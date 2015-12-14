Алексей Луценко – бронзовый призер гонки Дварс доор Влаандерен-2017

Фото: (с) Astana Pro Team



Гонщик команды «Астана» Алексей Луценко занял третье призовое место на престижной классической гонке «Дварс доор Влаандерен» (Мировой Тур), которая прошла сегодня в Бельгии (Руселаре -Варегем, 203,4 км). Казахстанский гонщик стал участником успешного отрыва из четырех человек, который сформировался на знаменитом подъеме Патерберг за 32 км до финиша.



- На финальной части гонки было очень много атак. На подъеме Оуде Кваремонт уехал отрыв примерно из 20 гонщиков. Мне и Матти Брешелю удалось попасть в эту группу. Это была хорошая ситуация для нас. Я решил поддержать Матти, работая впереди группы и помогая увеличить наше преимущество. Но, затем, на подъеме Патерберг атаковал Филипп Жильбер, и только мне, Лампарту и Дурбриджу удалось ответить на этот рывок, - рассказал Алексей Луценко.



За 9 км до финиша на заключительном подъеме в атаку вновь пошел чемпион Бельгии Жильбер, однако Луценко удалось ответить на эту атаку, закрыв просвет. А через несколько километров атаковал Ив Лампарт, выступающий за ту же команду, что и Жильбер. Эта атака принесла Лампарту победу в гонке. Оставшиеся два места на подиуме в ходе спринта разыграли между собой Жильбер, Луценко и Дурбридж. В итоге, чемпион Бельгии занял второе место, а гонщик команды «Астана» замкнул тройку призеров.



- Гонка получилась очень трудной, но я доволен своим результатом. В финале я решил ждать спринт, потому что был уверен в своих силах. Но, Жильбер начал свой рывок издалека, и мне не удалось подхватить его колесо. Тем не менее, третье место – это хороший результат. Добиться больше в одной группе с двумя гонщиками Quick-Stepбыло сложно. Мне нравятся северные «классики», и я думаю, что смог хорошо к ним подготовиться. Конечно, хотелось бы побороться за победу, но и подиум в такой сложной и престижной гонке радует меня. Впереди еще две гонки на этой неделе – «Е3 Харелбеке» и «Гент – Вевельгем». Надеюсь, что смогу добиться большего на этих гонках, - добавил Алексей Луценко.



- Я очень рад за Алексея и всю команду. Мы провели сильную и умную гонку, собрав воедино весь опыт, накопленный и директорами, и гонщиками. Алексей прекрасно проявил себя, доказал, что у него есть большой потенциал в такого рода гонках. Теперь, мы будем настраиваться на следующие две гонки в пятницу и воскресенье. Надеюсь, что нам удастся добиться новых хороших результатов, - сказал спортивный директор Ларс Михаэльсен.



В пятницу, 24-го марта команда «Астана» выступит на классической гонке «Рекорд Банк Е3 Харелбеке».

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Результаты Дварс дор Фландерен-2017