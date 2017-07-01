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Триумф Фабио Ару на Ла-Планш-де-Бель-Фий

Тур де Франс. Этап 5. Триумф Фабио Ару на Ла-Планш-де-Бель-Фий 

  Чемпион Италии, гонщик команды «Астана» Фабио Ару одержал великолепную победу на пятом этапе супермногодневки «Тур де Франс». Ару триумфально финишировал в гордом одиночестве на вершине известного подъема Ла-Планш-де-Бель-Фий после 160,5 км дистанции.

 

Триумф Фабио Ару на Ла-Планш-де-Бель-Фий
Photocredit: ©Bettiniphoto

 

- Еще перед стартом я наметил себе момент для атаки примерно за 3 км до финиша, это был наилучший момент. Я хорошо себя чувствовал, поэтому, когда мы подъехали к заключительным километрам, я решился на атаку. Я выложился на все 100%, отдал все силы на этом участке, и у меня все получилось. На финальном километре перед заключительным самым сложным участком я увидел, что у меня есть преимущество перед соперниками. Тогда я впервые поверил в то, что могу победить сегодня. Это что-то невероятное! Моя мечта осуществилась, я побеждал на «Джиро д’Италия» и «Вуэльте Испании», но я всегда хотел выиграть этап на «Тур де Франс». Прошлый год многое мне дал в плане понимания гонки, и сегодня этот опыт очень пригодился. Мне особенно приятно победить в майке чемпиона Италии, особенно, в такой красивой майке! В этом сезоне я прошел через трудные времена, но моя команда всегда была рядом со мной, поддерживала меня, и я благодарю «Астану» за это. Сегодня, я победил, но впереди практически вся гонка, и я буду идти по ней день за днем. А сегодня, мы можем отпраздновать победу, - рассказал Фабио Ару.

- Сегодня, мы по-особенному настраивались на этап. Во-первых, это был первый горный этап, который многое мог прояснить в борьбе за желтую майку «Тур де Франс». Во-вторых, профиль этапа отлично подходил Фабио Ару. А, кроме того, мы очень хотели одержать красивую победу в преддверии 20-летнего юбилея столицы Казахстана Астаны и дня рождения президента нашей республики. Завтра, в нашей стране большой праздник, и мы дарим эту всем казахстанцам! – рассказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.

  Пятый этап «Тур де Франс» стартовал в городе Виттель под чистым небом и ярким солнцем. Отрыву из семи гонщиков удалось оторваться от пелотона, однако общая группа держала беглецов под полным контролем, и к началу финального подъема весь отрыв был нейтрализован.

  Высокая скорость в пелотоне произвела существенную селекцию, так что к финальным 4 километрам впереди осталась лишь небольшая группа лидеров. За три км до вершины мощнейшую атаку предпринял лидер «Астаны» Фабио Ару. Ответить на эту атаку не удалось никому. В итоге, Ару одержал яркую победу с преимуществом в 16 секунд над ближайшим соперником.

  Второе место на этапе занял ирландец Дэн Мартин, а третьим стал британец Крис Фрум. Другой капитан «Астаны» Якоб Фульсанг финишировал 16-м через 1 минуту и 7 секунд. Крис Фрум возглавил генеральную классификацию «Тур де Франс» и надел желтую майку лидера. Фабио Ару поднялся на 3-е место (+0.14). Якоб Фульсанг после сегодняшнего этапа поднялся на 15-е место (+1.33).

Помимо этого, Фабио Ару стал новым лидером в горной классификации, надев гороховую майку.

Завтра на «Тур де Франс» пройдет 6-й этап: 216 км от города Везуль до Труа.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Фабио Ару Astana Pro Team Тур де Франс-2017 Александр Винокуров

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Тур де Франс

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Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Да там, на карте, похоже, просто мост и виадук.
    Или это ротонды?

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    VeloVelo-Фото
    Секунды не хватило до повторения рекорда Фрума-2012: 16:11.

