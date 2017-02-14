 Чемпион Европы опередил чемпиона мира в разделке на 3-м этапе Вольты Альгарве-2017

Джонатан Кастровьехо побеждает Тони Мартина в разделке на 3-м этапе Вольты Альгарве-2017

На 18-км дистанции индивидуальной гонки на время на 3-м этапе Вольты Альгарве-2017 действующий чемпион Европы в разделке, гонщик команды Movistar Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo) опередил на 4 секунды действующего чемпиона мира в этой дисциплине немецкого гонщика команды Katusha-Alpecin Тони Мартина (Tony Martin).

29-летний испанский гонщик команды Movistar проехал дистанцию за 21 минуту 24 секунды со средней скоростью 50.441 км/ч.

27-летний словенский гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич (Primoz Roglic) замкнул на этапе тройку сильнейших, уступив всего 1 секунду Тони Мартину и 5 секунд Джонатану Кастровьехо. Благодаря этому результату Примож Роглич компенсировал вчерашнее поражение на этапе, перехватив у Дэна Мартина (Quick-Step Floors) майку лидера общего зачёта.

Михал Квятковски (Sky), показавший на разделке четвёртый результат, поднялся на вторую строчку в общем зачёте и теперь является ближайшим соперником Приможа Роглича, уступая ему 22 секунды. Победитель этапа Джонатан Кастровьехо замыкает в генеральной классификации тройку сильнейших, проигрывая Рогличу 36 секунд.

Picture ©: BettiniPhoto.net/Movistar Team

Джонатан Кастровьехо (Movistar): «После всего, что случилось со мой в прошлом сезоне, для меня очень важно, что я смог вернуться и снова стать протагонистом в гонке. И вчера, и сегодня, я ехал наравне с сильнейшими, эта победа вызывает удивительные чувства. Я не мог бы гордиться больше. Это такая награда – обойти соперников. В прошлом сезоне я финишировал в топ-4 во всех разделках, взял титул на чемпионате Европы, медаль на чемпионате мира…но выиграть в начале сезона у таких сильных гонщиков, это для меня шаг наверх. И моё вчерашнее выступление на этапе с горным финишем даёт мне большую мотивацию продолжать нацеливаться на эти недельные гонки.

Генеральная классификация пока не решена. Думаю, на этапе в воскресенье будет жарко. Мальхао – короткий подъём, его можно проехать всего за 8 минут, но, думаю, он создаст разрывы куда больше, чем Фойя. Там будет взрывной финиш, все пойдут на максимуме, пелотон порвётся полностью даже до начала финального подъёма».

Тони Мартин (Katusha-Alpecin): «Конечно, я разочарован результатом. Я выступил хорошо, и в гонке всё шло правильно. Определённо это была не лучшая моя разделка, но и не худшая. Проблем нет, я мог проиграть Кастровьехо, потому что он хороший раздельщик. Просто я немного удивлён разрывами времени гонщиков, которые мне уступили. Это наводит на размышления. Но мои лучшие моменты сезона ещё впереди».

Photo © LottoNl-Jumbo Team

Примож Роглич (LottoNl-Jumbo): «Я показал хороший результат, приятно надеть майку лидера. Мы приехали на гонку сильным составом, я верю, что мы сможем удержать её до конца.

Первую часть я ехал осторожно, потому что было много поворотов и изгибов дороги. Как всегда, финишировал я мощно, рисковал, но к финалу снова был осторожен. После плохого дня на Вуэльте Валенсии на прошлой неделе сегодня результат хороший. В Валенсии я был недостаточно хорош, чтобы помочь команде во время командной гонки, но приятно доказать, что я в хорошей форме. Это даёт мне уверенность на оставшуюся часть гонки и сезона».