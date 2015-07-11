VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Критериум Дофине-2017. Этап 2

Критериум Дофине-2017. Этап 2

Saint-Chamond - Arlanc, 171 км

1. Arnaud Demare (Fra) FDJ
2. Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin
3. Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Андрей

    Андрон

    Сегодня, 17:36 | Регистрация: 4.10.2015

     Такое ощущение было, что Демар из другой лиги. Как будто и не напрягался. На финише даже особо и не ехал, просто доезжал.

  2. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 17:47 | Регистрация: 11.07.2015

    есть явное ощущение что Рик Цабель на голову сильнее Кристоффа.

    вот хоть убейте меня(

    такой классный развоз выдала Катюша,всё сделали для мешка из Норвегии и как обычно,ни резкости,ни ума,ни фантазии.

    наливай да пей чо(

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2017?

Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Критериум Дофине-2017. Этап 2 (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    есть явное ощущение что Рик Цабель на голову сильнее Кристоффа.

    вот хоть убейте меня(

    такой классный развоз выдала Катюша,всё сделали для мешка из Норвегии и как обычно,ни резкости,ни ума,ни фантазии.

    наливай да пей чо(

  • ktilp-12
    Паоло Тиралонго завершил карье ... (4)
    ktilp-12-Фото

     В прошлом году ему вроде бы предлагали тренерскую работу в Астане, но он решил еще покататься. Может  он  еще поработает в Астане в другой должности, он очень преданный Астане человек. Крепкого здоровья и счастья ему.

  • Андрон
    Критериум Дофине-2017. Этап 2 (2)
    Андрон-Фото

     Такое ощущение было, что Демар из другой лиги. Как будто и не напрягался. На финише даже особо и не ехал, просто доезжал.

  • 0x5F375A86
    Hammer Series-2017. Этап 3 (9)
    0x5F375A86-Фото
    Дело в том, что если при виде людей, употребляющих пиво (возможно безалкогольное), вам остро хочется напиться - это исключительно ваша проблема. Ведущие не обязаны подстраиваться под особенности вашего восприятия. Это их канал, их гонка, их трансляция, поэтому они вольны там делать все, что захотят. Если вам что-то не нравится - просто не смотрите, ведь вас никто не заставляет или миритесь с тем, что у них другой взгляд на некоторые вещи.
    К сожалению, эта простая очевидная мысль не всегда так очевидна жителям нашей страны, в силу некоторых исторических причин. Потому у нас возможны всяческие "роскомнадзоры", которые ограничивают доступ к важным ресурсам, а то и отправляют людей за решетку иза того, что они задевают чьи-то особо нежные чувства.
  • Андрон
    Критериум Дофине-2017. Этап 1 (28)
    Андрон-Фото
    А причем здесь Кондрашов? Он комментирует с начала 90-х, все это время я его очень часто слушал. Прекрасный профессионал в своем деле. С характерным тембром голоса, спутать с кем-то сложно.
  • Zhanzhak
    Паоло Тиралонго завершил карье ... (4)
    Zhanzhak-Фото

    Да... ,  гибель Микеле Скарпони подкасила всю команду. Жаль, что время непоколебимо, жаль, что уходят те, к кому так привязываешься и за кого так сильно болеешь, за чьи победы так морально затрачиваешься, что даже легионеры становятся "своими". Жаль. Спасибо, Паоло! За все те годы проведённые в Астане и за твой опыт, которым ты делился, спасибо! Хочется пожелать ему вне велосипедной жизни , найти занятие прибыльное и по душе! А пока надо отдохнуть, перезалиться и ... жить дальше! Удачи! 

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Паоло Тиралонго завершил карье ... (4)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Паоло был одним из СТОЛПОВ Астаны.

    человеком,делавшим эту команду непобдедимой.

    несгибаемый боец,человек ОГРОМНОЙ воли и мужества.

    он учил своим примером как надо преодолевать ЛЮБЫЕ трудности.

     

    когда он на последней Джиро попробовал уехать в горный отрыв-у меня сердце екнуло.

    видно было,что это его лебединная песня,что и ноги нет и сил,но он хотел выиграть и посвятить победу Микеле.

    в общем печально что пелетон потерял еще одного гонщика без страха и упрека,гонщика,которого уважали ВСЕ.

    и очень хочеться пожелать Тиро успехов в жизни после велоспорта в качестве гонщика.

    в кабине технички к примеру)

    ну,а почему бы и не помечтать)

    ведь по сути карьеру тренера и менеджера Паоло начал,еще будучи в седле.

     

    — Какой самый важный совет от Паоло Тиралонго молодым гонщикам?
    — Никогда не переоценивать свои возможности, не ставить собственные амбиции выше команды. Но самое важное — делиться, разговаривать с партнерами по команде, ничего не скрывать, если у тебя есть проблемы, быть сплоченными.

    — В велоспорте фраза «На пределе человеческих возможностей» приобретает особый смысл. Что помогает Вам в моменты, когда уже кажется, что сил не осталось, крутить педали дальше?
    — Человек сам по себе силен. Но, знаете, наивысшая сила находится в мыслях человека. Если ты сумеешь много работать и даже пройдешь через страдания — достигнешь поставленных целей.



    он делал своё дело.

    без шума,пыли и помпы.

    делал каждый день.

    делал ни смотря ни на что.

    он ПРОФИ.

    и этим всё сказано.

    до новых встреч Паоло.

     

     

     

     

  • Camel
    Hammer Series-2017. Этап 3 (9)
    Camel-Фото

    Цитата: 0x5F375A86
    Они очень хорошие комментаторы, хорошо ведут гонку, делятся нужной информацией, хорошо шутят и пиво им как будто совсем не мешает.

     

    Честно говоря, мне до лампочки как они шутят, это не цирк, а пиво можно попить после работы и не обязательно при этом лезть в эфир. Зачем вообще их показывали, какой в этом смысл?

  • Rokka
    Паоло Тиралонго завершил карье ... (4)
    Rokka-Фото
    Спасибо Паоло! До сих пор помню победу на джиро 2015. Надеюсь мы его ещё увидим!
  • ZX330-5G
    Фабио Ару: «Критериум Дофине д ... (3)
    ZX330-5G-Фото

    Будем посмотреть на Ару

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 июня

Pierpaolo De Negri (Nippo - Vini Fantini)

Kenny De Ketele (Sport Vlaanderen - Baloise)

Jerome Cousin (Cofidis)

Maxime Daniel (Fortuneo - Vital Concept)

Edward Ravasi (UAE Team Emirates)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (19)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)