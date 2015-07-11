ТОЛСТЫЙ МАЧО

Критериум Дофине-2017. Этап 2 (2) есть явное ощущение что Рик Цабель на голову сильнее Кристоффа. вот хоть убейте меня( такой классный развоз выдала Катюша,всё сделали для мешка из Норвегии и как обычно,ни резкости,ни ума,ни фантазии. наливай да пей чо(

ktilp-12

Паоло Тиралонго завершил карье ... (4) В прошлом году ему вроде бы предлагали тренерскую работу в Астане, но он решил еще покататься. Может он еще поработает в Астане в другой должности, он очень преданный Астане человек. Крепкого здоровья и счастья ему.

Андрон

Критериум Дофине-2017. Этап 2 (2) Такое ощущение было, что Демар из другой лиги. Как будто и не напрягался. На финише даже особо и не ехал, просто доезжал.

0x5F375A86

Hammer Series-2017. Этап 3 (9) Дело в том, что если при виде людей, употребляющих пиво (возможно безалкогольное), вам остро хочется напиться - это исключительно ваша проблема. Ведущие не обязаны подстраиваться под особенности вашего восприятия. Это их канал, их гонка, их трансляция, поэтому они вольны там делать все, что захотят. Если вам что-то не нравится - просто не смотрите, ведь вас никто не заставляет или миритесь с тем, что у них другой взгляд на некоторые вещи.

К сожалению, эта простая очевидная мысль не всегда так очевидна жителям нашей страны, в силу некоторых исторических причин. Потому у нас возможны всяческие "роскомнадзоры", которые ограничивают доступ к важным ресурсам, а то и отправляют людей за решетку иза того, что они задевают чьи-то особо нежные чувства.

Андрон

Критериум Дофине-2017. Этап 1 (28) А причем здесь Кондрашов? Он комментирует с начала 90-х, все это время я его очень часто слушал. Прекрасный профессионал в своем деле. С характерным тембром голоса, спутать с кем-то сложно.

Zhanzhak

Паоло Тиралонго завершил карье ... (4) Да... , гибель Микеле Скарпони подкасила всю команду. Жаль, что время непоколебимо, жаль, что уходят те, к кому так привязываешься и за кого так сильно болеешь, за чьи победы так морально затрачиваешься, что даже легионеры становятся "своими". Жаль. Спасибо, Паоло! За все те годы проведённые в Астане и за твой опыт, которым ты делился, спасибо! Хочется пожелать ему вне велосипедной жизни , найти занятие прибыльное и по душе! А пока надо отдохнуть, перезалиться и ... жить дальше! Удачи!

ТОЛСТЫЙ МАЧО

Паоло Тиралонго завершил карье ... (4) Паоло был одним из СТОЛПОВ Астаны. человеком,делавшим эту команду непобдедимой. несгибаемый боец,человек ОГРОМНОЙ воли и мужества. он учил своим примером как надо преодолевать ЛЮБЫЕ трудности. когда он на последней Джиро попробовал уехать в горный отрыв-у меня сердце екнуло. видно было,что это его лебединная песня,что и ноги нет и сил,но он хотел выиграть и посвятить победу Микеле. в общем печально что пелетон потерял еще одного гонщика без страха и упрека,гонщика,которого уважали ВСЕ. и очень хочеться пожелать Тиро успехов в жизни после велоспорта в качестве гонщика. в кабине технички к примеру) ну,а почему бы и не помечтать) ведь по сути карьеру тренера и менеджера Паоло начал,еще будучи в седле. — Какой самый важный совет от Паоло Тиралонго молодым гонщикам?

— Никогда не переоценивать свои возможности, не ставить собственные амбиции выше команды. Но самое важное — делиться, разговаривать с партнерами по команде, ничего не скрывать, если у тебя есть проблемы, быть сплоченными. — В велоспорте фраза «На пределе человеческих возможностей» приобретает особый смысл. Что помогает Вам в моменты, когда уже кажется, что сил не осталось, крутить педали дальше?

— Человек сам по себе силен. Но, знаете, наивысшая сила находится в мыслях человека. Если ты сумеешь много работать и даже пройдешь через страдания — достигнешь поставленных целей.



он делал своё дело. без шума,пыли и помпы. делал каждый день. делал ни смотря ни на что. он ПРОФИ. и этим всё сказано. до новых встреч Паоло.

Camel

Hammer Series-2017. Этап 3 (9) Цитата: 0x5F375A86 Они очень хорошие комментаторы, хорошо ведут гонку, делятся нужной информацией, хорошо шутят и пиво им как будто совсем не мешает. Честно говоря, мне до лампочки как они шутят, это не цирк, а пиво можно попить после работы и не обязательно при этом лезть в эфир. Зачем вообще их показывали, какой в этом смысл?

Rokka

Паоло Тиралонго завершил карье ... (4) Спасибо Паоло! До сих пор помню победу на джиро 2015. Надеюсь мы его ещё увидим!

ZX330-5G

Фабио Ару: «Критериум Дофине д ... (3) Будем посмотреть на Ару