Тур де Франс. Этап 5. Триумф Фабио Ару на Ла-Планш-де-Бель-Фий

Чемпион Италии, гонщик команды «Астана» Фабио Ару одержал великолепную победу на пятом этапе супермногодневки «Тур де Франс». Ару триумфально финишировал в гордом одиночестве на вершине известного подъема Ла-Планш-де-Бель-Фий после 160,5 км дистанции.



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- Еще перед стартом я наметил себе момент для атаки примерно за 3 км до финиша, это был наилучший момент. Я хорошо себя чувствовал, поэтому, когда мы подъехали к заключительным километрам, я решился на атаку. Я выложился на все 100%, отдал все силы на этом участке, и у меня все получилось. На финальном километре перед заключительным самым сложным участком я увидел, что у меня есть преимущество перед соперниками. Тогда я впервые поверил в то, что могу победить сегодня. Это что-то невероятное! Моя мечта осуществилась, я побеждал на «Джиро д’Италия» и «Вуэльте Испании», но я всегда хотел выиграть этап на «Тур де Франс». Прошлый год многое мне дал в плане понимания гонки, и сегодня этот опыт очень пригодился. Мне особенно приятно победить в майке чемпиона Италии, особенно, в такой красивой майке! В этом сезоне я прошел через трудные времена, но моя команда всегда была рядом со мной, поддерживала меня, и я благодарю «Астану» за это. Сегодня, я победил, но впереди практически вся гонка, и я буду идти по ней день за днем. А сегодня, мы можем отпраздновать победу, - рассказал Фабио Ару.



- Сегодня, мы по-особенному настраивались на этап. Во-первых, это был первый горный этап, который многое мог прояснить в борьбе за желтую майку «Тур де Франс». Во-вторых, профиль этапа отлично подходил Фабио Ару. А, кроме того, мы очень хотели одержать красивую победу в преддверии 20-летнего юбилея столицы Казахстана Астаны и дня рождения президента нашей республики. Завтра, в нашей стране большой праздник, и мы дарим эту всем казахстанцам! – рассказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.



Пятый этап «Тур де Франс» стартовал в городе Виттель под чистым небом и ярким солнцем. Отрыву из семи гонщиков удалось оторваться от пелотона, однако общая группа держала беглецов под полным контролем, и к началу финального подъема весь отрыв был нейтрализован.



Высокая скорость в пелотоне произвела существенную селекцию, так что к финальным 4 километрам впереди осталась лишь небольшая группа лидеров. За три км до вершины мощнейшую атаку предпринял лидер «Астаны» Фабио Ару. Ответить на эту атаку не удалось никому. В итоге, Ару одержал яркую победу с преимуществом в 16 секунд над ближайшим соперником.



Второе место на этапе занял ирландец Дэн Мартин, а третьим стал британец Крис Фрум. Другой капитан «Астаны» Якоб Фульсанг финишировал 16-м через 1 минуту и 7 секунд. Крис Фрум возглавил генеральную классификацию «Тур де Франс» и надел желтую майку лидера. Фабио Ару поднялся на 3-е место (+0.14). Якоб Фульсанг после сегодняшнего этапа поднялся на 15-е место (+1.33).



Помимо этого, Фабио Ару стал новым лидером в горной классификации, надев гороховую майку.



Завтра на «Тур де Франс» пройдет 6-й этап: 216 км от города Везуль до Труа.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2017