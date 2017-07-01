Тур Австрии. Двойная победа «Астаны» в прологе

Оскар Гатто и Мигель Анхель Лопес добились двойного успеха в прологе многодневной гонки «Тур Австрии», которая стартовала сегодня в городе Грац.

Гатто одержал победу, а Лопес финишировал вторым, уступив товарищу по команде менее 1 секунды.

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- Пролог получился очень трудным. Да, это всего 800 метров, но подъем был крайне сложным, и тут нужно было выложиться на все 100% ради хорошего результата. У нас была возможность посмотреть трассу вчера и сегодня утром, так что мы хорошо знали этот подъем. Оскар Гатто провел потрясающую гонку, он находится в отличной форме, и эта победа – заслуженный результат. Также, очень сильно проехал дистанцию и Мигель Лопес, который полностью восстановился и вышел на хороший уровень. Завтра, будет достаточно скоростной этап, и у нас в составе есть Риккардо Минали, который может успешно выступить в спринте. Ну, а кроме того, мы будем защищать наше лидерство, - рассказал спортивный директор Бруно Ченьялта.

Сегодняшний пролог протяженностью всего 800 метров представлял собой индивидуальную гонку в гору с участками по 16%. Оскар Гатто проехал пролог за 2 минуты и 11 секунд, установив лучший результат дня. Мигель Анхель Лопес был близок к повторению этого достижения, но ему не хватило для этого всего нескольких десятых секунды. Таким образом, Мигель Анхель стал вторым. Третье место в прологе занял австралиец Уильям Кларк, уступивший гонщику «Астаны» 4 секунды.

Помимо победы на этапе, Оскар Гатто возглавил зачет лучшего горного гонщика, а «Астана» стала лидером в общекомандной классификации.

Первый этап «Тура Австрии» пройдет завтра: 193,8 км от Граца до Вены.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Результаты пролога Тура Австрии-2017