CAS сократил срок дисквалификации после судебного разбирательства до декабря 2022-го года. Но на Олимпиаду-2021 российские спортсмены не смогут поехать под российским флагом и не смогут выступать под российским гимном.

 

  Российский велоспорт из-за этого также пострадал. Россияне продолжают подготовку к сезону и планируют тренировки с учетом всех важных стартов. К примеру, летом состоится очень важная гонка «Тур де Франс». Эксперты букмекерской конторы Фонбет называют Ремко Эвенепула главным фаворитом турнира и дают на его победу коэффициент 5.50. Котировки на других спортсменов, в том числе и российских, можно посмотреть на сайте букмекера. Или если скачать Фонбет на айфон или андроид.

 

  Кстати, из-за «Тур де Франс» многие спортсмены могут не успеть подготовиться к Олимпиаде. Дело в том, что перед Играми нужно будет пройти обязательный двухнедельный карантин. Из-за него гонщики будут выбирать, на какой турнир поехать – «Тур де Франс» или Олимпиаду. Ведь если решение о карантине не пересмотрят, расписание гонок наложится друг на друга. Французский этап завершится в Париже восемнадцатого июля, а мужская групповая гонка на Играх в Токио стартует через шесть дней. Генеральный менеджер казахстанской велокоманды «Астана» Александр Винокуров уверен, что вопрос с двухнедельным карантином нужно пересматривать. Он предлагает решить его за счет вакцинации и отменить карантин для тех, кто ее прошел.

 

 

Что будет с гимном?

 

 

Официальный гимн РФ в Токио звучать не будет. Однако это не значит, что спортсмены не будут использовать музыкальное сопровождение. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать композицию «Катюша», сообщает издание Р-Спорт.

 

Ожидается, что российские велосипедисты на Играх в Японии, как и все другие спортсмены из РФ, будут использовать вместо гимна знаменитую военную песню.

 

Глава комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая подчеркнула в СМИ, что комиссия рассматривали несколько вариантов музыкального сопровождения, в том числе современные. Но больше число голосов получила именно «Катюша».

 

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Комментарии

  • rude_rider
    Дилан Груневеген рассказал об ... (5)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: sashaney
    Что то мне подсказывает, что инцидент Г с Я - тоже явление нашего времени. Джентельменство не в почёте. Победа любой ценой.

    А когда было иначе в спринтах? Вы, батенька, утрируете и не знаете матчасть) раньше грязи в велоспорте было несоизмеримо больше, если на то пошло. А про джентельменство - в современном пелотоне ничуть не меньше достойных людей, чем 10 или 30 лет назад. Спринтеры всегда толкались, вчера правильно было написано о спринте - на финише просыпается что-то первобытно в человеке. Да и посмотрел бы я на вас, смогли бы вы о чем-то думать, когда приходится выдавать тысячи ватт. В этот момент нет в голове ни позитива, ни негатива, только гигантское усилие, которое нужно держать до ленточки.


    Цитата: rude_rider
    Надоела эта история

    Если бы вам прислали петлю для вашего ребенка по почве, я бы на вас посмотрел. Надоела или нет, но это пример неадекватности в наш, казалось бы продвинутый век. Тем более в Европе. Хотя, в некоторых странах до сих пор черт знает что - хамство и понты ценятся выше доброжелательности и хорошего воспитания. Вообще, нужно ловить таких "героев" и давать реальный срок, пусть и небольшой. Или в дурку сажать. 
    Успакойся . Так и будешь за мной бегать. В игнор иди
  • levonardo
    Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (4)
    levonardo-Фото
    Ну, так-то, ЛБЛ уже взял.
  • close2you
    Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (4)
    close2you-Фото
    так и у квиков он в последнее время в основном работал на лидеров.. алафилип, ремко, штыбар, филЖил ... из супер перспективного андера, стал звездным грегори, который может выиграть (если разрешат), но, в последнее время акцент ставился на других... вот и ушел, искать свое лидерство там, где дадут... Может в целом это и похоже на путь Терпстры, но, все же команды разные совсем, + ушел барде из AG2R, они переквалифицировались под классики... дай Бог удачи, парень работяга, он заслуживает победу на каком нибудь монументе, но вряд ли против велокроссеров потянет

    Поглядим - увидим
  • Серафим
    Джон Дегенкольб о конкуренции ... (4)
    Серафим-Фото

     Жаль, что на его пути встретилась бабулька на бабулькомобиле. Джон был тогда на максимуме своих возможностей. После непростого восстановления он уже не вышел на пик лучшей формы. 

      А вообще, победить  в одном году  на Милан - Сан-Санремо и Париж - Рубе, это то, что смогли сделать единицы, причем из когорты самых великих.

  • Ice
    Дилан Груневеген рассказал об ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: sashaney
    Что то мне подсказывает, что инцидент Г с Я - тоже явление нашего времени. Джентельменство не в почёте. Победа любой ценой.

    А когда было иначе в спринтах? Вы, батенька, утрируете и не знаете матчасть) раньше грязи в велоспорте было несоизмеримо больше, если на то пошло. А про джентельменство - в современном пелотоне ничуть не меньше достойных людей, чем 10 или 30 лет назад. Спринтеры всегда толкались, вчера правильно было написано о спринте - на финише просыпается что-то первобытно в человеке. Да и посмотрел бы я на вас, смогли бы вы о чем-то думать, когда приходится выдавать тысячи ватт. В этот момент нет в голове ни позитива, ни негатива, только гигантское усилие, которое нужно держать до ленточки.



    Цитата: rude_rider
    Надоела эта история

    Если бы вам прислали петлю для вашего ребенка по почве, я бы на вас посмотрел. Надоела или нет, но это пример неадекватности в наш, казалось бы продвинутый век. Тем более в Европе. Хотя, в некоторых странах до сих пор черт знает что - хамство и понты ценятся выше доброжелательности и хорошего воспитания. Вообще, нужно ловить таких "героев" и давать реальный срок, пусть и небольшой. Или в дурку сажать. 

  • Ice
    Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: tds
    Пошол по стопам Ники Терпсты.

    Терпстра ушел в откровенно слабую проконти, а Юнгельс в сильную команду с неплохим подбором гонцов. Так о любом переходе можно сказать, что по стопам Терпстры)

  • tds
    Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (4)
    tds-Фото
    Пошол по стопам Ники Терпсты.
  • rude_rider
    Дилан Груневеген рассказал об ... (5)
    rude_rider-Фото
    Надоела эта история
  • close2you
    Вуэльта Мурсии-2021 перенесена ... (1)
    close2you-Фото
    Идиотизм крепчает... я живу во Франции, у меня огромный круг друзей, и всего 2 человека болели ковид, притом, перенесли его безсимптомно. Всем уже надоела эта ерунда....
  • sashaney
    Фабио Ару отказался от участия ... (6)
    sashaney-Фото
    Можно засекретить ещё и результаты. Потом делегализовать катание на велосипеде. Так победим вирус.

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