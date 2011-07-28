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Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт отстранён от старта на Тур Даун Андер-2018

Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт отстранён от старта на Тур Даун Андер-2018

 

 

 Новичок велокоманды Lotto – Soudal, бельгийский нео-профи Бьорг Ламбрехт (Bjorg Lambrecht), не сможет выйти на старт своей первой в карьере профессионального велогонщика гонки Мирового тура. Вчера он проехал критериум People’s Choice Classic, в котором работал на Андре Грайпеля. Но затем представитель Международного Союза Велосипедистов (UCI) сообщил новость, которая не позволит Бьоргу Ламбрехту принять участие в многодневной велогонке Тур Даун Андер (Down Under Classic).

 

Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт отстранён от старта на Тур Даун Андер-2018


   Ошибка, ответственность за которую велокоманда Lotto Soudal возлагает на UCI, связана с регистрацией велогонщика в системе (ADAMS) WADA и его биологическим паспортом. UCI с задержкой отправил Бьоргу Ламбрехту данные доступа в систему, чтобы обеспечить проверяющим антидопинговым службам информацию о местонахождении велогонщика. 15 декабря 2017 Ламбрехту было отправлено электронное письмо, в котором было сказано, что велосипедист должен заполнить необходимые данные, начиная с 17-го декабря 2017 (через два дня после получения его идентификатора и пароля доступа в систему), чтобы иметь возможность стартовать на Тур Даун Андер.


   Однако согласно регламенту Международного Союза Велосипедистов велосипедист обязан предоставить данные о своём местонахождении не менее, чем за шесть недель до предполагаемого старта на велогонке, входящей в календарь Мирового тура. Тур Даун Андер (Down Under Classic) стартует уже завтра - 16-го января 2018 года, следовательно, Бьорг Ламбрехт, который подключился к системе проверки всего лишь четыре недели назад не имеет права принять в нём участие и не может быть заменён велогонщиком из резерва, так как до старта велогонки остаётся менее суток.


  В точно такой же затруднительной ситуации находится ещё один велосипедист, получивший данные для доступа в ADAMS только в конце декабря, - это американский велогонщик Логан Оуэн (Logan Owen) нео-профи велокоманды EF Education First – Drapac p/b Cannondale.


   Бельгийская велокоманда Lotto Soudal в своём пресс-релизе заявила, что снимает с себя ответственность за этот инцидент и не даёт пояснений по поводу своего решения выставить велогонщика ранее установленных регламентом UCI сроком старта нео-про в рамках его контроля в системе ADAMS:


   "В прошлом году нео-профессионалы велокоманды Мирового тура до старта в велогонке Мирового Тура должны были пройти три антидопинговых контроля с внесением данных в биологический паспорт. Теперь же это правило гласит, что велогонщик должен встать на учёт за 42 дня (шесть недель) до старта первой велогонки.


   В декабре 2017 года UCI организовал три вебинара (один на французском и два на английском языке), чтобы научить нео-профессиональных велосипедистов пользоваться системой ADAMS. В ходе вебинара были даны разъяснения о программном обеспечении, позволяющим правильно заполнять данные о своём местонахождении в системе ADAMS.


   Вебинар на английском языке состоялся 14-го декабря (всего за 33 дня до старта велогонки Тур Даун Андер). Через день после этого, 15-го декабря, Бьорг Ламбрехт получил данные для своего доступа и сообщение о том, что, начиная с 17-го декабря он должен начать заполнять свой профиль. До старта Тур Даун Андер оставалось 30 дней, что уже противоречит правилам.


  Мы, Lotto Soudal, выражаем своё несогласие с решением об отстранении Бьорга Ламбрехта от старта на Тур Даун Андер".


   Бьорг Ламбрехт, нео-профи велокоманды Lotto Soudal:


   "Это огромное разочарование. Я приехал в Австралию неделю назад, чувствовал себя хорошо и с нетерпением ждал начала своего первого профессионального сезона. Ужасно узнать, что не можешь участвовать в гонке, ради которой приехал. Конечно, мы не можем рисковать. Я остаюсь здесь, чтобы тренироваться на протяжении двух недель, и затем, отправлюсь с велокомандой в Мельбрун".


