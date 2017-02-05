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Мануэль Сенни, Грег Ван Авермат, Тони Мартин о командной разделке на Вуэльте Валенсии-2017

Гонщики команды BMC , спортивный директор команды Sky, Тони Мартин о командной гонке на время 1-го этапа Вуэльты Валенсии-2017

 

 

  На 1-м этапе многодневной гонки Вуэльта Валенсии-2017 (Volta a la Comunitat Valenciana), входящей в календарь Европа Тур (UCI Europe Tour), гонщики преодолели 37.9км командной гонки с пересеченным маршрутом.

 

  Промежуточная отсечка времени располагалась на 11км маршрута и совпадала с вершиной подъема 3 категории, где первое время показала британская команда Sky, преодолевшая 11км за 14 минут и 9 секунд со средней скоростью 46.643 км/час. Тем самым майку лидера горной классификации наденет Михал Квятковски.

 

  На вершине подъема команда Sky опережала команду BMC на 3 секунды, а команду Quick-Step Floors на 8 секунд.

 

  Последующие 26.9км до финиша пролегали по пересеченной местности, и данный отрезок быстрее всех преодолела команда BMC -  со средней скоростью 55.496 км/час, что позволило ей опередить на финише команду Sky на 21 секунду. Таким образом, команда BMC преодолела 37.9 км дистанции 1 этапа за 43 минуты и 17 секунд со средней скоростью 52.538  км/час.

 

  Третье место заняли действующие чемпионы мира - команда Quick-Step Floors с отставанием в 49 секунд.

 

  Из команды BMC первым  линию финиша пересек 24-летний итальянский гонщик Мануэль Сенни (Manuel Senni), который выйдет на старт 2-го этапа в майке лидера генеральной классификации.

 

 

Мануэль Сенни о 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

 

 

Мануэль Сенни, Грег Ван Авермат, Тони Мартин о командной разделке на Вуэльте Валенсии-2017

  Photo © Tim De Waele

 

  «Дистанция была трудна, особенно в первой части, где был подъём, на котором у нас проводили смены такие сильные ребята как Стефан Кюнг, Михаэль Шэр и Алессандро Де Марки. Фактически, сегодня все отработали отлично. Я включился в работу позднее, старался выкладываться по полной как можно дольше. В конце у меня всё ещё хорошо шла нога, я смог проехать всю дистанцию. На подъезде к финишу я находился впереди, и прежде, чем понял, уже пересёк финишную черту первым. Никакого плана насчёт этого у нас не было, но я очень счастлив, что так получилось.

 

  Мы слышали, что на отсечке 11 км показали второе время после Sky, поэтому понимали, что на финальной части дистанции необходимо приложить больше усилий, что мы и сделали. Мы нагнули головы и поехали на максимальной скорости до финиша, но мы определённо не ожидали, что разрыв будет настолько большим.

 

  Это невероятное ощущение. Потрясающе! Мы приехали на гонку, чтобы выступить так хорошо, как только в наших силах, довезти жёлтую майку лидера до финиша, будь в этой майке я или кто-то другой из команды. У нас есть пара ребят, которые могут побороться за общий зачёт. Я продолжу выкладываться на 100%, работая на команду, буду делать всё, что меня попросят в ближайшие дни».

 

 

Грег Ван Авермат о командной гонке на время 1-го этапа Вуэльты Валенсии-2017

  «Мы хорошо подготовились к этой командной гонке, думаю, это важный для нас старт, отличная разминка перед предстоящими этапами гонки. У нас сильный состав, возможно, не все являются специалистами в разделке, но каждый отработал на отлично. Мы гладко проехали. Я горжусь всеми. Все сделали свою работу, и на финише мы увидели результат».

 

Спортивный директор команды Sky Габриэль Раш о командной гонке на время на Вуэльте Валенсии-2017

 

Мануэль Сенни, Грег Ван Авермат, Тони Мартин о командной разделке на Вуэльте Валенсии-2017

 Photo (c) Team Sky

 

  «Для первой гонки года разделка была протяжённой. Этап прошёл очень гладко, мы довольны результатом.  С точки зрения борьбы за общий зачёт мы остались на хорошей позиции. Впереди только гонщики BMC, а многие фавориты позади нас. Ребята в хорошей форме для старта сезона.

 

  Завтра финиш в Дении, на финишном круге дважды будет проходиться подъём. Вершина за 7 км до финиша, так что я жду спринта из небольшой группы».

 

 

Тони Мартин о командной гонке на время на 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

 

 

Мануэль Сенни, Грег Ван Авермат, Тони Мартин о командной разделке на Вуэльте Валенсии-2017

 Photo (c) Katusha-Alpecin Team /© Tim De Waele 

 

  Швейцарская команда Katusha-Alpecin заняла в командной гонке 8-е место, уступив победителям, команде BMC 1 минуту 52 секунды. При прохождении первой временной отсечки в команде остались пять гонщиков – Ильнур  Закарин, Тони Мартин, Вачеслав  Кузнецов , Альберто Лосада и Павел Кочетков. Пятеро гонщиков Katusha-Alpecin на первой отсечке  уступили команде BMC, ехавшей в полном составе, 18 секунд. 

