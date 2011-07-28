Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт отстранён от старта на Тур Даун Андер-2018

Новичок велокоманды Lotto – Soudal, бельгийский нео-профи Бьорг Ламбрехт (Bjorg Lambrecht), не сможет выйти на старт своей первой в карьере профессионального велогонщика гонки Мирового тура. Вчера он проехал критериум People’s Choice Classic, в котором работал на Андре Грайпеля. Но затем представитель Международного Союза Велосипедистов (UCI) сообщил новость, которая не позволит Бьоргу Ламбрехту принять участие в многодневной велогонке Тур Даун Андер (Down Under Classic).



Ошибка, ответственность за которую велокоманда Lotto Soudal возлагает на UCI, связана с регистрацией велогонщика в системе (ADAMS) WADA и его биологическим паспортом. UCI с задержкой отправил Бьоргу Ламбрехту данные доступа в систему, чтобы обеспечить проверяющим антидопинговым службам информацию о местонахождении велогонщика. 15 декабря 2017 Ламбрехту было отправлено электронное письмо, в котором было сказано, что велосипедист должен заполнить необходимые данные, начиная с 17-го декабря 2017 (через два дня после получения его идентификатора и пароля доступа в систему), чтобы иметь возможность стартовать на Тур Даун Андер.



Однако согласно регламенту Международного Союза Велосипедистов велосипедист обязан предоставить данные о своём местонахождении не менее, чем за шесть недель до предполагаемого старта на велогонке, входящей в календарь Мирового тура. Тур Даун Андер (Down Under Classic) стартует уже завтра - 16-го января 2018 года, следовательно, Бьорг Ламбрехт, который подключился к системе проверки всего лишь четыре недели назад не имеет права принять в нём участие и не может быть заменён велогонщиком из резерва, так как до старта велогонки остаётся менее суток.



В точно такой же затруднительной ситуации находится ещё один велосипедист, получивший данные для доступа в ADAMS только в конце декабря, - это американский велогонщик Логан Оуэн (Logan Owen) нео-профи велокоманды EF Education First – Drapac p/b Cannondale.



Бельгийская велокоманда Lotto Soudal в своём пресс-релизе заявила, что снимает с себя ответственность за этот инцидент и не даёт пояснений по поводу своего решения выставить велогонщика ранее установленных регламентом UCI сроком старта нео-про в рамках его контроля в системе ADAMS:



"В прошлом году нео-профессионалы велокоманды Мирового тура до старта в велогонке Мирового Тура должны были пройти три антидопинговых контроля с внесением данных в биологический паспорт. Теперь же это правило гласит, что велогонщик должен встать на учёт за 42 дня (шесть недель) до старта первой велогонки.



В декабре 2017 года UCI организовал три вебинара (один на французском и два на английском языке), чтобы научить нео-профессиональных велосипедистов пользоваться системой ADAMS. В ходе вебинара были даны разъяснения о программном обеспечении, позволяющим правильно заполнять данные о своём местонахождении в системе ADAMS.



Вебинар на английском языке состоялся 14-го декабря (всего за 33 дня до старта велогонки Тур Даун Андер). Через день после этого, 15-го декабря, Бьорг Ламбрехт получил данные для своего доступа и сообщение о том, что, начиная с 17-го декабря он должен начать заполнять свой профиль. До старта Тур Даун Андер оставалось 30 дней, что уже противоречит правилам.



Мы, Lotto Soudal, выражаем своё несогласие с решением об отстранении Бьорга Ламбрехта от старта на Тур Даун Андер".



Бьорг Ламбрехт, нео-профи велокоманды Lotto Soudal:



"Это огромное разочарование. Я приехал в Австралию неделю назад, чувствовал себя хорошо и с нетерпением ждал начала своего первого профессионального сезона. Ужасно узнать, что не можешь участвовать в гонке, ради которой приехал. Конечно, мы не можем рисковать. Я остаюсь здесь, чтобы тренироваться на протяжении двух недель, и затем, отправлюсь с велокомандой в Мельбрун".



Дебют бельгийского велогонщика состоится 28-го января на однодневной велогонке по Великой океанской дороге в Австралии (Cadel Evans Great Ocean Road Race), входящей в календарь Мирового тура, на момент старта которой как раз пройдёт шесть недель, необходимых для проверки велогонщика антидопинговыми службами.