   Дебют бельгийского велогонщика состоится 28-го января на однодневной велогонке по Великой океанской дороге в Австралии (Cadel Evans Great Ocean Road Race), входящей в календарь Мирового тура, на момент старта которой как раз пройдёт шесть  недель, необходимых для проверки велогонщика антидопинговыми службами.

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Теги к статье: Мировой тур Международный союз велосипедистов Down Under Classic Тур Даун Андер Бьорг Ламбрехт Bjorg Lambrecht Lotto Soudal ADAMS WADA велоспорт

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  1. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Сегодня, 18:08 | Регистрация: 6.10.2013

    У парняги лицо на фото как бы уже говорило "Что за нафиг" ещё при "командой" съёмке.

  2. DALMAT

    Сегодня, 19:40 | Регистрация: 28.07.2011

    UCI как обычно натворили делов, но руководство команды то куда смотрит?

    Правила есть правила, возможно просто не нужно было заявлять его на столь раннею гонку 

  3. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 19:52 | Регистрация: 21.05.2014

    Простой рабочий момент. Яйца выеденного не стоит. 

     

     

  4. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 20:44 | Регистрация: 7.12.2014

    Интересно, почему нео-профи команды WT узнает о том, что должен быть зарегистрирован в системе Адамс на вебинаре UCI, а не от менеджеров своей команды? И зачем повезли его в Австралию, если точно знали, что у него нет необходимых 42 дней? Надеялись договориться? Тогда как раз UCI респект, что наводят порядок и такие номера не прокатывют.

    У мовистаровского нео-профи нет же такой проблемы, там обо всем заблаговременно позаботились.

  5. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 21:54 | Регистрация: 17.07.2014

    UCI коварно расчищают дорогу англо-саксам, беспринципно устраняя соперников. Ох уж эти двойные стандарты! biggrin

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Комментарии

  • Кирюха
    И рекорд, как вишенка на торте ... (2)
    Кирюха-Фото
    Вы как всегда на высотеееееее
  • Сейтмеметов сейтхалил
    И рекорд, как вишенка на торте ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очень интересный репортаж спасибо
  • hodorik
    People's Choice Classic-2018 (8)
    hodorik-Фото

    Видео не открывает печально . Петя красава !!! А кто упал ?! Коментатор австралиец зларадсивуя ржал (()) , видео нашёл .

  • Earl57
    Тур Даун Андер-2018. Маршрут (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Ктонить знает во сколько по-нашему будет финиш и где глянуть? 

    На их сайте указывают ориентировочное время финиша 1-го этапа 2:41 PM. То есть 7:11 утра по Москве.

    А старт гонки 04:00 по московскому времени. Так что для центральной части России "посмотреть" будет не слишком актуально, только потом в записи.

  • Rokka
    "Мадрина" и майки Джиро д'И ... (1)
    Rokka-Фото

    Опять мужики? Почему не представляют девушки? Где шарм и обаяние?
    На мужиков в майках мы и так посмотреть успеем biggrin

  • Николай Степаныч
    Бельгийский велогонщик Бьорг Л ... (5)
    Николай Степаныч-Фото

    UCI коварно расчищают дорогу англо-саксам, беспринципно устраняя соперников. Ох уж эти двойные стандарты! biggrin

  • Earl57
    Бельгийский велогонщик Бьорг Л ... (5)
    Earl57-Фото

    Интересно, почему нео-профи команды WT узнает о том, что должен быть зарегистрирован в системе Адамс на вебинаре UCI, а не от менеджеров своей команды? И зачем повезли его в Австралию, если точно знали, что у него нет необходимых 42 дней? Надеялись договориться? Тогда как раз UCI респект, что наводят порядок и такие номера не прокатывют.

    У мовистаровского нео-профи нет же такой проблемы, там обо всем заблаговременно позаботились.

  • Крайний
    Бельгийский велогонщик Бьорг Л ... (5)
    Крайний-Фото

    Простой рабочий момент. Яйца выеденного не стоит. 

     

     

  • DALMAT
    Бельгийский велогонщик Бьорг Л ... (5)
    DALMAT-Фото

    UCI как обычно натворили делов, но руководство команды то куда смотрит?

    Правила есть правила, возможно просто не нужно было заявлять его на столь раннею гонку 

  • velodoctor
    Тур Даун Андер-2018. Маршрут (4)
    velodoctor-Фото

    Ктонить знает во сколько по-нашему будет финиш и где глянуть? 

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