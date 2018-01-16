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Команды Мирового Тура 2018: Lotto Soudal (LTS) - BEL

Команды Мирового Тура 2018: Lotto Soudal (LTS) - BEL

 

Команды Мирового Тура 2018: Lotto Soudal (LTS) - BEL

Название команды:            Lotto Soudal (LTS) - BEL
Рейтинг UCI World Tour 2017: 13
Спонсоры: Lotto и Soudal
Велосипеды: Ridley
   
   
      
МЕНЕДЖМЕНТ:      
Генеральный менеджер:      
Поль Де Гейтер Paul De Geyter (Бельгия)  
Спортивные директора:          
Барт Лейзен
Курт Ван Дэ Ваувер
Марио Артс
Марк Ваутерс
Фредерик Виллемс
Херман Фризон		 Bart Leysen
Kurt Van De Wouwer
Mario Aerts
Marc Wauters
Frederik Willems
Herman Frison		 (Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)		  
       
СОСТАВ КОМАНДЫ:      
Адам Хансен
Андре Грайпель
Бьорг Ламбрехт
Виктор Кампенартс
Джеймс Шоу
Йелле Валлайс
Йелле Ванендерт
Йенс Дебюссер
Йенс Кёкелер
Ларс Бак
Лауренс Насен
Максим Монфорт
Марсель Зиберг
Морено Хофланд
Николас Мас
Реми Мертц
Сандер Армее
Тим Велленс
Тиш Бенот
Томас де Гендт
Томаш Марчински
Тосх Ван дер Санде
Фредерик Фрисон
Энцо Ваутерс
Яспер де Бёйст		 Adam Hansen
Andre Greipel
Bjorg Lambrecht
Victor Campenaerts
James Shaw
Jelle Wallays
Jelle Vanendert
Jens Debusschere
Jens Keukeleire
Lars Bak
Lawrence Naesen
Maxime Monfort
Marcel Sieberg
Moreno Hofland
Nikolas Maes
Rémy Mertz
Sander Armee
Tim Wellens
Tiesj Benoot
Thomas De Gendt
Tomasz Marczynski
Tosh Van Der Sande
Frederik Frison
Enzo Wouters
Jasper De Buyst		 (Австралия)
(Германия)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Великобритания)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Дания)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Германия)
(Нидерланды)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Польша)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)		  
       
ПРИШЛИ:      
Бьорг Ламбрехт
Виктор Кампенартс
Йенс Кёкелер
Лауренс Насен		 Bjorg Lambrecht
Victor Campenaerts
Jens Keukeleire
Lawrence Naesen		 (Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)

Lotto-Soudal U23
LottoNL–Jumbo
Orica–Scott
WB Veranclassic Aqua Protect
       
УШЛИ:      

Барт де Клерк
Крис Бокманс
Луис Верваке
Рафаэль Валльс
Шон Де Би
Юрген Рёландт

Тони Галлопан

Bart De Clercq
Kris Boeckmans
Louis Vervaeke
Rafael Valls Ferri
Sean De Bie
Jurgen Roelandts

Tony Gallopin

(Бельгия)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Испания)
(Бельгия)
(Бельгия)

(Франция)


Vital Concept
Sunweb
Movistar

BMC Racing Team

AG2R
       
Официальный сайт: lottosoudal.be    
       
Социальные сети: Подписчики:
TWITTER Lotto_Soudal - 137 797  
FACEBOOK LottoBelisolCyclingTeam - 172 164  
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INSTAGRAM lotto_soudal  - 66 238  
       
Lotto Belisol Team - 2012      
Lotto Belisol Team - 2013      
Lotto Belisol Team - 2014      
Lotto Soudal - 2015      
Lotto Soudal - 2016      
Lotto Soudal - 2017      

 

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Комментарии

  • Sheldon Slater
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (35)
    Sheldon Slater-Фото
    Давайте переведу )) Мне в общем-то все равно чем пшикаются Нибали и Фрум, и в каких дозах. Это их личное дело. И не мне судить о том, как они зарабатывают деньги.

