Критериум Дофине-2017. Этап 2

Паоло был одним из СТОЛПОВ Астаны.
человеком,делавшим эту команду непобдедимой.
несгибаемый боец,человек ОГРОМНОЙ воли и мужества.
он учил своим примером как надо преодолевать ЛЮБЫЕ трудности.
когда он на последней Джиро попробовал уехать в горный отрыв-у меня сердце екнуло.
видно было,что это его лебединная песня,что и ноги нет и сил,но он хотел выиграть и посвятить победу Микеле.
в общем печально что пелетон потерял еще одного гонщика без страха и упрека,гонщика,которого уважали ВСЕ.
и очень хочеться пожелать Тиро успехов в жизни после велоспорта в качестве гонщика.
в кабине технички к примеру)
ну,а почему бы и не помечтать)
ведь по сути карьеру тренера и менеджера Паоло начал,еще будучи в седле.
— Какой самый важный совет от Паоло Тиралонго молодым гонщикам?
— Никогда не переоценивать свои возможности, не ставить собственные амбиции выше команды. Но самое важное — делиться, разговаривать с партнерами по команде, ничего не скрывать, если у тебя есть проблемы, быть сплоченными.
— В велоспорте фраза «На пределе человеческих возможностей» приобретает особый смысл. Что помогает Вам в моменты, когда уже кажется, что сил не осталось, крутить педали дальше?
— Человек сам по себе силен. Но, знаете, наивысшая сила находится в мыслях человека. Если ты сумеешь много работать и даже пройдешь через страдания — достигнешь поставленных целей.
он делал своё дело.
без шума,пыли и помпы.
делал каждый день.
делал ни смотря ни на что.
он ПРОФИ.
и этим всё сказано.
до новых встреч Паоло.