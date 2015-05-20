Два велогонщика команды Groupama-FDJ получили иммунный паспорт

Два гонщика велокоманды Groupama-FDJ имеют антитела к коронавирусу

Французская велокоманда Мирового тура Groupama-FDJ во время подготовки к рестарту сезона провела около 500 ПЦР-тестов гонщиков и персонала команды, чтобы создать защищённые группы.

На тесты, являющиеся обязательным условием для возвращения к соревнованиям в ситуации пандемии коронавируса, команда потратила около 130 000 евро.

Об этом в интервью L’Equipe рассказал врач команды Groupama-FDJ Жаки Майо (Jacky Maillot), который также раскрыл, что в результате тестирования перед проведением первого тренировочного сбора у двух гонщиков команды обнаружились антитела к коронавирусу.

Жаки Майо, врач команды Groupama-FDJ: «В конце июня мы сделали серологический тест, чтобы понять, кто из команды контактировал с вирусом. И мы обнаружили, что два гонщика были инфицированы, но у них не проявилось никаких симптомов. UCI выдал им иммунный паспорт, который освобождает их от прохождения ПЦР-тестов в этом году. Конечно, они обязаны пройти кардиологические тесты, чтобы удостовериться, что в их организме нет вируса, потому что вирусный миокардит может нарушить сердечный ритм и даже привести к внезапной смерти.

Нам пришлось поломать голову, чтобы обеспечить проведение тестов, но никто не жаловался. Скорее наоборот. Пять тестов в месяц не слишком неприятно. Они понимают, что должны это принять, если хотят участвовать в гонках. А они очень хотят выступать!

В этом году на Тур де Франс мы собираемся поступать так же, как в прошлом, - дезинфицировать номера в отелях, помещения, где гонщики питаются, автобус и кондиционер, будем использовать спиртовые аэрозоли, произведённые компанией, специализирующейся на средствах гигиены.

Некоторые могут почувствовать стресс, потому что в пелотоне всегда кто-то кашляет. Но если все будут соблюдать правила по защите…»

Арно Демар и Давид Годю возглавят команду Groupama-FDJ на Вуэльте Бургоса, стартующей 28 июля. Тибо Пино вернётся в гонки на La Route d'Occitanie 1 августа, а Стефан Кюнг возглавит команду на Страде Бьянке.