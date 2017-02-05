Мануэль Сенни, Грег Ван Авермат, Тони Мартин о командной разделке на Вуэльте Валенсии-2017

Гонщики команды BMC , спортивный директор команды Sky, Тони Мартин о командной гонке на время 1-го этапа Вуэльты Валенсии-2017

На 1-м этапе многодневной гонки Вуэльта Валенсии-2017 (Volta a la Comunitat Valenciana), входящей в календарь Европа Тур (UCI Europe Tour), гонщики преодолели 37.9км командной гонки с пересеченным маршрутом.

Промежуточная отсечка времени располагалась на 11км маршрута и совпадала с вершиной подъема 3 категории, где первое время показала британская команда Sky, преодолевшая 11км за 14 минут и 9 секунд со средней скоростью 46.643 км/час. Тем самым майку лидера горной классификации наденет Михал Квятковски.

На вершине подъема команда Sky опережала команду BMC на 3 секунды, а команду Quick-Step Floors на 8 секунд.

Последующие 26.9км до финиша пролегали по пересеченной местности, и данный отрезок быстрее всех преодолела команда BMC - со средней скоростью 55.496 км/час, что позволило ей опередить на финише команду Sky на 21 секунду. Таким образом, команда BMC преодолела 37.9 км дистанции 1 этапа за 43 минуты и 17 секунд со средней скоростью 52.538 км/час.

Третье место заняли действующие чемпионы мира - команда Quick-Step Floors с отставанием в 49 секунд.

Из команды BMC первым линию финиша пересек 24-летний итальянский гонщик Мануэль Сенни (Manuel Senni), который выйдет на старт 2-го этапа в майке лидера генеральной классификации.

Мануэль Сенни о 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

Photo © Tim De Waele

«Дистанция была трудна, особенно в первой части, где был подъём, на котором у нас проводили смены такие сильные ребята как Стефан Кюнг, Михаэль Шэр и Алессандро Де Марки. Фактически, сегодня все отработали отлично. Я включился в работу позднее, старался выкладываться по полной как можно дольше. В конце у меня всё ещё хорошо шла нога, я смог проехать всю дистанцию. На подъезде к финишу я находился впереди, и прежде, чем понял, уже пересёк финишную черту первым. Никакого плана насчёт этого у нас не было, но я очень счастлив, что так получилось.

Мы слышали, что на отсечке 11 км показали второе время после Sky, поэтому понимали, что на финальной части дистанции необходимо приложить больше усилий, что мы и сделали. Мы нагнули головы и поехали на максимальной скорости до финиша, но мы определённо не ожидали, что разрыв будет настолько большим.

Это невероятное ощущение. Потрясающе! Мы приехали на гонку, чтобы выступить так хорошо, как только в наших силах, довезти жёлтую майку лидера до финиша, будь в этой майке я или кто-то другой из команды. У нас есть пара ребят, которые могут побороться за общий зачёт. Я продолжу выкладываться на 100%, работая на команду, буду делать всё, что меня попросят в ближайшие дни».

Грег Ван Авермат о командной гонке на время 1-го этапа Вуэльты Валенсии-2017

«Мы хорошо подготовились к этой командной гонке, думаю, это важный для нас старт, отличная разминка перед предстоящими этапами гонки. У нас сильный состав, возможно, не все являются специалистами в разделке, но каждый отработал на отлично. Мы гладко проехали. Я горжусь всеми. Все сделали свою работу, и на финише мы увидели результат».

Спортивный директор команды Sky Габриэль Раш о командной гонке на время на Вуэльте Валенсии-2017

Photo (c) Team Sky

«Для первой гонки года разделка была протяжённой. Этап прошёл очень гладко, мы довольны результатом. С точки зрения борьбы за общий зачёт мы остались на хорошей позиции. Впереди только гонщики BMC, а многие фавориты позади нас. Ребята в хорошей форме для старта сезона.

Завтра финиш в Дении, на финишном круге дважды будет проходиться подъём. Вершина за 7 км до финиша, так что я жду спринта из небольшой группы».

Тони Мартин о командной гонке на время на 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

Photo (c) Katusha-Alpecin Team /© Tim De Waele

Швейцарская команда Katusha-Alpecin заняла в командной гонке 8-е место, уступив победителям, команде BMC 1 минуту 52 секунды. При прохождении первой временной отсечки в команде остались пять гонщиков – Ильнур Закарин, Тони Мартин, Вачеслав Кузнецов , Альберто Лосада и Павел Кочетков. Пятеро гонщиков Katusha-Alpecin на первой отсечке уступили команде BMC, ехавшей в полном составе, 18 секунд.

Действующий чемпион мира в разделке Тони Мартин так прокомментировал гонку:

«Наше финальное время не показало настоящую силу команды. Мы были очень мотивированы и уверены перед стартом, может быть, даже чрезмерно. Мы хотели слишком многого. Начали слишком быстро, но, возможно, это нормально, потому что некоторые меня опасались. Каждый хотел показать, насколько он силён в начале сезона, и мы за это в итоге заплатили.

Должен сказать, это самый трудный старт сезона в моей карьере, потому что он начался сразу с трудной командной гонки. Но это хороший опыт. Мы можем учиться на своих ошибках. Я убеждён, что на нашей следующей командной разделке мы выступим лучше».