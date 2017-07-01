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Тур Австрии. Двойная победа «Астаны» в прологе

Тур Австрии. Двойная победа «Астаны» в прологе

 

Оскар Гатто и Мигель Анхель Лопес добились двойного успеха в прологе многодневной гонки «Тур Австрии», которая стартовала сегодня в городе Грац.

Гатто одержал победу, а Лопес финишировал вторым, уступив товарищу по команде менее 1 секунды.

 

Photocredit: ©http://www.oesterreich-rundfahrt.at / EXPA

 

- Пролог получился очень трудным. Да, это всего 800 метров, но подъем был крайне сложным, и тут нужно было выложиться на все 100% ради хорошего результата. У нас была возможность посмотреть трассу вчера и сегодня утром, так что мы хорошо знали этот подъем. Оскар Гатто провел потрясающую гонку, он находится в отличной форме, и эта победа – заслуженный результат. Также, очень сильно проехал дистанцию и Мигель Лопес, который полностью восстановился и вышел на хороший уровень. Завтра, будет достаточно скоростной этап, и у нас в составе есть Риккардо Минали, который может успешно выступить в спринте. Ну, а кроме того, мы будем защищать наше лидерство, - рассказал спортивный директор Бруно Ченьялта.

 

Сегодняшний пролог протяженностью всего 800 метров представлял собой индивидуальную гонку в гору с участками по 16%. Оскар Гатто проехал пролог за 2 минуты и 11 секунд, установив лучший результат дня. Мигель Анхель Лопес был близок к повторению этого достижения, но ему не хватило для этого всего нескольких десятых секунды. Таким образом, Мигель Анхель стал вторым. Третье место в прологе занял австралиец Уильям Кларк, уступивший гонщику «Астаны» 4 секунды.

 

Помимо победы на этапе, Оскар Гатто возглавил зачет лучшего горного гонщика, а «Астана» стала лидером в общекомандной классификации.

Первый этап «Тура Австрии» пройдет завтра: 193,8 км от Граца до Вены.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Результаты пролога Тура Австрии-2017

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Теги к статье: Бруно Ченьялта Astana Pro Team Тур Австрии Оскар Гатто Мигель Лопес

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2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Травмы Алехандро Вальверде, Йо ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    На повороте на 1-м этапе падал и 29-летний французский гонщик команды Lotto Soudal Тони Галлопан (Tony Gallopin), также получивший травму лодыжки. С  последствиями травмы Галлопану помогал справиться массажист команды. Тони Галлопан смог продолжить гонку и финишировал на 2-м этапе.

    Не зря во время трансляции 2 этапа был сюжет о тех людях в комнаде которые занимаются восстановлением спорстменов после гонки - МАССАЖ - ЭТО ВСЁ!!

    https://twitter.com/tonygallopin/status/881417940553404416/photo/1

     

  • ungvar
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    ungvar-Фото
    На самом деле список намного шире. Тут и Меттьюс, и Колбрелли, и Мартин со Штыбаром, и Демар. Горка не такая уж и страшная. Это не Юи и не Бретань.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кстати, вот эта улыбка-взгляд Грайпеля после победы Киттеля
    http://s2.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20170702&t=2&i=11913
    48160&w=&fh=&fw=&ll=780&pl=468&sq=&r=LYNXMPED610K3

    mda

    http://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20170702&t=2&i=11913
    48163&w=&fh=&fw=&ll=780&pl=468&sq=&r=LYNXMPED610K7

  • Student
    Тур Австрии-2017. Пролог (6)
    Student-Фото
    Как бы и результат, но и соперники как бы не очень ....
  • Адриен
    Тур Австрии-2017. Пролог (6)
    Адриен-Фото
    Победит-не победит - время покажет . Но что парень с огромной перспективой - он еще в прошлом году доказал. Теперь самое главное - суметь ею воспользоваться.
  • ungvar
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    ungvar-Фото
    Томас тоже падал, но встал быстрее.
  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    Student-Фото
    Цитата: tim147
    Не будьте столь категоричны относительно перспектив сокапитанства Томаса - в конце концов, сэр при выработке стратегии на Тур мог проявить креативность, приняв за данность однозначную меченность Фрума. Не будем также забывать, что Томас целенаправленно готовился к Джиро и эта наработка никуда не ушла, а нынешние горы не чета итальянским и валлиец их может проехать запросто, пока Кинтана и иже с ним будут до последнего добросовестно караулить Фрума. Да и если принять во внимание такое понятие как кисмет,что в велоспорте весьма существенно (бедный Алехандро!), то Томас свою долю несчастий уже принял, тогда как у Фрума все может быть впереди и сегодняшний инцидент лишнее тому потверждение. Так что вполне допустимо одновременное сосуществование вариантов А и Б ... на скайевской трубе! Ввиду отсутствия интриги, не считая упаси Бог форс-мажоры, полагаю вполне корректным рассмотрение данного варианта!
    Вот когда читаешь такие высеры, офигеваешь. Тот вычерпал свою долю неведения, а вот у этого все ещё впереди, и падение лишнее тому подтверждение. Да уж, лучше порой вообще нечего не писать.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    Андрон-Фото
    Это, однако, черный юмор.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    Андрон-Фото
    Поймите, наш друг не читатель, он писатель.
  • almaty1991
    Травмы Алехандро Вальверде, Йо ... (3)
    almaty1991-Фото

    Скорейшего выздоровления всем гонщикам !

     

    Старайтесь больше не падать. Будем ждать вас всех в пелетоне.

     

    Пусть удача сопутствует вам на дорогах, ребята drinks

     

     

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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