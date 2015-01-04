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Наиро Кинтана – двукратный победитель «Гонки двух морей» Тиррено-Адриатико

Наиро Кинтана - двукратный победитель Тиррено-Адриатико

 

  Наиро Кинтана (Nairo Quintana) добавил в свою коллекцию наград второй трезубец победителя «Гонки двух морей» Тиррено-Адриатико. Как и два года назад, колумбийский гонщик команды Movistar надел майку лидера итальянской гонки после победы на этапе с горным финишем на Терминилло и удержал её до финального этапа. В последний раз двукратным победителем Тиррено-Адриатико становился Винченцо Нибали, выигрывавший гонку в 2012 и 2013 годах. Это также вторая победа Наиро Кинтаны в общем зачёте многодневной гонки с начала этого сезона после Вуэльты Андалусии.

 

 

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Наиро Кинтана: «Я очень счастлив, что выиграл, Тиррено-Адриатико – очень красивая гонка, одна из тех, которые мне нравятся. Я горжусь, что смог снова стать в ней победителем.

  Сегодня я не мог позволить специалистам разделки выиграть у меня слишком много времени. Да, я был спокоен и уверен, что смогу сохранить победу с тем преимуществом, которое у меня было.

  С тем уровнем соперников, который был на этой гонке, с трудным маршутом, эта победа ещё более значима. Она – награда всем, кто меня поддерживал, моим товарищам по команде, которые помогали мне всю неделю.

 

  Два года назад выиграть гонку было труднее, потому что большинство соперников были опытнее меня. Сейчас я стал сильнее и веду гонку умнее. Я выиграл больше головой, чем ногами. Я ожидал, что к концу гонки буду в лучшей форме, чем на старте. Именно это мне было необходимо для подготовки к Джиро д’Италия и Тур де Франс, я доволен своей физической формой.

 

  Но пока рано расписывать фаворитов на Джиро д’Италия. Некоторые гонщики на этой неделе держались в тени, но в мае они будут сиять. Я на 100% буду настроен бороться за победу.

 

  Тиррено-Адриатико важна, потому что организована теми же, кто работает над Джиро д’Италия, поэтому можно быть уверенным, что финиши будут очень похожи на те, что придётся преодолевать на Джиро. Для нас было важно узнать дороги, укрепить командный дух, привыкнуть к скоростям, которые будут в мае. Всё для того, чтобы сфокусироваться на первом Гран-туре сезона.

 

  Сейчас я не на пике формы. Впереди важные недели, буду тренироваться дома, наслаждаться пребыванием среди семьи и друзей. Не думаю, что эти победы в начале сезона означают, что я уже достиг пика своей карьеры. Я расту, хотя кто-то мог бы подумать, что это предел прогресса, я надеюсь, что лучшие времена ещё впереди.

 

  Команде Sky не повезло в командной гонке, иначе они были бы ближе в общем зачёте. На Джиро д’Италия придётся внимательно следить за Герантом Томасом, и не только за ним, а также за его товарищами по команде, которые серьёзно готовятся к крупным гонкам. Нибали здесь не блистал, но он всегда выступает на Джиро д’Италия на высоком уровне. Для него это домашняя гонка, так же, как и для Фабио Ару».

 

 

Результаты 7 этапа Тиррено-Адриатико-2017

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Теги к статье: Наиро Кинтана Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 01:15 | Регистрация: 4.01.2015

    Ну вот, Колумбия этой весной "оккупировала" и Францию, и Италию (Энао+Кинтана).
    А для Наиро следующая "победная остановка" Джиро? Если так, то это тоже будет второй успех, но конечно же более важен чем ТА

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Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
2 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
3 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
4 Энао С. (Col) (SKY) 607
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 568
6 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541
7 Контадор А. (Spa) (TFS) 495
8 Саган П. (Svk) (BOH) 480
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