    Кстати, МАЧО забанили таки или это была шутка? )
  • surninden
    Константин Сивцов начал процес ... (7)
    surninden-Фото

    Костян, держись молодцом! Мы за тебя болеем. Привет из Мозыря!!!

  • MSG
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    MSG-Фото
    Спасибоза информацию!
    По времени это рекорд, на 8 секунд лучше Фрума2012
    По скорости набора вертикальных метров этот показатель почти рекордный, у Конты на том восхождении почти такой же показатель был, но Вербье вроде чуть положе будет.
    Мощность тоже впечатляет, тем более показана она после весьма скоростной первой части этапа. У Фрума вроде в районе 6,5 в/кг было на Сан Мартене(хотя офф данные, опубликованные командой, ниже были намного), у Конты где-то 6,7 было в 2009. При этом все три этапа весьма похожи по рельефу( равнина-и единственная серьещная гора на финише)
  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    Student-Фото
    Цитата: MSG
    Если в прошлом году Фрум был спокоен, так как впереди были две разделки, где он соперникам-генеральщикам и навез 4 минуты, то в этом году осталась только одна коротенькая ITT, где великолепно готовому Ару он больше 30 секунд не привезет. На горных этапах Ару способен так разбомбить группу, что и Фрум в сумме пару минут отхватить может. А ведь еще не особо остро атакующего, но весьма опасного Порта со счетов списывать ни в коем случае нельзя. Так что если Фруму нужен четвертый титул победителя ТдФ, то он и сам обязан отчаянно и мощно атаковать, как он это и делал в прошлые годы. Но вот не припомню я атаки со времен Тура 15 года(этапа до Сан Мартен), чтобы он атаковал и добывал ощутимое преимущество. Так что после этого этапа для меня интрига только сильнее закрутилась, и пока именно Ару мне видится в желтом в Париже
    PS: может есть информация о мощности, которую сегодня Ару продемонстрировал? Уж больно сильно он мне сегодня напомнил Контадора на Вербье на Туре2009
    Как бы на настоящих горных этапов сам Ару пару минут не отхватил. Сегодня его отпустили , нечего больше.
  • RVL
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    RVL-Фото

    [quote][/quote]"КинтанО"... почему????

  • Velolive-Team
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    Velolive-Team-Фото
    ammattipyoraily @ammattipyoraily
    #TDF2017, Stage 5. La Planche des Belles Filles (5.80 km, 8.66 %, 502 m)
    Fabio Aru: 16 min 12 sec, 21.48 Kph, VAM 1859 m/h, 6.49 W/kg [DrF]
  • AAA
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    AAA-Фото

    Все же Астана украшение любой гонки, не всегда с победным результатом, но ломает все стереотипы.

    Браво Астана.

    Фабио, так держать.

  • MSG
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    MSG-Фото

    Если в прошлом году Фрум был спокоен, так как впереди были две разделки, где он соперникам-генеральщикам и навез 4 минуты, то в этом году осталась только одна коротенькая ITT, где великолепно готовому Ару он больше 30 секунд не привезет. На горных этапах Ару способен так разбомбить группу, что и Фрум в сумме пару минут отхватить может. А ведь еще не особо остро атакующего, но весьма опасного Порта со счетов списывать ни в коем случае нельзя. Так что если Фруму нужен четвертый титул победителя ТдФ, то он и сам обязан отчаянно и мощно атаковать, как он это и делал в прошлые годы. Но вот не припомню я атаки со времен Тура 15 года(этапа до Сан Мартен), чтобы он атаковал и добывал ощутимое преимущество. Так что после этого этапа для меня интрига только сильнее закрутилась, и пока именно Ару мне видится в желтом в Париже
    PS: может есть информация о мощности, которую сегодня Ару продемонстрировал? Уж больно сильно он мне сегодня напомнил Контадора на Вербье на Туре2009

  • sergejdriver
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    sergejdriver-Фото
    Тогда уж пиши АрО. Раз уж Кинтано... иди до конца!

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5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
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10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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