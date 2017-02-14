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Чемпион Европы опередил чемпиона мира в разделке на 3-м этапе Вольты Альгарве-2017

Джонатан Кастровьехо побеждает Тони Мартина в разделке на 3-м этапе Вольты Альгарве-2017

 

 

  На 18-км дистанции индивидуальной гонки на время на 3-м этапе Вольты Альгарве-2017 действующий чемпион Европы в разделке, гонщик команды Movistar Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo) опередил на 4 секунды действующего чемпиона мира в этой дисциплине немецкого гонщика команды Katusha-Alpecin Тони Мартина (Tony Martin).

 

  29-летний испанский гонщик команды Movistar проехал дистанцию за 21 минуту 24 секунды со средней скоростью 50.441 км/ч.

 

 27-летний словенский гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич (Primoz Roglic) замкнул на этапе тройку сильнейших, уступив всего 1 секунду Тони Мартину и 5 секунд Джонатану Кастровьехо. Благодаря этому результату Примож Роглич компенсировал вчерашнее поражение на этапе, перехватив у Дэна Мартина (Quick-Step Floors) майку лидера общего зачёта.

 

 Михал Квятковски (Sky), показавший на разделке четвёртый результат, поднялся на вторую строчку в общем зачёте и теперь является ближайшим соперником Приможа Роглича, уступая ему 22 секунды. Победитель этапа Джонатан Кастровьехо замыкает в генеральной классификации тройку сильнейших, проигрывая Рогличу 36 секунд.

 

Чемпион Европы опередил чемпиона мира в разделке на 3-м этапе Вольты Альгарве-2017

 Picture ©: BettiniPhoto.net/Movistar Team

 

  Джонатан Кастровьехо (Movistar): «После всего, что случилось со мой в прошлом сезоне, для меня очень важно, что я смог вернуться и снова стать протагонистом в гонке. И вчера, и сегодня, я ехал наравне с сильнейшими, эта победа вызывает удивительные чувства. Я не мог бы гордиться больше. Это такая награда – обойти соперников. В прошлом сезоне я финишировал в топ-4 во всех разделках, взял титул на чемпионате Европы, медаль на чемпионате мира…но выиграть в начале сезона у таких сильных гонщиков, это для меня шаг наверх. И моё вчерашнее выступление на этапе с горным финишем даёт мне большую мотивацию продолжать нацеливаться на эти недельные гонки.

 

  Генеральная классификация пока не решена. Думаю, на этапе в воскресенье будет жарко. Мальхао – короткий подъём, его можно проехать всего за 8 минут, но, думаю, он создаст разрывы куда больше, чем Фойя. Там будет взрывной финиш, все пойдут на максимуме, пелотон порвётся полностью даже до начала финального подъёма».

 

  Тони Мартин (Katusha-Alpecin): «Конечно, я разочарован результатом. Я выступил хорошо, и в гонке всё шло правильно. Определённо это была не лучшая моя разделка, но и не худшая. Проблем нет, я мог проиграть Кастровьехо, потому что он хороший раздельщик. Просто я немного удивлён разрывами времени гонщиков, которые мне уступили. Это наводит на размышления. Но мои лучшие моменты сезона ещё впереди».

 

Чемпион Европы опередил чемпиона мира в разделке на 3-м этапе Вольты Альгарве-2017

 Чемпион Европы опередил чемпиона мира в разделке на 3-м этапе Вольты Альгарве-2017

 

Photo © LottoNl-Jumbo Team

 

  Примож Роглич (LottoNl-Jumbo): «Я показал хороший результат, приятно надеть майку лидера. Мы приехали на гонку сильным составом, я верю, что мы сможем удержать её до конца.

  Первую часть я ехал осторожно, потому что было много поворотов и изгибов дороги. Как всегда, финишировал я мощно, рисковал, но к финалу снова был осторожен. После плохого дня на Вуэльте Валенсии на прошлой неделе сегодня результат хороший. В Валенсии я был недостаточно хорош, чтобы помочь команде во время командной гонки, но приятно доказать, что я в хорошей форме. Это даёт мне уверенность на оставшуюся часть гонки и сезона».

 

 

Результаты 3-го этапа Вольты Альгарве-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Джонатан Кастровьехо Jonathan Castroviejo Тони Мартин Примож Роглич Вольта Альгарве Volta ao Algarve Европа-Тур разделка ITT

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Комментарии

  • rude_rider
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (6)
    rude_rider-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    а потом,я его люблю) и он хоть боком будет сидеть-для меня это будет красиво) любовь это такая штука))

     

    с этого надо было начинать..а то эталон и тд и тп..

     

    за уши притянутые..особенное это касается величайшего..

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    не смотрел но осуждаю?))  ахаха))

    перестал ерзать Конта.

    да,левая нога бывает ходит немного,но едет красиво.

    в Треке ему сделали посадку просто эталонную.

     

    пы сы.

    а потом,я его люблю) и он хоть боком будет сидеть-для меня это будет красиво) любовь это такая штука))

  • marketbk
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    marketbk-Фото
    Благодарю за пояснение! Но разделка-то все-таки 18 км. Удивительно Демар прошел ее. Ладно бы до 10 км , еще бы можно было понять, а так... браво!!!
  • velodoctor
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    velodoctor-Фото
    Первые 20% одни повороты, а основная часть прямая вдоль моря туда и назад. Так что даже не сказать что Демар ветер поймал нужный. Еще куски брусчатки есть на старте и финише. Видимо француз поработал над разделкой также, как и Пино в свое время, во всяком случае спринтеру это нужно например чтобы примерить желтую майку Тура в этом году.
  • kwwk
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    kwwk-Фото

    Квято прошел разделку сильно

     

  • Nathan
    Том Боонен отвечает на вопросы ... (3)
    Nathan-Фото
    Ого, не знал что он слушает рычагов)
  • marketbk
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    marketbk-Фото

    А что за профиль, Мартин "встрял" раздельщику, второго ряда, потом глянул где Финни... Демар 6-ой - это который спринтер? Что творится))))

  • marketbk
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (6)
    marketbk-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Виго и Конта-вот для меня два эталона посадки раздельщика.

     

    Вот Уиггинс- согласен. А Конта... хз , в чем там эталон? Или у Вас ерзанье на седле считалось эталоном? (сегодня разделку не смотрел, но до этого Конта постоянно "съезжал с пятки на носок седла" в разделках)

  • velodoctor
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    velodoctor-Фото

    Прошлый раз Мартин и Кристофф в один день победили, а сегодня немец подвел норвежца. biggrin

     

    Мне португальская разделка и показ понравились больше. Роглич хорош, думаю у него 70-80% шанс на победу. Последний этап не как уж не супер горный, думаю ему по силам там быть среди лидеров.  Опять же расстроен результатом Чернецкого, он тут бывал и в 10ке 2 года назад. Ну надеюсь и правда ребята вкатываются. 

  • Александра
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (6)
    Александра-Фото

    Мне понравилось! Люблю, когда идут ноздря в ноздрю, когда интрига и нервы.)

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