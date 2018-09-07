Чемпион Казахстана в «разделке» Даниил Фоминых остается в «Астане»

Действующий чемпион Республики Казахстан в индивидуальной гонке Даниил Фоминых продлил контракт с командой Мирового Тура «Астана» на следующий сезон 2019 года.

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- Хочу поблагодарить руководство команды «Астана» и генерального менеджера Александра Винокурова за новое предложение и оказанное доверие. Я очень рад продлить контракт с такой дружной и целеустремленной командой, как «Астана». В новом сезоне буду продолжать совершенствоваться, хочу приложить максимум усилий для того, чтобы наша команда продолжала одерживать большие победы и по праву считаться одной из сильнейших велосипедных команд мира, - рассказал Даниил Фоминых.

Даниил Фоминых (27 лет) проводит свой пятый сезон в составе команды «Астана». В этом году во второй раз в своей карьере он завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке чемпионата Казахстана. В качестве помощника лидеров команды, Даниил провел целый ряд отличных гонок, таких как «Дубай Тур», «Тур Хорватии», «Тур Австрии» и «Арктическая Гонка Норвегии». Совсем недавно, в составе сборной Казахстана Фоминых помог Алексею Луценко выиграть золото в групповой гонке Азиатских Игр.

- Даниил Фоминых демонстрирует определенный прогресс в этом сезоне, и в гонках на время, и в горах. Если говорить о последних нескольких месяцах, то помимо победы на чемпионате Казахстана, Даниил был очень заметен на гонках в Австрии и в Норвегии, где мы добились успеха. Также, он внес большой вклад в общую для всей команды золотую медаль Алексея Луценко на Азиатских Играх. Фоминых выполняет в «Астане» очень полезную командную работу, но, я думаю, что в новом сезоне он сможет поставить перед собой и личные цели, к которым будет стремиться, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team