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Чемпион Казахстана в «разделке» Даниил Фоминых остается в «Астане»

Чемпион Казахстана в «разделке» Даниил Фоминых остается в «Астане»

 

Действующий чемпион Республики Казахстан в индивидуальной гонке Даниил Фоминых продлил контракт с командой Мирового Тура «Астана» на следующий сезон 2019 года.

 

 

Photo credit: @Bettiniphoto

 

- Хочу поблагодарить руководство команды «Астана» и генерального менеджера Александра Винокурова за новое предложение и оказанное доверие. Я очень рад продлить контракт с такой дружной и целеустремленной командой, как «Астана». В новом сезоне буду продолжать совершенствоваться, хочу приложить максимум усилий для того, чтобы наша команда продолжала одерживать большие победы и по праву считаться одной из сильнейших велосипедных команд мира, - рассказал Даниил Фоминых.

 

Даниил Фоминых (27 лет) проводит свой пятый сезон в составе команды «Астана». В этом году во второй раз в своей карьере он завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке чемпионата Казахстана. В качестве помощника лидеров команды, Даниил провел целый ряд отличных гонок, таких как «Дубай Тур», «Тур Хорватии», «Тур Австрии» и «Арктическая Гонка Норвегии». Совсем недавно, в составе сборной Казахстана Фоминых помог Алексею Луценко выиграть золото в групповой гонке Азиатских Игр.

 

- Даниил Фоминых демонстрирует определенный прогресс в этом сезоне, и в гонках на время, и в горах. Если говорить о последних нескольких месяцах, то помимо победы на чемпионате Казахстана, Даниил был очень заметен на гонках в Австрии и в Норвегии, где мы добились успеха. Также, он внес большой вклад в общую для всей команды золотую медаль Алексея Луценко на Азиатских Играх. Фоминых выполняет в «Астане» очень полезную командную работу, но, я думаю, что в новом сезоне он сможет поставить перед собой и личные цели, к которым будет стремиться, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Даниил Фоминых Астана Astana Pro Team Александр Винокуров

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • vitali
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    vitali-Фото

    Исходя из наших различных суждений, и видя как обреченно, или нехотя, пелетон в лице лидерских команд дал отрыву выиграть 10 минут, мы действительно можем стать свидетелями колхозов вплоть до конца этой недели.

    По сегодняшнему этапу: разве что кто-то из генеральщиков не потянет в первую гору, тогда колхоз поедет быстрее

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    rude_rider-Фото
    Кинтана .будет отбирать майку.все из за скотт Все равно мувистар пашет так пусть пашет за майку.так думает кинтана. Но что то мне думаетмюся саймон не прочь этап прихватить
  • motte
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    motte-Фото
    Что то первым делом о нем подумал.
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (23)
    Серафим-Фото
    А не знаю, я в математике не очень.
  • Серафим
    Хесус Эррада - лидер общего з ... (3)
    Серафим-Фото

      Он, думаю, не особо горняк, скорее универсал. Его брат Хосе как горняк получше будет. Да и тяжеловат по теперешним меркам. Сегодня вполне может продержаться, если в долг не залез себе.

    Дальше сплошные финиши в гору, все равно откатится.

  • Mikael
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (10)
    Mikael-Фото
    Может и так. Ничего не могу с собой поделать. Понимаю, что падать больно и можно получить серьезную травму. Огрести с плеча от велосипедиста, который движется на скорости тоже мягко говоря неприятно и тоже можно попасть в больницу, но чем-то этот момент все-таки забавен. Наверное от того как бежит мужик и как неотвратимо его настигает велосипед. Ну и его лицо в последнюю секунду бесподобно. Так не сыграть.
  • SVS
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (10)
    SVS-Фото
    Ну, так не особо видно, что он бежал за этим. Мне кажется, что он просто выбегал у них из кадра. Если бы он к ним бежал, он бы кричал на бегу и бежал не ближе к заграждениям, а ближе к фотографам и руками показывал бы, мол, давайте обратно.
  • litxaa
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (23)
    litxaa-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Я вообще не понимаю как тот чел (журналист, или местный организатор-волонтёр) начал бежать под самый финиш гонцов на такой узкой дороге, где фоторепортёры закрыли 80% этой самой дороги. И мужика жаль (досталось в голову и очки его точно в топку), и спортсменов ещё больше. Ван Барле, бедолага, и этап не взял и пострадал больше всех в том инциденте.

    Вот отделньный вопрос - почему организаторы допустили что бы фоторепортеры заняли 80% и без того не самой широкой дороги?

  • litxaa
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (23)
    litxaa-Фото
    Мне тоже в глаза бросилось как слетели очки с этого Джентльмена после столкновения
  • pac1ent
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    pac1ent-Фото
    Он давно сошел

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