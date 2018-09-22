Трульс Корсет завершает профессиональную карьеру

Начиная с 1 сентября, норвежский гонщик Трульс Корсет больше не является частью команды Мирового Тура «Астана» ввиду того, что он решил завершить профессиональную карьеру.

25-летний норвежец решил сосредоточиться на учебе и дальнейшей карьере. По обоюдному согласию, руководство команды «Астана» расторгло действующий контракт с Корсетом. Команда принимает и поддерживает решение спортсмена и желает ему всего хорошего на новом пути.

- Долгое время я болел, а летом понял, что уже не буду возвращаться на шоссе, хотя сезон еще не завершился. Помимо велоспорта, у меня всегда были и другие интересы, мне хотелось продолжить учебу в полном формате. Думаю, что за те годы, что я провел в «Астане», мне удалось добиться ряда целей и получить ценный жизненный опыт. Решение уйти из спорта – хорошо обдуманное, я хочу пойти новым путем в своей жизни. В новый виток своей судьбы я беру с собой весь накопленный опыт, и я всегда буду благодарен команде за веру в меня, а также всем людям, которых я встретил в велоспорте, - сказал Трульс Корсет.

- Мы принимаем и поддерживаем решение Трульса Корсета о завершении профессиональной велосипедной карьеры, хотя, очень печально видеть, как такой молодой гонщик, как он, покидает велоспорт. Он был важной частью нашей команды, с ним было приятно работать в нашем проекте. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team