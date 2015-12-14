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Алексей Луценко – бронзовый призер гонки Дварс доор Влаандерен-2017

Алексей Луценко – бронзовый призер гонки Дварс доор Влаандерен-2017

 

 Фото: (с) Astana Pro Team 


  Гонщик команды «Астана» Алексей Луценко занял третье призовое место на престижной классической гонке «Дварс доор Влаандерен» (Мировой Тур), которая прошла сегодня в Бельгии (Руселаре -Варегем, 203,4 км). Казахстанский гонщик стал участником успешного отрыва из четырех человек, который сформировался на знаменитом подъеме Патерберг за 32 км до финиша.


- На финальной части гонки было очень много атак. На подъеме Оуде Кваремонт уехал отрыв примерно из 20 гонщиков. Мне и Матти Брешелю удалось попасть в эту группу. Это была хорошая ситуация для нас. Я решил поддержать Матти, работая впереди группы и помогая увеличить наше преимущество. Но, затем, на подъеме Патерберг атаковал Филипп Жильбер, и только мне, Лампарту и Дурбриджу удалось ответить на этот рывок, - рассказал Алексей Луценко.


  За 9 км до финиша на заключительном подъеме в атаку вновь пошел чемпион Бельгии Жильбер, однако Луценко удалось ответить на эту атаку, закрыв просвет. А через несколько километров атаковал Ив Лампарт, выступающий за ту же команду, что и Жильбер. Эта атака принесла Лампарту победу в гонке. Оставшиеся два места на подиуме в ходе спринта разыграли между собой Жильбер, Луценко и Дурбридж. В итоге, чемпион Бельгии занял второе место, а гонщик команды «Астана» замкнул тройку призеров.


- Гонка получилась очень трудной, но я доволен своим результатом. В финале я решил ждать спринт, потому что был уверен в своих силах. Но, Жильбер начал свой рывок издалека, и мне не удалось подхватить его колесо. Тем не менее, третье место – это хороший результат. Добиться больше в одной группе с двумя гонщиками Quick-Stepбыло сложно. Мне нравятся северные «классики», и я думаю, что смог хорошо к ним подготовиться. Конечно, хотелось бы побороться за победу, но и подиум в такой сложной и престижной гонке радует меня. Впереди еще две гонки на этой неделе – «Е3 Харелбеке» и «Гент – Вевельгем». Надеюсь, что смогу добиться большего на этих гонках, - добавил Алексей Луценко.


- Я очень рад за Алексея и всю команду. Мы провели сильную и умную гонку, собрав воедино весь опыт, накопленный и директорами, и гонщиками. Алексей прекрасно проявил себя, доказал, что у него есть большой потенциал в такого рода гонках. Теперь, мы будем настраиваться на следующие две гонки в пятницу и воскресенье. Надеюсь, что нам удастся добиться новых хороших результатов, - сказал спортивный директор Ларс Михаэльсен.


В пятницу, 24-го марта команда «Астана» выступит на классической гонке «Рекорд Банк Е3 Харелбеке».

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

Результаты Дварс дор Фландерен-2017

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana Pro Team Ларс Михаэльсен Дварс дор Фландерен Dwars Door Vlaanderen классика гонка Мирового тура брусчатка

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 22:27 | Регистрация: 14.12.2015

    Молодец! Поздравляю, Алексей! А то Евгений да Евгений. Кто видел тот поймет. В целом гонка интересная была. Жаль только что параллельно две гонки

    шли, неудобно было переключать и переключаться. 

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24 марта 2017

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28 - 30 марта 2017

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2 апреля 2017

Ronde van Vlaanderen

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


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Комментарии

  • Zhanzhak
    Алексей Луценко – бронзовый пр ... (1)
    Zhanzhak-Фото

    Молодец! Поздравляю, Алексей! А то Евгений да Евгений. Кто видел тот поймет. В целом гонка интересная была. Жаль только что параллельно две гонки

    шли, неудобно было переключать и переключаться. 

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    velodoctor-Фото

    Де Гент готовится к 5 этапу, не иначе.popcorm 

  • evgeny1330
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    evgeny1330-Фото

    Сегодня на финише была классическая картина- "Бодался теленок с дубом". В роли дуба- Вальверде.

  • Danny
    Команда Movistar оштрафована в ... (13)
    Danny-Фото

    Это, типа, заградотряд)))

  • igorfoto71
    Роан Деннис, Тибо Пино, Петер ... (1)
    igorfoto71-Фото

    Надо было справа объезжать acute

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    Николай Н.-Фото

    Скай упирался, а Фрум пока сыроват. А Вальвердо как всегда на высоте.

  • djick
    Роан Деннис: "Результат на Ти ... (1)
    djick-Фото

    Рэспект и удачи. думаю его максимум это топ-3, но если он выиграет гранд-тур буду только рад за него, как и за Дюмулина. возможно это не реально, а такой гонщик как Бредли немного хитрил, чтобы этого достич, не зря ведь столько слухов и скандалов ходит, но Роану только терпенья и удачи!

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    motte-Фото

    Цитата: velodoctor
    Фигня, скай надо запретить такие поезда привозить горные на гонки. Ни какой интриги. 

    Крестоносцы тоже так шли, пока не напоролись....



    Что сказать, El Bala выдал свое, зтап заточен под него

  • motte
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (6)
    motte-Фото

    Искренне за Луценко,

    честно, порадовал парень ибо совсем мы перестаем видеть "родных"

    Спасибо, Алексей!

  • velodoctor
    Gazprom – RusVelo планирует за ... (3)
    velodoctor-Фото

    Русвело так едет, потому что половина там как у христа за пазухой. Парни знают что на родине сейчас единицы способны достойно ехать. Черкасов мб. Они и не парятся. Очень любопытно кого в состав на Джиро возьмут, молодых или статусных в ковычках. 

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 890
2 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
5 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
7 Энао С. (Col) (SKY) 607
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 598
9 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 495

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