    Но моего жизненого опыта хватает, чтобы понимать, что будучи публичной персоной ТАК высказывать свою позицию, как высказал ее Нибали, это как минимум не очень некрасиво, а как максимум не очень умно.
    "Раз я астматик, а мне Вентолин не был нужен в то время, значит и Фруму не был нужен... Ну а раз он пользовался, да еще и с передозом... Ну вы меня поняли..." - примерно как-то так в упрощенном изложении. И не говорите, что по его комментариям этого не видно. Я понимаю, что высокие ставки гранд-тура, разочарование вторым местом и так далее. Но при этом я не вижу нимба над его головой, как ни всматриваюсь, а кое-что не очень красивое, в его исполнении, услужливо всплывает в памяти )))

    Вот и я нахожу довольно несимпатичным, то, что коллега Фрума, будучи сам "спорт-астматиком" делает подобные заявления, вместо "Извините, у меня в данный момент нет комментариев, посмотрим, что покажет расследование и скажет антидопиговая комиссия. Grazie. Ciao."
    Если Фрум, или Имярек будет подобным образом поклевывать залетевшего Нибали - моя позиция от этого не изменится.
    ЛеМонд, он конечно чертовски успешный спортсмен и бизнесмен, и посол велоспорта, и все такое, но мы уже видели несколько успешных из "той эпохи", как называет её Курдюков, клявшихся, что ни-ни, ни под каким видом, ничего запрещенного. Теперь в интервью ЛеМонд истый борец за чистоту того, что в его время было как минимум не чище. Не-а, не внушает доверия.

    Тут ниже правильно сказали. Они там все ходят по краю, во всех смыслах. И заступить за него можно как осознанно, так и случайно. Нет только черного и нет только белого в реальной жизни, а уж на пределе человеческих возможнойстей так точно. Никто не без греха, если задуматься и вспомнить. Лично я в подобных скользких ситуациях вспоминаю то, за что мне стыдно и помалкиваю. Как там еще говорится? "Иногда лучше промолчать - если повезет, то сойдешь за умного, а если нет, то хотя бы потом не вляпаешься" )))
  • RVL
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (35)
    RVL-Фото
    нормально...ангина была-можно приплести
  • RVL
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (35)
    RVL-Фото

    а не поймают-аллергия отпустит...)))

    и отойдут от края...

    что за логика?

    внизу все далеко ходят от края)))))

    а почему поймают? ну и дальнейшая логика полная зависти и ненависти... низких качеств слабого человека-болельщика доминатора? )))

  • RVL
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (35)
    RVL-Фото
    ну вы же взрослый человек..даже не гонщик (не видел к сожалению), а может медик?
    )))
    почитайте себя..как то слишком просто
    "НЕ защищая Фрума...
    "А судьи кто?"
    Ну а я не Нибали, но переодически вижу астматика, который например может нарваться на жесточайший приступ выпив например что-нибудь дешевое слабо-алкогольное. И до 30 этот человек понятия не имел, что такое игралятор или удушье. Что впрочем и сейчас не мешает ему тренироваться 6 раз в неделю. Такие дела."
    )))
    алкоголь..ну не пей...не дышишь-не убивай себя...а то в бессознанке можно и в Монванту побежать
  • Meridale
    Состав команды EF Education Fi ... (5)
    Meridale-Фото
    Форма с розовым ещё как-то катит, но розовый шлем Поц!)
  • error
    Роан Деннис – трёхкратный чемп ... (2)
    error-Фото
    Не совсем качественная аналогия. Австралия всегда умела ездить разделку. Тройка предсказуема на сегодня, но заавтра там появяятся еще Дарбриджы и Порты.
  • marketbk
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (35)
    marketbk-Фото

    Золотые слова.
    Т. Мартин тоже "незабвенный борец". Вспомнился твит Э. Цабеля на позитив Галимзянова , и последующее разоблачение "на тот период когда Цабель не кушал")))

  • kwwk
    Роан Деннис – трёхкратный чемп ... (2)
    kwwk-Фото

    Можно было и не сомниваться. Это, как Кири, сколько раз приедет на чемпионат РБ, столько и выиграет, даже когда закончит))).

  • Sheldon Slater
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (35)
    Sheldon Slater-Фото
    Да к Нибали никаких претензий быть не может, за исключением той маленькой, что суждения взрослого человека (и профессионального атлета, а не профессионального медика с опытом работы в данной области) о астме Фрума, по себе любимому, не добавляет ему очков в глазах разумных людей, придерживающихся нейтральной позиции.

    То, как они там все справляются это вообще отдельная бесконечная тема :)
  • Sheldon Slater
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (35)
    Sheldon Slater-Фото
    Может и аллергик, я цитату за что купил - за то и продал. А там уже или журналисты переврали или пес его знает. Возможно астматические приступы у него провоцируются как раз специфической аллергией, в общем-то я что-то похожее и описал.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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