 

  Действующий чемпион мира в разделке Тони Мартин так прокомментировал гонку:

 

  «Наше финальное время не показало настоящую силу команды. Мы были очень мотивированы и уверены перед стартом, может быть, даже чрезмерно. Мы хотели слишком многого. Начали слишком быстро, но, возможно, это нормально, потому что некоторые меня опасались. Каждый хотел показать, насколько он силён в начале сезона, и мы за это в итоге заплатили.

 

  Должен сказать, это самый трудный старт сезона в моей карьере, потому что он начался сразу с трудной командной гонки. Но это хороший опыт. Мы можем учиться на своих ошибках. Я убеждён, что на нашей следующей командной разделке мы выступим лучше».

 

Вуэльта Валенсии-2017. Этап 1

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Теги к статье: BMC TTT командная гонка на время Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная гонка Europe Tour UCI Europe Tour

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Комментарии

  • olegus78rus
    Ольга Забелинская: «Поначалу м ... (5)
    olegus78rus-Фото
    Нормальное жаргонное слово. Есть еще одно - гонец. НАС эти слова не коробят. Это наша жизнь)
  • Velolive-Team
    Дилан Груневеген, Марк Кэвенди ... (4)
    Velolive-Team-Фото
    Ольга, у нас есть https://velolive.com/velolive_chat.html можно там письменно комментировать по ходу гонок все важные и интересные события, а затем оттуда делать выборку самых интересных моментов и постить в коменты под результатами...
  • Earl57
    Дилан Груневеген, Марк Кэвенди ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Лишнего ничего нет, зато все сказано в тему и вовремя

    О да, подробный рассказ о подборе седла в зависимости от ширины тазовых костей в то время, как пелотон в 5 км от от финиша - это безусловно в тему и вовремя. За 3 км до финиша - лекция о памперсах. Тоже интереснее, чем происходящие на экране перестроения команд. Кому интересно, какие там команды выстраиваются в поезда для финального спринта, важнее узнать, что гонщики не надевают нижнего белья под велоформу.

    Комментарий был очень познавательным. По ходу трансляции можно было узнать, что Марку Кавендишу не следовало отрывать руки от руля - так можно упасть. Что "блуе джерси групп" - это отрыв в переводе на русский язык.

    Можно было узнать о наличии в пелотоне команд под названием "Мувитар" и "Барейн Мерида". И о местной команде "УАЕ Абу Даби". Правильно, прописка эмиратовская, значит местные.

    Накануне, по ходу трансляции 1-го этапа, я смогла узнать, что нельзя жевать во время езды на велосипеде - можно подавиться и умереть. Остается только узнать, почему об этом ничего не знают соньеры и гонщики - первые постоянно кладут в мюзетту булочки с разной начинкой, а вторые эти вредные булочки с удовольствием съедают.

    Так же комментатор сообщил о слабом английском у Вивиани. И мне опять таки остается гадать, как он столько лет общается в своей британской команде. На итальянском?

    Мой кругозор расширился за счет подробного рассказа о том, как гонщики справляют естественные надобности во время гонки. Процедура была расписана в малейших деталях, особо было упомянуто, что гонщики ни коем разе не справляют нужду в бачок, который на раме велосипеда. Он предназначен совсем для других целей. Сколько заблуждений было развеяно...

  • Gonza Golanov
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 1 (3)
    Gonza Golanov-Фото

    Ну да BMC. А кто еще? Панцерваген из Квикстепа ушел, Даусет в Дубае чего-то делает, Орика в Австралии выложилась вот и результат.

  • MSG
    Herald Sun Tour-2017. Пролог (1)
    MSG-Фото

    Фрум vs Чавез. Завтра горный финиш на высоте под 1500 метров, последний этап также будет горным( там будет одна гора и ее несколько раз преодолевать будут)

  • Николай Н.
    Тур Дубая-2017. Этап 2 (2)
    Николай Н.-Фото

    Смотрю эту многодневку, а так как соскучился по гонкам, то она смотрится. Хотя как все равниные гонки проходят по обычному сцинарию. Отрыв, перед финишем догнаби и финиш. Киттел в форме, пока ему равных нет.

  • Zhanzhak
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 1 (3)
    Zhanzhak-Фото
    Астана же 5 была, по Евроспорту показали?
  • velodoctor
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 1 (3)
    velodoctor-Фото

    Катюша ужасно, очень жаль. Нужно работать над этим видом, он совсем не получается, даже когда в команде такие моторы как Бельков, Закарин, Мартин.

    Орика не в сильном составе, но обычно она всеми составыми сильно ездила, тоже странно. А БМС космос просто)

     

    Поправлюсь, не ужасно а просто плохо. 

  • Andy K
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (24)
    Andy K-Фото
    Насколько я помню, количество велосипедов на команду ограничено. Никто не мешает проверять велосипеды перед стартом или после. Узлы (каретка, подседел, рулевая) неким образом пломбируются. При вынужденной замене - снова проверка. Машины формулы-1 каким-то образом проверяют ведь, а там техника несколько сложнее.
  • Rokka
    Тур Дубая-2017. Этап 2 (2)
    Rokka-Фото
    Похоже в Астане появилась молодая замена Гуардини)

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1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
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