Команды Мирового Тура 2018: Lotto Soudal (LTS) - BEL

Давайте переведу )) Мне в общем-то все равно чем пшикаются Нибали и Фрум, и в каких дозах. Это их личное дело. И не мне судить о том, как они зарабатывают деньги.



Но моего жизненого опыта хватает, чтобы понимать, что будучи публичной персоной ТАК высказывать свою позицию, как высказал ее Нибали, это как минимум не очень некрасиво, а как максимум не очень умно.

"Раз я астматик, а мне Вентолин не был нужен в то время, значит и Фруму не был нужен... Ну а раз он пользовался, да еще и с передозом... Ну вы меня поняли..." - примерно как-то так в упрощенном изложении. И не говорите, что по его комментариям этого не видно. Я понимаю, что высокие ставки гранд-тура, разочарование вторым местом и так далее. Но при этом я не вижу нимба над его головой, как ни всматриваюсь, а кое-что не очень красивое, в его исполнении, услужливо всплывает в памяти )))



Вот и я нахожу довольно несимпатичным, то, что коллега Фрума, будучи сам "спорт-астматиком" делает подобные заявления, вместо "Извините, у меня в данный момент нет комментариев, посмотрим, что покажет расследование и скажет антидопиговая комиссия. Grazie. Ciao."

Если Фрум, или Имярек будет подобным образом поклевывать залетевшего Нибали - моя позиция от этого не изменится.

ЛеМонд, он конечно чертовски успешный спортсмен и бизнесмен, и посол велоспорта, и все такое, но мы уже видели несколько успешных из "той эпохи", как называет её Курдюков, клявшихся, что ни-ни, ни под каким видом, ничего запрещенного. Теперь в интервью ЛеМонд истый борец за чистоту того, что в его время было как минимум не чище. Не-а, не внушает доверия.



Тут ниже правильно сказали. Они там все ходят по краю, во всех смыслах. И заступить за него можно как осознанно, так и случайно. Нет только черного и нет только белого в реальной жизни, а уж на пределе человеческих возможнойстей так точно. Никто не без греха, если задуматься и вспомнить. Лично я в подобных скользких ситуациях вспоминаю то, за что мне стыдно и помалкиваю. Как там еще говорится? "Иногда лучше промолчать - если повезет, то сойдешь за умного, а если нет, то хотя бы потом не вляпаешься" )))