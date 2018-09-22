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Трульс Корсет завершает профессиональную карьеру

Трульс Корсет завершает профессиональную карьеру

 

Начиная с 1 сентября, норвежский гонщик Трульс Корсет больше не является частью команды Мирового Тура «Астана» ввиду того, что он решил завершить профессиональную карьеру.

Астана

 

25-летний норвежец решил сосредоточиться на учебе и дальнейшей карьере. По обоюдному согласию, руководство команды «Астана» расторгло действующий контракт с Корсетом. Команда принимает и поддерживает решение спортсмена и желает ему всего хорошего на новом пути.

 

- Долгое время я болел, а летом понял, что уже не буду возвращаться на шоссе, хотя сезон еще не завершился. Помимо велоспорта, у меня всегда были и другие интересы, мне хотелось продолжить учебу в полном формате. Думаю, что за те годы, что я провел в «Астане», мне удалось добиться ряда целей и получить ценный жизненный опыт. Решение уйти из спорта – хорошо обдуманное, я хочу пойти новым путем в своей жизни. В новый виток своей судьбы я беру с собой весь накопленный опыт, и я всегда буду благодарен команде за веру в меня, а также всем людям, которых я встретил в велоспорте, - сказал Трульс Корсет.

 

- Мы принимаем и поддерживаем решение Трульса Корсета о завершении профессиональной велосипедной карьеры, хотя, очень печально видеть, как такой молодой гонщик, как он, покидает велоспорт. Он был важной частью нашей команды, с ним было приятно работать в нашем проекте. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Трульс Корсет Астана Astana Pro Team Александр Винокуров

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Комментарии

  • 0x5F375A86
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (1)
    0x5F375A86-Фото

    Меттью Хейман - удивительный пример того, как велоспорт умеет награждать трудолюбивых, целеустремленных и по-настоящему увлеченных им, а не только тех, кому от рождения даны подходящие физические данные.

  • close2you
    Ваут ван Арт разорвал контракт ... (1)
    close2you-Фото
    В проТур позвали потому что
  • Anna P.
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    Anna P.-Фото

    Мне кажется, Роглич. А через год будет охота на Масика ))

  • Серафим
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    Серафим-Фото
    И не только они. К примеру Оомен - самый молодой из них и весьма сбалансированный на разных профилях. Солер тоже хорош, но тут менеджмент чудит конкретно, как бы не распылили талант. И Соса, как уже сказал тут товарищ. И еще есть молодые - многие из них по законам природы будут бороться за высшие места.
  • Бакеша
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Sezar
    Самому интересно кто из молодых и ранних быстрее прорвется на вершину подиума. Берналь, Лопес, Мас, Роглич (да, молодая была не совсем молода, но с точки зрения прогрессирования еще вполне молод) или кто знает Ремко Эвенепул собственной персоной? Мас был самый свежий на Вуэльте. Оч. Хочется их всех увидеть на Джиро.
    Возможно и Соса
  • VeloVelo
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    обратная сторона этой истории - реальные астматики без tue не имели б совсем никаких шансов )


    Железобетонно! 

  • VeloVelo
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Что уж вы Чавеса так рано списали. Еще поулыбается пару лет.
  • VeloVelo
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    VeloVelo-Фото
    А чего? все акт )
  • Student
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (13)
    Student-Фото
    Цитата: Двс
    4 гранд тура: 2 подиума, 8 место и 1 сход, и это в 24 года. Безусловно, конкуренция среди генеральщиков сейчас велика на любом ГТ, но думаю свои победы он одержит. Тот же Йетс до этого года не считался претендентом именно на победу, максимум подиум, но как прибавил в этом году. Так что надеюсь у него все впереди и он ещё сильно прибавит.

    Для сравнения: Ару в 24 года занял 3 на Джиро и 5 на вуэльте, Ейтс - 6 на вуэльте.
    Без обид, но то пятое место Ару много стоило, и по моему самое значимое против кого он там сражался. Стоит только вспомнить. Фрум, Контадор, Вальверде, Родригес. Ното пятое место, однозначно больешно стоит, чем третье. Моё мнение.
  • Student
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    Student-Фото
    А чего вторая Вуэльта? Может все акт первая, второй год в профи.

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