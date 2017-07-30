Михал Квятковски, Тони Галлопан, Бауке Моллема, Том Дюмулин о Классике Сан-Себастьяна-2017

27-летний польский гонщик команды Sky Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski) одержал победу в испанской Классике Сан-Себастьяна-2017, проходящей в Стране Басков. Победу в гонке разыграл отрыв, сформировавшийся на финальных 8 км дистанции. Товарищ Михала Квятковски по команде Sky Микель Ланда атаковал на финальном крутом подъёме, на его ускорение ответил Тони Галлопан (Lotto Soudal), а затем к ним переложился Бауке Моллема (Trek-Segafredo). За 4 км до финиша эту группу добрали Михал Квятковски и победитель Джиро д’Италия этого года Том Дюмулин (Sunweb). Дюмулин, закрывший позднюю атаку Ланды за 1,5 км до финиша, в итоге не смог войти в призовую тройку, завершив гонку 4-м.

В финальном спринте, который разыграли пять гонщиков отрыва, Михал Квятковски опередил Тони Галлопана и победителя классики прошлого года Бауке Моллему.

Михал Квятковски после Милан-Сан-Ремо и Страде Бьянке одержал третью победу в сезоне на классике Мирового тура, что позволило ему с 2171 очком подняться на 2-ю строчку индивидуального рейтинга Мирового тура.

Photo © Tim De Waele

Михал Квятковски (Sky): «Я мечтал победить на этой гонке. Я очень благодарен моим товарищам по команде. Ланда сыграл ключевую роль, хочу сказать ему спасибо за то, что подождал в финале. Мы взяли ответственность за гонку с самого старта, так как верили, что сможем взять победу. Я не знал, как буду чувствовать себя после Тур де Франс. На прошлой неделе я немного отдохнул, поэтому могу подготовиться к старту. Всегда участвую в этой гонке с удовольствием».

Тони Галлопан (Lotto Soudal): «Команда сегодня отработала великолепно. Тьеш, Йелле и я находились на хорошей позиции у подножия финального подъёма. У меня отлично шла нога. Когда Ланда атаковал, я поехал за ним. Я знаю этот подъём, знаю, что на последних 300 метрах там не так круто, поэтому я ответил на его атаку. К сожалению, товарищ Ланды по команде Квятковски ехал позади нас, и мы с Моллемой не смогли сработаться. Когда Дюмулин закрыл просвет, я испугался, что он начнёт работать с Моллемой. Когда Квятковски добрал нас на спуске, я начал концентрироваться на спринте, спринтовал рано, возможно, слишком рано. Но Квятковски был быстрее. Хотя, конечно, обидно финишировать вторым в этой классике второй год подряд».

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Мне всегда нравилась эта гонка. И после Тур де Франс я обычно чувствую себя хорошо. На этой неделе проехал пару критериумов, что помогло мне остаться в ритме гонки, сохранить скорость. Сегодня весь день чувствовал себя отлично, на этой классике всё сводится всегда к крутому финальному подъёму. На вершине подъёма я находился с лучшими гонщиками, с Галлопаном и Ландой, мне хотелось доехать с этими ребятами до финиша, потому что с ними у меня был шанс в спринте. Поэтому я поехал на максимальной скорости в начале спуска. Но затем нас добрал сначала Квятковски, а потом Дюмулин. Жаль, потому что у Sky оказалось два гонщика, а Квятковски был очень быстрым.

Я знал, что может быть сложно в финале, постарался спринтовать как можно лучше. Думаю, я провёл спринт вполне прилично, но ребята были быстрее. Сейчас у меня будет небольшой перерыв, я проехал уже много гонок, включая Джиро д’Италия и Тур де Франс. Надеюсь, буду в форме к последним месяцам сезона».

Том Дюмулин (Sunweb): «Сегодня команда провела отличную гонку. Всё шло по плану. Команда защищала меня и Варрана до последнего подъёма, прикрывала все атаки. У подножия мы находились на хорошей позиции, после чего поехали на максимальной скорости до вершины. Этот спуск я не слишком хорошо знал, поэтому совершил пару ошибок, поэтому мне пришлось потратить больше сил, чтобы добрать первую группу. Но мне удалось переложиться. Однако в финале нога уже не шла, я не смог спринтовать. Тактически наша команда всё сделала правильно, мы можем быть довольны тем, как провели гонку».